Нефть пролилась. «Ак Барс» победил «Нефтехимик» в особенном матче

Команда Квартальнова возглавила Восточную конференцию

Казанский хоккейный клуб за последнюю игровую неделю КХЛ вышел на очень высокий уровень — команда Квартальнова разгромно выиграла у «Трактора» (6:0) в гостях и у «Куньлуня» (5:0) дома, став самой результативной командой лиги на старте сезона. Помимо этого, «барсы» еще и мало пропускают, защитники много забивают, а вратари Рейдеборн и Билялов уже оформили «сухари». В свою очередь, «Нефтехимик», уверенно стартовав, постепенно скатывается вниз и в турнирной таблице, и в игровом плане. Нижнекамцы стараются играть активно, но на все 60 минут матча подопечных Буцаева обычно не хватает. О том, как татарстанские команды в Казани сыграли второй матч друг с другом спустя 11 дней после первого — в репортаже «Реального времени».

«Нам без разницы, в какой форме выходить. Главное — чтобы на ней был герб Татарстана»

Если первая в сезоне игра «Нефтехимика» и «Ак Барса» преподносилась как стандартное татарстанское дерби, то уже вторая за месяц встреча между этими командами в Казани получила статус «нефтяного матча». Также «барсы» накануне впервые в своей истории сыграли в черной игровой форме, которую ранее представили как альтернативный вариант экипировки. В клубе его назвали комплектом формы цвета нефти — впервые команда сыграла в ней против «Нефтехимика», а затем будет использовать на матчах строго в выходные и праздничные дни. Задумка довольно неплохая, а сама форма смотрится очень стильно.

После игры Дмитрий Квартальнов бросил такую фразу: «Форма смотрелась неплохо. А играли — неважно».

Данис Зарипов охарактеризовал новые цвета чуть более многословно:

— Симпатичная форма, но главное — чтобы она приносила победы и команда получала удовольствие от игры. Тогда нам без разницы, в какой форме выходить. Главное — чтобы на ней был герб Татарстана.

— Нам даже не пришлось привыкать к цвету, — рассказывал защитник «барсов» Андрей Педан. — Ведь ты видишь ребят в черных майках в раздевалке. Они же на льду в тех же майках, такого же цвета.

Нижнекамцы дома обыграли минское «Динамо» (5:4 по буллитам), однако в турнирной таблице они пока не входят в кубковую восьмерку Востока. Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Рекорд Зарипова

В первой игре сезона между этими соперниками уверенную по счету победу одержал «Ак Барс» — 4:1. Однако не все так просто складывалось по игре.

«Ак Барс» 28 сентября дома обыграл «Куньлунь» со счетом 5:0. После этой игры команда Дмитрия Квартальнова стала лучшей в лиге по голам — как по абсолютному количеству, так и в среднем за игру: в 10 матчах казанцы поразили ворота соперников 38 раз.

В свою очередь, нижнекамцы дома обыграли минское «Динамо» (5:4 по буллитам), однако в турнирной таблице они пока не входят в кубковую восьмерку Востока. После удачного старта команда пошла по наклонной. Из достоинств в игре «волков» стоит выделить хорошую реализацию большинства — по этому показателю «Нефтехимик» входит в топ-5 команд лиги (24.4%).

Игра в Казани накануне снова стала особенной для Даниса Зарипова. Капитан «Ак Барса» — первый игрок в истории российского хоккея, которому покорилась отметка в 1 200 сыгранных матчей. В прошлом сезоне он обошел по этому показателю Алексея Калюжного и вышел на первое место среди всех действующих хоккеистов КХЛ. До игры с «Нефтехимиком» Данис в 1 199 матчах набрал 919 (410+509) очков.

Ранее Зарипов стал самым результативным игроком «Ак Барса» в КХЛ: в матче против «Куньлуня» он набрал 3 (1+2) очка и обошел в списке бомбардиров Алексея Морозова — теперь на счету действующего капитана 326 (147+179) очков в 391 матче. Это потрясающие цифры, которые повторят не скоро.

Буду стараться как можно дольше выходить на лед и приносить пользу.

— Конечно же, приятно сыграть столько матчей — это очень значимое количество игр, — рассказал после своей юбилейной игры Зарипов. — В первую очередь хочется поблагодарить партнеров, всех тех, кто со мной все это время выходил на лед, помогал и поддерживал, всех, кто вне льда поддерживал — благодаря им я дотянул до такого. И, не постесняюсь этого слова, дотянул в хорошей форме: есть еще силы, желание, возможности продолжать. Не знаю, на сколько хватит, но буду стараться как можно дольше выходить на лед и приносить пользу.

— Раньше вы играли с Алексеем Морозовым, который выходил под 95-м номером. Теперь под этим же номером с вами играет Артем Галимов.

— Забавно получается, но сравнение вообще не подходит. Я бы не стал так рассуждать — это разные люди разного возраста. Посмотрим, что из Артема вырастет, но пока ему нужно очень много работать.

— Свой первый матч в Суперлиге помните?

— Да, конечно — это была игра за «Мечел», помню самую первую смену, когда я сразу же со вбрасывания поехал на скамейку штрафников. Тогда играли с «Динамо», и я засадил клюшкой по голове Максиму Афиногенову. Это был мой первый шаг в большом российском хоккее. За те 2 минуты, что я провел на скамейке штрафников, было много мыслей о том, что на этом моя карьера закончится, не начавшись. К тому же мы в конце пропустили гол. Но тренер, Николай Михайлович Макаров, отнесся ко мне лояльно. В то время он, наверное, видел и понимал, что из меня может что-то получиться. Ну и, как мы сейчас видим, он не ошибся.

Самокритика «Ак Барса» и упорный «Нефтехимик»

Игра 11-дневной давности определенно дала пищу для размышлений. Тренер «Ак Барса» Евгений Перов утром в день игры отмечал, что казанцы, несмотря на последние успехи, трезво оценивают ситуацию:

— Мы последние два матча выиграли с крупным счетом, но все равно самокритично подходим к анализу своей игры, все время пытаемся улучшить ее. Если вернуться к прошлому матчу с «Нефтехимиком», мы выиграли со счетом 4:1, матч был непростой — в какой-то момент соперник оказывал сильное давление на нас. В общем-то, мы стараемся быть бдительными. Нам важно держать нити игры в своих руках, но учитывать сильные стороны соперника.

За 4 минуты до второго перерыва «барсы» еще одну шайбу все-таки забросили: уже в седьмом матче подряд набранным очком отметился канадец Патрис Кормье (на его счету передача), а гол забил любимец казанских болельщиков Джастин Азеведо

«Нефтехимик» довольно плотно играл в средней зоне с первых минут и в первом периоде создал даже больше моментов, чем хозяева. В меньшинстве Марат Хайруллин убегал один на один с Биляловым, исполняя импровизированный буллит, но не попал в ворота.

Во втором периоде «Ак Барс» перехватил инициативу, и первым в игре отличился Эмиль Галимов. Спустя две минуты «Нефтехимик» после ошибки в средней зоне Альберта Яруллина организовал быструю контратаку и счет сравнял усилиями Дениса Казионова. Практически тут же «Ак Барс» имел отличную возможность снова выйти вперед, но здорово сыграл в воротах Константин Барулин, отразивший бросок в упор от Игоря Ожиганова.

За 4 минуты до второго перерыва «барсы» еще одну шайбу все-таки забросили: уже в седьмом матче подряд набранным очком отметился канадец Патрис Кормье (на его счету передача), а гол забил любимец казанских болельщиков Джастин Азеведо. «Нефтехимик» в концовке периода получил возможность поиграть в большинстве, создал несколько опасных моментов, но ближе к голу был «Ак Барс» — все тот же Кормье имел супермомент, но снова «Нефтехимик» выручил Барулин. Когда уже прозвучал сигнал на перерыв, на льду разгорелась настоящая потасовка, команды больше минуты выясняли отношения, но до драки дело не дошло — судьи охладили пыл татарстанских команд. Особенно активными были Михаил Фесенко у казанцев и Степан Захарчук у нижнекамцев.

Педан забивает три игры подряд

В третьем периоде хозяева сразу начали доминировать и пытаться увеличить преимущество. Защитник Андрей Педан и у Билялетдинова в прошлом сезоне, и у Квартальнова в этом даже не всегда попадал в состав, а тут отличился сразу в трех играх подряд. Педан — довольно специфичный игрок, очень крупный и тяготеющий к атаке. Похоже, Андрей окончательно вписался в схемы нового тренерского штаба, которые не ставят жестких требований всем игрокам обороны без исключения. И теперь уже точно развеял все слухи о скором обмене — такой хоккеист понадобится и «Ак Барсу».

— Команда соперника сегодня вышла заряженная, у нас были некоторые потери при выходе из зоны, мы позволяли им активно играть в атаке, давить. Поэтому было много силовых приемов — игра была интенсивная, тяжелая, — рассказывал после игры Педан.

Просто нахожусь в нужное время в нужном месте. Партнеры вратаря там закрывают, отскок какой-то залетает

— Вы забиваете в третьем матче подряд — это больше, чем за 37 игр прошлого сезона…

— Просто нахожусь в нужное время в нужном месте. Партнеры вратаря там закрывают, отскок какой-то залетает. Я рад, что это шайба помогла выиграть сегодня.

— «Ак Барс» стал меньше удаляться. Тренеры общались с игроками на этот счет?

— Да, у нас есть акцент на это — играть в меньшинстве тяжело, но ребята играют и 5 на 5, и 5 на 4, и 4 на 5: кто-то больше, кто-то меньше, устают. Но лучше играть в большинстве, чем в меньшинстве, конечно.

— Команда впервые за долгое время вышла на первое место в Восточной конференции. Какая сейчас атмосфера в команде?

— Очень позитивная — настроение всегда хорошее, когда команда выигрывает. Когда есть серия поражений, совсем другое дело. Но победы нас не расслабляют, продолжаем дальше работать. Сегодня взяли 2 очка, надо готовиться дальше, тем более приезжает СКА, будет интересная игра для всех.

— То, что играли против «Нефтехимика» достаточно жестко, — это установка тренерского штаба?

— Мы всегда стараемся играть активно, без прокатов — это стандартная установка против всех команд.

За минуту и 10 секунд до конца встречи «Нефтехимик» заменил Барулина на шестого полевого игрока и создал несколько опасных моментов, вынудив Кормье удалиться на 2 минуты за подножку. Оставалось играть 31 секунду — тренерский штаб нижнекамцев взял тайм-аут, но шайба в основном держалась у борта, хотя Захарчуку и удался дальний щелчок, который, правда, ни к чему не привел. «Ак Барс» снова был сильнее «Нефтехимика» — на этот раз с перевесом в один гол (3:2).

Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Мы имели достаточно моментов, к сожалению, не смогли их реализовать. В концовке, я считаю, за исключением отрезка во втором периоде, мы играли достаточно здорово

«Это наше татарстанское дерби, игра принципиальная»

Главный тренер нижнекамцев Вячеслав Буцаев после матча заявил, что его команде пора расставаться с одним из легионеров:

— По игре своей команды скажу, что матч нам понравился, и, наверное, для зрителей он был интересным. Мы имели достаточно моментов, к сожалению, не смогли их реализовать. В концовке, я считаю, за исключением отрезка во втором периоде, мы играли достаточно здорово.

— Райкел — легионер: 7 матчей, 0 очков, -3. Как можете оценить его игру?

— Наверное, он не оправдывает ожиданий. Что ждем от него? Да, наверное, уже ничего не ждем.

Кстати, на днях «Нефтехимик» отправил на драфт отказов защитника Максима Игнатовича, который летом перешел в команду из новосибирской «Сибири». Но игроков линии обороны «волкам» хватает, а вот легионерский вопрос во всех клубах всегда стоит остро, и с иностранцев особый спрос

Дмитрий Квартальнов уже вторую пресс-конференцию подряд вынужден отвечать на вопросы про вратаря Эмиля Гарипова, который не играет почти 10 месяцев:

— Я скажу так — и первый матч, и сегодняшняя игра получились очень тяжелыми. Сегодня игра непросто давалась, вкатывались в нее тяжело. Сказать, что после двух побед с большим счетом не должно быть какого-то специального настроя — это наше татарстанское дерби, игра принципиальная. Соперники сегодня были очень заряженные ребята, хотели показать и доказать, нам было очень непросто. С другой стороны, такие матчи тоже нужно играть и, как я сказал в раздевалке, выигрывать, потому что идет череда игр — надо, чтобы где-то и удача держала нас.

Соперники сегодня были очень заряженные ребята, хотели показать и доказать, нам было очень непросто. С другой стороны, такие матчи тоже нужно играть

— Каково состояние Гарипова? Есть ли понимание, когда он сможет сыграть?

— Пока не знаю.

Таким образом, очередная победа над «Нефтехимиком» позволила казанцам обогнать «Автомобилист» и возглавить Восточную конференцию. С младшим татарстанским хоккейным братом «барсы» сыграют вновь через месяц в Нижнекамске. А уже в среду «Ак Барс» проведет один из самых важных матчей в октябре — в Казань приедет питерский СКА.