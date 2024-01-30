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День в истории 30 января: 100 лет «Мосфильму», родился Карл Мюфке, коллегия Минсельхоза Татарстана

07:00, 30.01.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 30 января 2024 года

День в истории 30 января: 100 лет «Мосфильму», родился Карл Мюфке, коллегия Минсельхоза Татарстана
Фото: коллаж realnoevremya.ru

30 января пройдет заседание итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Сегодня отмечается Школьный день ненасилия и мира, а также День Деда Мороза и Снегурочки. Четыре года назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной ЧС распространение китайского коронавируса, 24 года назад в реку Дунай выбросили более 100 тыс. кубометров тяжелых металлов — катастрофу окрестили «вторым Чернобылем». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Заседание итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • Расширенное заседание экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Татарстане.
  • Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с «Сибирью».

Кто родился: Александр Коновалов и Айдар Файзрахманов

  • 1736 — шотландский ученый Джеймс Уатт (скончался 19 августа 1819 года). Известен как изобретатель паровой машины.
  • 1872 — советский изобретатель Глеб Котельников (скончался 22 ноября 1944 года). Создал авиационный ранцевый парашют.
  • 1868 — архитектор Карл Мюфке (скончался 13 февраля 1933 года). Автор нескольких зданий в Казани, в том числе бывшего особняка промышленников Ушковых (там размещалась Нацбиблиотека РТ), Казанской художественной школы (также возглавлял ее, сейчас там располагается Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина).
скриншот realnoevremya.ru из видео «О пользе пожаров и казанской «жемчужине»: архитектор Карл Мюфке»/youtube.com, аккаунт «Крот Казанский»
  • 1882 — 32-й президент США в 1933—1945 годах Франклин Рузвельт (скончался 12 апреля 1945 года). Единственный, кто занимал пост американского лидера более двух сроков.
  • 1923 — советский режиссер и актер, народный артист СССР Леонид Гайдай (скончался 19 ноября 1993 года). Среди его работ — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию».
  • 1930 — первый президент Узбекистана в 1991—2016 годах Ислам Каримов (скончался 2 сентября 2016 года).
Ислам Каримов справа. realnoevremya.ru/Михаил Козловский
  • 1934 — российский химик, ректор Казанского государственного университета в 1979—1990 годах Александр Коновалов (скончался 4 мая 2021 года).
  • 1952 — английский певец, барабанщик, автор песен Фил Коллинз. Вместе с Полом Маккартни и Майклом Джексоном является одним из трех музыкантов, чьи альбомы были проданы по всему миру тиражом более ста миллионов экземпляров.
  • 1955 — художественный руководитель Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая заслуженный артист России, народный артист Татарстана Айдар Файзрахманов.
  • 1968 — король Испании с 2014 года Филипп VI.
  • 1974 — президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов Линар Якупов. В октябре прошлого года он в эфире «Реальное время Live» обсудил перспективы исламского банкинга.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 1974 — заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Игорь Сапунов.

Кто скончался: Махатма Ганди и Фердинанд Порше

  • 1730 — российский император в 1727—1730 годах, внук Петра Великого Петр II (родился 23 октября 1715 года).
  • 1948 — идеолог национально-освободительного движения Индии Махатма Ганди (родился 2 октября 1869 года).
  • 1951 — немецкий автоконструктор Фердинанд Порше (родился 3 сентября 1875 года). Основатель компании Porsche, создатель самого популярного автомобиля в истории автомобилестроения, Volkswagen Käfer, или «Жук».
скриншот realnoevremya.ru youtube.com
  • 2022 — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Леонид Куравлев (родился 8 октября 1936 года).

Праздники: День Деда Мороза и Снегурочки

  • Школьный день ненасилия и мира. Неофициальный праздник. Инициатором стал испанский поэт, учитель и пацифист Лоренцо Видал Видал. Отмечается этот день в школах по всему миру 30 января в память о борце за независимость Индии Махатме Ганди, который при жизни боролся против религиозных распрей и насилия.
  • День Деда Мороза и Снегурочки. Древний языческий праздник. В этот день обычно рассказывают сказки и легенды об этих главных персонажах новогодних праздников.
realnoevremya.ru/Максим Платонов

События в истории: арест сенатора Арашукова, открытие в Казани логопарка «Почты России»

  • 1489 — установлены первые дипломатические отношения между Московским государством и Священной Римской империей.
  • 1722 — в Москве учредили должность обер-полицмейстера. Это высшая полицейская должность города.
  • 1790 — в Англии впервые в мире испробовали спасательную шлюпку под названием «Ориджинал» на море.
  • 1894 — американский изобретатель Чарльз Кинг запатентовал станковой пневматический перфоратор, более известный как отбойный молоток.
  • 1923 — в Казани вышел первый номер сатирического журнала на татарском языке «Чаян».
  • 1924 — основана киностудия «Мосфильм».
  • 1930 — в Москве запрещен колокольный звон.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 1935 — американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил шкалу для измерения магнитуды землетрясений, известную сегодня как шкала Рихтера. Она характеризует величину энергии, которая выделяется при землетрясении, а диапазон составляет от 1 до 9,5 магнитуды.
  • 1995 — в ночь на 31 января произошел пожар в Театре юного зрителя, после чего больше шести лет его труппа была вынуждена репетировать и играть на других площадках.
  • 2000 — авиалайнер Airbus A310-304 авиакомпании Kenya Airways выполнял рейс по маршруту Абиджан — Лагос — Найроби, но через полминуты рухнул в Гвинейский залив. Погибли 169 человек. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Кот-д’Ивуара и самолета A310.
  • 2000 — в реку Дунай сбросили более 100 тыс. кубометров тяжелых металлов. Тогда было выловлено более 100 тонн мертвой рыбы. Катастрофу окрестили «вторым Чернобылем».
  • 2007 — появилась в продаже операционная система Windows Vista.
  • 2018 — в Казани открыли логопарк «Почты России» за 4 миллиарда.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 2019 — в зале заседания Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, в тот же день его арестовали. По данным Следкома, он причастен к убийствам, а также к созданию преступной организации и хищению природного газа на 30 млрд рублей. 27 декабря 2022 года Рауфа Арашукова и его отца приговорили к пожизненному лишению свободы.
  • 2020 — Рустам Минниханов поручил сформировать постоянно действующий штаб по профилактике проникновения коронавируса в Татарстан. Его возглавила вице-премьер Лейла Фазлеева.
  • 2020 — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной ЧС распространение китайского коронавируса.
  • 2021 — в Казани началась консервация старейшей постройки Ново-Татарской слободы, 180-летнего на тот момент дома на улице Меховщиков, в котором в начале XX века располагалась контора торгового общества «Мазут».
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 2023 — в шиитской мечети Пешавара в Пакистане террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время полуденной молитвы зухр. В результате теракта погибли по меньшей мере 84 человека и более 200 пострадали.
Дарья Пинегина
Общество Татарстан Министерство сельского хозяйства и продовольствия ТатарстанаЯкупов Линар Габдельнурович
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