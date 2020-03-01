Куда пойти в Казани: недешевая истина Хакамады, «правда-матка» от «Пошлой Молли» и хор Конторовича

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

Фото: Максим Платонов

Грядущие семь дней обещают быть очень увлекательными для казанцев. Столицу Татарстана всю неделю будут посещать топовые исполнители мира академической музыки, российской поп-сцены и андеграунда. В «Смене» организуют показы черно-белой режиссерской версии «оскаровского» лауреата этого года — «Паразитов» Пон Чжун Хо, «Ак Барс» начнет первый раунд плей-офф КХЛ (в соперничестве с нижнекамским «Нефтехимиком»), а казанский Stand Up Club привезет нового Петросяна. Дайджест самых любопытных событий первой мартовской недели — в материале «Реального времени».

Показы режиссерской версии ленты «Паразиты» на корейском языке

6 марта в 19.30 и 8 марта в 18 часов в Центре современной культуры «Смена» пройдут показы режиссерской черно-белой версии фильма «Паразиты» корейца Пон Чжун Хо, в этом году забравшего главный «Оскар». Показы пройдут на корейском языке с русскими субтитрами.

Билеты: 200 рублей, по ссылке

16+

Казанская премьера «Летучего голландца» с хором Конторовича и оркестром Сладковского

Фото Максима Платонова

Симфонический оркестр Татарстана и маэстро Александр Сладковский 8 марта привезут в Казань большой хор «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича. В БКЗ им. С. Сайдашева состоится первое в Казани исполнение вагнеровской оперы «Летучий голландец». Главную партию в этот вечер исполнит бас-баритон, звезда современной мировой оперы и уникальный интерпретатор, много раз покорявший сцены «Ла Скала», Венской и Берлинской опер Альберт Домен.

Билеты от 1 100 рублей

6+

Единственный концерт «Ночных грузчиков» в «Соли»

Вечером 7 марта в баре «Соль» пройдет концерт неформатного российского музыкального коллектива «Ночные грузчики». Союз двух бывших ВГИКовцев и писателей Евгения Алехина и Михаила Енотова даст единственный концерт в Казани в честь 10-летия группы — почитателям своего творчества музыканты обещают как всегда резкие, «больные» тексты и, как некогда окрестили концерты ребят обозреватели проекта Lookatme, «два часа экзистенциального ада».

Билеты 500 рублей

18+

Первый раунд плей-офф для «Ак Барса» и «Нефтехимика»



Фото ak-bars.ru

2 марта на домашней «Татнефть Арене» хоккейный клуб «Ак Барс» начнет первый раунд Кубка Гагарина сезона-2019/2020. Казанцы встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком». Как отмечают эксперты «Реального времени», в понедельник в Казани можно будет увидеть игру неожиданной пары, ведь еще не так давно мало кто ставил на Нижнекамск, однако подопечные Вячеслава Буцаева сделали рывок и вскочили в последний вагон уходящего поезда плей-офф.

Билеты от 250 рублей

0+

Ирина Хакамада с лекцией по развитию интуиции

4 марта в конференц-зале ГТРК «Корстон» выступит российский экономист и политик, публицистка и бизнес-коуч Ирина Хакамада с авторской лекцией «Деловая интуиция. Как предсказать непредсказуемое». «Ирина Хакамада создала алгоритм осознанной работы, для активации интуиции. Вас ждет множество прикладного материала, конкретные методики и техники, проверенные Ириной», — гласит афиша тренинга.

Билеты от 3 000 рублей

16+

Казанский Stand Up Club везет лучших комиков нового ТНТ

Фото Рината Назметдинова

7 и 8 марта казанский Stand Up Club продолжит серию «топовых вечеров» с выступлениями молодых ярких стендаперов. К микрофону выйдут участник «Открытого микрофона» на ТНТ, дважды финалист «вышки» КВН москвич Гарик Петросян и резидент Stand Up на ТНТ Лев Марсел.

Билеты: 800 рублей

18+

«Пошлая Молли» в «Эрмитаже»

В один день с «Ночными грузчиками», 7 марта, в Казани даст концерт «голос поколения» — украинская рок-группа «Пошлая Молли». На площадке клуба «Эрмитаж» сити-панкеры покажут фанатам новый альбом и парочку «старых хитов».

Билеты: 1 200 рублей

16+

Баллады о любви от «Хора Турецкого»

Фото gorodche.ru

«Самые поющие мужчины» нашей страны — «Хор Турецкого», конечно же, во главе с самим Михаилом Турецким в преддверии дамского праздника, 7 марта, тоже выступят в Казани — в зале оперного театра им. М. Джалиля. Гостьям вечера обещают проникновенные баллады о любви, мировые хиты в эксклюзивных аранжировках, «страстный фейерверк эмоций» и даже «элегантное мужское танго».

Билеты от 4 000 рублей

6+

«Бледный бармен» мчит в Казань

8 марта в КРК «Пирамида» свой концерт дадут Александр Иванов и группа «Рондо». В прошлом году коллектив отметил 35-летие и до сих пор колесит по стране с большим туром. «Отечественные Rolling Stones» исполнят свой «золотой фонд» — начиная от «Бледного бармена» и заканчивая «Московской осенью», а также несколько треков из альбома «Рондо в Японии».

Билеты от 1 600 рублей

6+

Оркестр Московской филармонии с фортепианным концертом Чайковского

Фото meloman.ru

6 марта в филармонии им. Г. Тукая выступит академический симфонический оркестр Московской филармонии под руководством Юрия Симонова. В этот вечер прозвучит Четвертая симфония Людвига ван Бетховена и Первый концерт для фортепиано с оркестром b-moll Петра Чайковского. Солистом выступит лауреат 3 степени XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Алексей Мельников.

Билеты от 600 рублей

6+

