«Если ферму закрыли, остается школу закрыть — и деревни не станет»
Раис республики пригрозил главам районов наказанием за сокращение поголовья скота, призвал контролировать закупочные цены на молоко и без особого восторга воспринял новую программу АПК
«В своих неудачах мы привыкли винить погоду или рынок, но идеальной погоды и рынка еще никогда не было», — самокритично отозвался глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров о результатах работы АПК за прошлый год. Засуха, обвал закупочных цен и подорожавшие кредиты привели к резкому сокращению производства сельхозпродукции — на 8%. По заказу ведомства московская компания ФБК подготовило антикризисную стратегию с опорой на двукратный рост ежегодных бюджетных вливаний — с нынешних 16,4 млрд рублей до 48,2 млрд рублей.
Аграрии ушли на минус 8%
Второй год подряд татарстанские аграрии испытывают экономические трудности, хотя получают высокий урожай зерновых и рекордные объемы молока. 3,6 млн тонн зерна, 2,1 млн тонн молока, 1,1 млн овощей и 1,7 млн тонн сахарной свеклы — гигантский урожай 2023 года не избавил татарстанское село от финансовых потерь. Ценовые качели, раскачиваемые избытком зерна рекордного урожая, белорусским импортом сухого молока и сложности с логистикой привели к неминуемому сокращению производства.
«Предыдущий год стал для сельхозпроизводителей проверкой на прочность: дефицит осадков, рост цен на промышленную продукцию, строительные материалы, удорожание кредитов, и все это при снижении цен на сельхозпродукцию», — обрисовал общую картину Марат Зяббаров. По его словам, индекс производства составил 92,1%, хотя за счет роста животноводства удалось вал на уровне средних показателей. При этом выручка от реализации составила 589 млрд рублей, а доля АПК в валовом региональном продукте — 6,5% (правда, она сократилась на 1,5% по сравнению с 2022 годом).
Меньше птицы
После обвала закупочных цен на молоко сельчане стали резать скот. По данным министра, поголовье КРС уменьшилось на 3% или на 19 тыс. голов. «При этом в республике есть хозяйства, которые целенаправленно сократили поголовье крупного рогатого скота. Это Агро-Основа и КФХ Козлова Новошешминского, Заря Буинского, Апас-Мол Апастовского, Марс Азнакаевского, Тамыр Актанышского, Серп и Молот Высокогорского района.
В 27 районах наблюдается отрицательная динамика по численности скота», — обеспокоен глава Минсельхозпрода РТ.
Сокращение поголовья скота отразилось на производстве мяса — минус 13% или 512,9 тысяч тонн. Обнаружили «пробоины» в птицеводстве. Недополучили 10,8 тысяч тонн мяса птицы. А по куриному яйцу — необъяснимый рост цен. С одной стороны Татарстан нарастил их производство, поднявший на 4 место в стране, а с другой — цены выросли вдвое. «В республике, как и в целом по стране, наибольшее удорожание произошло на куриные яйца,- отметил Марат Зяббаров. — Для стабилизации цен на региональном и федеральном уровне были приняты ряд мер. Мониторинг и своевременное реагирование на повышение цен совместно с коллегами с Минпромторга, ФАС и Минэкономики будем продолжать».
Рентабельность без господдержки менее 3%
Рентабельность с учетом господдержки ожидается на уровне 8,9%, без господдержки менее 3-х %, сообщил Марат Зяббяров. Снижается доля прибыльных сельхозпредприятий. «С одной стороны понятно — это связано с привлечением инвестиций и длинным сроком окупаемости объектов. И объективно затраты выросли, за счет их удорожания. В то же время, еще много внутренних резервов у самих хозяйств», — считает он. По его мнению, ждать комфортных условий не приходится. «В своих неудачах мы привыкли винить погоду или рынок, но идеальной погоды и рынка еще никогда не было — они такие, какие есть. Не рассчитывая на высокие цены на сельхозпродукцию, мы должны научиться работать в рамках той себестоимости, которую имеют наши лучшие хозяйства», — призвал он. Тем не менее, тревожит медленный рост налоговой задолженности предприятий АПК. По итогам года составила 514 млн рублей. 75% это предприятия-банкроты
Если оставить все как есть, будет еще хуже
Антикризисную программу татарстанского АПК разработала московская консалтинговая компания ФБК. Ее впервые представила директор Департамента консультационных услуг ФБК Ирина Дубинина. Главный фокус — двукратный рост ежегодных бюджетных вливаний — с нынешних 16,4 млрд рублей до 48,2 млрд рублей. Но такой внушительный рост инвестиций заложен лишь в одном из трех вариантов — в самом оптимистичном. Принцип простой — если господдержки мало, будет плохо, если больше — будет лучше. Исходной точкой взят бюджет РТ на 2024 год, где заложено 16,4 млрд рублей.
«Стратегия АПК республики была утверждена в 2017 году до 2023 году. На федеральном уровне были скорректированы подходы к агропромышленному комплексу. В нем заложен рост по 3% в год. И Татарстану необходимо встроиться в новую систему, — пояснила Ирина Дубинина. — «Согласно прогнозу ООН, в ближайшее десятилетия рост потребления будут опережать производство продовольствия. Спрос будет расти — в Индии, странах Ближнего Востока и Африки. А рост валовой стоимости АПК будет сильно зависеть о господдержки.»
Поэтому будут уделять эффективности поддержки
На первым взгляд с сельским хозяйством все хорошо — производство занимает высокие позиции. «Но к сожалению, не все так радужно как хотелось бы, — рассуждала она. — В АПК есть ряд системных проблем». По ее словам, это отсутствие переработки внутри республики и слабые логистические каналы. «Спрос на сельхозпродукцию ниже, чем предложение. Это заставляет задуматься о том, что делать с излишками. Здесь возникают две проблемы — сбыт и логические трудности при выходе на экспорт. Вторая — переработка на месте внутри республики (зерно, молоко, яйцо).
Она предложила варианты. Первый — оставляем все как есть, и господдержка покрывает инфляционные издержки. И темпы роста АПК замедляются. По второму — прирост 3,8% год, выше чем в РФ на 3%, а инвестиции увеличатся с 25 до 40 млрд рублей год. Эти средства предполагается направлять на расширение мощностей и приобретение оборудования. Если делать ставку на опережение, то он потребует принципиально иного уровня господдержки с расчетом в 32 млрд рублей в год. А производство вырастет на 133% к 2030 году.
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