ООО СКП Татнефть Ак Барс
Общая информация
Хоккейный клуб «Ак Барс» образован в 1956 году под названием «Машстрой».
Дебютировал в Высшей лиге чемпионата страны в сезоне 1962/63.
Президент клуба ХК «Ак Барс» — Наиль Ульфатович Маганов.
Исполнительный директор ООО «СКП «Татнефть Ак Барс» — Мансур Мидехатович Усманов.
Генеральный менеджер клуба ХК «Ак Барс» Рафик — Якубов Рафик Хабибуллович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Телефон: (843) 533-82-32
- Сайт: https://www.ak-bars.ru/
Дата последнего обновления: 01.10.2020