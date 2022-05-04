Казанский агропромпарк остался без привилегий: арендаторов «пропустят» через торги

Глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана полагает, что главный государственный агрорынок начали готовить к приватизации

Как стало известно «Реальному времени», под давлением ФАС управляющая компания АО «Агропромышленный парк «Казань» меняет правила аренды торговых площадей в сельскохозяйственном парке. Уже 5 мая пройдет первый аукцион на право аренды освободившейся торговой площади. Как говорится, со всеми вытекающими. Причем к «розыгрышу» торговых мест допускаются все желающие, а не только продавцы сельскохозяйственной продукции. До сих пор аграрии могли взять торговое место по собственному выбору и без участия в конкурсе. Ожидается, что уже осенью Минземимущества Татарстана проведет конкурс на право доверительного управления госимуществом на 50 тыс. кв. м — задуманным для допуска фермеров на потребрынок агропромпарком, после чего может последовать смена управляющей компании и вообще всего курса развития.

Торгам — быть!

Агропромышленный парк «Казань», построенный для поддержки татарстанских сельхозпроизводителей почти 10 лет назад, начинает резко менять подходы к размещению арендаторов. Выбрать подходящее торговое место отныне стало невозможно. С этого года право аренды можно будет получить исключительно на конкурсных торгах, то есть купить «с молотка».

— Кто больше заплатит за аренду, тот и выиграет. Нет ни преференций, ни преимущественного права — ставка только на аукцион, — рассказал «Реальному времени» один из арендаторов агропромышленного парка «Казань».

Одним словом, амбициозный замысел татарстанских властей устроить ярмарочную площадку в Казани для гарантированного сбыта выращенного урожая претерпел существенную корректировку. Прежде всего на аукционы будут выставлены торговые места арендаторов, у которых срок договора аренды истек в начале этого года и больше автоматически не продлевается.

Первой «жертвой» коммерциализации торговых площадей, как выяснило «Реальное время», оказалась казанская компания «ЧБ», принадлежащая предпринимателю Ринату Габбасову. Он арендовал помещение №21 с холодильной камерой общей площадью 47,3 кв. м на протяжении последних 3 лет, но по истечении срока действия договора управляющая компания агропромышленного парка отказалась его продлевать, следует из материалов татарстанского арбитража. Вместо этого АО «Агропромышленный парк «Казань» выставило аналогичные площади на электронный аукцион, который назначен на 5 мая.

Агропромпарк начинает резко менять подходы по размещению арендаторов. Фото: tatarstan.ru

При этом Татарстанским УФАС России было установлено, что договор аренды холодильников в агропромпарке был заключен без проведения торгов в нарушение требований закона «О защите конкуренции». Соответственно, у ООО «ЧБ» не возникает право на заключение договора аренды на новый срок, поскольку первоначальный договор аренды был заключен с нарушением действующего законодательства. Таким образом, фирма не смогла реализовать свое преимущественное право на пользование помещением.

Как сообщили организаторы торгов, это первый в их практике аукцион по продаже права аренды площадей АО «Агропромышленный парк «Казань». По их словам, торги будут объявляться по мере того, как будут освобождаться остальные площади у предпринимателей с истекающим сроком действия договора.

Сколько аграриев в результате могут лишиться торговых мест, в агропромпарке не уточнили. Правда, в коммерческом отделе неофициально сообщили, что это первый и единственный прецедент, а остальные арендаторы продолжат работать в обычном режиме.

Первый аукцион — с повышенной ставкой

Первый аукцион по продаже прав на аренду площадей агропромпарка пройдет на электронной торговой площадке Агентства по госзаказу РТ (www.sale.zakazrf.ru). Как следует из конкурсной документации, размещенной на сайте агентства, на торги выносится «часть нежилого помещения площадью 47,3 кв. м (холодильная камера), расположенного на первом этаже здания». Это десятая часть всей торговой площади агропромпарка (47 833 кв. м). Начальная цена аренды установлена в 1 040 рублей за 1 кв. м, или 49 192 рубля в месяц с учетом НДС, говорится в документации. Это на 20% выше прежней ставки. Шаг аукциона составит 5% от минимальной цены лота. Конкурсная документация подписана гендиректором АО «Агропромышленный парк «Казань» Олегом Власовым.

Заявку на участие в этом аукционе подал и сам казанский предприниматель Ринат Габбасов, подтвердил он в разговоре с «Реальным временем». Правда, считает стартовую цену завышенной.

— Раньше было 800 рублей за 1 кв. м, и мы считаем, что цена завышена либо ранее была занижена, — отметил Габбасов, добавив, что в эту сумму не входят коммунальные платежи.

Первый аукцион по продаже прав на аренду площадей агропромпарка пройдет на электронной торговой площадке Агентства по госзаказу РТ. Фото: tatarstan.ru

По его словам, у остальных предпринимателей, работающих в агропромпарке, договоры заключены по «ставке 900 рублей». Организаторы аукциона пояснили, что стартовая цена была определена на основании оценки, подготовленной по заказу Минземимущества РТ (учредитель АО «Агропромышленный парк «Казань», владеет 100% акций, — прим. ред.). Несмотря на повышение стартовой цены, казанский предприниматель Ринат Габбасов приветствует внедрение конкурсных процедур и готовится все-таки выиграть аукцион, но при достижении разумной цены аренды. Что будет у остальных предпринимателей, он затруднился спрогнозировать.

Интересно, что организаторы не выставляют особых требований по допуску к участию в аукционе, но оставляют за собой авторитарное право. Как следует из конкурсной документации, участником торгов может быть любой, кто претендует на заключение договора аренды государственного имущества и «допущен к участию в аукционе по итогам рассмотрения аукционной комиссией заявок на участие в аукционе». На основании чего претендент будет допускаться, не конкретизируется.

Отказано может быть тем, кто не представит документы согласно п. 4.2 документации об аукционе либо при наличии в таких документах недостоверных сведений. О том, что участник должен заниматься реализацией сельскохозяйственной продукцией, ничего не говорится. «Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора», — говорится в документации. Получается, что агропромпарк может утратить свой профиль, так как можно прийти торговать и картошкой, и колготками?

МЗИО РТ лишило агропромпарк трехлетней преференции

Изменения в арендной политике напрямую связаны со скорым прекращением режима преференции, предоставленного АО «Агропромышленный парк «Казань». Дело в том, что управляющая компания распоряжается государственным имуществом по договору доверительного управления с МЗИО РТ, а значит, подпадает под действие 135-ФЗ «О защите конкуренции». Министерство как собственник обязано либо выбирать на конкурсной основе управляющую компанию, либо запрашивать согласие антимонопольных органов на выдачу преференции для подчиненной структуры.

Агропромпарк «Казань» был построен на бюджетные средства в мае 2013 года для ведения самостоятельной торговли фермерами и аграриями

Агропромпарк «Казань» был построен на бюджетные средства в мае 2013 года для ведения самостоятельной торговли фермерами и аграриями. Расходы на его строительство составили 2,3 млрд рублей, в том числе из бюджета РТ 1,35 млрд рублей, а из бюджета РФ — 0,95 млрд рублей. Он занимает территорию в 8,5 га и включает в себя зал островной торговли (зал А) на 290 мест, зал павильонной торговли (зал Б) на 127 мест, а также кафе, гостиницу, офисный центр. Общая торговая площадь — почти 50 тыс. кв. м. Размер арендной платы варьируется в зависимости от площади места и его оборудования.

МЗИО РТ обычно легко добивалось получения трехлетней преференции для АО «Агропромышленный парк «Казань» и без торгов, но в прошлом году почему-то все сорвалось. Впервые с момента основания агропромпарка срок управления был урезан до 6 месяцев вместо запрашиваемых 3 лет, подтвердила «Реальному времени» руководитель корпоративно-правовой службы агропромпарка Светлана Ванюшева. По ее словам, министерство продлило договор доверительного управления только до 28 августа 2022 года. При этом выставило новое обязательство — проводить среди арендаторов конкурсные процедуры, что агропромпарк и начинает делать.

Госимущество пропустят через торги

По завершении отношений с АО «Агропромышленный парк «Казань» МЗИО РТ планирует полностью перейти на конкурсные процедуры в управлении госимуществом парка. По словам Светланы Ванюшевой, министерство проведет конкурс по выбору управляющей компании, в котором собирается принять участие и АО «Агропромышленный парк «Казань».

— Да, мы будем участвовать в конкурсе и рассчитываем победить, — подтвердил источник в коммерческой службе агропромпарка.

Правда, условия конкурса пока остаются неизвестными. Есть данные, что конкурсная документация уже разрабатывается и появится самое позднее в июне. Антимонопольщики заверили, что эти планы должны быть исполнены в соответствии с федеральным законом ФЗ-135 «О защите конкуренции».

— Решение принято в ответ на заявление МЗИО РТ о даче согласия на предоставление государственной преференции АО «Агропромышленный парк «Казань» сроком на 3 года без проведения торгов, — сообщили в пресс-службе УФАС по РТ.

По данным управления, министерство подавало заявление о даче согласия на преференцию для агропромпарка дважды — 16 декабря 2021 года (за две недели до окончания срока прежнего договора доверительного управления) и 22 февраля 2022 года. В итоге татарстанским УФАС России принято положительное решение, но опираясь на нормы закона «О защите конкуренции», оно ввело несколько ограничений с целью «снижения негативного влияния на конкуренцию». Как следует из текста заключения, предельный срок преференции действительно ограничен шестью месяцами, доверительный управляющий должен «осуществлять управление в целях развития производства сельскохозяйственной продукции и поддержки МСП с учетом справедливого обеспечения конкуренции среди них».

По истечении отношений с АО «Агропромышленный парк «Казань» МЗИО РТ планирует полностью перейти на конкурсные процедуры в управлении госимуществом парка

Чем это обернется для аграриев, сложно сказать. Но сейчас они находятся в подвешенном состоянии, так как срок действия всех договоров аренды ограничен 28 августа 2022 года. Причем этой датой будет подписываться договор с победителем первого аукциона, отметил Ринат Габбасов. Но он поддерживает новацию.

— На основании ФЗ-135 нормальным будет использование помещений только через конкурсные процедуры, — поддерживает он.

Плюс предприниматель видит в том, что торги дают в будущем право на преимущественное право аренды, тогда как раньше администрация исключала такую привилегию.

Камияр Байтемиров: может, это предпродажная подготовка?

Интересно, что некоторые члены совета директоров АО «Агропромышленный парк «Казань» узнали о грядущих изменениях от корреспондента «Реального времени». Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров сообщил, что впервые слышит об этом, до него не довели эту информацию. «Вот узнал от вас, хотя я член совета директоров», — признался он.

Про его словам, на заседаниях ни разу не поднималась тема сокращения сроков доверительного управления с МЗИО РТ, не обсуждается и арендная политика.

— На совете директоров об этом должно было быть доложено Власовым. И совет должен был принять какое-то решение. Но, к сожалению, вот так… — сокрушался он.

Слабую информированность членов совета директоров глава корпоративно-правовой службы агропромпарка Светлана Ванюшева объяснила тем, что эти вопросы не входят в их компетенцию, а являются прерогативой органов оперативного управления. Тем не менее такие перемены не понравились главе Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана.

— Последствия могут быть разными. Первое — оставят того, кто был. Второе — назначат другого, который будет готовить агропромпарк к возможной приватизации, — полагает он, напомнив, что изначально рынок должен был быть в ином статусе — сельскохозяйственного потребительского кооператива третьего уровня, который объединил бы сельхозкооперативы в муниципальных районах и сельских поселениях для сбыта продукции. — Когда парк открывали, я задавал вопрос президенту. Он заверил, что объект имеет социальную значимость и не подлежит приватизации. Не знаю, снят ли сейчас мораторий на приватизацию.

— Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан осведомлено о текущей ситуации предоставления государственной преференции АО «Агропромышленный парк «Казань» на право управления имущественным комплексом агропромышленного парка «Казань», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе министерства. — Изменения правил предоставления аренды торговых площадей комплекса произошли в связи требованием ФАС России и будут проходить в соответствии с действующим законодательством.