Камияр Байтемиров: «Поддержку фермеров урезали на 48% — что дальше?»

Коровы в закрытых ангарах, урожай под вопросом и урезанные федеральные субсидии — главное на повестке форума «АгроВолга-2021»

На фоне разразившейся засухи федеральные власти сворачивают поддержку фермеров, у которых самые высокие риски получить низкий урожай, негодовал глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров на открывшемся в «Казань Экспо» форуме «АгроВолга-2021». Тяжелые времена настали и для переработчиков молока, которые вынуждены принимать молоко с худшим качеством, и для агрономов, которые закупают семена и средства защиты за рубежом. Впрочем, московская компания «Иннопрактика» заявила о скором вытеснении импорта российскими биотехнологиями. «Или мы победим, или будем иметь проблемы с обеспечением продовольствием на 30—50 лет вперед», — считает директор программы «Иннагро» Владимир Авдеенко.

«АгроВолга» в «Казань-Экспо» заменила «Дни поля» в Лаишево

«АгроВолга» — ежегодная сельскохозяйственная выставка Татарстана, которая претерпела в этом году легкий ребрендинг, отказавшись от незатейливого названия «Дни поля». Действительно, какие поля могут быть на урбанизированной территории «Казань Экспо», где вокруг сплошь забетонировано.



Тем не менее организаторы потрудились завезти живые экспонаты — так, в одном из больших ангаров держали коров, доставленных, как говорят, из агрокомплекса «Ак барс». Другой деревенской живности — лошадей, быков, уток, цыплят, которых всегда можно было наблюдать на «Днях поля» в Лаишево, не было замечено. Возможно, они были в других ангарах.



Открывая выставку, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров отметил, что форум проходит «в новом формате и на новой площадке». В нем участвуют 304 компании из 30 регионов России.

Открывая выставку, Марат Зяббаров отметил, что форум проходит «в новом формате и на новой площадке»

— На площади в 40 гектаров представлен блок животноводства — 38 хозяйств и 14 районов. 93 животных участвуют в конкурсе племенного скота, 28 компаний представлены на опытных полях, 57 дилеров представили около 340 единиц техники. Надеемся, мероприятие будет полезным и эффективным для всех — много нового и интересного: техника, оборудование, сорта различных наших культур, — отметил Марат Зяббаров в приветственном слове.

Виды на урожай-2021: может быть критический минимум

Министр объявил, что из-за засухи на территории Татарстана введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

— Вчера мы объявили в 38 районах республики режим ЧС, в этом ничего хорошего нет, сложности в этом году возникнут. На совещании по КЧС, которое мы провели вместе с президентом республики, мы наметили планы по приобретению кормов, в соседние регионы выехали с этими вопросами. Эта ситуация под контролем, и мы надеемся достойно подготовиться к завершению летнего периода, чтобы у нас были корма, — сообщил Марат Зяббаров.



Позднее во время пленарной конференции он заявил, что Татарстан занимает 4-е место в России по производству сельскохозяйственной продукции, но не стал обещать, что республика сохранит лидирующие позиции и в этом году. Он напомнил, что в 2020-м Татарстан произвел продовольствия на 263,4 млрд рублей, а выручка сельхозпредприятий составила 132 млрд рублей с ростом на 14%. Прогнозировать урожай 2021 года Минсельхозпрод РТ не берется. Какая часть посевов сгорела — не обсуждается.

Министр объявил, что из-за засухи на территории Татарстана введен режим чрезвычайной ситуации

Глава татарстанского аграрного университета полагает, если в июле пройдут дожди, то повторения кризиса 2010 года, возможно, еще удастся избежать. «Говорят, что будет собрано 20 центнеров с гектара… Это критический минимум, который можно будет собрать», — отметил он в разговоре с «Реальным временем».

Фермерам «порезали» субсидии

Глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров, выступая на форуме, выразил опасения по поводу сокращения поддержки фермеров в Татарстане. По его данным, идет повсеместное сокращение финансирования федеральных программ, в которых участвовал Татарстан. Так, на 44% урезаны субсидии по программе СПоК — с 300 млн до 167 млн рублей, на развитие семейных животноводческих ферм — с 350 до 250 млн рублей, и на грани закрытия программа «Начинающий фермер» — с 539 млн до 161 млн рублей. По его словам, в общем господдержка фермеров сократилась на 48%, что связано с передачей функций на уровень регионов.



— Нам показалось странным, что вопрос субсидирования малых форм хозяйствования передан в ведение регионов. Получается, КФХ полностью зависят от того, что решат местные власти, как они представляют себе потребности и запросы сельхозтоваропроизводителей, — недоумевал Камияр Байтемиров.

На 44% урезаны субсидии по программе СПоК — с 300 млн до 167 млн рублей, на развитие семейных животноводческих ферм — с 350 до 250 млн рублей

Как бы ни «резали» татарстанские объемы поддержки, но на фоне остальных регионов у нас лучше, отметил он. «Мы общались с представителями Оренбургской области — у нас только на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов заложено 300 млн рублей, а у них — 360 млн вообще на все формы хозяйствования», — рассказал он.

Другая беда сельчан — пустующие сельскохозяйственные земли. «В свое время агрохолдинги земли закладывали, теперь все это в ведении банков, крестьяне не могут эти земли получить. Причем невостребованных земель достаточно, чтобы удовлетворить потребности крестьянских подворий», — рассказал он. По его словам, каждый день звонят по вопросам получения или неполучения земли, но воз и ныне там.



В заключение он поднял проблему кадрового голода на селе. «Не хватает механизаторов, ветеринаров, зоотехников — это проблема всех хозяйств, это проблема общероссийская», — подчеркнул Камияр Байтемиров.



Председатель СПоК «Милкагро» Илья Чебенев затронул проблему повышения качества сырого молока. А представители Минсельхоза признали, что затраты на производство сырого молока выросли в связи с подорожанием кормов, но пока цены сохраняются на стабильном уровне.

«Не хватает механизаторов, ветеринаров, зоотехников — это проблема всех хозяйств, это проблема общероссийская», — подчеркнул Камияр Байтемиров

«Так мы скоро отдадим наш рынок»

Во время научно-практической конференции «Глобальные вызовы для продовольственной безопасности: риски и возможности» обсуждали, когда аграрии смогут перейти на отечественные средства защиты растений. Глава проекта «Инноагро» московской компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко признал, что животноводство почти на 90% использует зарубежные витамины, аминокислоты и прочие препараты для сохранения здоровья поголовья. Но есть тревожные звонки в отечественном растениеводстве, где доля зарубежных препараторов выросла с 6 до 18%. «Так мы скоро отдадим наш рынок», — отметил он.



По его словам, во всем мире идет тренд на биологизирование сельского хозяйства. Спрос на удобрения вырос на 44%, и по его оценкам через 5 лет вырастет в два раза, с 4 до 7 млрд рублей.



— Биологизирование сельского хозяйства становится не только экзотической нишей, а мейнстримом. Или оно победит, или мы будем иметь проблему с обеспечением населения продовольствием в ближайшие 30—50 лет, — подчеркнул спикер.



В заключение он пригласил Татарстан присоединиться к программе испытания новых препаратов, в которой участвует 21 регион.

Затем министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров и генеральный директор сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро») Андрей Вовк подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает расширение складской инфраструктуры для хранения и отгрузки минеральных удобрений в Татарстане. Предполагается запуск второго собственного центра дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион». Планируется, что он расположится на юго-западе республики и позволит аграриям оптимизировать затраты хозяйств на полевые работы за счет заблаговременной закупки минеральных удобрений с последующим хранением вблизи сельхозугодий.



Марат Зяббаров и генеральный директор сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро») Андрей Вовк подписали соглашение о сотрудничестве

Суммарная емкость двух складских комплексов «ФосАгро-Регион» превысит 30 тыс. тонн гранулированных и жидких минеральных удобрений. Инвестиции запланированы в объеме 130 млн рублей на 2021—2024 годы. Добавим, что Татарстан остается единственным регионом, который субсидирует аграриям закупку удобрений у АО «Аммоний».