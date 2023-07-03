В Минсельхозпроде Татарстана заверили, что население и предприятия обеспечат зерновыми

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Несмотря на погодные условия, которые негативно сказываются в этом году на урожае зерновых, в Татарстане ни население, ни предприятия не останутся без зерна. В этом заверил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров.

— Заготовка кормов идет у населения. В большей части это с поддержки муниципальных районов организовано, есть мелкие кооперативы, фермеры, люди, у кого в деревнях есть трактора, косилки, они все собирают, заготавливают. В общем, везде заготовка идет, — сообщил он.

Министр напомнил, что из-за ранней весны в Татарстане в этом году «отсеялись на 2—2,5 недели пораньше», а затем, сразу после сева, пришли заморозки, которые повторились после того, как все взошло. Некоторые культуры пришлось пересеивать.

— Без кормов мы не останемся, ни население без кормов не оставим, ни промпредприятия без кормов у нас не останутся. Уже засушливые года были. Опыт есть, конечно, это печальный опыт, но он сегодня есть, — заявил Марат Зяббаров.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По его словам, потребность Татарстана в зерновых предварительно оценивается в 3,7—3,8 млн тонн. Пока у республике есть «большие переходящие остатки зерна — больше миллиона тонн».

— Может быть, оно и к счастью, что у нас есть зерно, которое лежит на остатках, — сказал Марат Зяббаров.

Напомним, Татарстан впервые стал лидером по размеру застрахованных на условиях господдержки посевных площадей. За январь — май 2023 года республика обеспечила защитой почти 305 тыс. га посевов — в семь раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.



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Татьяна Демина