За четыре ярмарочных дня татарстанцы купили продукцию на 253,5 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на традиционных весенних сельскохозяйственных ярмарках за четыре дня — 18 и 25 марта, 1 и 8 апреля — реализовали продукцию на общую сумму 253,5 миллиона рублей. Такие данные озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.



На ярмарках татарстанцы приобрели 676,6 тонны овощей, в том числе 407,4 тонны картофеля. Реализовано также 70,6 тонны молока и 239,6 тонны мяса, из которых 184,8 тонны — говядина.

— Кто обратил внимание, на весенних ярмарках цены немного пониже, чем на наших осенне-зимних ярмарках, — заявил Марат Зяббаров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, весенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане стартовали 18 марта. Они проходят каждую субботу, в том числе и в Казани. Их сезон завершится на следующей неделе.

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Татьяна Демина