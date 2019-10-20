Куда пойти в Казани: громкая выставка, яркий PhotoVideoFest и матчи на льду, газоне и баскетбольном паркете

Афиша событий и мероприятий с 21 по 27 октября

Следующая неделя обещает казанцам массу развлекательных, деловых и спортивных событий. Так, любители живописи смогут насладиться выставкой работ известных художников и скульпторов из фондов «Эрмитажа». В «Органное путешествие во времени» позовет поклонников классической музыки немецкая органистка Сюзанна Рон. Полное погружение в атмосферу гостеприимства ожидает посетителей выставки «Horeca by Kazan 2019». Что еще интересного ждет нас в ближайшие семь дней — в обзоре «Реального времени».

Любителям классической музыки

Вечера первой половины недели можно провести в атмосфере классической инструментальной или вокальной музыки.

Органный концерт Сюзанны Рон

22 октября в Государственном большом концертном зале им. С. Сайдашева немецкая органистка Сюзанна Рон отправит слушателей в «Органное путешествие во времени». В программе — сочинения И.С. Баха, Д. Букстехуде, Дж. Моранди, М. Регера, Л. Вьерна, произведения из Вирджинальной книги Фицуильяма.

Фото kuda-kazan.ru

Исполнительница удостоена первой премии Международного конкурса органистов в Тулузе и звания лучшей органистки во всех категориях Немецкого музыкального конкурса. Она является финалисткой Международного органного конкурса в Париже и лауреатом конкурса в Калгари (Канада). Начало концерта в 18.30.

ГБКЗ им. С. Сайдашева (пл. Свободы, 3)

Билеты от 300 рублей

6+

«Музыкальное обозрение — оpus 30»

23 октября камерный оркестр La Primavera под управлением Рустема Абязова и солист-скрипач Айлен Притчин (Москва) представят публике выступление в рамках Всероссийского фестиваля, посвященного 30-летию газеты «Музыкальное обозрение». В программе произведения Л. Боккерини, М. Вайнберга, А. Шнитке и Г. Венявского. Начало в 18.30.

ГБКЗ им. С. Сайдашева (пл. Свободы, 3)

Билеты от 300 рублей

6+

Гастроли столичных эстрадных артистов

На грядущей неделе Казань в свой гастрольный график включили Валерия, Вячеслав Бутусов и популярная в 1990-х Линда.

«К Солнцу» с Валерией

21 октября в «Пирамиде» даст сольный концерт певица Валерия. Она привезет шоу «К Солнцу», получившее в 2018 году Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» в номинации «Концерт года». Начало шоу в 19.00.

КРК «Пирамида», ул. Московская, 3

Билеты от 2 000 рублей, дети до 5 лет бесплатно

6+

Фото orion-show.ru

Бутусов и его нетленная песня-прощание

23 октября в 19.00 в Корстоне состоится сольник Вячеслава Бутусова, где он исполнит песни легендарной группы Nautilus Pompilius. Спустя два года после громкого празднования 35-летия группы Бутусов приезжает к нам с программой «На бис», чтобы спеть «Гудбай, Америка!» и другие хиты.

Бальный зал ТРК Korston, 2 этаж

Билеты от 1200 рублей

12+

Концерт Линды

24 октября в 21.00 для казанцев выступит экстравагантная и загадочная Линда, чьи хиты с легкой подачи Макса Фадеева гремели в середине 90-х. Сегодня она дает концерты настолько редко, что это становится действительно большим событием для ее фанатов.

Пивной ресторан «Максимилианс» (ул. Спартаковская, 6)

Билеты от 1000 рублей

18+

Подлинники полотен Матисса, Пикассо и Шагала

С 24 по 26 октября в центре «Эрмитаж-Казань» состоится цикл искусствоведческих лекций, а 25 октября откроется уникальная выставка «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910—1940-х годов в собрании Эрмитажа».

Фото ruwest.ru

Взору посетителей представят более 200 живописных, скульптурных и графических произведений крупнейших художников Франции, Германии и Италии: А. Матисса, М. Шагала, П. Пикассо, А. Дерена, Ф. Леже и др.

Казанский Кремль, галерея «Хазинэ»

Билеты — 200 рублей, льготным категориям (студенты и пенсионеры) — 100 рублей

PhotoVideoFest

С 25 по 27 октября на стадионе «Казань Арена» пройдет фестиваль фотографии и видеографии Kazan PhotoVideoFest. Участники смогут получить новые знания и навыки на лекциях, воркшопах и мастер-классах по фотографии, поучаствовать в тест-драйвах 70 фото- и видеокамер, насладиться гаджет-шоу и другими активностями.

Участие бесплатное, необходима регистрация

6+

Неделя турецкого кино

С 25 по 28 октября в кинотеатре «Мир» будут показаны современные турецкие киноленты. 25 октября зрителям представят картину «Газированная вода для ифтара», на следующий день состоится показ драмы «Желтая жара», а в воскресенье — комедийной драмы «Фокусник».

Начало показов в 19.00

Вход свободный, бронирование билетов на сайте кинотеатра

12+

Кадр из фильма «Желтая жара». Фото kino-teatr.ru

«Магия танца»

Тем, кто неравнодушен к современной хореографии, вероятно, будет интересен фестиваль хореографического искусства «Магия танца. Казань», который пройдет 27 октября. Зрителей и участников ожидает насыщенная конкурсная программа и мастер-классы от авторитетных хореографов. Начало конкурса в 10.00.

Детский центр «Экият» (ул. Петербурская, 57)

Вход свободный

0+

Выставка «Horeca by Kazan 2019»

С 23 по 25 октября в «Казань Экспо» презентуют передовые технологии гостеприимства. В рамках международной выставки «Horeca by Kazan» посетителей ждут выступления 60 мировых экспертов туристического, ресторанного и гостиничного бизнеса России, конкурс шеф-поваров и впечатляющая экспозиция достижений отрасли. На мероприятии ожидается полсотни делегаций из регионов России и других стран и до 10 тысяч посетителей.

ВЦ «Казань Экспо»

Вход свободный

6+

Фото Максима Платонова

Деловой форум «Мой бизнес»

24 октября состоится предпринимательский форум «Мой бизнес». Мероприятие проводится в рамках национального проекта по поддержке предпринимателей. Организаторы соберут на одной площадке полтора десятка ведущих бизнес-спикеров и большую часть предпринимательского сообщества региона.

Место проведения: «Татнефть Арена»

Участие бесплатное

Спортивные баталии

Неделя подарит сразу три удачных повода выплеснуть болельщицкие эмоции и придать сил казанским спортивным клубам.

УНИКС в Еврокубке

23 октября в 19.30 в «Баскет-холле» состоится матч 4-го тура Еврокубка, где казанский УНИКС сыграет с испанским клубом «Ховентут» (Бадалона).

Билеты от 190 рублей, дети до 7 лет бесплатно

0+

«Рубин» против «Урала»

Поддержать казанских футболистов в матче 14-го тура Российской премьер-лиги можно будет 25 октября в 19.30 на стадионе «Казань Арена».

Билеты от 200 рублей

0+

Фото Максима Платонова

«Кошачье дерби»

26 октября в рамках регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» примет гостей из Казахстана. Матч против «Барыса» из Нур-Султана, скорее всего, не потребует валидола, но рассчитывать на яркие моменты зрители имеют полное право. Место встречи — «Татнефть Арена».

Билеты от 200 до 1200 рублей

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