Куда пойти в Казани: «зеленое дерби», «Татар җыры» и долгожданное открытие зоопарка

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

В ближайшие семь дней казанцев ждут самые разнообразные культурные события — от юбилейного концерта «Татар җыры» до ледового шоу «Цирк дю Солей». Подробнее о том, как потратить время с пользой или по крайней мере с удовольствием, — в афише «Реального времени».

«Диалоги о реке»



16 декабря в Центре современной культуры «Смена» пройдет встреча образовательного цикла «Диалоги о реке» от проекта «Стратегия развития Казанки». Пять спикеров поделятся своими воспоминаниями и переживаниями, связанными с Казанкой.

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УНИКС в Кубке Европы

Проводящий неоднозначный сезон БК «УНИКС» примет 18 декабря в «Баскет-холле» стамбульскую «Дарушафаку». Соперники возглавляют группу С, казанцы пока третьи.

Билеты — 190—3 000 рублей

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Фото Максима Платонова

Большой концерт Асафа Валиева

Народный артист Татарстана Асаф Валиев 19 декабря даст большой концерт в Татгосфилармонии. Организаторы обещают лучшие хиты и премьеры песен.

Билеты — 400—1 500 рублей

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«Татар җыры»

А 21 декабря поклонники татарской песни соберутся уже в «Пирамиде» — на юбилейный (к 20-летию фестиваля) концерт «Татар җыры».

Билеты — 4 000—8 900 рублей

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Фото kazan.vibirai.ru

«Зеленое дерби» возвращается в Казань

19 и 21 декабря ХК «Ак Барс» скрестит клюшки на домашнем льду с «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» соответственно. Обращаем ваше внимание, что встречи пройдут во Дворце спорта на ул. Московской — «Татнефть Арена» будет занята «Цирком дю Солей».

Билеты:

на матч против «Салавата Юлаева» — 700—1 800 рублей;

на матч против «Сибири» — 500— 1 500 рублей

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«Цирк солнца» на льду

19—22 декабря «Цирк дю Солей» покажет в «Татнефть Арене» шоу на льду Crystal. В нем занята труппа фигуристов, конькобежцев, фристайлеров, акробатов, музыкантов и клоунов из 11 стран мира.

Билеты — 2 200—5 000 рублей

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Фото turbotravel.ru

Новогодний Open Space Market

«Казанская ярмарка» предлагает «весело и полезно» провести у себя уикенд 20—22 декабря, найдя «особенные подарки» к Новому году на Open Space Market.

Билеты:

— обычный — 100 рублей;

— учащиеся — 50 рублей;

— дети до 7 лет и пенсионеры — бесплатно

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«Царство мышиного короля»

20 декабря в галерее современного искусства «Окно» откроется всероссийская выставка авторской куклы и живописи «Царство мышиного короля». «Приходите окунуться в атмосферу сказки, посмотреть на новых кукол и приобрести новогодние подарки», — приглашают организаторы.

Билеты:

— обычный — 150 рублей;

— дети, пенсионеры — 75 рублей

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Фото kzngo.ru

Открытие зоопарка

Казанский зооботсад объявил о долгожданном открытии 21 декабря своей новой части «Река Замбези» — пока тестовом.

Билеты:

— для взрослых — 300 рублей;

— для детей (3 — 14 лет) — 150 рублей

Для льготных категорий граждан действуют скидки. Бесплатный вход предусмотрен для воспитанников детских домов, детей-инвалидов и сопровождающих лиц, детей из многодетных семей, детей до 3 лет, инвалидов I группы, участников Великой Отечественной войны, блокадников.

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Новогодняя деревня

21 декабря на территории международного конноспортивного комплекса «Казань» откроется национальная деревня «Ханский двор» с катком, горкой, катанием на санях, аттракционами, концертной программой, торговыми рядами и т. п.

Вход свободный

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Фото kuda-kazan.ru