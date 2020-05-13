«По 100 тысяч га в последние дни засевают»: аграрии Татарстана надеются на прибыльный год

Посевная кампания в республике выходит на финишную прямую

Фото: Илья Репин

В Татарстане COVID-19 не сказался на ходе посевной кампании, которая должна завершиться к концу этой недели. В настоящий момент, по данным Минсельхозпрода РТ, засеяно почти 1,3 млн гектаров, или 73 процента площадей. Чтобы не остаться в минусе, сокращающиеся поля сахарной свеклы аграрии засаживают полбой и другими перспективными зерновыми, которые нынче, по прогнозам, будут в цене. Судя по сложившимся условиям, следует ожидать богатого урожая. Если, конечно, его смогут убрать без потерь.

Полба вместо сахарной свеклы

В этом году, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, посевные площади в республике, по сравнению с прошлым годом, не изменились и составляют 2,8 млн гектаров. Зато из-за прошлогоднего кризиса перепроизводства, когда все, кто занимался выращиванием и переработкой сахарной свеклы, ушли в глубокий минус, было принято решение сократить ее посевы в среднем на 24 процента. А некоторые производители, по словам председателя Ассоциации фермерских хозяйств Камияра Байтемирова, пошли еще дальше, уменьшив площади под эту культуру на 50 и более процентов, заменяя ее на зерновые, которые, по прогнозам, будут в цене.

— Отдельные фермерские хозяйства увеличивают площади полбы, потому что на это есть спрос, переходят на другие сорта зерновых. Ничто не стоит на месте. Мы ищем, чтобы восполнить те потери, которые были в 2019 году, чтобы нынешний год был более удачным, предпринимаем все усилия и вкладываемся для того, чтобы, например, засеять лучшие сорта, — пояснил глава Ассоциации.

В целом же «разблюдовка» посевов в республике выглядит так: зерновые и зернобобовые занимают 1,5 млн га, в том числе озимые зерновые — 493 тыс. га; яровые — более 1 млн га; сахарная свекла — 49,1 тыс. га; рапс — 96,6 тыс. га; картофель и овощи — 6,6 тыс. га; кукуруза (в том числе фуражная) — 187 тыс. га; подсолнечник — 126,6 тыс. га; кормовые — 888,58 тыс. га.



Как пояснил заместитель председателя Госсовета РТ, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, в республике предпочитают надежную «классику, которая вписывается в нашу климатическую зону».

— Бананы мы выращивать не можем... Здесь велосипед изобретать не приходится. С учетом засух, случавшихся в последние 10 лет, мы начали выращивать на зерно кукурузу, увеличили площади подсолнечника, хотя это достаточно рискованные культуры. Но технологически они состоялись, особенно в Закамье и Предволжье, где под них отданы значительные площади и ими успешно занимаются.

В республике предпочитают надежную «классику, которая вписывается в нашу климатическую зону». Фото Ильи Репина

Коронавирус — не помеха

В настоящий момент посевная кампания в Татарстане близится к завершению — засеяно 73% площадей, или почти 1,3 млн гектаров пашни. Интересно, что пандемия COVID-19 не внесла коррективы в весенние полевые работы.

— Коронавирус ни не сдерживал саму посевную, ни сказался на качестве работы. Все было подготовлено уже в первом квартале текущего года, поэтому все провели организованно, точнее, проводим организованно — посевная еще не закончилась. Есть культуры раннего и позднего посева, поэтому все идет по графику, — рассказал Камияр Байтемиров.

Его слова подтвердил главный агроном Управления сельского хозяйства и продовольствия в Арском районе Раиль Шакирзянов:

— Коронавирус на нас никак не повлиял — работа не останавливалась, людей-то кормить надо будет, когда это все закончится. Все меры предосторожности — перчатки, маски, чтобы не было массового скопления людей, — соблюдаем.

Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов также отметил хорошую организацию проходящей кампании.

— Сейчас очень организованно, по 100 тысяч гектаров в последние дни засевают. Я думаю, что 15—16 мая большинство районов посевную завершат. Это не означает, что на этом все работы закончатся, по ходу посевной параллельно идет уход за озимыми культурами, далее — защита посевов, дополнительная подкормка растений, уход за ними. Работа насыщенная, последовательная, системная. Что интересно, поля очень красиво созрели. У нас, бывало, одна часть поля созревает, а другая — еще нет, приходится потом обратно возвращаться. В этом году удается производительно работать — в части обработки почвы, закрытии влаги, самого сева и ухода за посевами.

15—16 мая большинство районов посевную завершат, надеется Марат Ахметов. Фото Ильи Репина

Прорыв Минсельхозпрода

Заместитель председателя комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Тахир Хадеев выделил главное, что характеризует нынешнюю ситуацию в сельском хозяйстве, — высокий уровень защитных работ, которого не было прежде. И именно от этого зависит, каков будет урожай.

— Хотя посевная идет с небольшим опозданием, листовая подкормка, химзащита от вредителей и прочие работы идут с опережением в три-четыре раза по сравнению с прошлыми периодами. Такое случилось впервые, и это очень хорошие показатели. К этому Минсельхоз РТ последовательно шел последние 7—8 лет. Самое трудное — это изменить человеческое мышление. Изменишь мышление — изменишь действие, и здесь был преодолен психологический барьер. Раньше ведь как было: посеяли и в основном только в августе уже подходили к уборке. Сейчас, я считаю, процентов 70 хозяйств грамотно подходят не только к севу, который составляет 12—15 процентов работ по выращиванию урожая, но и ко всему комплексу работ, включая борьбу с вредителями и болезнями растений. Мне нравится подход ряда хозяйств, которые грамотно используют новые почвозащитные технологии.

Листовая подкормка, химзащита от вредителей и прочие работы идут с опережением в три-четыре раза по сравнению с прошлыми периодами, отмечает Тахир Хадеев. Фото Ильи Репина

Хадеев отметил, что селяне очень хорошо поработали, но после сева начинается не менее важная стадия — формирование урожая, куда входят интегрированные защитные мероприятия и питание.

«Здесь важна правильная организация труда. Технологические процессы должны быть под ежедневным контролем. Нужно вести эту работу, не оставляя на завтра», — подчеркнул он.

Помощь государства на 2,2 млрд рублей

Не последнюю роль в эффективности проведения весенних полевых работ играет денежная составляющая. По словам Марата Ахметова, сельхозпроизводители за зиму смогли накопить «жирок».

— В этом году закупочные цены на молоко были достаточно высокие — а это основной источник поступления денежных средств в хозяйства, что позволило многим производителям успешно и своевременно подготовить технику и запастись семенами, удобрениями, запчастями, чтобы срывов или перебоев в самой посевной кампании не случалось. К тому же правительство решило проблему льготного топлива.

По данным Минсельхозпрода РТ, субсидии сельским труженикам составили более 2,2 млрд рублей. Из них 600 млн рублей, в том числе из федерального бюджета, выделены на развитие производства овощей, картофеля, технической конопли и льна-долгунца, 607 млн рублей — зерновых и зернобобовых культур. Из них до сельхозпроизводителей дошли 456 млн рублей по первой статье и 355 млн — по второй. Еще 1 млрд рублей было получено на закупку минеральных удобрений.



Прогнозы на урожай позитивные

Эксперты «Реального времени» отмечают, что сложившиеся условия позволяют строить планы на хороший урожай.

— Озимые очень хорошо перезимовали, вовремя их подкормили. Весна для них была мягкой, поэтому все необходимые фазы они прошли в благоприятном для культур режиме. Думаю, урожай будет очень хороший, если, конечно, не случится засухи. Для яровых тоже пока все складывается хорошо. Осадков было много, тепло, поэтому быстро все всходит. Если будут дожди и не будет жары, то должен быть хороший год, — дает свой прогноз Раиль Шакирзянов.

Солидарен с ним и экс-министр сельского хозяйства. «Преимущества этого года — хорошая влагообеспеченность, озимые хорошо перезимовали, и это серьезная основа для высокого урожая. Если летом погода будет благоприятной, то по озимым у нас будет очень серьезный задел», — считает Ахметов.

Тахир Хадеев отметил в целом позитивные погодные условия, которые сложились в этом году, за исключением разве что Нурлатского района.

— Виды на урожай неплохие. Но на 70 процентов это будет зависеть от того, насколько мы будем формировать урожай. Нам, конечно, нужны дожди, особенно в Нурлатской зоне. Но жаловаться грешно, влага в почве есть, хотя она и быстро уходит.

По его мнению, из-за проблем с влагой на юге России зерно будет в цене. И те, кто его выращивает, должны оказаться в прибыли. Если же, конечно, не будет больших потерь при уборке урожая. А это, как считает зампредседателя комитета Госсовета РТ, — слабое место наших аграриев.



— Мы живем и работаем в северных краях. В Ставрополье, Краснодаре удается за 7—9 дней убрать озимые. Это колоссально быстро. Тем более у них погода прекрасная, дождей не бывает в это время. А у нас уборка растягивается на 40—60 дней. Поэтому нам необходимо уже сегодня серьезно готовиться к уборочной кампании.