Минсельхозпрод Татарстана: проблема массовой гибели пчел остается частично нерешенной

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане частично нерешенной остается проблема массовой гибели пчел после химической обработки пестицидами полей. Об этом на итоговой коллегии Главного управления ветеринарии Кабмина и Управления Россельхознадзора по РТ сообщил глава Минсельхозпрода региона Марат Зяббаров.

По его словам, проблема сохраняется, несмотря на то, что аграрии соблюдают требования законодательства о необходимости заблаговременно предупреждать пчеловодов об обработках.

— На сегодняшний день большая работа проведена: и группы, и встречи, и контакты, и постоянное общение. Но в любом случае у нас гибель пчел происходит. Пчеловодам тоже стоит своевременно принимать меры по ограничению вылета пчел на обработанные поля, — заявил Марат Зяббаров.

Фото: tatarstan.ru (архив)

Массовая гибель пчел в Татарстане происходит несколько лет подряд. В 2021-м такие случаи зафиксировали в Мамадыше, Арске, Муслюмово, Тетюшах, Пестрецах и Буинске. В 2022 году с мором пчел столкнулся Альметьевский район республики.

Напомним, по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана создана автономная некоммерческая организация «Центр пчеловодства и аквакультуры Республики Татарстан». Одна из ее задача — совершенствование технологических процессов, оказание консультационно-информационных услуг, а также организация производства средств и материалов пчеловодства и аквакультуры.



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Татьяна Демина