От «ЗаряДа» до «Сакала»: бизнес-кейсы татарстанских спортсменов
На днях в одном из барбершопов Казани прошла благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями, приуроченная к грядущему празднику Курбан-байрам. В социальных сетях тут же появилась информация, что учредителями барбершопа являются хоккеисты «Ак Барса» голкипер Эмиль Гарипов и защитник Альберт Яруллин. Спортивная редакция «Реального времени» разобралась в нюансах участия в этом начинании хоккеистов и вспомнила бизнес-кейсы разной степени успешности еще нескольких известных в республике спортсменов.
«Барсы» Гарипов и Яруллин поработали лицом. Барбершопа
На фото в одном из фанатских аккаунтов Альберта Яруллина защитник позирует в новом барбершопе рядом с детьми, а подпись под снимком гласит, что перед нами — официальное открытие нового салона. Судя по социальным сетям, парикмахерская под названием Sakal Barbershop действует уже больше недели, а для ее промоушена свежепостриженный Яруллин позировал в кресле еще 1 августа (а в июне призывал выкладывать фото в Instagram с хэштегом #sakalkzn).
При этом мастер-барбер, «колдующий» над ним на снимке, облачен в футболку татарстанского бренда спортивной одежды Alga, который его пиарщики активно продвигают даже с помощью президента РТ. И заявляют о небывалых продажах экипировки за рубеж, в чем в тех же социальных сетях уже успели усомниться.
По нашей информации, «движком» Alga Wear является молодой бизнесмен Алмаз Саляхов (на фото ниже — на заднем плане).
И Яруллин, и Гарипов уже не первый год активно «засвечиваются» в соцсетях в одежде с изображением герба Татарстана, помогая продвигать бренд своему приятелю. Саляхов в целом ставит задачу сделать «амбассадорами» марки известных татар. Так, в одежде Alga, помимо хоккеистов уже снимались певец Салават Фатхутдинов, экс-ведущая телеканала «Эфир» Айгуль Мирзаянова и боец MMA Ринат Gladiator Фахретдинов. Бизнесмен делает рекламу своей одежды, взывая к «национальным чувствам», то есть, по всей видимости, на безвозмездной основе.
Несмотря на то, что в рекламных кампаниях Alga Wear указывается «Made in Tatarstan», в журналистских кругах ходила информация, что пошив одежды заказывался в Турции. Возможно, в Татарстане нашивались лишь те самые герб РТ и тюльпаны (помимо, разумеется, разработки самого фирменного стиля). Впрочем, в интервью нашему изданию один из учредителей компании заявлял, что у «Алга» собственный пошив в Казани.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алгавеар» зарегистрировано 27 июня этого года по адресу: Казань, проспект Ибрагимова, д. 58 («Бизнес-центр на Ибрагимова»), а директором его значится Илья Прокопьев, владеющий 10-процентной долей компании. Оставшиеся 90% в равных долях разделили между собой Тимерхан Зиятдинов (он, кроме того, директор и бывший совладелец находящегося в стадии ликвидации ООО «Тимал», которое занималось «торговлей оптовой сельскохозяйственным сырьем и живыми животными»), Александр Обоймов и Радик Фархутдинов (последний — президент региональной общественной организации «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Республики Татарстан» и директор и совладелец еще нескольких фирм).
Управление самим ООО «Алга» построено по той же схеме — Прокопьев директорствует с 10-процентной долей на руках, те же трое имеют по 30%, а само предприятие зарегистрировано там же, но чуть раньше — в январе 2019 года.
Таким образом, Гарипов и Яруллин активно выступают в качестве «лиц бренда» SAKAL Barbershop и наверняка помогали открывать его с финансовой точки зрения, но организационными и маркетинговыми вопросами здесь занимаются Саляхов и Прокопьев.
Завод «Заряд» и Центр «Победный бросок» Даниса Зарипова. Или все-таки не его?
Еще один хоккеист «Ак Барса», 38-летний Данис Зарипов, свое дело на территории Татарстана открыл в августе 2016 года, еще будучи игроком магнитогорского «Металлурга».
Ранее, в мае 2015-го, он создал для этих целей ООО «ЗаряД», которое первым в России должно было заняться (и занялось) производством хоккейных клюшек из композитных материалов. Отметим, что клюшки оказались весьма востребованным продуктом: выручка ООО в 2017 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 115 млн рублей, чистая прибыль — 1,2 млн. Как утверждали пиарщики во время открытия завода, в проектировании и тестировании клюшек участвовали другие экс-барсы Алексей Морозов, Евгений Медведев, Илья Ковальчук, а также «металлург» Сергей Мозякин и, конечно, сам Зарипов.
Впрочем, и здесь можно утверждать, что Данис Зиннурович является больше лицом бренда, чем человеком, который ведет бизнес или активно участвует в делах завода. Даже во время своей речи на открытии предприятия он отмечал, что его запускала некая «команда». «Нас подтолкнула к действию поставленная президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным задача об импортозамещении. И вот сегодня, спустя год, мы открываем двери для российского рынка. С полной уверенностью могу заявить, что наша команда приложит все усилия к тому, чтобы клюшки «ЗаряД» в будущем помогали нашим хоккеистам добиваться самых высоких побед и защищать честь страны», — цитировал Зарипова «Чемпионат».
Инициатором же открытия производства и, если можно так сказать, его «серым кардиналом» является еще один бывший хоккеист, тафгай Иван Савин, начинавший свою карьеру в челябинском «Мечеле». Именно там он познакомился со своим ровесником Зариповым. Савин, конечно, прекрасно понимал, что его имя не поднимет «хайп» вокруг новой продукции до необходимого уровня, поэтому и было принято решение сделать одним из основных учредителей именно Зарипова. В 2016 году Данис имел 45-процентную долю в уставном капитале, Савин — 50-процентную, еще 5 процентов оказалось в руках Евгения Теплова.
А буквально три недели назад в структуре владельцев ООО произошли существенные изменения — Зарипов и Савин сократили свое присутствие в УК — каждый до 25%, а оставшуюся половину успешного предприятия выкупила московская дочка «Росатома» — крупнейший на территории России производитель углеродного волокна АО «НПК «Химпроминжиниринг» (UMATEX) с без малого полумиллиардной выручкой в 2018 году.
Сам Савин занимает пост директора компании «ЗаряД», руководя всеми основными процессами — занимается финансами и маркетингом и развивает дилерскую сеть.
Смекнув, как это работает, инициативные люди, а именно учредитель ООО «ЗК-Партнер» Виктор Калачик (тоже бывший хоккеист, игравший на заре карьеры все в том же челябинском «Мечеле»), открыл на территории «Казань Арены» «Центр Даниса Зарипова «Победный бросок», в котором занимаются юные хоккеисты. Схема примерно та же — Даниса пригласили на открытие и попросили произнести речь от лица одного из идейных вдохновителей. Правда, Зарипов, как и Калачик, с самого начала (2016 год) и до сих пор имеет в ООО 50-процентную долю.
В июле этого года ООО «ЗК-Партнер» получило от арендодателя иск на сумму 2,85 млн рублей — за «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам аренды». Что, конечно, не случайно, поскольку сам арендодатель, то есть АО «Казань Арена», закончил прошлый год с выручкой всего в 4,5 млн рублей против 99,8 млн в 2017-м.
Дом Фукса Александра Рязанцева
Если спросить у казанских любителей спорта, чем им запомнился футболист Александр Рязанцев, большинство ответит — конечно, суперголом в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу» в 2009 году. Но далеко не всем болельщикам известно, что экс-полузащитник «Рубина» был одним из самых интеллигентных игроков команды — он любил (и наверняка любит и сейчас) почитать, сходить в театр и на выставку. Интерес к культуре и истории постепенно перерос во вполне осязаемое дело — еще будучи игроком «Рубина», Александр решил выкупить дом Карла Фукса на Московской улице, пребывавший тогда в плачевном состоянии.
В 2005 году дом Фукса обещал отреставрировать бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Рассчитывая на это, а также на какую-то помощь в обновлении всей улицы Кирова к тысячелетию Казани, казанская администрация даже вернула ей историческое название — Московская. Но инициатива заглохла в зародыше. Лишь в 2012 году, когда к делу, начатому ресторатором Сергеем Валеевым, подключился Александр Рязанцев (позднее, в 2016-м, их тандем оформился в соучредительстве на паритетных началах ООО «Казанское подворье»), вопрос сдвинулся с мертвой точки и к концу 2013 года объект историко-архитектурного наследия все-таки восстановили. Изначально на первом этаже планировалось разместить ресторан, а на втором — апарт-отель. Позже у Валеева возникла идея сдавать помещения элите «креативного класса» — архитекторам и дизайнерам. Однако и с ней не срослось.
Сегодня в этом здании располагаются пять организаций: кофейня-кондитерская, студия звукозаписи, йога-студия, бар и ресторан гриль-кухни. Что интересно, бар выполнен с заметным футбольным уклоном — над барной стойкой развешена целая коллекция «роз» (фанатских шарфов) «Рубина». Так что не исключено, что Рязанцев приложил к этому свою руку.
Последняя информация о финансовых показателях компании «Казанское подворье» относится к 2016 году — тогда она показала убыток в сумме 767 тыс. рублей. Помимо этого проекта, Валееву принадлежат «Английский паб» и паб «Белфаст», которые он приобрел в 2010 и 2011 годах. Также с 2009 года он является совладельцем паба «Дублин» (выручка в 2016 году — 16,7 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн).
Забытая мечеть «Карадениз»
В июне 2016 года глава Высокогорского района Рустам Калимуллин сообщил в своем Instagram о том, что полузащитник казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз начал финансирование строительства мечети в селе Калинино, находящемся неподалеку от райцентра. По информации life.ru, футболист выделил на строительство около 60 миллионов рублей. Ранее имам-мухтасиб Высокогорского района Талгат хазрат Гайфуллин говорил, что идея строительства мечети возникла в 2015 году: «Подумать только: если ехать от мечети Кул Шариф в сторону Арска, нет ни одной придорожной мечети, а движение здесь всегда интенсивное. Поэтому мы предложили построить мечеть для путников в этой деревне», — рассказывал священнослужитель.
В том же году сам Карадениз говорил, что хочет построить не просто мечеть, а целый комплекс, в котором будет все, что нужно верующему человеку, в том числе мусульманские кафе и магазин.
По первоначальной задумке, строительство мечети «Карадениз» должно было быть закончено уже ко второй половине 2017 года. К лету 2017 года там даже возвели стены и минареты, в администрации Высокогорского района сообщали, что к концу года останется лишь завершить внутренние работы. Но «что-то пошло не так» — в обозначенные сроки строительство закончено не было, а самому футболисту стало не до меценатства.
В мае 2018 году Гекдениз Карадениз провел свой последний матч в составе «Рубина» и завершил карьеру, покинув Татарстан. В конце года экс-капитан казанского клуба пожаловался на невыплату долга по зарплате в размере 64 млн рублей. Жалобу на бывший клуб Карадениз и его юристы направили в РФС, а позже и вовсе заявили, что будут требовать возврата долга с пени. Ситуация была урегулирована лишь в марте этого года — «Рубин» выплатил долг, а Карадениз заявил, что требовал пени лишь в качестве «метода воздействия». С тех пор в Татарстане его не видели.
Мы связались с администрацией Высокогорского района, дабы уточнить, что сейчас происходит с мечетью «Карадениз».
— Строительство закончено, сейчас там проводятся внутренние отделочные работы, — сообщили нам в отделе строительства администрации. — Но сроков окончания работ мы назвать не можем. Даже приблизительных.
Сергей Харламов попробовал себя во всем
И, наконец, самая яркая и противоречивая фигура из бывших татарстанских спортсменов тире бизнесменов — Сергей Харламов.
Чем только не занимался бронзовый призер в составе «Рубина», закончивший карьеру футболиста во вполне рабочем возрасте — 31 год. Еще будучи игроком, Сергей Харламов пытался заниматься бизнесом, вкладывая деньги — в загородный клуб «Фата Моргана», спорт-бар в «Бэхетле», ресторан и казино «Плотина». Всего в «Спарке» за ним числится участие в 23-х компаниях, из которых действующих всего лишь пять, и только в одной из этих пяти Харламов по-прежнему участвует, являясь 100-процентным владельцем проблемного ООО «Плотина риэлт».
Как рассказывал сам Харламов во многих своих интервью, «по стечению обстоятельств» он оказался в долгах на сумму $300 тысяч, из которых вылез чудом и с помощью множества перезаймов и продажи собственного имущества.
Одно время Харламов был и руководителем казанской академии футбола, и президентом компании Dagrsol, создавшей одноименный браузер и поисковую систему «нового поколения». Ни там, ни там особым успехом его участие не увенчалось. Однажды экс-футболист взорвал информационное пространство заявлением, что создает клуб под названием «Челси-Казань», финансировать который ему поможет сам Роман Абрамович. Но и этот сюжет закончился ничем.
Ну а завершилась история Харламова-бизнесмена совсем бесславно. 20 февраля 2016 года он был арестован по подозрению в организации финансовой пирамиды «Рост», причинившей ущерб на сумму около 700 миллионов рублей (порядка 10 тыс. вкладчиков в 23 регионах страны). Экс-футболист был «популяризатором» и медийным лицом пирамиды, регулярно выступал на презентациях фирмы, заверяя людей, что «все по-честному». Находясь в казанском СИЗО, Сергей написал автобиографическую книгу, которая вышла тиражом 500 экземпляров.
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