«Если ферму закрыли, остается школу закрыть — и деревни не станет»

Раис республики пригрозил главам районов наказанием за сокращение поголовья скота, призвал контролировать закупочные цены на молоко и без особого восторга воспринял новую программу АПК

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«В своих неудачах мы привыкли винить погоду или рынок, но идеальной погоды и рынка еще никогда не было», — самокритично отозвался глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров о результатах работы АПК за прошлый год. Засуха, обвал закупочных цен и подорожавшие кредиты привели к резкому сокращению производства сельхозпродукции — на 8%. По заказу ведомства московская компания ФБК подготовило антикризисную стратегию с опорой на двукратный рост ежегодных бюджетных вливаний — с нынешних 16,4 млрд рублей до 48,2 млрд рублей.



Аграрии ушли на минус 8%



Второй год подряд татарстанские аграрии испытывают экономические трудности, хотя получают высокий урожай зерновых и рекордные объемы молока. 3,6 млн тонн зерна, 2,1 млн тонн молока, 1,1 млн овощей и 1,7 млн тонн сахарной свеклы — гигантский урожай 2023 года не избавил татарстанское село от финансовых потерь. Ценовые качели, раскачиваемые избытком зерна рекордного урожая, белорусским импортом сухого молока и сложности с логистикой привели к неминуемому сокращению производства.

«Предыдущий год стал для сельхозпроизводителей проверкой на прочность: дефицит осадков, рост цен на промышленную продукцию, строительные материалы, удорожание кредитов, и все это при снижении цен на сельхозпродукцию», — обрисовал общую картину Марат Зяббаров. По его словам, индекс производства составил 92,1%, хотя за счет роста животноводства удалось вал на уровне средних показателей. При этом выручка от реализации составила 589 млрд рублей, а доля АПК в валовом региональном продукте — 6,5% (правда, она сократилась на 1,5% по сравнению с 2022 годом).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Меньше птицы

После обвала закупочных цен на молоко сельчане стали резать скот. По данным министра, поголовье КРС уменьшилось на 3% или на 19 тыс. голов. «При этом в республике есть хозяйства, которые целенаправленно сократили поголовье крупного рогатого скота. Это Агро-Основа и КФХ Козлова Новошешминского, Заря Буинского, Апас-Мол Апастовского, Марс Азнакаевского, Тамыр Актанышского, Серп и Молот Высокогорского района.

В 27 районах наблюдается отрицательная динамика по численности скота», — обеспокоен глава Минсельхозпрода РТ.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сокращение поголовья скота отразилось на производстве мяса — минус 13% или 512,9 тысяч тонн. Обнаружили «пробоины» в птицеводстве. Недополучили 10,8 тысяч тонн мяса птицы. А по куриному яйцу — необъяснимый рост цен. С одной стороны Татарстан нарастил их производство, поднявший на 4 место в стране, а с другой — цены выросли вдвое. «В республике, как и в целом по стране, наибольшее удорожание произошло на куриные яйца,- отметил Марат Зяббаров. — Для стабилизации цен на региональном и федеральном уровне были приняты ряд мер. Мониторинг и своевременное реагирование на повышение цен совместно с коллегами с Минпромторга, ФАС и Минэкономики будем продолжать».

Рентабельность без господдержки менее 3%

Рентабельность с учетом господдержки ожидается на уровне 8,9%, без господдержки менее 3-х %, сообщил Марат Зяббяров. Снижается доля прибыльных сельхозпредприятий. «С одной стороны понятно — это связано с привлечением инвестиций и длинным сроком окупаемости объектов. И объективно затраты выросли, за счет их удорожания. В то же время, еще много внутренних резервов у самих хозяйств», — считает он. По его мнению, ждать комфортных условий не приходится. «В своих неудачах мы привыкли винить погоду или рынок, но идеальной погоды и рынка еще никогда не было — они такие, какие есть. Не рассчитывая на высокие цены на сельхозпродукцию, мы должны научиться работать в рамках той себестоимости, которую имеют наши лучшие хозяйства», — призвал он. Тем не менее, тревожит медленный рост налоговой задолженности предприятий АПК. По итогам года составила 514 млн рублей. 75% это предприятия-банкроты

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Если оставить все как есть, будет еще хуже

Антикризисную программу татарстанского АПК разработала московская консалтинговая компания ФБК. Ее впервые представила директор Департамента консультационных услуг ФБК Ирина Дубинина. Главный фокус — двукратный рост ежегодных бюджетных вливаний — с нынешних 16,4 млрд рублей до 48,2 млрд рублей. Но такой внушительный рост инвестиций заложен лишь в одном из трех вариантов — в самом оптимистичном. Принцип простой — если господдержки мало, будет плохо, если больше — будет лучше. Исходной точкой взят бюджет РТ на 2024 год, где заложено 16,4 млрд рублей.

«Стратегия АПК республики была утверждена в 2017 году до 2023 году. На федеральном уровне были скорректированы подходы к агропромышленному комплексу. В нем заложен рост по 3% в год. И Татарстану необходимо встроиться в новую систему, — пояснила Ирина Дубинина. — «Согласно прогнозу ООН, в ближайшее десятилетия рост потребления будут опережать производство продовольствия. Спрос будет расти — в Индии, странах Ближнего Востока и Африки. А рост валовой стоимости АПК будет сильно зависеть о господдержки.»

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Поэтому будут уделять эффективности поддержки

На первым взгляд с сельским хозяйством все хорошо — производство занимает высокие позиции. «Но к сожалению, не все так радужно как хотелось бы, — рассуждала она. — В АПК есть ряд системных проблем». По ее словам, это отсутствие переработки внутри республики и слабые логистические каналы. «Спрос на сельхозпродукцию ниже, чем предложение. Это заставляет задуматься о том, что делать с излишками. Здесь возникают две проблемы — сбыт и логические трудности при выходе на экспорт. Вторая — переработка на месте внутри республики (зерно, молоко, яйцо).

Она предложила варианты. Первый — оставляем все как есть, и господдержка покрывает инфляционные издержки. И темпы роста АПК замедляются. По второму — прирост 3,8% год, выше чем в РФ на 3%, а инвестиции увеличатся с 25 до 40 млрд рублей год. Эти средства предполагается направлять на расширение мощностей и приобретение оборудования. Если делать ставку на опережение, то он потребует принципиально иного уровня господдержки с расчетом в 32 млрд рублей в год. А производство вырастет на 133% к 2030 году.

1 / 49 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов