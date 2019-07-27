Минсельхоз Татарстана предупредил об очагах африканской чумы свиней вблизи границ республики

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства РТ рассказал, что неподалеку от границ Татарстана зафиксированы очаги африканской чумы свиней.

«Эти очаги находятся на расстоянии всего в 120-140 км от западных и южных границ нашей республики. Прошу отработать все вопросы с населением и охотпользователями о мерах защиты» — сказал Ахметов.

По словам министра, всем владельцам свиней необходимо ограничить посещение лесных массивов, так как вирус может попасть в домохозяйства через траву, ягоды или грибы.

Также Марат Ахметов рассказал об уборке зерновых. Сейчас к этой работе подключены 21 район республики.

Всего на сегодняшний день в республике убрано 15 тыс. га, собрано 51 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 33,5 ц/га, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в 2018 году ущерб от распространения африканской чумы свиней в экономике России составил 1,14 млрд рублей.

