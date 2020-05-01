«Нам нужно потренироваться. Возможно, к Квартальнову обратиться»: «Ак Барс» уступил «Трактору» в CS:GO

Как спортсмены уходят в киберспорт, откуда могут и не вернуться

За полтора часа разобрались хоккеисты «Трактора» с «Ак Барсом» в шоу-матче по Counter Strike: Global Offensive. Сыграли, что называется, «по фану» — улыбки после игры на лицах были у всех, а некоторые казанцы иронизировали над собой и взывали о помощи к Дмитрию Квартальнову. Однако такие матчи в последние месяцы все больше становятся нормой в мире спорта (и не только) — футболисты разыгрывают чемпиона РПЛ в PES, легенды НХЛ бьются в хоккейном симуляторе, звезды ATP и WTA разыгрывают виртуальные «большие шлемы» в кибертеннисе, а целые хоккейные команды КХЛ выявляют сильнейших в CS:GO. Как спортсмены уходят в киберспорт за неимением работы «по профилю» и к чему это приведет — об этом в материале «Реального времени».

Футболисты сориентировались первыми

Ввиду отсутствия «живого» процесса, весь спорт, да и остальная жизнь, как предполагали еще писатели и режиссеры XX века, постепенно ушла в киберпространство.

После приостановки Российской премьер-лиги, к примеру, футболисты из клубов РПЛ доигрывали виртуальные туры чемпионата с помощью симулятора PES 2020, а также геймпада и экрана. Организацию виртуальной Премьер-лиги взял на себя один из ведущих спортивных порталов страны.

На этом дело не остановилось, и вскоре последовали международные матчи, которые устраивали игроки покрупнее — на этот раз уже сами разработчики футбольных симуляторов. Сначала идею подхватил канадский Electronic Arts, и турнир под его эгидой вышел на загляденье.

Решила не оставаться в стороне и компания Konami, которая собрала участников поменьше (11), зато превзошла конкурентов в качественном отношении. В турнире #StayHomeWithPES приняли участие Антуан Гризманн, Хави Мартинес, Бернд Лено. Последнему удалось дойти до финала, выбив в полуфинале чемпиона мира-2018. Гризманн же, в свою очередь, в четвертьфинале выбил российского полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина (которого, по комичному стечению обстоятельств, принято называть «легендой «Рубина»). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу нападающего «Барселоны».

В финальном поединке турнира лучшим оказался полузащитник «Шальке» Насим Буджеллаб, минимально выигравший у Лено — 1:0 в пользу игрока «синих».

В онлайн-игрушки ушли все селебы, от хоккеистов до хип-хоп исполнителей

Футболисты оказались не одиноки в своем стремлении заменить реальные матчи виртуальными. Например, на прошлой неделе в виртуальном хоккее схлестнулись две легенды НХЛ — Уэйн Гретцки и Александр Овечкин. Разумеется, не стоило ожидать, что уже возрастной канадец сможет противостоять россиянину в «контре», поэтому хоккеисты сошлись в хоккейном симуляторе NHL 2020.

И вот тут старина Уэйн дал Александру бой, и более того, умудрился выиграть. Лучший бомбардир в истории лиги победил в овертайме — 5:4. А до решающей шайбы Овечкин отыгрался за три секунды до конца основного времени. Во втором матче победил уже Овечкин — Гретцки признал поражение в конце второго периода при счете 1:4.

Теперь остается вопрос, сможет ли Овечкин обойти легенду «в реале», то есть кто победит в бомбардирском споре наяву.

В игровое виртуальное пространство ушли не только спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса. например, в коллаборации с набравшей бешеную мировую популярность игрой Fortnite прямо во время виртуальных матчей выступил американский хип-хоп исполнитель Трэвис Скот. Его сильно увеличенная виртуальная копия появилась прямо посреди карты во время онлайн-игры так эффектно — верхом на комете с парком аттракционов на поверхности — что можно с уверенностью сказать: лучший онлайн-концерт 2020 года уже состоялся. И никакие попытки Салавата Фатхетдинова уже не помогут народному артисту Татарстана превзойти Трэвиса.

«Нужно договариваться с Fortnite, чтобы тоже нам сделали такой концерт» — с иронией комментировал впечатленный отечественный исполнитель Егор Крид во время онлайн-трансляции игры (мы не можем опубликовать здесь его видео из-за наличия в нем нецензурной лексики).



«Замена Андрея Попова — в любом случае усиление»

Вообще же «Ак Барс» и «Трактор» не стали первопроходцами в идее матчей по Counter-Strike между командами КХЛ. До казанцев с челябинцами в «контре» схлестнулись, например, игроки сборной России, где свой талант на фрагах показали бывший «барс» Игорь Ожиганов и экс-уфимец Антон Бурдасов, взявшие лидерство на себя.

— Понятно, что среди участников были люди, которые играли в разы меньше меня, поэтому силы были неравны, немного нечестно получилось, — признавался после игры Ожиганов. — Но приятно было поиграть, посмеяться. Игры транслировали, даже на таком уровне было интересно.

В составе «Ак Барса» же на матч с «Трактором» собралась банда преимущественно из молодых хоккеистов — Артем Галимов (21 год), Никита Лямкин (24 года), Камиль Фазылзянов (22 года), Иван Емец из «Барса» (22 года). Разве что 29-летний Михаил Фисенко в этих рядах выглядел несколько инородно. Однако, как покажет матч, именно форвард станет лучшим по фрагам в «Ак Барсе».

В «Тракторе» же со времени матча против «сборной России» произошли изменения как в самой команде, так и в составе на матч по CS.GO — челябинцы за пару недель успели расстаться с Андреем Поповым, так что и в CS его заменил молодой Виталий Кравцов.

— Да замена Попова в любом случае — усиление! — то ли шутил, то ли говорил всерьез перед матчем о челябинском ветеране и бывшем «барсе» капитан «Трактора» по CS Марсель Шолохов.

До казанцев с челябинцами в «контре» схлестнулись, например, игроки сборной России. Фото vk.com/traktor_chelyabinsk

«Ак Барс» провалил начало, но почти закамбэчил

Начали команды на карте Mirage. «Ак Барс» стартовал с защиты, и агрессивная игра челябинцев привела к счету 0:4 уже на старте матча — Кравцов завершил четвертый раунд, несмотря на то, что несколькими секундами ранее Артем Галимов мог закончить его, заняв удачную позицию, но не сумел попасть по сопернику. У Шолохова к этому времени было уже десять фрагов — абсолютный лидер среди обеих команд. Ни одного раунда не проходило без фрага капитана «Трактора». Забегая вперед отметим, что у Шолохова по итогам двух раундов окажется под семьдесят фрагов (!). Ощутимо лучше, по сравнению с матчем со сборной, выглядел «Трактор» на раскидках — было видно, что команда целенаправленно готовилась к новому сопернику.

Однако когда счет стал 1:7, пробил час Фазылзянова, который «убрал» двоих, остался один на один с Шаровым, время на нейтрализацию бомбы истекало, он замешкался, но в итоге убил того в открытом бою. Этот эпизод стал переломным — именно с этого момента казанцы разыгрались, забрав три раунда подряд. «Тащили» Фазылзянов и Фисенко. На пистолетном раунде «Трактор» вновь чисто забрал свое — 5:13 в пользу челябинцев, но дальше закамбэчил «Ак Барс». Фисенко и Галимов хорошо ловили соперника в экономических раундах — 9:13. Но дожать так и не удалось — «Трактор» все-таки свой вымучил последний раунд — 12:16 в пользу Челябинска.

— Мы хорошо знаем раскидку, каждый знает свои роли. Заметно, что нет Жиги (Игоря Ожиганова, — прим. ред.) против нас , — смеялся в перерыве между картами тиммейт «Трактора» Александр Шаров.

«Я думаю, все, ухожу из киберспорта», — со смехом комментировал Фисенко. Фото ak-bars.ru

На «Дасте» борьбы и шоу не получилось — зато всем было весело

На карте Dust 2 же, к сожалению, шоу совсем не получилось, хотя поначалу «Ак Барс» постарался навязать борьбу.

Первый пистолетный раунд взял «Трактор», но «Ак Барс» тут же забрал следующий за счет расторопности Лямкина. Никита взял на себя бремя лидерства еще с конца первой карты и продолжил «тащить» на «Дасте». Продолжал набирать фраги и Фазылзянов. Экономика у «Ак Барса» начала расти к пятому раунду второй карты, и казалось, что у Казани сейчас пойдет — экономические раунды у нее получались лучше.

Не случилось — дальше играл лишь «Трактор». В составе «барсов» что-то получалось на карте только у того же Лямкина и эпизодами — у Фазылзянова, игравшего под ником «Татарин». Когда счет стал 4:14, стало очевидно, что здесь уже не закамбэчить. 5:16 в пользу «Трактора» как итог.

— Расстроен ли я? Ну да. Меня, конечно, позвали, и я сделал все что мог. Думал, что у нас лучше получится. Думал, что лучше сыграю, но очень слабо выступил, и Ляма хуже выступил, чем может. Я думаю, все, ухожу из киберспорта — со смехом комментировал Фисенко после окончания матча. — Соперник играл организованнее и сплоченнее, впятером постоянно бегали. А у нас все в разные стороны бегали, нам нужно потренироваться. Возможно, к Дмитрию Вячеславовичу Квартальнову обратиться.

— Михаил, где тебе сложнее играть, в хоккее или в «контре»? — не унимались комментаторы после матча.

— Да мне и там и там сложно, — не без самоиронии ответил Фисенко.

«Ак Барс» и «Трактор» подарили отличные эмоции болельщикам, соскучившимся по своим любимцам. Пусть и не на льду, но командная игра, непринужденная и веселая, со своей задачей справилась — все посмеялись и расслабились в это нелегкое время.