В Минсельхозпроде Татарстана проморгали «золотой дождь» для аграриев

У свидетеля из министерства конфисковали шубу, трех обвиняемых закрыли на 15 лет

Фото: Илья Репин (архив)

Верховный суд Татарстана утвердил путевку в колонию для бывшего заместителя главы департамента холдинговой компании «Ак Барс» Зульфии Вагаповой. Она и еще два фигуранта дела признаны виновными в серии хищений федеральных субсидий на поддержку сельского хозяйства с ущербом в 54,2 млн рублей. Согласно вступившему в силу приговору, аферисты водили за нос и аграриев, и Минсельхозпрод Татарстана, представляя от имени рядовых хозяйств данные о кредитах в сотни миллионов. Причем в министерстве липовые документы подписывали без проверки. «Реальное время» изучило детали скандальной истории.

Кого посадили за нарисованные кредиты банка «Ак Барс»?



Доказательствами в этом уголовном деле стали пачка сфабрикованных кредитных договоров на 735 млн рублей, поддельные подписи руководителей «Ак Барс» Банка, глав районных управлений сельских хозяйств и подложные заявления аграриев на имя вице-премьера — министра сельского хозяйства РТ Марата Ахметова. Как установили в Следкоме и впоследствии в Апастовском райсуде, по этим документам в 2015—2016 годах на поддержку пяти крестьянских хозяйств Татарстана было выделено более 60 млн рублей в качестве субсидий на возмещение процентной ставки по кредитной нагрузке сельчан.

Так, апастовское СХП «РИФ» татарстанский банк в 2014 году якобы осчастливил четырьмя кредитами на общую сумму 136 млн рублей на закупку ГСМ, запчастей для техники, удобрений, ветеринарных препаратов, кормов и проч. ОАО «Шаймурзинское СХП» получило на те же цели в том же банке на 10 миллионов больше, правда, лишь на бумаге. Заоблачные для сельчан суммы в липовых документах стали основанием для реальных выплат.

Согласно вступившему в силу приговору, Минсельхозпрод РТ в 2015-м одобрил выплаты для СХП «РИФ» на 13 млн рублей, а для «Шаймурзинское СХП» — на 17,4 млн рублей. Также в числе закредитованных получателей субсидий оказались апастовские СП «Алга» (15 млн) и КФХ «Вахитов» (3,1 млн), а также бавлинское КФХ «Хазеев» (5,5 млн). Последнее успело получить субсидии на 8,4 млн рублей. Однако суд установил: последний транш подсудимым не достался — получатель потратил их по своему усмотрению.

Апастовское СХП «РИФ» татарстанский банк в 2014 году якобы осчастливил четырьмя кредитами на общую сумму 136 млн рублей. Фото: пресс-служба «Ак Барс» Банка

В итоге за пять мошенничеств в особо крупном размере и одно покушение на хищение реальные сроки в колонии общего режима получили трое:

5 лет — Зульфия Вагапова, бывший замдиректора по работе с государственными бюджетными средствами департамента по агропромышленному комплексу акционерного общества «Холдинговая компания «Ак Барс»;

4 года — Фагиля Камаретдинова, бывший замдиректора «Ак Барс Буинск филиал 1» ООО «Профессиональные бухгалтерские услуги» (учредитель ХК «Ак Барс»);

6 лет — Рафис Набиуллин, бизнесмен из Апастово.

Приговор был вынесен еще в мае 2021 года, однако лишь в феврале Верховный суд РТ признал его законным и обоснованным, отклонив все жалобы осужденных и их защитников.

Заметим, из тройки осужденных вину частично признавал лишь Набиуллин, ранее судимый. Дамы категорически отрицали какое-либо участие в преступной афере. За три года судебного процесса в нем успели поучаствовать 12 профессиональных адвокатов. У Вагаповой их было пятеро.

Мистер 10 процентов

Судами двух инстанций установлено: Вагапова и Камаретдинова придумали способ увода бюджетных средств и вовлекли в эту деятельность Набиуллина. Согласно приговору, он добывал документы и печати реальных сельхозпредприятий, передавал их дамам, те готовили целый пакет недостоверных документов, начиная с договоров о якобы полученных ранее кредитах. Дальше бумаги передавались в Минсельхозпрод РТ и утверждались рядом профильных специалистов и заместителями министра. Из казны субсидии поступали на счета сельхозпредприятий, которые отправляли значительную часть средств на счета указанных Набиуллиным компаний — «Торис», «Парус» и «Ресурс+», далее обналичивались и делились между участниками схемы.

Допрошенные в суде получатели субсидий уверяли: даже не подозревали, что схема незаконная, поскольку липовые договоры с банками на многомиллионные кредиты впервые увидели лишь на следствии. С их слов, Набиуллин ссылался на связи и обещал пробить бюджетные субсидии на поддержку их предприятий с условием, что 50—60 процентов от суммы субсидии будет перечислено на указанные им счета. От самих хозяйств требовались лишь документы по реальным договорам с банками.

Приговор был вынесен еще в мае 2021 года, однако лишь в феврале Верховный суд РТ признал его законным и обоснованным. Фото: Максим Платонов

Набиуллин подтверждал свое участие в схеме, правда, просил считать его лишь пособником: дескать, оставлял себе лишь 10 процентов от обналиченных сумм, остальное отдавал. По версии этого фигуранта, знакомство с Камаретдиновой он свел в 2015 году, когда его фирма «Торис» поставляла пиломатериалы в компанию Буинского района, которой Камаретдинова оказывала бухгалтерские услуги. Новая знакомая, по словам Набиуллина, объяснила ему: из Москвы поступили федеральные средства на поддержку сельхозпроизводителей, для их получения нужны документы и печати реальных компаний, предложила схему — 50% остается у предприятия, 40% он отдает им с Зульфией из холдинга «Ак Барс», 10% оставляет себе.

Со слов Набиуллина, с той самой Зульфией он познакомился позже. Она позвонила и предложила работать с ней напрямую, исключив из цепочки Фагилю Камаретдинову: «Вагапова сказала, что у нее хорошие связи в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ, и она быстрее через своих знакомых в министерстве решит, им надо будет отдать 40 процентов». Набиуллин также сообщил, что осенью 2015-го, когда он лечился в санатории «Санта», Вагапова приезжала к нему навестить, подтвердить договоренность и забрать ранее обналиченные 7 млн рублей из поступивших субсидий.

В свою очередь Камаретдинова и Вагапова на следствии подтверждали лишь факт знакомства с Набиуллиным, уверяя, что никакого отношения к истории с подделками и уводом денежных средств не имеют. Первая сообщила, что общалась с этим фигурантом лишь по рабочим вопросам, вторая заявила — всего лишь консультировала Набиуллина по вопросам получения субсидий через Минсельхозпрод по просьбе Камаретдиновой.

Конфискованная шуба и отклоненный иск

В приговор попали показания осужденного бизнесмена о приобретении подарочных сертификатов аж на 175 млн рублей в меховом салоне ТЦ «Сувар Плаза»:

«Позвонила Вагапова, которая сообщила о том, что документы по КФХ «Вахитов» сотрудница Министерства сельского хозяйства и продовольствия Хайруллина не утверждает и что для решения вопроса положительно надо ее отблагодарить. Вагапова сказала, что отблагодарить ту можно, купив ей хорошую шубу...»

В тот же день сертификаты, по словам Набиуллина, он вручил Вагаповой при встрече за казанским цирком, а позднее сказала — шуба куплена.



За прошляпившим аферу Минсельхозпродом РТ оставили право требовать возмещения ущерба в гражданском порядке. Фото: Роман Хасаев

На допросах бывшая замглавы департамента ХК «Ак Барс» заявляла: ничего подобного не было. Однако следователи и опера еще в 2017 году изъяли и документы из мехового салона с подтверждением покупки Хайруллиной, и саму черную норковую шубу в квартире данной покупательницы.

Предмет роскоши был приобщен к вещественным доказательствам и спустя годы конфискован по приговору Апастовского райсуда в качестве предмета, способствовавшего совершению преступления: «меховое изделие (шуба) приобретено на денежные средства Набиуллина и предоставлено возмездно Хайруллиной для того, чтобы облегчить прохождение документов по КФХ «Вахитов» для получения субсидий...»

Нюанс в том, что бывшую хозяйку шубы вызывали в суд лишь в качестве свидетеля. Никаких обвинений во взятке ей не предъявляли. Ведущий советник отдела финансирования Минсельхозпрода РТ объясняла суду порядок согласования документов на субсидии, уверяя, что первоначальная подготовка документов начинается на уровне обращения сельхозпредприятий в территориальные управления, а «министерство достоверность представленных сведений проверить не может».



Между тем в суде было четко установлено: в министерство липа попадала в обход районных управлений, начальники которых были сильно удивлены, узнав о размере одобренных наверху субсидий по кредитам. Документы управлений также были сфальсифицированы.

Потерпевшее министерство по результатам расследования предъявило трем подсудимым иск на 62,7 млн рублей, требуя возместить ущерб по всем шести эпизодам дела, включая покушение на мошенничество: субсидии по нему были перечислены, но до подсудимых не дошли.



Суд оставил гражданский иск без рассмотрения, поскольку изначально он не был адресован на имя суда. Фото: Максим Платонов

Суд оставил гражданский иск без рассмотрения, поскольку изначально он не был адресован на имя суда, а в ходе процесса представителем потерпевшего министерства не заявлялся. В прениях представитель просто не участвовал, прислал заявление о рассмотрении дела без его участия, но не выразил в этом документе свою позицию по иску. За прошляпившим аферу Минсельхозпродом РТ оставили право требовать возмещения ущерба в гражданском порядке.

К слову, в ответ на представление Следкома об устранении причин и наказании виновных из потерпевшего министерства еще в 2018-м пришел ответ: за ослабление контроля при приеме отчетов и за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к ответственности по дисциплинарной линии привлечены семь руководящих сотрудников сельхозуправлений Дрожжановского, Апастовского и Бавлинского районов Татарстана.

Адвокаты осужденных намерены оспаривать уже вступивший в силу приговор дальше. В частности, в апелляции защитники Вагаповой настаивали на полном оправдании или хотя бы на отсрочке наказания на пять лет до достижения ее сыном 14-летнего возраста. Верховный суд РТ ничего в итоговом решении Апастовского райсуда менять не стал.