Минсельхоз Татарстана дал садоводам 12 дней на сборы за субсидией

Фото: Инна Серова

Завтра, 14 июля, стартует второй тур приема документов на предоставление субсидий садоводческим и огородническим товариществам. Заявки на них Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана будет принимать 12 дней — до 25 июля, в электронном формате по почте agro@tatar.ru. Между победителями разделят 97 млн бюджетных рублей.



Напоминаем: субсидию СНТ могут получить на ремонт линий электропередач, систем автоматизированного контроля и учета электроэнергии, комплектных трансформаторных подстанций, систем водоснабжения и дорог — при условии, что у них на счете будет иметься сумма, покрывающая треть расходов, определенных сметой. Кроме того, непременным условием допуска к конкурсу на право получения субсидии является наличие положительного заключения госэкспертизы на проект ремонта общего имущества садоводов и огородников.

Ранее «Реальное время» писало, что менее трети СНТ, подавших заявку на получении субсидии, прошли первый тур отбора из-за низкого качества и неполноты представленной в Минсельхоз документации. Между ними распределили 140 млн рублей из 237 млн, выделенных на эти цели из бюджета Татарстана.

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Инна Серова