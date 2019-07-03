Дни поля: федеральный Минсельхоз одобрил татарстанскую систему поддержки сельских аграриев

В Лаишевском районе во вторник начались Дни поля — крупная выставка достижений АПК. Этот год стал самым масштабным в плане организации и количества участников с 2012 года, когда Дни поля прошли впервые — в этом году заявилось 167 компаний из 24 регионов России и Республики Беларусь. Рекордной оказалась и сумма поддержки фермерам в этом году, поделился курирующий это направление замминистра Ришат Хабипов — 900 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Плюс 500 рабочих мест

Дни поля начались с церемонии награждения фермеров. В этом году, по словам Хабипова, вручили максимальную сумму за 7 лет работы госпрограммы: «Для семейных ферм 350 млн рублей, для начинающих — 250 и для кооперативов 300 млн рублей».

Около 150 фермеров получили гранты от Минсельхоза по номинациям «начинающий фермер», «семейно-животноводческая ферма», «развитие материально-технической базы потребительских кооперативов».

Из 132 начинающих фермеров, подавших заявки, 105 получили гранты. В категории «семейная ферма» отсечение — больше половины: из 62 заявок одобрили только 30. Среди кооперативов из 10 заявившихся успешны оказались только 4. В Минсельхозе ожидают, что фермы приобретут более 2 400 дойных коров, более 10 тыс. голов овец на полученные деньги. «Сельхозтоваропроизводители закончили прошлый год с динамикой роста 108%, в этом году есть шанс закончить год с 10% ростом», — поделился после церемонии Хабипов с журналистами. Будет создано 500 рабочих мест: «Это дополнительная поддержка среда, для сохранения устоев села большое подспорье».

В Лаишевском районе во вторник начались Дни поля — крупная выставка достижений АПК

Миллионы

«Комиссия проходила очень жестко, в режиме онлайн мы проводили всю работу — вы знаете, что бюджетные деньги так просто раздаваться не могут, и мы должны четко знать об их эффективном использовании», — заявил первый замглавы Минсельхоза Николай Титов.

Например, некоторые фермеры в бизнес-планах заявили о планах закупить роботов. Два КФХ из них получили гранты — Минсина Латыпова из Высокогорского района и еще один фермер из Кукморского района.

Айгуль Ханову из Тукаевского района Титов представил как продолжателя династии: «Представьте, сколько у нее птицы. Чуть больше миллиона голов!» — зал зааплодировал. Ханова получила 20-миллионный грант. «Реальному времени» она рассказала, что занимаются этим огромным хозяйством всего несколько человек: «Вот наш глава, трое дочерей, зятья, внуки. Это семейная династия — родители с 1989 года, почти 30 лет. Работаем с утра до ночи, 24 часа в сутки».

Камил Сандипов из кооператива «Заготовитель» получил грант на сумму 7,9 млн рублей: «В процентном отношении личных денег должно быть не менее 40%», — пояснил он. Были гранты и на сумму чуть более миллиона рублей.

«Правила очень строгие, работаю очень давно, но подал заявку в первый раз в этом году. У меня разные направления: молочное направление — 100 голов, мясное направление — 120 голов. Хотим еще баранов и овец купить», — говорит Сандипов. «Заготовитель» обслуживает более 27 районов республики («800 школ и садиков этой зимой мясом кормили»), отметил собеседник, но добавил, что это средний кооператив в масштабах района.

Практически сразу президенту начали показывать продукцию экспонентов, которых в этом году было настолько много, что «смотрины» продолжились полтора часа — это были компании-производители удобрений, разнообразной техники от тракторов до дойных роботов

Агровыставка с президентом

В 10 утра вертолет президента приземлился на площадке рядом с входом на агровыставку. Практически сразу ему начали показывать продукцию экспонентов, которых в этом году было настолько много, что «смотрины» продолжились полтора часа — это были компании-производители удобрений, разнообразной техники от тракторов до дойных роботов. Показали президенту и умный магазин для фермы «Цифровая деревня» стоимостью менее миллиона рублей, как ее отрекомендовал представитель компании Булат Замалиев.

«Там не нужен продавец, мы используем технологии искусственного интеллекта, солнечные батареи — это полностью автономное здание, которое решает множество проблем на селе», — по словам представителя компании, система окупится менее, чем за 5 лет при количестве жителей более 200 человек. «Давай-давай, работай», — отреагировал президент. «Такие делали в Японии», — сказал на татарском также приехавший на выставку Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

Вместе с Миннихановым прибыла большая делегация: статс-секретарь — замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, премьер Алексей Песошин, глава Минсельхоза Марат Ахметов и многие другие.

Напомним, около недели назад президент посетил открытие завода «Август» в ОЭЗ «Алабуга»,чья продукция также была представлена на выставке. Компания будет производить 50 млн литров средств защиты растений. Всего в выставке приняли участие 167 компаний из 24 регионов России и Беларуси. Посетители могли посмотреть и на сами растения: гречиху, сою, пшеницу, рожь, кукурузу и другие культуры, которые высадили тут же. Президенту дали попробовать горох, который, судя по всему, ему очень понравился: сопровождающим вручили большую деревянную посудину со свежими стручками, которые Минниханов ел до самого шатра AB InBev Efes. Там состоялось подписание соглашения о запуске на территории региона агропромышленной программы для повышения качества местного пивоваренного ячменя.

Без современных технологий быть конкурентным очень сложно. Мы видели трактор, который управляется автопилотом, мы видим самые современные технологии в животноводстве

Интерес для инвестиций

Обращаясь к посетителям со сцены, Минниханов поблагодарил за организацию мероприятия, которое и правда оказалось хорошо спланировано, что обычно не удается при таком огромном количестве гостей.

«Без современных технологий быть конкурентным очень сложно. Мы видели трактор, который управляется автопилотом, мы видим самые современные технологии в животноводстве. Мы видим, как идет работа по засухоустойчивым сортам растений, культур, которые нам сегодня нужны, и многое-многое другое».

Иван Лебедев напомнил, что страна впервые за 40 лет ставит рекорды в агропромышленном комплексе:

— Мы сегодня высокотехнологично развиты, сформировали палитру финансовой поддержки, сделали агропромышленный комплекс страны интересным для инвестиций. Впереди стоят серьезные вызовы, связанные с присутствием отечественных семян, там предстоит большая работа, связанная с селекцией, генетикой наших животных, и в этом направлении утверждена на площадке министерства федеральная научно-техническая программа сельского хозяйства до 2025 года.

Важно развивать цифровое сельское хозяйство, продолжил Лебедев: «Это и система правильного индустриального планирования, система эффективного гектара, <…> агрологистики. Мы сегодня говорим о том, что необходимо сформировать карту инвестиционной привлекательности АПК страны». Есть уже пилотные регионы, где работа начата. Лебедев назвал Татарстан «самым ярким примером на всю страну, как необходимо поддерживать аграриев».