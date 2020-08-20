Смятый СКА, новая ведущая «Ак Барс ТВ» и фатальная ошибка Лямси: итоги первого дня Кубка чемпионов

Как стартовали «Ак Барс» и «Салават Юлаев»

Накануне в Казани стартовал хоккейный Taneco Кубок чемпионов, призванный показать, кто на что способен перед стартом нового сезона — здесь сошелся почти весь бомонд Восточной конференции и примкнувший к нему питерский СКА. И уже первый день турнира сказал многое о состоянии команд за две недели до начала «регулярки». Например, «Салават» по-прежнему чудил, заодно подарив зрителям остросюжетный триллер, а «Ак Барс» даже без иностранных лидеров расправился с западным топом. Но не только игровые открытия ожидали вчера болельщиков: «барсы» представили и новую ведущую своего клубного телевидения. Удачным дебют Камили Харисовой назвать сложно, но уже сейчас можно отметить положительные моменты в ее работе, особенно на фоне опыта предшественников. Подробности первого дня казанского турнира чемпионов — в материале «Реального времени».

Игру с «Магниткой» проиграл Томи Лямся

Довольно неровный матч и, как следствие, «качели» Уфы, может, и порадовали нейтральных болельщиков, поскольку они увидели мощный камбэк в исполнении «Салавата Юлаева» с 1:4, но проваленные первые два периода точно нельзя занести в актив команде Томи Лямси.

Не слишком впечатлил Юха Метсола, у которого и прошлый сезон оказался не столь удачным, как первый его год в Уфе. Во вчерашнем же матче с «Магниткой» он не выручал в довольно простых моментах — так, на его совести третья и отчасти четвертая пропущенные шайбы.

Маркус Гранлунд, который привычно играл в первом звене с Манниненом и Хартикайненом, вновь оказался наименее заметным и полезным игроком легионерской тройки. Даже ошибавшийся Маннинен пытался искать шанс дальними бросками. Гранлунд же опять много метался из стороны в сторону и, кажется, не очень понимал, где ему находиться на льду. При этом он дважды поучаствовал во взятии ворот, но тут скорее заслуга Хартикайнена в завершении. Что касается Сакари, то в эпизоде с четвертым голом «Магнитки» немалая доля и его вины — он пытался перехватить шайбу, но жестко клюшку не поставил, из-за чего случился курьезный гол Максима Карпова.

Сказалась неопытность главного тренера Уфы, который совершил фатальную ошибку, выпустив молодых хоккеистов в концовке встречи. Фото vk.com/hcsalavat

Из положительных моментов «Салавата»: большинство команды действительно работает. Все четыре шайбы были заброшены после удалений у «Магнитки», причем забивали не только иностранцы — например, первый гол Александра Кадейкина выглядит самым трудовым из всех.

В третьем периоде подопечные Лямси очнулись, усилили давление, вынудив «Металлург» удаляться, что вылилось в три шайбы, одна из которых оказалась «фантомной». Однако даже в этой ситуации сказалась неопытность главного тренера Уфы, который совершил фатальную ошибку, выпустив молодых хоккеистов в концовке встречи. Возможно, он сделал это намеренно, дабы проверить, не стушуется ли молодежь в такой момент. Впрочем, главный «привоз» совершил все же опытный белорусский защитник Дмитрий Коробов, выбросивший шайбу не по правилам и давший Тэйлору Беку шанс реализовать большинство. В итоге — 5:4 в пользу магнитогорцев.

Увы, «Салават» был близок к очень эффектной волевой победе, но подарил своим болельщикам лишь матч с острым сюжетом и драматичной концовкой.

Артем Галимов и Дмитрий Воронков — это серьезно

Как и в уфимско-магнитогорском матче, «Ак Барс» и СКА в первом периоде решили обмениваться голами исключительно в неравных составах. На довольно быструю шайбу от Миро Аалтонена после удаления Кристиана Хенкеля казанцы ответили голом Артема Галимова. Этому предшествовала грубость Владимира Ткачева «за гранью», из-за которой его команда на целых 5 минут осталась вчетвером.

Через несколько десятков секунд это большинство эффектным подправлением и реализовал Галимов. Наверняка у многих любителей хоккея были сомнения, так ли хорош Артем, как это было в его первом полноценном сезоне в КХЛ, и сумеет ли он сохранить этот запал во втором, традиционно сложном для раскрывающихся талантов.

Но нападающий, которому в сентябре исполнится 21 год, играет по-прежнему остро и активно, от него постоянно исходит опасность, и есть основания полагать, что в предстоящем сезоне он выступит еще лучше, чем в предыдущем. В сезоне 2019/2020, напомним, в 55 играх «регулярки» он набрал 23 (13+10) очка.

Ну а третью, победную, шайбу «Ак Барса» забросил еще одно открытие прошлого сезона Дмитрий Воронков (отметит 20-летие также в сентябре), который уже получил статус «короля пятака». Собственно с пятачка он и затолкал очередную для себя шайбу. Судя по всему, молодежный десант Квартальнова будет продолжать жечь в новом сезоне.

«Ак Барс» долго запрягал, но потом раскатал СКА даже без иностранных лидеров

В первой половине матча казанцы не сказать что выглядели фаворитами или хотя бы командой, близкой к той, которая заканчивала предыдущий сезон в марте. «Ак Барсу» не хватало агрессии, движения и прессинга. Приходилось компенсировать это грубостью, что выливалось в удаления. Очень странные «напихоны» соперника в спину о борт от Альберта Яруллина в первом периоде были тревожным звоночком — казалось, команда вот-вот собьется на излишнюю жесткость на льду. Но обошлось, казанцы выстояли и сумели переломить ход игры.

И это несмотря на то, что «Ак Барс» на этот поединок вышел далеко не в оптимальном составе. Игру пропускали канадцы Джастин Азеведо и Патрис Кормье, француз Стефан да Коста. Очевидно, это игроки из той самой группы предположительно инфицированных вирусом лидеров, о которой проходила информация от хоккейных инсайдеров. Решил Квартальнов поберечь пока и Найджела Доуса.

У Квартальнова, похоже, ему вполне комфортно — здесь Бурми дается больше свободы, а порой и место в большинстве. Фото ak-bars.ru

Удачно вернулся в очередной раз в Казань центрфорвард Александр Бурмистров, оформивший свой первый гол с добивания уже в первом своем матче крупного турнира за «Ак Барс». Александру не всегда удавалось начинать свои камбэки удачно — в сезоне 2017/2018 после возвращения из НХЛ он и вовсе удалился до конца матча в Нижнем Новгороде. А в Уфе Бурмистров не мог забить несколько месяцев. У Квартальнова, похоже, ему вполне комфортно — здесь Бурми дается больше свободы, а порой и место в большинстве. Именно при розыгрыше лишнего ему удалось поразить ворота Хелльберга.

Как итог, «Ак Барс» не без труда, но со вкусом смял одного из фаворитов Западной конференции со счетом 5:2 и сделал хорошую заявку на победу на турнире. Наставнику же СКА Валерию Брагину предстоит тяжелая ночь в раздумьях — его СКА не играет, а задора молодежи не хватает для конкуренции с топ-командами. Да и тройка Линдена Вея пока не работает так, как от нее ждут.

Камиля Харисова пока неубедительна, но смотреть ее приятнее, чем предшественников

Новая ведущая «Ак Барс ТВ», очевидно, пока не слишком уверенно держится в кадре, у нее недостаточно динамичная для подобных шоу речь, но болельщикам стоит сделать скидку на один простой и важный момент — у Камили Харисовой нет опыта работы на «телеке». Она училась на пиаре и работает в смежной сфере — маркетинге. Вся ее публичная деятельность до этого сводилась к видео в Instagram и сцене на конкурсах красоты.

Известно, что Харисова не готовилась как единственная ведущая — она должна была стать дополнением для Зухры Уразбахтиной вместо так и не получившего народного признания Махмуда Аракаева. Но «форс-мажорные» обстоятельства (а именно уход Уразбахтиной из программы) внесли свои коррективы, и Харисовой пришлось начинать уже в качестве основной «Инь» эфира «Ак Барс ТВ». Роль «Яна» же пришлось в срочном порядке брать на себя комментатору Тагирову.

Харисова не готовилась как единственная ведущая — она должна была стать дополнением для Зухры Уразбахтиной

Надо сказать, что в первом перерыве, когда в студию пришел Евгений Медведев, беседа действительно не клеилась — большие паузы между вопросами, многозначительные переглядывания ведущих и долгие размышления гостя создавали очень неловкое чувство и у зрителя, и наверняка у самих участников шоу. Зато когда во втором перерыве к ведущим явился главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, им уже не пришлось «заполнять эфир» — гость был раскрепощен, многословен и в какой-то момент стал главным действующим лицом в кадре. В один момент он вошел во вкус и сам стал задавать вопросы:

— А вы не родственник Гучека (Владимир Гучек — комментатор КХЛ-ТВ, — прим. ред.), — подколол ведущего гость программы. — Просто он тоже любитель острых вопросов.

Харисова уже получила порцию критики от болельщиков — так часто бывает, когда приходит новое вместо привычного. Но новой ведущей нужно время, чтобы как минимум понять новый для себя формат, привыкнуть к нему и уже брать на себя основную роль в эфире. По крайней мере, мы уже оценили, что она не отпускает неуместные шутки ниже пояса, которые нередко можно было услышать от ее предшественников. Да и перебивать в эфире теперь точно никто никого не будет.