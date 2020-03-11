Владимир Дехтярев: «Вернувшись в «Ак Барс», Свечников может повторить путь Яшкина и перезагрузить карьеру»

Эксперт НХЛ — об угрозе коронавируса для Кубка Стэнли и оттоке игроков за океан

Регулярный сезон НХЛ постепенно приближается к решающей стадии — до плей-офф осталось всего три недели. Однако в связи с последними событиями, не имеющими отношения к спорту, само проведение Кубка Стэнли оказывается под вопросом. Комментатор матчей НХЛ на «Яндексе» и эксперт «Реального времени» Владимир Дехтярев рассуждает о новых реалиях для главной заокеанской лиги в связи с эпидемией коронавируса, для КХЛ — в связи с падением курса рубля и введением жесткого потолка зарплат, а также о перспективах Овечкина и Шестеркина на остаток гладкого первенства и возвращении Евгения Свечникова в Казань.

Чемпионата мира в Швейцарии ждать уже не стоит

Последние новости о коронавирусе все больше настораживают. Например, в Сан-Хосе уже решили «оградить» от зрителей свою арену. Судя по всему, дальше — больше.

В истории уже был случай, когда эпидемия «испанки» буквально выкосила планету в 1918—1919 годах. Тогда было огромное количество погибших, и НХЛ решила приостановить турнир и не разыгрывать финал Кубка Стэнли. Сейчас трудно предположить, в какую это будет развиваться сторону. В Китае уже заявляют, что количество заболевших сокращается, в Европе же оно, напротив, становится все больше. И непонятно, как это отразится на Северной Америке.

Основным «красным» регионом сейчас считается Калифорния, хотя эксперты вроде как заявляли, что при теплой погоде коронавирус будет отступать. Так что ничего исключать нельзя.

А вот что касается майского чемпионата мира в Швейцарии, то здесь с каждым днем все очевиднее. Перенос турнира в Россию в IIHF уже исключили, так что вряд ли он состоится. Впрочем, я не думаю, что это большая проблема — ну подумаешь, год без чемпионата мира.

В Сан-Хосе уже решили «оградить» от зрителей свою арену. Фото wikipedia.org

Евгений Свечников еще может вернуться в НХЛ после «Ак Барса»

Евгений Свечников уже почти наверняка перейдет в «Ак Барс», где получит хороший контракт.

С одной стороны, это правильный шаг, мы ведь не знаем, какая ситуация сегодня в «Детройте». С другой стороны, сегодня это команда, которая будет перестраиваться, так что, может быть, стоило в ней остаться. Но это выбор хоккеиста, и мы должны этот выбор уважать. Может быть, возвращение позволит Евгению перезагрузить карьеру, и он еще вернется в Национальную хоккейную лигу. Это его выбор и его право.

Вот Дмитрий Яшкин — вернулся ведь из-за океана в московское «Динамо», прибавил здесь (63 очка (31+32) в 58 матчах за московское «Динамо», показатель полезности — плюс 34, — прим. ред.). Теперь это явно игрок второго звена уровня НХЛ. Там на него смотрят и говорят: «А Яшкин-то не только игрок для четвертого звена, парень еще и забивать умеет».

По поводу Евгения Свечникова вопрос можно поставить точно так же. Он перезагрузит здесь свою карьеру, покажет, на что способен, и почему бы ему не вернуться за океан после периода в КХЛ? Тем более что возраст позволяет (Свечникову 23 года, — прим. ред.).

Евгений Свечников уже почти наверняка перейдет в «Ак Барс», где получит хороший контракт. Фото livesport.ru

Падение рубля и потолок зарплат? Хоккеисты едут в НХЛ не за деньгами, а за конкуренцией

Другой вопрос — отток хоккеистов в Северную Америку, который все анонсируют в связи с падением рубля и принятием жесткого потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге.

Но мы это уже проходили — у нас была ситуация, когда доллар стоил больше восьмидесяти рублей, и другие экономические проблемы, но серьезного оттока тогда не произошло. И сейчас эта ситуация тоже может выровняться уже через месяц.

Понятно, что если все так и останется и деньги обесценятся, это заставит многих попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге. Но я хотел бы акцентировать внимание на другом: игроки ведь едут туда не для того, чтобы зарабатывать деньги, хотя и для этого в том числе. В первую очередь молодые игроки отправляются в НХЛ, потому что там высокий уровень конкуренции. Там ты будешь повышать свое мастерство, расти. Они едут туда играть против лучших игроков — это самое главное.

Если игроки хотят, то пусть едут и пробуют! Даже если их уровень не так высок, как у звезд, пусть они середняки даже по меркам КХЛ, но если они пробьются, мы будем аплодировать им за то, что они играют в лучшей лиге мира.

Овечкину уже неинтересны личные рекорды — он сконцентрируется на Кубке Стэнли

Сейчас в НХЛ идет противостояние двух снайперов — Александра Овечкина и Давида Пастрняка. Хотя я не думаю, что для Александра это служит какой-то дополнительной мотивацией. Мотивирующий факт для него — это снова выбить 50 шайб.

Более того, ходят разговоры, что Овечкин может достичь и отметки в 60 шайб за сезон, но я в это не верю. Во-первых, «Вашингтон» сейчас играет не самым лучшим образом. Команда уже помогла ему достичь отметки в 700 шайб, и на этом все, личные задачи в сезоне для него закончатся.

Все эти личные рекорды, красивые цифры а-ля 700 шайб — все это классно, но уверен, что они его не волнуют. Сейчас основная мотивация для Ови — это Кубок Стэнли.

Другой вопрос, зачем «Вашингтону» нужен Илья Ковальчук. Когда «столичные» приобрели его, я был несколько удивлен. Если они взяли его под плей-офф для глубины состава — это одно. Под вторую спецбригаду большинства — ну вполне себе, возможно, это другое. Как это сработает в плей-офф, вопрос сложный, и ответа на него у меня нет. Какой-то особой необходимости в Ковальчуке у «Вашингтона» не было.

«Рейнджерс» уже рассматривает Шестеркина как основного вратаря, но «синдром второгодника» никто не отменял

Игорь Шестеркин пропустил достаточно много матчей, но тем не менее сумел восстановиться довольно быстро и уже провел первый матч в «регулярке», правда, его команда проиграла. Просмотрим, как он будет смотреться в матче с «Далласом».

Думаю, ему потребуется пара матчей, чтобы набрать былую форму. Травма ребра для вратаря не то чтобы критичная, но не очень хорошая. Надо заново все набирать, и форму в том числе. Поэтому и возникли эти трудности.

То, насколько быстро Шестеркин наберет игровую форму, сейчас головная боль для «Рейнджерс». Ведь Нью-Йорк борется за плей-офф, и в такой ситуации обязательно нужен вратарь, который будет выручать и тащить, что Игорь до травмы, собственно, и делал. Даже восстановление и подготовка Шестеркина были несколько форсированы, чтобы он успел помочь команде в борьбе за попадание в кубковую восьмерку в последних матчах.

Игорь Шестеркин пропустил достаточно много матчей, но тем не менее сумел восстановиться довольно быстро и уже провел первый матч в «регулярке». Фото livesport.ru

Безусловно, сегодня «Нью-Йорк Рейнджерс» рассматривают Игоря как первого номера в воротах. Впрочем, «синдром второго сезона» никто не отменял. Каким бы хорошим игроком ты не был, у всех бывают спады после удачного сезона. Собственно, поэтому «Рейнджерс» перестраховываются и никого в дедлайн не поменяли. Только представьте, если бы они обменяли Георгиева, а Шестеркин получил эту травму. Это означало бы, что они остаются с Лундквистом в воротах, а это была бы настоящая катастрофа для «Рейнджерс».

Другой проблемой для «синерубашечников» является то, что травму получил и Крис Крайдер. Это спутало им все карты. Ну а что делать, вариантов у «Рейнджерс» нет — остается продолжать битву.