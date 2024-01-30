День в истории 30 января: 100 лет «Мосфильму», родился Карл Мюфке, коллегия Минсельхоза Татарстана
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 30 января 2024 года
30 января пройдет заседание итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Сегодня отмечается Школьный день ненасилия и мира, а также День Деда Мороза и Снегурочки. Четыре года назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной ЧС распространение китайского коронавируса, 24 года назад в реку Дунай выбросили более 100 тыс. кубометров тяжелых металлов — катастрофу окрестили «вторым Чернобылем». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.
- Расширенное заседание экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Татарстане.
- Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с «Сибирью».
Кто родился: Александр Коновалов и Айдар Файзрахманов
- 1736 — шотландский ученый Джеймс Уатт (скончался 19 августа 1819 года). Известен как изобретатель паровой машины.
- 1872 — советский изобретатель Глеб Котельников (скончался 22 ноября 1944 года). Создал авиационный ранцевый парашют.
- 1868 — архитектор Карл Мюфке (скончался 13 февраля 1933 года). Автор нескольких зданий в Казани, в том числе бывшего особняка промышленников Ушковых (там размещалась Нацбиблиотека РТ), Казанской художественной школы (также возглавлял ее, сейчас там располагается Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина).
- 1882 — 32-й президент США в 1933—1945 годах Франклин Рузвельт (скончался 12 апреля 1945 года). Единственный, кто занимал пост американского лидера более двух сроков.
- 1923 — советский режиссер и актер, народный артист СССР Леонид Гайдай (скончался 19 ноября 1993 года). Среди его работ — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию».
- 1930 — первый президент Узбекистана в 1991—2016 годах Ислам Каримов (скончался 2 сентября 2016 года).
- 1934 — российский химик, ректор Казанского государственного университета в 1979—1990 годах Александр Коновалов (скончался 4 мая 2021 года).
- 1952 — английский певец, барабанщик, автор песен Фил Коллинз. Вместе с Полом Маккартни и Майклом Джексоном является одним из трех музыкантов, чьи альбомы были проданы по всему миру тиражом более ста миллионов экземпляров.
- 1955 — художественный руководитель Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая заслуженный артист России, народный артист Татарстана Айдар Файзрахманов.
- 1968 — король Испании с 2014 года Филипп VI.
- 1974 — президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов Линар Якупов. В октябре прошлого года он в эфире «Реальное время Live» обсудил перспективы исламского банкинга.
- 1974 — заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Игорь Сапунов.
Кто скончался: Махатма Ганди и Фердинанд Порше
- 1730 — российский император в 1727—1730 годах, внук Петра Великого Петр II (родился 23 октября 1715 года).
- 1948 — идеолог национально-освободительного движения Индии Махатма Ганди (родился 2 октября 1869 года).
- 1951 — немецкий автоконструктор Фердинанд Порше (родился 3 сентября 1875 года). Основатель компании Porsche, создатель самого популярного автомобиля в истории автомобилестроения, Volkswagen Käfer, или «Жук».
- 2022 — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Леонид Куравлев (родился 8 октября 1936 года).
Праздники: День Деда Мороза и Снегурочки
- Школьный день ненасилия и мира. Неофициальный праздник. Инициатором стал испанский поэт, учитель и пацифист Лоренцо Видал Видал. Отмечается этот день в школах по всему миру 30 января в память о борце за независимость Индии Махатме Ганди, который при жизни боролся против религиозных распрей и насилия.
- День Деда Мороза и Снегурочки. Древний языческий праздник. В этот день обычно рассказывают сказки и легенды об этих главных персонажах новогодних праздников.
События в истории: арест сенатора Арашукова, открытие в Казани логопарка «Почты России»
- 1489 — установлены первые дипломатические отношения между Московским государством и Священной Римской империей.
- 1722 — в Москве учредили должность обер-полицмейстера. Это высшая полицейская должность города.
- 1790 — в Англии впервые в мире испробовали спасательную шлюпку под названием «Ориджинал» на море.
- 1894 — американский изобретатель Чарльз Кинг запатентовал станковой пневматический перфоратор, более известный как отбойный молоток.
- 1923 — в Казани вышел первый номер сатирического журнала на татарском языке «Чаян».
- 1924 — основана киностудия «Мосфильм».
- 1930 — в Москве запрещен колокольный звон.
- 1935 — американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил шкалу для измерения магнитуды землетрясений, известную сегодня как шкала Рихтера. Она характеризует величину энергии, которая выделяется при землетрясении, а диапазон составляет от 1 до 9,5 магнитуды.
- 1995 — в ночь на 31 января произошел пожар в Театре юного зрителя, после чего больше шести лет его труппа была вынуждена репетировать и играть на других площадках.
- 2000 — авиалайнер Airbus A310-304 авиакомпании Kenya Airways выполнял рейс по маршруту Абиджан — Лагос — Найроби, но через полминуты рухнул в Гвинейский залив. Погибли 169 человек. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Кот-д’Ивуара и самолета A310.
- 2000 — в реку Дунай сбросили более 100 тыс. кубометров тяжелых металлов. Тогда было выловлено более 100 тонн мертвой рыбы. Катастрофу окрестили «вторым Чернобылем».
- 2007 — появилась в продаже операционная система Windows Vista.
- 2018 — в Казани открыли логопарк «Почты России» за 4 миллиарда.
- 2019 — в зале заседания Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, в тот же день его арестовали. По данным Следкома, он причастен к убийствам, а также к созданию преступной организации и хищению природного газа на 30 млрд рублей. 27 декабря 2022 года Рауфа Арашукова и его отца приговорили к пожизненному лишению свободы.
- 2020 — Рустам Минниханов поручил сформировать постоянно действующий штаб по профилактике проникновения коронавируса в Татарстан. Его возглавила вице-премьер Лейла Фазлеева.
- 2020 — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной ЧС распространение китайского коронавируса.
- 2021 — в Казани началась консервация старейшей постройки Ново-Татарской слободы, 180-летнего на тот момент дома на улице Меховщиков, в котором в начале XX века располагалась контора торгового общества «Мазут».
- 2023 — в шиитской мечети Пешавара в Пакистане террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время полуденной молитвы зухр. В результате теракта погибли по меньшей мере 84 человека и более 200 пострадали.
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