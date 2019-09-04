Иржи Секач > Фрэттин и Кормье: «Ак Барс» в небезнадежном матче уступил ЦСКА

...и судьям

Не слишком повезло «Ак Барсу» с календарем на старте чемпионата КХЛ — открывала его игра с действующим чемпионом, а это не совсем то, что нужно собранному заново коллективу. А тут еще и поражение армейцев в Кубке Открытия «подбросило дровишек» — ЦСКА определенно хотел крови. Тем не менее на льду казанцы с первых минут показали, что команда собралась боевая и на имя и статус соперника смотреть не станет. Вот только судьбоносные решения руководства «Ак Барса», принятые еще в мае, а также странное судейство сыграли свою роль — «барсы» начинают с поражения 2:3. О том, почему Фрэттин и Кормье были хороши только у Скабелки, а Секач — хорош везде, как Рейдеборн спасал как мог и за счет чего Зарипов и Ткачев полностью затмили канадцев — в материале «Реального времени».

Под горячую руку ЦСКА

— «Ак Барс» начинает сезон против действующего чемпиона. Станет ли трагедией, если не получится начать хорошо? — спросил корреспондент «Реального времени» Дмитрия Квартальнова после официальной презентации состава 29 августа.

— Лига очень сильная, любой соперник может преподнести сюрприз, — дипломатично ответил наставник «Ак Барса». — В общем-то, тяжелый выезд, но они все будут тяжелые. Единственное, у ЦСКА будет преимущество, потому что они уже сыграют к этому времени первый матч. Но ничего страшного, первые пару секунд — и вперед.

Действительно, армейцы вступили в борьбу раньше, да так, что ко второй игре подходили злее тасманийского дьявола — странное поражение от «Авангарда», в котором решающую роль сыграл вратарский ляп при броске Чудинова из своей зоны, должно было серьезно ударить по самолюбию игроков Никитина. «Ак Барс» летел прямо под горячую руку действующего чемпиона.

Дмитрий Квартальнов: «Лига очень сильная, любой соперник может преподнести сюрприз»

Впрочем, давайте будем честны: даже если не брать в расчет проигранный Кубок Открытия, ЦСКА оставался явным фаворитом в матче с «Ак Барсом» — у армейцев практически не менялся чемпионский состав, при этом пришли два серьезных дополнительных «аргумента» для повторного чемпионства — Иржи Секач, сменивший казанскую прописку на московскую, Богдан Киселевич, вернувшийся из Флориды.

В ЦСКА больше нет чехарды и безумной «адской машины ротации», когда на каждую игру вызываются парни из «Красной Армии» и «Звезды» и ставятся в пятерку к лидерам. Точечная селекция просто немного подкорректировала и так отлично работающий «механизм убийства».

Предсезонка «Ак Барса» обнадеживала

Чем на это мог ответить «Ак Барс»? Давайте прикинем: пока еще не до конца сыгранный, «перепаханный» на 70% состав и неплохая предсезонка, в которой казанцы сыграли небезупречно, но в целом обнадеживающе — 7 побед и 35 заброшенных шайб.

Если сравнивать с прошлогодней моделью игры, то команда Дмитрия Квартальнова стала играть агрессивнее впереди и не всегда надежнее — в обороне.

Стиль у «Ак Барса» и ЦСКА не такой уж разный — ультраконсервативный хоккей с агрессией в средней зоне и большим количеством бросков. В качестве нового ингредиента игры казанцев обновленный тренерский штаб «подсыпал» свои фирменные быстрые двадцатисекундные сменки.

У армейцев же, повторим, система уже хорошо отработана, да и мастерство отдельно взятых хоккеистов повыше. Мощная защита москвичей высоко прессингует, и зачастую ЦСКА душит соперника всей пятеркой еще в средней линии. Мощно действуют армейцы и в единоборствах, а процент выигранных вбрасываний просто поражает.

«Ак Барс» не досчитался одного из лидеров своей защиты Альберта Яруллина, который хорошо помогал атаке в наборе очков, начиная еще с турнира в Нур-Султане

Ко всему прочему не досчитался «Ак Барс» к игре и одного из лидеров своей защиты Альберта Яруллина, который хорошенько помогал атаке в наборе очков, начиная еще с турнира в Нур-Султане. Дальние броски Альберта от синей линии показали, что он прибавляет из года в год и к нынешнему сезону должен стать столпом обороны. В дальнейшем именно его надежности недоставало казанцам, что, возможно, сыграло решающую роль. Не сыграли на «ЦСКА Арене» и Роман Абросимов, Дамир Мусин, а также нападающие Дмитрий Воронков и Артем Михеев. Но эти потери были не такими критичными.

ЦСКА же подходил к игре практически без потерь. Лишь Капризов и Секач поменялись местами в звеньях.

Стартовая агрессия, форчекинг и Владимир Ткачев в огне

Легионеров Фрэттина, Кормье и Азеведо дополнили защитники Ожиганов и Викстранд в первом звене. Лучшая тройка предсезонки Галиев — Ткачев — Зарипов и пара Лямкин — Фазылзянов составили вторую пятерку казанцев. Глухов, Основин, Лукьянов и защитники Хенкель и Журавлев образовали третью, а два Галимова и Фисенко плюс Педан и Хенкель — четвертую.

Что удивительно, трибуны «ЦСКА Арены» не были заполнены даже близко к аншлагу, зияли большие пустоты. Несмотря на вроде бы высокий статус соперника, в 12-тысячнике было всего 7 600 зрителей. Зато уже с первых минут на арене можно было заметить экс-главного тренера «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова, у которого был двойной интерес к игре: с одной стороны, играли его бывшие подопечные, с другой — внук Александр Романов в основном составе чемпионов.

А бывшая команда Билла, как и обещал помощник Квартальнова Павел Зубов, с первых же минут начала играть активно и агрессивно — выиграли стартовое вбрасывание и ожидаемо включили прием в середине площадки. Нередко применяли и форчекинг. Много борьбы и жестких стычек — и минимум опасных моментов. Лишь к седьмой минуте Азеведо едва не выскочил на ворота хозяев льда.

Бывшая команда Билла с первых же минут начала играть активно и агрессивно

Зато на девятой минуте «Ак Барс» создал подготовленную позиционную атаку и быстро расставился в чужой зоне всей пятеркой. Самое удивительное, что в какой-то момент шайбу на синей линии принял не кто-то из защитников, а Владимир Ткачев. Он же кистевым броском четко прошил ворота Юханссона, обзор которому закрыли партнеры — 1:0. Стоит отметить и то, как здорово в эпизоде сыграл Игорь Ожиганов, который сместился в угол, собрал на себе троих игроков ЦСКА и выдал крутой пас на синюю линию.

Вообще, Ткачев в этом сезоне «задышал» по-новому. Он провел отличную предсезонку, практически не покидая лед без набранных очков. Опасения были лишь в том, продолжит ли Владимир играть на таком уровне, или это останется всплеском в летних, ничего не значащих играх. Похоже, что по сезону Ткачев будет возвращаться на свой уровень 2016 года.

Высокий прессинг давал свои результат — ЦСКА практически не подбиралось к воротам Рейдеборна. Однако не обходилось и без грубейших ошибок в своей зоне.

Например, Андрей Педан едва не привез гол, когда по какой-то неведомой причине в безобидной ситуации выдал пас прямо на клюшку сопернику. Армейцы выскакивали два в один — повезло, шайба сошла с крюка. Цепная реакция после такого провала привела к удалению Хенкеля за выброс шайбы — благо дотерпели.

Рейдеборн «тащил» как мог

Активнее задвигались москвичи после перерыва. Они больше владели шайбой, наглее проскакивали в казанскую зону и, следовательно, бросали. «Барсы» же больше уповали на контратаки, в одной из которых Петров смог убежать на свидание с вратарем, но запутался с шайбой и обыграть Юханссона не сумел.

Еще пару раз Зарипов на скорости убегал по правому борту — сначала выдавал шайбу партнеру, и тот касанием едва не завершил, в другой раз сам выбегал на ворота шведа, и лишь сфолив, армейцы сумели его остановить.

ЦСКА серьезно нагрузил Рейдеборна практически беспрерывным потоком бросков и серьезным навалом в казанской зоне

Второй эпизод был особенно важен, поскольку на этот момент ЦСКА серьезно нагрузил Рейдеборна практически беспрерывным потоком бросков и серьезным навалом в казанской зоне. Порой шведа (уже казанского) расстреливали в упор с пятака, так что ему буквально на голове приходилось стоять, но ворота оставались «сухими». Если бы не расторопность и реакция шведского голкипера, «Ак Барс» мог бы отдать эту игру задолго до конца игры — только за два периода Адам совершил 26 сейвов (35 за игру)!



Впрочем, Педан все-таки своего «добился», когда в очередной раз присел в штаф-бокс за игру высоко поднятой клюшкой. Уже на первых секундах большинства Иржи Секач, который до того был практически не заметен, сравнял счет.

Но тут вновь пришло время вновь выстрелить «палочке-выручалочке» казанского клуба Ткачеву, который уже в следующей атаке выскочил на ворота ЦСКА и мастерски разобрался с Юханссоном — 1:2.

Новые канадцы у Квартальнова «растворяются» — Секач решает

Чем чаще Данис Зарипов убегал на чужие ворота на неожиданно высокой скорости, а Владимир Ткачев исполнял очередной кульбит с клюшкой, тем больше в глаза бросалось то, что легионеры «Ак Барса», как и в предсезонных матчах, ушли в тень второго звана.

Фрэттин и Кормье за два периода отметились лишь одним ярким моментом, когда второй едва не переправил шайбу в ворота черенком клюшки. Но в целом на прошлогодних легионеров, которые «божили» у Скабелки в «Барысе», даже и намека не было.

Что-то подсказывает, что если канадцы феерили у интеллигентного психолога Андрея Скабелки, открывшего не одного хоккеиста для КХЛ еще в «Сибири», то это еще не значит, что у жесткого и не слишком жалующего легионеров Квартальнова они будут играть на том же уровне. Пока все указывает на то, что прошлогодней результативности от Кормье и Фрэттина ждать не стоит.

Секач точно знал, где находиться при комбинационных атаках, четко завершал их и активно действовал в большинстве

Тем контрастнее на их фоне выглядел ушедший этим летом в ЦСКА Секач, который и решил исход игры. Он точно знал, где находиться при комбинационных атаках, четко завершал и активно действовал в большинстве. Напомним, чех уходил из «Ак Барса» не совсем по собственному желанию — его обмен на Ожиганова вызвал большие вопросы болельщиков еще в мае.

— В мае обменяли Секача на Ожиганова. Не жалеете, что чех покинул «Ак Барс? — спросили журналисты на послематчевой пресс-конференции у Дмитрия Квартальнова.

— Мне нечего ответить на это, — сказал тренер, но было ясно, что ему такой игрок не помешал бы.

Очередной повод вспомнить интервью Зогорны. Судьи выдумали удаления и решили исход матча

Двойное удаление в середине третьего периода стоило казанцам преимущества в счете — Линден Вей затолкал-таки шайбу Рейдеборну в упор. Уже в этом эпизоде решение рефери Романа Гофмана показались странным.

Ну а когда до конца игры оставалась пара минут, Кристиан Хенкель вполне корректно боролся за шайбу за своими воротами, но в какой-то момент Гофман вновь остановил игру и указал на штрафную калитку. Как тут не вспомнить о недавнем интервью чешскому изданию игрока «Амура» Томаша Зогорны, который заявил, что судьи нередко помогают ЦСКА и СКА (правда, потом от этих слов отказался).

К судейской бригаде, как это часто бывает в играх с ЦСКА, вопросов предостаточно

Ближе к концу основного времени Иржи Секач оказался на острие атаки ЦСКА и вогнал решающий гол в ворота бывшей команды. Вопросов к чеху никаких — он отлично делает свою работу в новой команде. А вот к судейской бригаде, как это часто бывает в играх с ЦСКА, их предостаточно.