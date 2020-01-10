«Ак Барс» за полтора месяца до плей-офф: яркая молодежь, нет форварда-снайпера и неопределенность с вратарями

Итоги первой домашней серии в году

Первая домашняя серия «Ак Барса» в 2020 году выдалась неоднозначной — огненный камбэк с 0:3 в первом же матче года с «Трактором», скучнейшая, но победная игра с «Магниткой» и провал с «Торпедо». Между тем до плей-офф всего полтора месяца, и январь традиционно должен стать временем начала подготовки к играм на вылет. «Реальное время» анализирует, в каком состоянии вступили в новый год «барсы», что они готовы предложить соперникам за несколько недель до Кубка Гагарина, почему Дмитрию Квартальнову пора определяться с сочетаниями и первым номером в «рамке» и где команде взять форварда-снайпера.

У «Ак Барса» новая ударная тройка нападения. Надолго ли?

Сочетание совсем еще юного Артема Галимова и бывалого бойца Даниса Зарипова, который в свое время провел лучшие хоккейные годы в паре с другим 95-м номером, тренерский штаб слепил еще под конец прошлого года. И оно начало работать весьма неплохо. Однако игра против «Металлурга» показала, что с добавлением в это сочетание еще и юркого Джастина Азеведо у этой тройки получается неплохая химия, и она способна решать ключевые моменты матчей.

Поэтому неудивительно, что в игре с нижегородским «Торпедо» тренерский штаб решил с первых минут выставить сочетание Азеведо — Зарипов — А. Галимов в расчете на то, что оно выстрелит и, возможно, у Ази получится лучше, чем с соотечественниками (и наконец-то сложится постоянная тройка для второго звена). Правда, в этот день не сработало — тройка голов не принесла.

Очевидно, что молодой Галимов способен заиграть практически с любыми партнерами, но когда рядом два технаря, то и у него игра получается виртуозной — он позволяет себе на льду немного больше, чем в сочетании с менее мастеровитыми одноклубниками и порой создает шедевры.

Молодой форвард пропустил МЧМ в Чехии, поскольку «недотянул» до турнира три месяца, отметив свой двадцатый день рождения в сентябре, но вряд ли он сильно переживал по этому поводу. Именно в первом матче 2020 года ровно в день большого финала Россия — Канада он выдал, пожалуй, лучший свой матч за «барсов» против челябинского «Трактора».

Артем заработал 4 очка и забил невероятный победный гол в овертайме: уже потеряв равновесие, он умудрился двумя движениями протолкнуть-таки шайбу в ворота Станислава Галимова.

Другое дело, оставят ли тренеры это сочетание хотя бы до конца января. Здесь большой вопрос, поскольку Дмитрий Квартальнов, судя по всему, не готов останавливать свою сумасшедшую рулетку из игроков и оставлять хоть какой-то намек на готовые звенья до самого старта игр на выбывание. И это может серьезно аукнуться.

Лучшие бомбардиры «Ак Барса» — защитники

Поиск Квартальновым оптимальных сочетаний продолжается, однако, как бы ни переставлял специалист хоккеистов, забивать больше они не хотят. Как мы уже писали в декабре, после ухода Иржи Секача «Ак Барсу» серьезно недостает ярко выраженного форварда-бомбардира. А еще лучше форварда-снайпера.

Что там говорить, если из всей команды наибольшее количество очков набрали… два защитника — Микаэль Викстранд с его 24 (4+20) очками и Альберт Яруллин с 23 (3+20). Из нападающих к защитникам близок разве что Азеведо — у него 22 (8+14) очка. Среди снайперов лидируют Патрис Кормье и Станислав Галиев — по 10 шайб. У Кирилла Петрова — 9 шайб, у Фрэттина — 7 забитых голов и 12 передач.

Плюс это или минус — отсутствие выраженного снайпера в команде — покажет плей-офф, но в команде сегодня все меньше игроков, способных брать игру на себя.

Пора определяться с первым номером: Рейдеборн «не внушает», Билялов — не без слабых мест

Очередной «сухарь» Тимура Билялова случился во второй игре первой домашней серии года, и на фоне откровенного провала Адама Рейдеборна в игре с «Трактором», когда швед напропускал три уже к середине матча, продолжающаяся тренерская политика оставлять Билялова бэкапом выглядит уже нелогично.

С начала 2020 года у Рейдеборна 3 пропущенных шайбы за 32 минуты в «рамке», у его сменщика же ноль пропущенных голов почти за 117 минут, суммарно проведенных в трех играх. Всего же «сухая» серия Тимура, начатая еще в декабре, до игры с «Торпедо» длилась 175 минут. Более того, «сухарь» в игре с «Металлургом» стал для него уже восьмым в сезоне, при том что сыграл он лишь в 21 игре. До матча с «Торпедо» у него были шикарные 96% отраженных бросков — лучший показатель в лиге.

В игре с «Трактором» Адам Рейдеборн напропускал три шайбы уже к середине матча. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Однако игра с нижегородцами стала не самой удачной для Тимура, показав, что 82-й номер тоже не без слабых мест. Практически все свои голы он пропускает аккурат в верхний угол над ловушкой, не успевая поднять руку в нужный момент, и над этим тренеру вратарей Сергею Абрамову нужно серьезно поработать. Однако очевидно, что увереннее чувствует себя в воротах именно татарстанский воспитанник, и сегодня, когда до плей-офф остается чуть более полутора десятков игр, пора уже определяться с первым номером и показывать, что ему доверяют. Иначе можно повторить историю прошлого плей-офф, когда Подъяпольский так и не успел почувствовать себя основным и спасовал в самый неподходящий момент.

Возможно, «Ак Барсу» стоит отступить в лидерской гонке

В нынешнем сезоне «Ак Барс» впервые с сезона 2012/2013 стабильно борется за лидерство в общей турнирной таблице КХЛ и имеет все шансы завершить гонку на первом месте. В том сезоне казанцы пропустили вперед СКА, уступив питерцам 11 очков (при трехочковой системе). Ранее, в первом сезоне КХЛ (2008/2009), казанцы уступили первенство в конференции «Салавату Юлаеву», но зато стали обладателями Кубка Гагарина.

Чистое первое место в «регулярке» в истории Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» не занимал ни разу, и, возможно, это даже к лучшему. Ведь «проклятие первого места» действовало в КХЛ целых 10 лет, пока в прошлом розыгрыше его не снял московский ЦСКА.

Тренеры казанцев, слыша вопрос о борьбе за лидерство, традиционно уклоняются от ответа, косвенно намекая, что к первому месту «Ак Барс» не стремится. Но очевидно, что для боссов клуба первое место в регулярном чемпионате стало бы весомым аргументом в пользу тренерского штаба, работающего в клубе первый год.

— Мы вернули лидерство победой над «Металлургом», а вчера ЦСКА вернул нас на второе место. Мы просто выходим выигрывать каждый матч — сами видите, какая плотность в турнирной таблице, команды все ровные, и до последнего не скажешь, где кто находится: любая команда может обыграть любого соперника. Непредсказуемые результаты — уровень команд выровнялся, поэтому такие матчи, — говорил тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко клубной пресс-службе перед игрой с «Торпедо».

«Сами видите, какая плотность в турнирной таблице, команды все ровные, и до последнего не скажешь, где кто находится: любая команда может обыграть любого соперника», — говорил Игорь Горбенко перед игрой с «Торпедо».Фото ak-bars.ru

Сейчас в борьбе за лидерство в общей таблице остались, по сути, две команды — ЦСКА и «Ак Барс», и учитывая серию травм, преследующих казанцев с самого начала сезона, им, возможно, стоит немного выдохнуть и не ввязываться в гонку с хорошо укомплектованными армейцами, а поберечь силы для плей-офф.

В конце концов, три своих чемпионства «Ак Барс» завоевывал и без побед в регулярном чемпионате.

«Ак Барс ТВ» по-прежнему очень плох

На медийном пространстве у «Ак Барса» в новом году не поменялось ничего, и вот тут уже не скажешь, что оно и к лучшему. Клубное телевидение, которое подвергается непрекращающейся обструкции со стороны болельщиков и сильно раздражает их своей «нехоккейностью», продолжает делать продукт по-своему.

В выпусках «Ак Барс ТВ» хватает шуток на сторонние темы, много разговоров ведущих друг о друге и друзьях-комментаторах, но очень мало самого хоккея и хоть сколько-нибудь качественного анализа игры в перерывах.

Зухра Уразбахтина, например, ведя беседу с Дмитрием Воронковым, проведшим, возможно, худший финал в своей карьере, на полном серьезе спрашивала, что он думает об игре «Ак Барса» против челябинского «Трактора». Игра эта, напомним, проходила за пару часов до финала Россия — Канада. Сложно представить, что Воронков вместо подготовки к важнейшему матчу в чешской Остраве сидел и отсматривал «КХЛ ТВ», чтобы оценить игру своих одноклубников. Неудивительно, что игрок растерялся и не нашел, что ответить.

Соведущий Уразбахтиной Махмуд Аракаев уже давно находится под прицелом критики со стороны поклонников «Ак Барса», но, кажется, и не собирается проводить работу над ошибками, на которые они указывают ему в комментариях практически после каждого эфира. За четыре месяца работы в телевизионном эфире он, судя по всему, так и не понял, что его шутки ниже пояса, а еще чаще ниже плинтуса, во время хоккея неуместны и не нравятся зрителю. На том же матче с магнитогорским «Металлургом» он «юморил» над Даниилом Журавлевым, что попасть в состав сборной на МЧМ можно, «сходив с мужиками в сауну», а также повторил свою любимую остроту, что Журавлев вместе с одноклубником и партнером по сборной Дмитрием Воронковым — «пара».

Клубное телевидение, которое подвергается непрекращающейся обструкции со стороны болельщиков и сильно раздражает их своей «нехоккейностью», продолжает делать продукт по-своему. Фото vk.com

Но «юмор» — это еще не самая неприятная черта ведущего Аракаева. Еще чаще, чем шутит, он перебивает свою соведущую и приглашенных гостей, не давая им развить мысль. О каком-то интересном эфире в таком случае и речи быть не может, поскольку зрителю приходится слушать в основном Махмуда, а гости в студии выполняют роль декораций для его выступления.

