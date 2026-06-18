В Татарстане падение закупочных цен на молоко компенсируют ростом экспорта

Повышение НДС на продукцию с заменителем молочного жира не помогло фермерам вырваться за черту рентабельности

Фото: Реальное время

В Татарстане зафиксировано рекордное падение закупочных цен на молоко на фоне роста надоев. По данным Росстата, республика на втором месте в рейтинге регионов-антилидеров с наибольшим снижением стоимости — 21%, хуже только в Чувашии — 34%. При этом объемы производства молока в нашей республике растут, хотя производители не видят в этом смысла — закупочные цены делают молочное скотоводство нерентабельным. Казалось бы, спрос на товарное молоко должен был подхлестнуть вступивший в силу в этом году закон об НДС 22% на продукты с заменителем молочного жира. Почему этого не произошло, где проходит граница рентабельности в молочном животноводстве и какие действия предпринимаются для вывода отрасли из тупика, выясняло «Реальное время».

Рекордные надои не гарантируют прибыли

Татарстанский Минсельхозпрод недавно сообщил, что корова по кличке Эстер из агрофирмы «Август‑Муслюм» возглавила рейтинг Ассоциации производителей крупного рогатого скота голштинской породы «Топ‑10 коров по наивысшей лактации». Животное показало годовой надой в 23,8 тонны молока, что демонстрирует высокий потенциал молочного животноводства региона. Вместе с тем отрасль сталкивается с серьезным экономическим вызовом: по данным животноводов, с апреля 2025 года закупочные цены на молоко опустились ниже порога рентабельности.

Корова по кличке Эстер способна давать до 109 литров молока в день. скриншот сайта Минсельхозпрода РТ

В январе — феврале 2026 года Росстат зафиксировал рекордное падение закупочных цен на сырое молоко. Топ-5 антилидеров составили Чувашия (падение цен на 34%), Татарстан (на 21%), Алтайский край (на 18%), Воронежская область (15%) и Свердловская область (12%). Сейчас ситуация усугубилась.

— Закупочные цены на молоко для крупных хозяйств и для мелких производителей всегда различались: цена для последних была ниже, что объясняется неоднородностью молока, — говорит фермер-блогер Тагирыч из Дрожжановского района. — Но в 2026 году закупочная цена в нашем районе для мелких производителей резко упала с 1 апреля — с 35 до 25 рублей за литр, и произошло это на фоне такого же ощутимого роста цен на продукты, товары и услуги, которые необходимы для успешного ведения хозяйства. Сейчас закупочная цена у нас на 4 рубля ниже, чем 4 года назад, — 20 рублей без каких-либо доплат за качество. Доплату за жирность получает молокосборщик. А чтобы обеспечить минимальную рентабельность, за литр нам надо платить хотя бы 30 рублей.

Фермер перечислил возросшие расходы: стоимость ячменя выросла с 10 до 12 рублей за килограмм, а на три коровы его пришлось закупить 5 тонн. Стоимость кормовой пшеницы пока не выросла, а во что обойдется сено — неизвестно. Ветеринарные услуги подорожали: анализ молока, который делается 1 раз в 10 дней, в 2024 году обходился в 125 рублей, в прошлом — в 137, а в нынешнем стоит уже 221 рубль. Вазелин для смазывания вымени поднялся в цене с 170 рублей до 250, подорожали средства защиты от насекомых. Выросли цены на электроэнергию — использование доильного аппарата обойдется теперь дороже. И рост цен на эти и все остальные товары и услуги вкупе с падением закупочных цен на молоко означает только одно — ощутимое падение уровня жизни для всей семьи.

По словам фермера, субсидии в 2026 году не увеличились — как давали в 2025 году 6 300 рублей на корову, так и дают. Как следствие — крестьяне избавляются от молочного скота:

— Секретарь сельского поселения сказала мне, что сегодня в нашем селе 63 коровы при численности населения почти 500 человек. В селе два стада, в нашем в прошлом году было 25—26 коров, а сейчас на 10—11 меньше стало.

В 2026 году закупочная цена в Дрожжановском районе для мелких производителей резко упала с 1 апреля — с 35 до 25 рублей за литр. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тревогу по поводу неадекватно низких закупочных цен он бьет не первый год. В 2022 году он получил ответ на свое обращение в Минсельхозпрод Татарстана за подписью на тот момент замминистра Наиля Залакова (ныне депутат Госсовета Татарстана, гендиректор одного из крупнейших производителей молока в Татарстане холдинга «Чистополье»). В нем приведены закупочные цены в мае 2022 года в Тукаевском (23,00 руб.), Верхнеуслонском (24,00 руб.), Елабужском (24,3 руб.), Дрожжановском (24,67 руб.) и Мензелинском (24,9 руб.) районах. То есть сегодня закупочные цены на молоко в Дрожжановском районе практически приблизились к уровню четырехлетней давности.

Государству предлагают выкупить излишки

Закупочные цены на сырое молоко для крупных производителей, по данным Союза производителей молока Татарстана (Татмолсоюза), в январе — мае 2026 года стабилизировались на уровне 33—35 рублей за килограмм. При этом полная себестоимость производства 1 килограмма молока, по оценкам союза, составляет 34—36 рублей. Об этом дисбалансе, грозящем экономическим крахом отрасли, в Татмолсоюзе предупредили Минсельхозпрод Татарстана.

— Работа большинства хозяйств «в ноль» или с убытками лишает их возможности выполнять инвестиционные программы и поддерживать поголовье в соответствии с национальными целями развития АПК, — указывается в обращении Татмолсоюза в Минсельхозпрод. — Ситуация усугубляется тем, что запасы готовой молочной продукции на складах перерабатывающих предприятий практически не изменились и остаются на высоком уровне, характерном для IV квартала 2025 года. Затоваривание складов молокоемкими категориями (сливочное масло, сыры, СОМ) блокирует возможность переработчиков увеличивать объемы приема сырья в период сезонного роста надоев.

Работа большинства хозяйств «в ноль» или с убытками лишает их возможности выполнять инвестиционные программы и поддерживать поголовье. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Татмолсоюзе считают, что сложившаяся ситуация несет в себе риски для всех категорий производителей молока, а снижение рентабельности его производства может обернуться сокращением поголовья и падением валового производства молока во втором полугодии 2026 года.

Производители молока обратились к министерству с предложением принять неотложные меры:

рассмотреть возможность выделения дополнительных субсидий из бюджета республики на 1 кг реализованного молока для всех категорий сельхозтоваропроизводителей, включая предприятия с годовой выручкой более 800 млн рублей, чтобы компенсировать разрыв между растущей себестоимостью и низкой закупочной ценой;

предложить правительству России рассмотреть возможность проведения государственных товарных интервенций по ключевым профицитным группам (сливочное масло — 10 тыс. тонн, сыры — 20 тыс. тонн);

предложить правительству России сохранить условия и расширить лимиты льготного кредитования, продлив действующие параметры программ льготного финансирования, направленных на модернизацию производственных мощностей и пополнение оборотных средств.

Кроме того, молочники предлагают правительству республики сформировать постоянную межведомственную рабочую группу при Минсельхозпроде Татарстана с участием представителей союза, Роспотребнадзора и Россельхознадзора по противодействию фальсификату и пресечению оборота суррогатной молочной продукции, которая создает возможности для демпинга на рынке.

Выкуп государством излишков молочной продукции с последующей поставкой в учреждения социальной сферы (дошкольные и общеобразовательные организации, медицинские и социальные учреждения) позволит разгрузить склады переработчиков и поддержать закупочные цены на сырье, а пресечение оборота фальсификата защитит от убытков добросовестных производителей, полагают в Татмолсоюзе.

Министерство «следит за ситуацией» и ищет спасение в экспорте

По данным Татарстанстата, производство молока в Татарстане в последние два года ежегодно росло более чем на 4%, а в 2023 году выросло почти на 8%, несмотря на ежегодное снижение поголовья коров.

В КФХ по итогам 2023 года оно снизилось на 5,7% по сравнению с предыдущим годом, в 2024 — на 6%, в 2025 — на 11,7%. В личных подсобных хозяйствах в 2023-м — на 1,4%, в 2024-м — на 2,7%, в 2025-м — на 5,7%. В целом в 2025 году поголовье коров в республике уменьшилось на 0,44% — сглаживание произошло за счет увеличения на 4,4% по сравнению с 2024 годом поголовья коров в крупных сельхозорганизациях (до 2025 года поголовье в них уменьшалось).

Цифры показывают, что падение рентабельности производства молока, вызванное снижением закупочных цен, в первую очередь отражается на мелких крестьянских хозяйствах и личных подворьях, которые реагируют на это снижением поголовья, что в перспективе грозит вымиранием деревни. Между тем содержание высказываний руководства отрасли о принимаемых для стабилизации ситуации мерах с годами практически не меняется. «Министерство следит за ситуацией на молочном рынке республики и принимает все необходимые меры, направленные на ее стабилизацию», — писал Валиту Бальбекову в 2022 году Наиль Залаков и рекомендовал «рассмотреть возможность вступления в сельскохозяйственные кооперативы, цены в которых в среднем выше на 2—3 рубля».

— Закупочные цены, к сожалению, у нас не увеличиваются и на готовую продукцию, — констатировал на днях, выступая в Кабмине, заместитель премьер-министра Татарстана, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. — По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на 20 и более процентов ниже… По крупным перерабатывающим предприятиям средняя закупочная цена составляет 33 рубля 86 копеек без НДС. В личных подсобных хозяйствах она еще меньше — 25 рублей 20 копеек, что на 31 процент ниже уровня прошлого года.

— Закупочные цены, к сожалению, у нас не увеличиваются и на готовую продукцию, — констатировал на днях, выступая в Кабмине, заместитель премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Марат Зяббаров сообщил, что ежедневно в республике перерабатывается порядка 4 тыс. тонн молока, при этом имеет место снижение производства кисломолочной продукции, сливочного масла, сыров и творога на 1—5%. Основные причины снижения производства, по его мнению, связаны с падением потребительского спроса на «молочку» и накоплением остатков на складах производителей.

— Данная тенденция носит общероссийский характер, — констатировал министр и описал принимаемые меры: — Мы целенаправленно работаем по экспорту. Более 3,5 тыс. тонн [продукции] реализовано — на 53,3% больше, чем в прошлом году. Это молочная сыворотка, сливки, сыры, мороженое, творог. Эту работу мы будем усиливать, но пока рынок не стабилизируется, мы эту ситуацию экспортом быстро выровнять не сможем.

Рынок — дело цикличное

В ответ на запрос «Реального времени» о динамике закупочных цен на молоко для мелких и крупных хозяйств за последние годы в Минсельхозпроде Татарстана ответили, что ситуация, описанная Татмолсоюзом, «отражает объективные вызовы текущего периода рынка Российской Федерации, но не носит критичного характера для отрасли в целом».

— Подобные рыночные спады происходят циклично и обусловлены дисбалансом между ростом производства молока и сезонным сокращением его потребления, что приводит к переполнению складов переработчиков, — сообщили в министерстве. — Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан ведет постоянный мониторинг ценовой конъюнктуры и работает в тесном контакте с производителями и переработчиками.

— Подобные рыночные спады происходят циклично и обусловлены дисбалансом между ростом производства молока и сезонным сокращением его потребления, что приводит к переполнению складов переработчиков, — сообщили в Минсельхозпроде Татарстана. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Также там отметили, что по сравнению с началом 2026 года остатки на складах молочных предприятий «заметно сократились»:

масла сливочного 72,5% — на 415,7 тонны (-29,0%);

масла сливочного 82,5% — на 287,13 тонны (-66,9%);

сыворотки сухой молочной — на 207 тонн (-91,6%).

Минсельхозпрод Татарстана совместно с Минпромторгом организует встречи с участием представителей крупных торговых сетей с целью расширения присутствия продукции производителей республики на полках региональных магазинов, сообщили в ведомстве.

С мая по апрель 2026 года, по данным министерства, в Татарстане было произведено 774 тыс. тонн молока — на 36,1 тыс. тонн (на 4,9%) больше, чем в 2025 году, в том числе:

СХО: 583,5 тыс. тонн — на 36,6 тыс. тонн больше (106,7%);

КФХ: 63,5 тыс. тонн — на 0,5 тыс. тонн больше (100,8%);

ЛПХ: 126,8 тыс. тонн — на 21 тыс. тонн меньше (99,2 %).

По сравнению с началом 2026 года остатки на складах молочных предприятий «заметно сократились». Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Сейчас средняя закупочная цена на молоко для сельхозорганизаций составляет 33,57 рубля за килограмм, что на 19,33% ниже цены аналогичного периода 2025 года (40,06 руб.), — сообщили в министерстве. — Цена реализации сырого молока у ЛПХ составляет 25,38 рубля, что на 32,42% ниже уровня 2025 года (33,61 руб.). Для стабилизации ситуации на рынке сырого молока и молочной отрасли в целом бюджетом республики и при софинансировании федерального центра в апреле 2026 года выделены государственные субсидии сельхозтоваропроизводителям на производство молока в размере 504,7 млн рублей и 177,7 млн рублей на переработку сырого молока в пищевую продукцию. В 2026 году на государственную поддержку АПК предусмотрено направить 16,7 млрд рублей.

Налог как мера с отложенным эффектом

С 1 января 2026 года на продукты с заменителем молочного жира был введен НДС в размере 22%. Как разъяснялось в информации департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России, эти изменения были направлены на снижение мотивации недобросовестных участников молочного рынка к некорректному декларированию в целях предотвращения оборота фальсифицированной молочной продукции и минимизации рисков введения покупателей в заблуждение.

Генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов высказал уверенность, что повышение налоговой нагрузки на суррогаты перераспределит спрос в пользу натуральной продукции и будет способствовать оздоровлению отрасли. Вкупе с другими мерами это поможет уже в 2026 году вернуть доверие покупателей к молоку, считает он.

Однако в реальности это пока никак не сказалось на ситуации с закупочными ценами на молоко, во всяком случае в Татарстане.

— Производство продукции с заменителями молочного жира сократилось, — говорит глава Татмолсоюза Денис Пирогов. — За счет этого увеличивается производство продуктов без ЗМЖ. Но спрос на готовую молочную продукцию после падения в 2025 году не так быстро восстанавливается.