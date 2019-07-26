«Чтобы фермер выжил, от выручки реализованной продукции он должен иметь хотя бы 60%»

Главы агроферм Татарстана договариваются с торговой сетью Х5 Retail Group о том, как попасть на полки «Пятерочки»

Фермеры Татарстана и федеральный ретейлер Х5 Retail Group договариваются о сотрудничестве. Глав сельских хозяйств собрали сегодня в Минсельхозе республики обсудить условия работы с представителем торговой сети, чтобы продукция татарстанских аграриев попадала на полки магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В министерстве надеются, что сторонам удастся договориться и сельхозпроизводители поймут, какие условия нужно выполнять, чтобы сотрудничать с ретейлером. Требования компании объективно жесткие, но производители готовы к работе. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Ищем поставщиков»

Татарстан заявился на участие в 12 нацпроектах. В планах — поддержать предпринимателей, которые работают в сфере переработки и производства сельхозпродукции, на эти цели до 2024 года направят 37 млрд рублей, в том числе на поддержку КФХ и кооперативов.

— В этом году грантовая поддержка коснется программ «Агро-стартап» и по кооперативам, — открыл встречу замминистра сельского хозяйства республики Ришат Хабипов, курирующий направление поддержки фермеров.

Гранты составят до 3 млн рублей для начинающих фермеров, для совместных бизнес-проектов с кооперативами — до 4 млн, и уже в августе будет раскассирован первый объем средств, поделился он.

На семинар пригласили представителей «Корпорации МСП», «МСП банка», но слушатели с нетерпением ждали выступления четвертого спикера — Тимура Баймуллина, руководителя направления по работе с госорганами макрорегиона «Волга» X5 Retail Group, — именно для встречи с ним они приехали из других районов республики.

По словам представителя «Корпорации МСП» Татьяны Лазутиной, повышением доступности в свою сеть занимаются на данный момент только в Х5 Retail Group, но в этом году появилось подобное соглашение с Metro Cash&Carry — но пока работа только на начальном этапе.

В прошлом году у Х5 появилось 1462 новых поставщика (всего 5600), рассказал Баймуллин. Он заверил, что «покупатели любят все местное», поэтому сеть старается сотрудничать с местными производителями: «Местные мясо, курица, яйцо, замороженные полуфабрикаты в Татарстане занимают традиционно большую долю в общей категории наших продаж».

Диалог с производителями происходит через Торгово-промышленную палату, на Советах потребрынка, в Координационном совете по защите прав потребителей. «Мы полностью осуществляем взаимодействие с производителями республики — и с действующими, и на поиск новых нацелены». Спикер посоветовал обращаться на сайт компании, на вкладке «Поставщикам» есть форма коммерческого предложения — ответ придет в течение двух недель.

Он обратил внимание на частые ошибки — нужно заполнять обе стороны формы, указывать цены с НДС, если есть какие-то качественные отличия продукции, это необходимо пояснять. Компания предъявляет строгие требования и к продукции: оценивается вкус, аромат, упаковка, содержание примесей, внешний вид в целом и так далее, и к поставщику — например, мощность производства и другие требования.

Хабипов напомнил о ситуации со штрафами: «Если чего-то не хватает — штраф. <…> Санкции немаленькие: до 2—3 млн за партию. Они нас на сегодняшний день убивают. Мы состоим из фермеров, мы готовы поставлять качественную продукцию, эти моменты при работе с ретейлерами учесть бы ». «Хорошо», — отреагировал Баймуллин.

«Нужно серьезно подумать — есть возможность залететь»

Рамиль Яруллин из СХК «Заготовитель» в Лаишевском районе, изготовитель травяного чая, сумел пробиться на полки сети несколько лет назад. Весь процесс занял полгода — за это время для соответствия требованиям пришлось полностью изменить бренд, дизайн, модифицировать производство, чтобы дать конкурентоспособную цену, и учесть другие параметры (их более 100) для успешного аудита ретейлера. Сейчас компания Яруллина поставляет продукцию в 28 тыс. магазинов и производит 1 млн пачек в месяц при начальной мощности 15 тыс. пачек.

— Штрафы есть, надо выстраивать логистику — если машина не успела, штраф от 15 до 100% стоимости — до нескольких миллионов. Нужно серьезно подумать — есть возможность залететь, — обратился к залу Яруллин.

Виталий Минниханов из Тукаевского района попросил законодательно обязать крупные сети принимать маленькие партии товара. «У местных людей при продаже забираются деньги, деньги получены крупным оборотом, они куда-то уходят — налоги и все остальное, а местный сельхозтоваропроизводитель в то же время не может реализовать свою продукцию, потому что требуются большие партии».

Условия не защищают поставщиков

Алмаз Насыров, гендиректор ООО «Камамбер» из Камского Устья, рассказал о сотрудничестве с локальными сетями — «Эдельвейс», «Бахетле», — а также федеральными — «Лента», Metro Cash&Carry, «Ашан». В части работы с Х5 Retail Group переговоры пока продолжаются: " Мне сказали, что продукция у нас имеет всего 5 позиций, не интересно вас заводить. Найдите крупного дистрибьютора и постарайтесь зайти через них. Мы нашли дистрибьютора».

По его словам, первый этап — дегустация прошла успешно, представители компании пообещали вход в «Перекресток» и «Карусель». Насыров обратился к Баймуллину: «Нам очень нужен вход в ваши сети. Объем продаж на сегодняшний день только покрывает содержание завода и заработную плату специалистам. Это порядка 450 тыс. рублей в месяц. Прибыли пока не видим. Просим вас рассмотреть возможность». Завод загружен на 50%, и способен производить до 15 тыс. т продукции в месяц.

«Вопрос должен цивилизованно решаться»

Один из слушателей попросил пояснить, как формируется наценка на товары в сети. Представитель сети сослался на коммерческую тайну. Также на некоторые категории товаров есть отрицательная наценка, заявил он.

Хабипов однако посчитал необходимым прокомментировать вопрос со ссылкой на мониторинги министерства:

— Индюшатину 1 кг — закупают за 280 рублей, а в магазинах она 400 рублей. Это на нас давит. Вопрос должен цивилизованно решаться. Чтобы фермер выжил, он от выручки реализованной продукции должен иметь хотя бы 60%. Если этого не будет, ему нет возможности развиваться дальше, тем более энергоресурсы, налоги и другие составляющие растут, — отметил замминистра.

Проблемы стоимости электроэнергии в зимний период, когда надой молока уменьшается, а потребность в электроэнергии растет, коснулся следующий участник. Хабипов напомнил, что вопрос находится в ведении Госкомитета по тарифам, но пообещал направить его вице-премьеру, главе минсельхоза Марату Ахметову.



От сельхозпроизводителей требуется идеальный вид продукции, но, когда она доходит до полок супермаркетов, ее внешний вид сильно меняется — например, продаются уже потрескавшиеся кочаны капусты, помятые овощи и фрукты, обратилась к представителю Х5 Татьяна Лазутина от Корпорации МСП. Баймуллин заверил, что сеть старается быть лояльной к этой категории товаров: «Мы понимаем, если мы будем разворачивать машины, нам просто нечего будет ставить на полки». При этом, добавил он, существует категорийность, которую нужно выполнять.