Интригующий Восток и предсказуемый Запад: в Кубке Гагарина без перемен

Превью первого раунда плей-офф КХЛ-2020

«Гладкий» чемпионат Континентальной хоккейной лиги закончен — определились все пары первого раунда Кубка Гагарина. И если на Западе фаворит очевиден почти в каждой из них, то Восток, напротив, почти во всех случаях непредсказуем. Чем закончатся «татарстанское дерби», сибирско-уральское противостояние и продолжение прошлогоднего финала Востока «Авангард» — «Салават Юлаев», дойдет ли «Барыс» до финала и почему на Западе непредсказуемым выглядит лишь московское дерби — об этом и многом другом в превью стартующего в это воскресенье плей-офф от «Реального времени».

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)

Возможно, самая неожиданная пара нынешнего плей-офф. Еще в середине зимы никто не ставил на Нижнекамск, однако за неполные полтора месяца подопечные Вячеслава Буцаева совершили необходимый рывок, а их конкуренты, наоборот, сдали.

— Ждать ли нам какого-то эмоционально всплеска и изменения в лучшую сторону в «Нефтехимике»? — размышлял на страницах нашего издания эксперт КХЛ Алексей Бадюков. — Думаю, что игроки в любом случае должны отрабатывать свой контракт. Там все-таки премиальная система, и хоккеистам расслабиться никто не даст. Возможно, сейчас «Нефтехимик», наоборот, раскрепостится и будет биться еще сильнее. Теоретические шансы на попадание в восьмерку не потеряны, поэтому с настроем хоккеистов все должно быть нормально. И все же вряд ли Нижнекамск окажется в плей-офф. Куда предпочтительнее шансы у Владивостока, — резюмировал тогда Бадюков.

Как видим, «Адмирал» как раз полностью провалил концовку «регулярки», а вот «Нефтехимик» собрался и сделал все возможное, чтобы зацепиться за свой шанс.

«Ак Барс», конечно же, является фаворитом пары и на правах лидера конференции будет начинать дома. Общий уровень мастерства у казанских хоккеистов повыше, кубкового опыта у оставшихся от прошлогоднего состава игроков побольше. Так же, как и у тренера казанцев Дмитрия Квартальнова.

«Нефтехимик» собрался и сделал все возможное, чтобы зацепиться за свой шанс.Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Однако проблемы казанцев в концовке регулярного чемпионата очевидны. «Ак Барс» лишь на последних минутах с трудом вырывает победу у аутсайдера в Риге, уступает по всем статьям «Спартаку» и одолевает «Салават», лишь получив едва ли не безлимитное большинство в последнем матче. В равных составах Казань уступала полностью.

Если Зинэтула Билялетдинов выводил команду на пик формы к плей-офф, то у Квартальнова, судя по всему, наоборот: к концу февраля его команде явно не хватает креатива (а тут еще и Данис Зарипов с его нестандартными решениями выбыл), вратари не всегда играют стабильно, да и большинство у казанцев барахлит.

Прогноз «Реального времени»: 4-2 в пользу «Ак Барса»

В общем, не все так очевидно в этой паре — «Нефтехимик» явно настроен драться и цепляться всеми возможными способами. «Ак Барс» же непредсказуем, но должен проходить первый раунд без вариантов — иначе Квартальнова не поймут ни болельщики, ни работодатели.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск)

Продолжение прошлогоднего финала Восточной конференции ждет нас в этом году уже на стадии первого раунда. Весной 2019 года уфимская команда оказала достойное сопротивление будущим финалистам Кубка Гагарина и до последнего «кусалась» благодаря своему вратарю Юхе Метсоле, поймавшему кураж в плей-офф. Собрались тогда и другие легионеры — Хартикайнен, Кемпайнен и Умарк. Два матча удалось зацепить, но это был максимум той команды.

В нынешнем сезоне и «Авангард» уже не выглядит таким мощным и непобедимым на Востоке, и «СЮ», судя по отзывам хоккейных экспертов, прошлогодние подвиги вряд ли совершит.

В нынешнем сезоне «Авангард» уже не выглядит таким мощным и непобедимым на Востоке. Фото hawk.ru

Зато совершенно точно мы увидим в этом противостоянии самую яркую и открытую пару первого раунда. Эти команды традиционно играют в веселый открытый хоккей, и в прошлом году они выдали шикарное противостояние, ставшее полной противоположностью параллельному усыпительному «армейскому дерби».

Прогноз «Реального времени»: 4-2 в пользу «Авангарда»

Противостояние этих команд должно стать упорным и красивым. Фаворит «Авангард», но легко с Уфой не будет — здесь умеют собираться на важные матчи и выдавать свои лучшие игры именно в противостоянии с топами. И все же в сенсацию верится с трудом. Балашиха выглядит более тренерской командой, Боб Хартли контролирует ситуацию внутри коллектива, в то время как «Салават» — команда настроения.

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)

А вот в этой паре все настолько неясно, что вполне вероятен любой исход — от 4-0 до 4-3. Если бы парам первого раунда давали номинации, то именно «Спартак» и «Динамо» могли бы получить звание самой ровной пары Кубка Гагарина 2019/2020.

Любопытна эта пара еще и с точки зрения тренерского противостояния — крикуновской советской школы и школы постсоветской, которой принадлежит Олег Знарок.

Владимир Крикунов, кстати, в феврале уже серьезно нагрузил свою команду тренировками с «тягой» и соответствующими резиновыми атрибутами. Видео изнуряющих занятий, когда доходило до того, что игроки бело-голубых нюхали нашатырь, публиковал журналист Алексей Шевченко. Под нагрузками «Динамо» и провалило два матча — с «Йокеритом» (0:5) и «Северсталью» (2:3), но вскоре оправилось и выиграло все последние игры сезона. Видимо, «физику» Крикунов закладывал на длинную дистанцию.

Видимо, «физику» Крикунов закладывал на длинную дистанцию. Фото vk.com/dynamo_ru

«Спартак» же под конец «гладкого» сезона несколько притормозил, явно не желая начинать на домашнем льду — в этом случае ему пришлось бы играть в Мытищах (красно-белые делят домашний лед с ЦСКА, а те тоже начинают дома). Однако это не помешало им в красивой манере разобраться с лидером Восточной конференции «Ак Барсом», переломив ход встречи.

Прогноз «Реального времени»: 4-3 в пользу «Динамо»

Свой прогноз на исход противостояния в этой паре «Реальному времени» дал эксперт КХЛ Леонид Вайсфельд:

— Мне кажется, силы в этой паре примерно равны. Но если обязательно нужно кого-то выбрать, то это «Динамо». Уровень игроков у бело-голубых повыше. Но и «Спартак», я думаю, очень «духовитая» команда. Все будет зависеть от того, в каком состоянии тренеры подведут игроков к этим играм. Волевые победы «Спартака» еще ни о чем не говорят, судить слишком рано. Характер в Кубке Гагарина покажут и те, и другие. Я же имею в виду то, в каком функциональном состоянии подойдут к плей-офф спартаковцы.

СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск)

К сожалению, в Западной конференции традиционно меньше интриги в первых раундах. Два армейских клуба редко имеют какие-то проблемы в играх с командами, занявшими 7-8 места. Исключением стал прошлогодний розыгрыш Кубка Гагарина, когда «Спартак» Алексея Жамнова и Игоря Уланова оказал достойное сопротивление питерскому СКА Ильи Воробьева. Но тот СКА по составу был уже не чета знарковскому.

«Витязь» набрал свои очки, позволившие забраться в зону плей-офф, еще в первой половине чемпионата, когда команда Михаила Кравеца выдала десятиматчевую победную серию. Однако вскоре, как это часто бывает в нашем хоккее, именно петербургский СКА просто вырвал из рядов огненного «Витязя» двоих лидеров — центра Артема Швеца-Рогового и голкипера Александра Самонова, а взамен отдал не пригодившиеся активы — голкипера Петра Кочеткова и форварда Алексея Бывальцева.. С тех пор подмосковный клуб больше «не отжигал».

В этом году питерцы не так безупречны, как еще пару лет назад, но это по-прежнему один из фаворитов Запада. Фото vk.com/ska

Прогноз «Реального времени»: 4-2 в пользу СКА

В этом году питерцы не так безупречны, как еще пару лет назад, но это по-прежнему один из фаворитов Запада. Говорить хоть о какой-то интриге в этом противостоянии при всем желании не получается. Но из уважения к хорошему дебюту в КХЛ Кравеца отдадим две победы «Витязю». Пару игр подольцы вполне могут зацепить.

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск)

Еще одна непредсказуемая пара Восточной конференции КХЛ. Да, «Металлург» безусловно, провалил этот сезон еще на стадии летнего комплектования и предсезонной подготовки, когда было решено оставить Йозефа Яндача, вылетевшего вместе с командой уже в первом раунде Кубка Гагарина прошлого сезона.

Генменеджер команды Геннадий Величкин дал чеху провести предсезонку и набрал под него игроков, а уже на старте сезона снял его, заменив на Илью Воробьева. Непоследовательность действий и слабые результаты команды обернулись увольнением и самого генерального менеджера «Магнитки».

Но то, что происходит в регулярном чемпионате, там же и остается. Воробьев навел в команде какой-никакой порядок. Пусть состав подбирался не под него, но силу магнитогорского ростера это не отменяет.

— Мне не очень понятно, по какому принципу была скомплектована команда, и вообще в чем была идея и философия, — продолжал в своей колонке Вайсфельд. — Соответственно, пришлось менять тренера. Потом приходит другой тренер, который мало что может изменить. Другой вопрос, что если магнитогорцы попадут в плей-офф (а я думаю, что они туда попадут), то я не позавидую даже гранду, который может достаться им в соперники. «Магнитку» весь сезон лихорадит, но собраться на плей-офф они могут — очень опытные игроки в составе.

Воробьев навел в команде какой-никакой порядок. Пусть состав подбирался не под него, но силу магнитогорского ростера это не отменяет. Фото vk.com/hcmetallurg

За казахстанский коллектив в этой паре играет присутствие на тренерском мостике такой фигуры, как Андрей Скабелка, которому не в новинку и до финала Востока доходить, и топовый «Ак Барс» из Кубка Гагарина выбивать с куда менее серьезным составом, чем имеется у него в распоряжении сегодня в Нур-Султане.

В этом году под рукой у Скабелки канадский десант в лице Дитца, Волка, Бойда и Найта. Ко всему прочему, тут и опытный финский защитник Атте Охтамаа, бравший Кубок Гагарина-2018 с «Ак Барсом».

Прогноз «Реального времени»: 4-3 в пользу «Барыса».

Амбиции в столице Казахстана на этот раз довольно серьезные — там нацелены как минимум на финал, а кто-то говорит и о Кубке. Ко всему прочему, судьба Скабелки зависит именно от этого плей-офф, поскольку он уже находится в подвисшем состоянии после того, как сборная Казахстана не отобралась на Олимпиаду-2022, уступив сборной Польши. Боссы у сборной и у «Барыса», как известно, одни, и второй оплошности они уже не простят. В Нур-Султане намерены проходить первый раунд без вопросов, но вряд ли это дастся легко.

ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород)

Нижегородское «Торпедо» — одна из самых непонятных команд лиги. Этот клуб может выдать серию побед и разгромить топового соперника, а потом отыграть такую же неудачную серию.

Если «Торпедо» чем-то и удивляло, то лишь в первой половине сезона. С конца января нижегородская магия куда-то испарилась. Девять из двенадцати последних игр «Торпедо» проиграло, а за три последних матча с ЦСКА в «регулярке» нижегородцы смогли забросить лишь три шайбы (0:3, 1:4 и 2:5).

Девять из двенадцати последних игр «Торпедо» проиграло, а за три последних матча с ЦСКА в «регулярке» нижегородцы смогли забросить лишь три шайбы (0:3, 1:4 и 2:5). Фото vk.com/torpedonn

Прогноз «Реального времени»: 4-2 в пользу ЦСКА

Сегодня «Торпедо» — это типичная команда с ровным, но средним составом, которому нечего противопоставить действующему чемпиону и обладателю Кубка континента. ЦСКА на ходу, и даже если Дэвиду Немировски удастся найти правильные слова, чтобы настроить своих хоккеистов на бой, индивидуальное мастерство армейцев и их кубковый опыт сыграет решающую роль.

Короткой строкой:

Две оставшиеся пары середины таблиц Запада («Йокерит» — «Локомотив») и Востока («Сибирь» — «Автомобилист») кажутся довольно непредсказуемыми. «Сибирь» Николая Заварухина слажена и сыграна, и «Автомобилист» явно ждут большие неприятности. Рискнем предположить, что именно новосибирцы пробьются в следующий раунд Кубка Гагарина.

«Йокерит» же из года в год пытается снять проклятие второго раунда, но каждый раз это ему не удается. Что надоело уже и самим финнам с их болельщиками — разговоры о выходе клуба из КХЛ звучат все громче. Противостоять ему будет «Локомотив» под руководством Майка Пелино и с экс-казанцами, бравшими Кубок Гагарина.

По составу команды примерно равны, однако более слаженным коллективом с поставленной игрой выглядят все же «шуты». В отличие от Ярославля, они прошли сезон без пертурбаций и тройной тренерской смены. Финны, хотя и «на тоненького», должны проходить этот вариант «Локомотива».