От «ЗаряДа» до «Сакала»: бизнес-кейсы татарстанских спортсменов

Фото: Олег Тихонов

На днях в одном из барбершопов Казани прошла благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями, приуроченная к грядущему празднику Курбан-байрам. В социальных сетях тут же появилась информация, что учредителями барбершопа являются хоккеисты «Ак Барса» голкипер Эмиль Гарипов и защитник Альберт Яруллин. Спортивная редакция «Реального времени» разобралась в нюансах участия в этом начинании хоккеистов и вспомнила бизнес-кейсы разной степени успешности еще нескольких известных в республике спортсменов.

«Барсы» Гарипов и Яруллин поработали лицом. Барбершопа

На фото в одном из фанатских аккаунтов Альберта Яруллина защитник позирует в новом барбершопе рядом с детьми, а подпись под снимком гласит, что перед нами — официальное открытие нового салона. Судя по социальным сетям, парикмахерская под названием Sakal Barbershop действует уже больше недели, а для ее промоушена свежепостриженный Яруллин позировал в кресле еще 1 августа (а в июне призывал выкладывать фото в Instagram с хэштегом #sakalkzn).

При этом мастер-барбер, «колдующий» над ним на снимке, облачен в футболку татарстанского бренда спортивной одежды Alga, который его пиарщики активно продвигают даже с помощью президента РТ. И заявляют о небывалых продажах экипировки за рубеж, в чем в тех же социальных сетях уже успели усомниться.

Фото instagram.com/yarullin__33

По нашей информации, «движком» Alga Wear является молодой бизнесмен Алмаз Саляхов (на фото ниже — на заднем плане).

И Яруллин, и Гарипов уже не первый год активно «засвечиваются» в соцсетях в одежде с изображением герба Татарстана, помогая продвигать бренд своему приятелю. Саляхов в целом ставит задачу сделать «амбассадорами» марки известных татар. Так, в одежде Alga, помимо хоккеистов уже снимались певец Салават Фатхутдинов, экс-ведущая телеканала «Эфир» Айгуль Мирзаянова и боец MMA Ринат Gladiator Фахретдинов. Бизнесмен делает рекламу своей одежды, взывая к «национальным чувствам», то есть, по всей видимости, на безвозмездной основе.



Несмотря на то, что в рекламных кампаниях Alga Wear указывается «Made in Tatarstan», в журналистских кругах ходила информация, что пошив одежды заказывался в Турции. Возможно, в Татарстане нашивались лишь те самые герб РТ и тюльпаны (помимо, разумеется, разработки самого фирменного стиля). Впрочем, в интервью нашему изданию один из учредителей компании заявлял, что у «Алга» собственный пошив в Казани.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алгавеар» зарегистрировано 27 июня этого года по адресу: Казань, проспект Ибрагимова, д. 58 («Бизнес-центр на Ибрагимова»), а директором его значится Илья Прокопьев, владеющий 10-процентной долей компании. Оставшиеся 90% в равных долях разделили между собой Тимерхан Зиятдинов (он, кроме того, директор и бывший совладелец находящегося в стадии ликвидации ООО «Тимал», которое занималось «торговлей оптовой сельскохозяйственным сырьем и живыми животными»), Александр Обоймов и Радик Фархутдинов (последний — президент региональной общественной организации «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Республики Татарстан» и директор и совладелец еще нескольких фирм).

Управление самим ООО «Алга» построено по той же схеме — Прокопьев директорствует с 10-процентной долей на руках, те же трое имеют по 30%, а само предприятие зарегистрировано там же, но чуть раньше — в январе 2019 года.

Таким образом, Гарипов и Яруллин активно выступают в качестве «лиц бренда» SAKAL Barbershop и наверняка помогали открывать его с финансовой точки зрения, но организационными и маркетинговыми вопросами здесь занимаются Саляхов и Прокопьев.

Завод «Заряд» и Центр «Победный бросок» Даниса Зарипова. Или все-таки не его?

Еще один хоккеист «Ак Барса», 38-летний Данис Зарипов, свое дело на территории Татарстана открыл в августе 2016 года, еще будучи игроком магнитогорского «Металлурга».

ООО «ЗаряД» первым в России занялось производством хоккейных клюшек из композитных материалов. Фото Сергея Афанасьева

Ранее, в мае 2015-го, он создал для этих целей ООО «ЗаряД», которое первым в России должно было заняться (и занялось) производством хоккейных клюшек из композитных материалов. Отметим, что клюшки оказались весьма востребованным продуктом: выручка ООО в 2017 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 115 млн рублей, чистая прибыль — 1,2 млн. Как утверждали пиарщики во время открытия завода, в проектировании и тестировании клюшек участвовали другие экс-барсы Алексей Морозов, Евгений Медведев, Илья Ковальчук, а также «металлург» Сергей Мозякин и, конечно, сам Зарипов.



Впрочем, и здесь можно утверждать, что Данис Зиннурович является больше лицом бренда, чем человеком, который ведет бизнес или активно участвует в делах завода. Даже во время своей речи на открытии предприятия он отмечал, что его запускала некая «команда». «Нас подтолкнула к действию поставленная президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным задача об импортозамещении. И вот сегодня, спустя год, мы открываем двери для российского рынка. С полной уверенностью могу заявить, что наша команда приложит все усилия к тому, чтобы клюшки «ЗаряД» в будущем помогали нашим хоккеистам добиваться самых высоких побед и защищать честь страны», — цитировал Зарипова «Чемпионат».

Данис Зарипов свое дело на территории Татарстана открыл в августе 2016 года. Фото Сергея Афанасьева

Инициатором же открытия производства и, если можно так сказать, его «серым кардиналом» является еще один бывший хоккеист, тафгай Иван Савин, начинавший свою карьеру в челябинском «Мечеле». Именно там он познакомился со своим ровесником Зариповым. Савин, конечно, прекрасно понимал, что его имя не поднимет «хайп» вокруг новой продукции до необходимого уровня, поэтому и было принято решение сделать одним из основных учредителей именно Зарипова. В 2016 году Данис имел 45-процентную долю в уставном капитале, Савин — 50-процентную, еще 5 процентов оказалось в руках Евгения Теплова.

А буквально три недели назад в структуре владельцев ООО произошли существенные изменения — Зарипов и Савин сократили свое присутствие в УК — каждый до 25%, а оставшуюся половину успешного предприятия выкупила московская дочка «Росатома» — крупнейший на территории России производитель углеродного волокна АО «НПК «Химпроминжиниринг» (UMATEX) с без малого полумиллиардной выручкой в 2018 году.

Сам Савин занимает пост директора компании «ЗаряД», руководя всеми основными процессами — занимается финансами и маркетингом и развивает дилерскую сеть.



Смекнув, как это работает, инициативные люди, а именно учредитель ООО «ЗК-Партнер» Виктор Калачик (тоже бывший хоккеист, игравший на заре карьеры все в том же челябинском «Мечеле»), открыл на территории «Казань Арены» «Центр Даниса Зарипова «Победный бросок», в котором занимаются юные хоккеисты. Схема примерно та же — Даниса пригласили на открытие и попросили произнести речь от лица одного из идейных вдохновителей. Правда, Зарипов, как и Калачик, с самого начала (2016 год) и до сих пор имеет в ООО 50-процентную долю.



В июле этого года ООО «ЗК-Партнер» получило от арендодателя иск на сумму 2,85 млн рублей — за «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам аренды». Что, конечно, не случайно, поскольку сам арендодатель, то есть АО «Казань Арена», закончил прошлый год с выручкой всего в 4,5 млн рублей против 99,8 млн в 2017-м.



Дом Фукса Александра Рязанцева

Если спросить у казанских любителей спорта, чем им запомнился футболист Александр Рязанцев, большинство ответит — конечно, суперголом в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу» в 2009 году. Но далеко не всем болельщикам известно, что экс-полузащитник «Рубина» был одним из самых интеллигентных игроков команды — он любил (и наверняка любит и сейчас) почитать, сходить в театр и на выставку. Интерес к культуре и истории постепенно перерос во вполне осязаемое дело — еще будучи игроком «Рубина», Александр решил выкупить дом Карла Фукса на Московской улице, пребывавший тогда в плачевном состоянии.

Еще будучи игроком «Рубина», Александр Рязанцев решил выкупить дом Карла Фукса на Московской улице, пребывавший тогда в плачевном состоянии. Фото kzn.ru

В 2005 году дом Фукса обещал отреставрировать бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Рассчитывая на это, а также на какую-то помощь в обновлении всей улицы Кирова к тысячелетию Казани, казанская администрация даже вернула ей историческое название — Московская. Но инициатива заглохла в зародыше. Лишь в 2012 году, когда к делу, начатому ресторатором Сергеем Валеевым, подключился Александр Рязанцев (позднее, в 2016-м, их тандем оформился в соучредительстве на паритетных началах ООО «Казанское подворье»), вопрос сдвинулся с мертвой точки и к концу 2013 года объект историко-архитектурного наследия все-таки восстановили. Изначально на первом этаже планировалось разместить ресторан, а на втором — апарт-отель. Позже у Валеева возникла идея сдавать помещения элите «креативного класса» — архитекторам и дизайнерам. Однако и с ней не срослось.

Сегодня в этом здании располагаются пять организаций: кофейня-кондитерская, студия звукозаписи, йога-студия, бар и ресторан гриль-кухни. Что интересно, бар выполнен с заметным футбольным уклоном — над барной стойкой развешена целая коллекция «роз» (фанатских шарфов) «Рубина». Так что не исключено, что Рязанцев приложил к этому свою руку.

Последняя информация о финансовых показателях компании «Казанское подворье» относится к 2016 году — тогда она показала убыток в сумме 767 тыс. рублей. Помимо этого проекта, Валееву принадлежат «Английский паб» и паб «Белфаст», которые он приобрел в 2010 и 2011 годах. Также с 2009 года он является совладельцем паба «Дублин» (выручка в 2016 году — 16,7 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн).



К концу 2013 года объект историко-архитектурного наследия все-таки восстановили

Забытая мечеть «Карадениз»

В июне 2016 года глава Высокогорского района Рустам Калимуллин сообщил в своем Instagram о том, что полузащитник казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз начал финансирование строительства мечети в селе Калинино, находящемся неподалеку от райцентра. По информации life.ru, футболист выделил на строительство около 60 миллионов рублей. Ранее имам-мухтасиб Высокогорского района Талгат хазрат Гайфуллин говорил, что идея строительства мечети возникла в 2015 году: «Подумать только: если ехать от мечети Кул Шариф в сторону Арска, нет ни одной придорожной мечети, а движение здесь всегда интенсивное. Поэтому мы предложили построить мечеть для путников в этой деревне», — рассказывал священнослужитель.

В том же году сам Карадениз говорил, что хочет построить не просто мечеть, а целый комплекс, в котором будет все, что нужно верующему человеку, в том числе мусульманские кафе и магазин.

По первоначальной задумке, строительство мечети «Карадениз» должно было быть закончено уже ко второй половине 2017 года. К лету 2017 года там даже возвели стены и минареты, в администрации Высокогорского района сообщали, что к концу года останется лишь завершить внутренние работы. Но «что-то пошло не так» — в обозначенные сроки строительство закончено не было, а самому футболисту стало не до меценатства.

Карадениз говорил, что хочет построить не просто мечеть, а целый комплекс, в котором будет все, что нужно верующему человеку, в том числе мусульманские кафе и магазин. Фото Максима Платонова

В мае 2018 году Гекдениз Карадениз провел свой последний матч в составе «Рубина» и завершил карьеру, покинув Татарстан. В конце года экс-капитан казанского клуба пожаловался на невыплату долга по зарплате в размере 64 млн рублей. Жалобу на бывший клуб Карадениз и его юристы направили в РФС, а позже и вовсе заявили, что будут требовать возврата долга с пени. Ситуация была урегулирована лишь в марте этого года — «Рубин» выплатил долг, а Карадениз заявил, что требовал пени лишь в качестве «метода воздействия». С тех пор в Татарстане его не видели.

Мы связались с администрацией Высокогорского района, дабы уточнить, что сейчас происходит с мечетью «Карадениз».

— Строительство закончено, сейчас там проводятся внутренние отделочные работы, — сообщили нам в отделе строительства администрации. — Но сроков окончания работ мы назвать не можем. Даже приблизительных.



По первоначальной задумке, строительство мечети «Карадениз» должно было быть закончено уже ко второй половине 2017 года. Фото prokazan.ru

Сергей Харламов попробовал себя во всем

И, наконец, самая яркая и противоречивая фигура из бывших татарстанских спортсменов тире бизнесменов — Сергей Харламов.

Чем только не занимался бронзовый призер в составе «Рубина», закончивший карьеру футболиста во вполне рабочем возрасте — 31 год. Еще будучи игроком, Сергей Харламов пытался заниматься бизнесом, вкладывая деньги — в загородный клуб «Фата Моргана», спорт-бар в «Бэхетле», ресторан и казино «Плотина». Всего в «Спарке» за ним числится участие в 23-х компаниях, из которых действующих всего лишь пять, и только в одной из этих пяти Харламов по-прежнему участвует, являясь 100-процентным владельцем проблемного ООО «Плотина риэлт».

Как рассказывал сам Харламов во многих своих интервью, «по стечению обстоятельств» он оказался в долгах на сумму $300 тысяч, из которых вылез чудом и с помощью множества перезаймов и продажи собственного имущества.

Самая яркая и противоречивая фигура из бывших татарстанских спортсменов тире бизнесменов — Сергей Харламов. Фото Ирины Плотниковой

Одно время Харламов был и руководителем казанской академии футбола, и президентом компании Dagrsol, создавшей одноименный браузер и поисковую систему «нового поколения». Ни там, ни там особым успехом его участие не увенчалось. Однажды экс-футболист взорвал информационное пространство заявлением, что создает клуб под названием «Челси-Казань», финансировать который ему поможет сам Роман Абрамович. Но и этот сюжет закончился ничем.

Ну а завершилась история Харламова-бизнесмена совсем бесславно. 20 февраля 2016 года он был арестован по подозрению в организации финансовой пирамиды «Рост», причинившей ущерб на сумму около 700 миллионов рублей (порядка 10 тыс. вкладчиков в 23 регионах страны). Экс-футболист был «популяризатором» и медийным лицом пирамиды, регулярно выступал на презентациях фирмы, заверяя людей, что «все по-честному». Находясь в казанском СИЗО, Сергей написал автобиографическую книгу, которая вышла тиражом 500 экземпляров.

Фото Ирины Плотниковой