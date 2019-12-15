Куда пойти в Казани: «зеленое дерби», «Татар җыры» и долгожданное открытие зоопарка
Обзор самых интересных событий предстоящей недели
В ближайшие семь дней казанцев ждут самые разнообразные культурные события — от юбилейного концерта «Татар җыры» до ледового шоу «Цирк дю Солей». Подробнее о том, как потратить время с пользой или по крайней мере с удовольствием, — в афише «Реального времени».
«Диалоги о реке»
16 декабря в Центре современной культуры «Смена» пройдет встреча образовательного цикла «Диалоги о реке» от проекта «Стратегия развития Казанки». Пять спикеров поделятся своими воспоминаниями и переживаниями, связанными с Казанкой.
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УНИКС в Кубке Европы
Проводящий неоднозначный сезон БК «УНИКС» примет 18 декабря в «Баскет-холле» стамбульскую «Дарушафаку». Соперники возглавляют группу С, казанцы пока третьи.
Билеты — 190—3 000 рублей
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Большой концерт Асафа Валиева
Народный артист Татарстана Асаф Валиев 19 декабря даст большой концерт в Татгосфилармонии. Организаторы обещают лучшие хиты и премьеры песен.
Билеты — 400—1 500 рублей
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«Татар җыры»
А 21 декабря поклонники татарской песни соберутся уже в «Пирамиде» — на юбилейный (к 20-летию фестиваля) концерт «Татар җыры».
Билеты — 4 000—8 900 рублей
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«Зеленое дерби» возвращается в Казань
19 и 21 декабря ХК «Ак Барс» скрестит клюшки на домашнем льду с «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» соответственно. Обращаем ваше внимание, что встречи пройдут во Дворце спорта на ул. Московской — «Татнефть Арена» будет занята «Цирком дю Солей».
Билеты:
на матч против «Салавата Юлаева» — 700—1 800 рублей;
на матч против «Сибири» — 500— 1 500 рублей
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«Цирк солнца» на льду
19—22 декабря «Цирк дю Солей» покажет в «Татнефть Арене» шоу на льду Crystal. В нем занята труппа фигуристов, конькобежцев, фристайлеров, акробатов, музыкантов и клоунов из 11 стран мира.
Билеты — 2 200—5 000 рублей
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Новогодний Open Space Market
«Казанская ярмарка» предлагает «весело и полезно» провести у себя уикенд 20—22 декабря, найдя «особенные подарки» к Новому году на Open Space Market.
Билеты:
— обычный — 100 рублей;
— учащиеся — 50 рублей;
— дети до 7 лет и пенсионеры — бесплатно
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«Царство мышиного короля»
20 декабря в галерее современного искусства «Окно» откроется всероссийская выставка авторской куклы и живописи «Царство мышиного короля». «Приходите окунуться в атмосферу сказки, посмотреть на новых кукол и приобрести новогодние подарки», — приглашают организаторы.
Билеты:
— обычный — 150 рублей;
— дети, пенсионеры — 75 рублей
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Открытие зоопарка
Казанский зооботсад объявил о долгожданном открытии 21 декабря своей новой части «Река Замбези» — пока тестовом.
Билеты:
— для взрослых — 300 рублей;
— для детей (3 — 14 лет) — 150 рублей
Для льготных категорий граждан действуют скидки. Бесплатный вход предусмотрен для воспитанников детских домов, детей-инвалидов и сопровождающих лиц, детей из многодетных семей, детей до 3 лет, инвалидов I группы, участников Великой Отечественной войны, блокадников.
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Новогодняя деревня
21 декабря на территории международного конноспортивного комплекса «Казань» откроется национальная деревня «Ханский двор» с катком, горкой, катанием на санях, аттракционами, концертной программой, торговыми рядами и т. п.
Вход свободный
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