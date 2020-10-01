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ООО СКП Татнефть Ак Барс

Спорт

Общая информация

Хоккейный клуб «Ак Барс» образован в 1956 году под названием «Машстрой».

Дебютировал в Высшей лиге чемпионата страны в сезоне 1962/63.

Президент клуба ХК «Ак Барс» — Наиль Ульфатович Маганов.

Исполнительный директор ООО «СКП «Татнефть Ак Барс» — Мансур Мидехатович Усманов.

Генеральный менеджер клуба ХК «Ак Барс» Рафик — Якубов Рафик Хабибуллович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Телефон: (843) 533-82-32
  • Сайт: https://www.ak-bars.ru/

Дата последнего обновления: 01.10.2020

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