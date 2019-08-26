«Ак Барс» упустил трофей в Риге. А мог провести лучший предсезонный турнир за последние годы

Перед стартом нового сезона вскрылись старые проблемы

При Зинэтуле Билялетдинове казанский хоккейный клуб приучил, что непременная победа в предсезонных турнирах — далеко не главное. Каждое межсезонье проходило для «Ак Барса» при переменных результатах, а в августе обычно ярко проявляли себя или новички, или молодые, или те, кто по каким-то причинам показывал неудовлетворительную игру в предыдущем сезоне. Новому же главному тренеру клуба Дмитрию Квартальнову наверняка хотелось проявить себя даже в режиме летнего хоккея. В Нур-Султане, правда, «барсы» финишировали лишь третьими, а вот в Риге провели один из лучших предсезонных турниров за последние годы, но все равно остались вторыми. Подробности предсезонной подготовки казанских хоккеистов — в материале «Реального времени».

Эксперименты Квартальнова

В начале августа на предсезонном турнире в Казахстане «Ак Барс» занял общее третье место. Там вопросы вызывала лишь первая встреча против «Барыса», которую казанцы провалили, разгромно уступив 1:6. Затем и игра, и результаты наладились, однако делать из того турнира каких-то глобальных выводов не стоило. Бросалось в глаза, что подопечные Квартальнова под серьезной физической нагрузкой, поэтому в концовках практически всех матчей выглядели тяжеловато. Из позитивных моментов можно было отметить довольно уверенную реализацию большинства и явное тактическое перестроение относительно хоккея, который прививал команде Зинэтула Билялетдинов. Это касается игры защитников, которые теперь гораздо больше подключаются к атакам.

До сих пор непонятно, в каком состоянии подойдет к старту сезона основной вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов. По сути, он испытывает проблемы со здоровьем на протяжении всего календарного года, а последний раз в официальном матче выходил на лед в декабре 2018-го. В Казахстане здорово проявил себя по факту третий голкипер команды Тимур Билялов, а вот швед Адам Рейдеборн оставил противоречивое впечатление. На турнир в Ригу снова не поехал Гарипов, оставшись готовиться к старту сезона в Казани, а Билялов и Рейдеборн, похоже, будут попадать в заявку на первые официальные сентябрьские матчи.

Кубок Латвийской железной дороги традиционно проводится меньше чем за две недели до старта сезона. Сюда из года в год приезжают довольно сильные команды, претендующие в КХЛ на медали. Этим летом «Ак Барсу» помимо хозяев, рижского «Динамо», противостояли «Автомобилист» (прошлогодний победитель Восточной конференции), «Локомотив» (бывшая команда Квартальнова) и минское «Динамо», которое в последние годы изрядно потряхивает из-за проблем и скандалов.

В Риге уже можно было увидеть примерную картину той игры и состава, которые мы увидим на старте двенадцатого сезона КХЛ

Если в Нур-Султане Квартальнов в своем стиле проводил эксперименты, то в Риге уже можно было увидеть примерную картину той игры и состава, которые мы увидим на старте двенадцатого сезона КХЛ, стартующего меньше чем через неделю. Хотя по сравнению с играми против «Локомотива» и «Динамо», между которыми прошло три дня, в составе было сразу 6 изменений. И с теми же вратарями тренерский штаб продолжает не просто ротацию, а дает играть в одном матче каждому примерно поровну. Так случилось в последней игре с рижанами. Вероятно, это вызвано тем, что в «Ак Барсе» не хотят никому гарантировать статус первого номера и, пока есть возможность экспериментировать, дают понять каждому стражу ворот, что у него есть шанс начать сезон основным. Но, скорее всего, активная ротация на этой позиции продолжится и на старте регулярного чемпионата.

Над концепцией «843» иронизировал даже футбольный «КАМАЗ»

Незадолго до старта турнира в Риге маркетологи «Ак Барса» представили новую концепцию клуба под кодовым названием «843» (телефонный код города Казани). Таким образом, закончилась двухлетняя эра «Айда», правда, в клубе обещают не забывать про нее, так как этот слоган получился довольно запоминающимся и до сих пор у многих ассоциируется с чемпионским сезоном 2018 года.

В новой цифровой концепции довольно хорошо продумана линейка брендовой одежды, заметно, что много времени и сил было вложено в видеопрезентацию, однако вопросов все равно пока больше. Во-первых, не до конца понятно, как новый слоган будет обыгрываться во время матчей КХЛ в социальных сетях. С «Айда» вышло по-настоящему круто, так как любую активность клуба, хоть на льду, хоть за его пределами, можно было приурочить к этому слову и оставалось только грамотно подать это с хештегом: «айда за кубком», «айда повторим», «айда налысо брить Зарипова» и так далее. Что будет с цифрами, пока непонятно.

Во-вторых, сам текст презентации выглядел достаточно пафосно, и это не преминули отметить другие казанские спортивные клубы. Сначала «Ак Барс» изящно потроллили маркетологи волейбольного «Зенит-Казань», к которым в соцсетях подключился футбольный «Рубин». Спустя время неплохое видео выпустил даже обычно консервативный в таких вещах баскетбольный УНИКС. К несогласованной пиар-акции татарстанских клубов подключился даже футбольный «КАМАЗ» из Набережных Челнов, выступающий в ПФЛ. За эту команду весной официальный матч проводил хоккеист «барсов» Артем Лукоянов, однако старый добрый троллинг никто не отменял, и «камазовцы» представили свое простенькое видео на тему сцены из «Матрицы» и цифр «1981» — даты основания клуба.

Пока что впереди у авторов концепции «843» целый сезон, в котором они постараются доказать, что все было не зря

Почему в «Ак Барсе» решили, что в 2019-м кого-то можно удивить цифрами из телефонного кода города при упоминании «новых цифровых технологий», не совсем понятно. Тем более в год, когда все больше говорят о нейросетях. Совсем недавно весь мир обсуждал видео с Киану Ривзом, в котором он по факту не принимал участия, но все вышло очень правдоподобно и эксперимент с нейросетью и цифровым заменителем актера был признан успешным. Этой осенью появятся и фильмы, в которых зритель сможет сам выбирать, какие актеры сыграют ту или иную роль. Если бы «Ак Барс» порадовал чем-нибудь таким, то это был бы настоящий прорыв. А пока что впереди у авторов концепции «843» целый сезон, в котором они постараются доказать, что все было не зря.

Стоит ли ждать прорыва от легионеров и молодежи?

Если на турнире в Казахстане лучшим игроком «Ак Барса» уверенно можно было назвать Владимира Ткачева, то в Риге «выстрелили» сразу двое. Данис Зарипов показал, что неплохо готов к сезону, а вот Станислав Галиев играл так, будто что-то кому-то хотел доказать. И это неудивительно, так как уже довольно продолжительное время ходят слухи о его обмене из команды. Верится в это с трудом, наверняка до зимы его связку все с тем же Зариповым не будут разбивать, при этом оба получат приличное время при розыгрыше большинства.

Подтверждает свой класс и Азеведо, а вот Фрэттин и Кормье пока вряд ли довольны своей игрой на предсезонке. Если учесть, что они пришли на легионерские вакансии Ландера и Секача, то разница в качестве пока приличная. Есть все основания полагать, что и в сезоне мы не увидим яркой игры от двух канадцев, и в лучшем случае они станут «двумя Клинкхаммерами» — добросовестными исполнителями тренерских задач на льду. Кормье и вовсе свою дебютную шайбу за «Ак Барс» забросил лишь в Риге в игре против «Локомотива» (4:2). К слову, в этом же матче отметился голевым дебютом и еще один легионер — защитник Микаэль Викстранд.

Отдельно стоит поговорить о молодежи. В Нур-Султане здорово проявил себя 19-летний защитник Даниил Журавлев, который почти наверняка начнет сезон в основе. Не тушуется и выглядит ярко 20-летний форвард Артем Галимов. В Риге за его плечами 3 (2 гола и передача) набранных очка и уверенная игра на точке вбрасывания. За это лето Квартальнов привлекал к работе много молодых: Сафонов, Марушев, Ляхов, Воронков, однако до основного состава никто из них пока не дорос. А вот как Квартальнов продолжит раскрывать потенциал Журавлева и Галимова в официальных матчах, посмотреть будет любопытно.

Если с подключениями в атаку все нормально (характерно, что два гола «барсов» забили защитники Абросимов и Педан), то с прямыми оборонительными функциями шероховатостей еще много

Дмитрий Квартальнов: «К сезону мы, конечно, будем готовы»

Так вышло, что победитель рижского турнира определялся в последний день в матче между «Ак Барсом» и хозяевами. Обе команды к очной дуэли одержали по три победы. Казанцы последовательно обыграли минское «Динамо» (3:0), «Автомобилист» (5:2) и «Локомотив» (4:2). Во всех играх особенно ярко проявляло себя нападение, и проблем перед решающей встречей против рижан эта линия вызывала меньше всего. Однако игра вскрыла проблемы старые, которые были характерны еще у «Ак Барса» Билялетдинова — пассивная игра в обороне. Если с подключениями в атаку все нормально (характерно, что два гола «барсов» забили защитники Абросимов и Педан), то с прямыми оборонительными функциями шероховатостей еще много.

Из положительного стоит выделить то, что «Ак Барс» отыгрался практически сразу, как пропустил быстрый гол. Снова самым активным у казанцев был Ткачев, который не забил лишь по нелепому стечению обстоятельств. Упускали верные моменты и Фрэттин с Кормье, которых исправно «кормил» классными передачами Азеведо. Проигрывая 1:3, подопечные Квартальнова смогли отыграть одну шайбу, но играть оставалось всего 20 секунд. Как итог — поражение 2:3.

Последний раз в рижском турнире «Ак Барс» побеждал в 2016 году. Тогда казанцы выигрывали трофей в Латвии третий год подряд, а затем два лета подряд были лишь в призерах (третье место в 2017 году и второе — в 2018-м). В этом году «барсам» снова перепало лишь второе место, однако в целом за турнир им можно поставить твердую «четверку».

— Хотел бы поздравить хозяев с победой в матче и в турнире, — заявил по окончании встречи Квартальнов. — По игре сложилось такое ощущение, что хозяевам побольше нужно было сегодня, чем нам. К сожалению, мы сегодня слабо сыграли в атаке. Это финал турнира, надо было чуть больше усилий прилагать. Соперники больше захотели и получили победу.

Голы — это всегда хорошо. Но есть моменты — мы и пропускаем все-таки, но и играем по-другому сейчас, надо подтянуть свою игру. К сезону мы, конечно, будем готовы

— Чем обусловлена замена вратаря?

— Ничем, они играли поровну. Просто там середина матча попала на большинство, не хотелось менять вратаря в этот момент, и Билялов вышел позже.

— В целом подведите итоги турнира для «Ак Барса» — что понравилось, что нет?

— Последняя игра не понравилась, нам нужно было довести работу до конца. Но надо отдать должное сопернику — он играл хорошо. У нас есть моменты, которые надо подтянуть, еще неделька на это осталась.

— Во время предсезонки «Ак Барс» забивал во всех матчах, выиграл больше, чем проиграл. Команда с хорошим настроением входит в сезон?

— Голы — это всегда хорошо. Но есть моменты — мы и пропускаем все-таки, но и играем по-другому сейчас, надо подтянуть свою игру. К сезону мы, конечно, будем готовы — в чемпионате будет сразу такой сложный выезд, но ничего. Мы должны быть готовы к этому.

Напомним, что в новом сезоне КХЛ «Ак Барс» стартует 3 сентября в Москве матчем против ЦСКА, а затем отправится по маршруту Хельсинки — Сочи.