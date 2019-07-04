В Марий Эл и Удмуртии вслед за Татарстаном зафиксировали массовую гибель пчел

Главное управление ветеринарии Удмуртии и комитет ветеринарии Марий Эл выясняют причины массовой гибели пчел.

Так, массовая гибель пчел зафиксирована в Сернурском, Советском, Волжском, Медведевском и Куженерском районах Марий Эл. Также пчелы погибли на пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского районов Удмуртии

Марий Эл направила образцы почвы и погибших насекомых в научный институт в Казань, пишет «Интерфакс».

Ранее в Высокогорском районе фермеры пожаловались на массовую гибель пчел. Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов сообщил, что причиной этого являются химические обработки посевов сельскохозяйственных культур.