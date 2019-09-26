«Ак Барс» меняется: концовки уже не провальные, но остаются индивидуальные недочеты

Итоги уральско-сибирской выездной серии

Вторая выездная серия «Ак Барса» напомнила экстремальный аттракцион — за предельно осторожной игрой на результат в Магнитогорске последовал провал в Новосибирске, а за ним — победный разгром в Челябинске. «Реальное время» рассказывает о том, как меняется команда под руководством Дмитрия Квартальнова по ходу сентября, и о главных выводах уральско-сибирского турне: как тренеры подтянули вторые половины матчей, что происходит с Лукояновым, почему Кормье и Фрэттин играют так по-разному и заслуживает ли Билялов участи полировщика скамейки.

«Ак Барс» при Квартальнове впервые стал играть ровно на протяжении матча

По итогам предыдущего выезда мы писали о проблеме падения качества игры «Ак Барса» после экваторов матчей. Однако уже стартовый матч уральско-сибирской серии против магнитогорского «Металлурга» показал, что играть сконцентрированно и не позволять себе послаблений к концу игры казанская команда умеет. Пусть и не всегда достаточно мотивирована для этого.

Во встрече с «Магниткой» идеально было почти все: удалялись немного, свое большинство реализовывали — оба гола в ворота Василия Кошечкина были заброшены после идеальных розыгрышей в позиционном нападении при розыгрыше лишнего, да и Адам Рейдеборн отыграл близко к идеалу — 31 отраженный бросок из 32-х нанесенных.

Но самое главное, что все периоды в Магнитогорске получились более-менее ровными, без ставших уже фирменными для «Ак Барса» начала этого сезона проседаний во втором и третьем периодах.

Практически ровным получился и матч в Челябинске, но брать его в качестве показателя качества игры команды смысла немного — здесь произошел тот самый случай, когда у одной команды залетало все, а у другой не получалось ничего. Вратари «Трактора» поплыли оба разом, а движение у челябинцев было такое, будто Петерис Скудра каждую ночь мучает своих хоккеистов крикуновскими «баллонами».

Но сам факт, что даже в третьем периоде, когда «Ак Барс» давно вел с безопасным и уверенным 6:0, команда продолжала бежать в свою зону (причем вся) и отрабатывать в обороне, позволив своему шведскому вратарю заработать первый шатаут в сезоне, приятен и обнадеживает.

Даже в третьем периоде, когда «Ак Барс» давно вел с безопасным и уверенным 6:0, команда продолжала бежать в свою зону и отрабатывать в обороне

Не без традиционных проблем с дисциплиной

Главный провал первой части сезона 2019/20 случился в новосибирском матче, причем с самого начала и до конца игры.

В течение всей игры в ЛДС «Сибирь» хозяева двигались много лучше казанцев, у них быстрее ходила шайба, и даже принимали решения сибиряки на секунду раньше казанских игроков. «Ак Барс» просто не успевал за движением подопечных Николая Заварухина, и как итог — постоянные удаления с первого же периода. Роковые «5 на 3», и пропущенная шайба от Даниила Романцева стала лишь началом адских 60 минут на льду. Тут же последовало еще одно удаление, которое вроде выстояли, но уже из-за остаточной усталости от продолжительного меньшинства пропустили и вторую все от того же Романцева.

Понять, насколько измотаны были казанцы перманентной игрой в меньшинстве, можно было хотя бы посмотрев на эпизод со второй пропущенной шайбой. Нападающий «Сибири» Никита Коротков издевательски объехал абсолютно всю казанскую команду, как конусы на тренировке, еще раз проехался вокруг ворот, словно не замечая сопротивления, и лишь после этого выдал голевую передачу на Романцева.

Во втором периоде вроде бы и удаляться стали меньше (4 минуты за период) и создавать моментов больше, и в атаке времени проводили немало, но все впустую — без особой остроты. «Сибирь» по-прежнему опаснее угрожала воротам Рейдеборна, а казанцы схлопотали очередное удаление и еще один гол от Евгения Чесалина.

Возможно, это был худший матч в сезоне для «Ак Барса» и лучший для «Сибири» — «снежинки» выглядели сверхзаряженными и отрабатывали на каждом сантиметре льда, казанцы же заработали 21 минуту штрафа. Еще 14 минут они получили в Магнитогорске и всего 8 — в Челябинске.

Кормье хорош, Фрэттин пока не тянет

Абсолютно противоположное впечатление производят новые канадцы «Ак Барса». Один стабильно набирает очки из матча в матч, второй так же стабильно растворяется на льду.

Квартальнов, похоже, уже и сам не знает, что делать с Фрэттином, чтобы тот начал, наконец, приносить ожидаемую пользу на льду. Главный тренер уже пробовал тасовать легионеров и так и эдак, отправляя Фрэттина то во второе звено к «игровикам» Галиеву и Ткачеву, то в четвертое к «черновым» форвардам Фисенко и Основину — результат один и тот же: голов нет.

Хотя есть полезные действия. Если смотреть на голую статистику, то разница у канадцев заметна уже по итогам неполного месяца в новом сезоне: у Фрэттина всего 1 шайба и 3 передачи, но зато «+9» по показателю полезности. Кормье набрал 7 очков — 3 шайбы и 4 ассиста, и «+7» полезности.

Пока Фрэттин никак не обретет идеальное сочетание, Азеведо и Кормье уже нашли химию между собой — Ази отлично обыгрывает, а Патрис — бросает.

Что делать с третьим канадцем — важный вопрос для Квартальнова и Зубова. Если в «регулярке» эту брешь можно как-то прикрыть, то к плей-офф нужны будут все. Или уже пора ждать обещанного шестого легионера?

К слову, Роб Клинкхаммер, которого генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов так легко отпустил на все четыре стороны, освобождая место под новых легионеров, уже с первых игр за «Авангард» стал набирать очки — всего за один матч у него два «ассиста» и «+2» полезности. Повод задуматься.

Лукоянов потерял свою игру вместе с новым контрактом

Безотрадно выглядит первый месяц сезона и для 30-летнего Артема Лукоянова, который летом получил новый контракт на улучшенных условиях и как будто утратил внутреннюю мотивацию жечь на льду, как это было в прошлом сезоне.

Очевидно, что прошлогодняя вспышка (24 очка, 13 шайб) была связана в первую очередь как раз с заканчивающимся контрактом и нежеланием куда-либо уезжать из Казани. Не помогло Артему блеснуть даже рождение ребенка в день матча с «Трактором» — обычно это придает спортсменам дополнительной энергии на площадке.

В сентябре Лукоянов провел 8 игр из 9-ти, и в графе голов и «ассистов» у него зияют удручающие нули, а в графе полезности — «-2».

В сентябре Лукоянов провел 8 игр из 9, в графе голов и «ассистов» у него удручающие нули, а в графе полезности — «-2»

Настроение от такого начала у нападающего хуже некуда. В подтрибунке после матчей форвард ходит мрачнее тучи и вместо привычных ярких речей на диктофоны только огрызается на журналистов. Лукоянову срочно нужна перезагрузка, иначе он рискует провалить сезон полностью. И тогда весенние развлекательные поездки на футбольные поля республики уже не помогут — болельщикам нужен результат на льду.

Билялов заслужил больше игрового времени

Шведский вратарь пока не выглядит однозначно первым номером «Ак Барса». Выдав сумасшедший сейв в домашней игре с «Металлургом», уже в следующей встрече с «Северсталью» Рейдеборн нахватал полную авоську. И в выездном матче с «Сибирью» он мог бы выручать как минимум в половине пропущенных голов.

Адам добротный вратарь, который уже много раз спасал свою команду в важные моменты, но пока швед не до конца адаптировался к Континентальной лиге, и для этого ему потребуется как минимум половина регулярного сезона.

Возможно, тренерам стоит давать Тимуру Билялову больше игрового времени — для вратарей в первую очередь важна вера тренеров, а Тимур своей игрой уже заслужил как минимум равное отношение к себе. У него лишь 2 пропущенные шайбы при 43 бросках по его воротам и роскошные 95,3% отраженных бросков.