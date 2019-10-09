Продолжит ли уверенно лидировать «Ак Барс» и кто спасет «Нефтехимик»?

Итоги четверти регулярного сезона КХЛ для татарстанских команд

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги октябрь традиционно самый насыщенный по количеству игр месяц. Казанский «Ак Барс» на прошлой неделе возглавил Восточную конференцию и после шестиматчевой победной серии вряд ли намерен упускать лидерство, хотя впереди у подопечных Квартальнова непростой календарь ближайших встреч. Нижнекамский «Нефтехимик» неплохо стартовал, однако затем «волки» сдали, покинули зону плей-офф и имеют в своем активе действующую четырехматчевую серию без побед. О плюсах и минусах выступления обеих татарстанских команд после четверти регулярного сезона — в материале «Реального времени».

Плюсы «Ак Барса»: абсолютно лучшая команда Востока прямо сейчас

Дмитрий Квартальнов в Казани стартовал максимально уверенно — всего за 14 игр ему удалось создать команду, лидирующую в Восточной конференции и по заброшенным шайбам (51 гол — абсолютное лидерство с отрывом), и по пропущенным (всего 23 гола — меньше только у «Барыса»). Похоже, что казанцы обоснуются на первом месте конференции всерьез и надолго — «Автомобилист» в этом году не так хорош, как в прошлом, а «Авангард» не особо и рвет хоккейные жилы на старте сезона.

У «Ак Барса» пока в полном порядке все линии. Внушает полное доверие пара вратарей Рейдеборн — Билялов (оба уже отметились «сухарями»). Защитник Микаэль Викстранд набирал очки в семи встречах подряд и выбился в лидеры КХЛ по результативности. Вообще, именно прогресс игроков оборонительной линии стоит отметить прежде всего: у Квартальнова нет такой строгой игровой дисциплины, как у Билялетдинова, и его система игры даже в какой-то мере обязывает всех без исключения защитников подключаться в атаку. На старте сезона помимо Викстранда отметился голевым прогрессом и Андрей Педан — он забивал в трех матчах подряд.

Что касается нападения, то здесь также все в полном порядке. Команда Квартальнова абсолютно вариативна и может перестраиваться от матча к матчу и играть по сопернику, тренерскому штабу остается только использовать все преимущества глубины скамейки. Из новых легионеров радует игра Патриса Кормье — он лидер «барсов» по победным шайбам. Чуть разочаровал на старте сезона Мэттью Фрэттин, но из первого звена его перевели в четвертое, и там он вполне полезен. В свою очередь, место в первой пятерке заслужил Кирилл Петров, который теперь стабильно выходит играть в большинстве.

Ударно начал сезон Владимир Ткачев — лучший игрок «Ак Барса» в межсезонье, однако в последних матчах он немного сник

Буквально дуплетом стреляют однофамильцы Артем и Эмиль Галимовы — они забивали оба сразу два матча подряд (против СКА дома и в гостевой встрече в Минске). Ударно начал сезон Владимир Ткачев — лучший игрок «Ак Барса» в межсезонье, однако в последних матчах он немного сник. Ну и, конечно, отдельных слов стоит сказать о Данисе Зарипове. Капитан казанского клуба в 12 матчах сезон набрал уже 10 очков (4 гола + 6 передач), попутно установив несколько рекордов — как клубных, так и всероссийских. Данис играет не только результативно, но и зрелищно — его передачи по-эстетски красивы. А в недавнем матче в Минске Зарипов забил гол с центра поля.

Минусы «Ак Барса»: психология неминуемого спада и фактор Гарипова

Всего за четверть регулярного сезона казанцам уже удалось одержать шесть крупных побед, в которых подопечные Квартальнова забрасывали от трех шайб и более. Но в то же время «барсы» провели пять игр, в которых побеждали с разницей в один гол, а также дважды проиграли (2:3 — ЦСКА в Москве при добротной игре и 1:4 — «Сибири» в Новосибирске по всем статьям). По сути, ударно начав сезон, «Ак Барс» рискует все плюсы по ходу чемпионата превратить в минусы. Понятно, что команду Квартальнова досконально изучат. Понятно, что настрой у всех без исключения соперников на лидера Востока будет сумасшедший. Но самое главное — пока непонятно, как сами игроки казанского клуба воспримут дальнейшие результаты. Ведь привычка побеждать может сыграть и плохую роль — ряд неожиданных и болезненных поражений (подобно тому, которое случилось в Новосибирске) может повлечь за собой проблемы из разряда хоккейной психологии. Хоккеисты наверняка уже сейчас понимают, что определенный спад в игре неминуемо наступит. Хотя есть прошлогодний пример «Автомобилиста», который в великолепном стиле выиграл Восточную конференцию в регулярном чемпионате, однако все равно провалил плей-офф, без особых шансов уступив в серии «Салавату Юлаеву».

Нельзя также забывать, что обилие молодежи в составе — это не всегда плюс. Да, Квартальнов в «Локомотиве» показал, как здорово умеет работать с молодыми хоккеистами, но в плей-офф серьезных успехов у его команд не было давненько. Здесь уже можно говорить не о психологии, а банально об отсутствии необходимого опыта у ряда игроков.

Еще один фактор, который уже давно играет в нынешнем «Ак Барсе», пожалуй, отрицательную роль — это неопределенный статус Эмиля Гарипова. Лучший вратарь чемпионского для казанцев розыгрыша Кубка Гагарина 2018 года уже практически год не играл в КХЛ. Он не успел восстановиться после операции к старту нынешнего сезона, затем был отправлен набирать форму в команду ВХЛ «Барс», а теперь снова пропал с радаров. Квартальнов уже не раз говорил, что на игрока рассчитывают в клубе, но даже в случае скорейшего возвращения Гарипов начнет борьбу за место первого номера условно третьим вратарем. Рейдеборн и Билялов из матча в матч доказывают, что заслуживают места в составе такой сильной команды, как «Ак Барс», и непонятно, как на них скажется возвращение Гарипова, которому тренерский штаб будет вынужден давать игровое время.

Главное, что радовало глаз в игре нижнекамского клуба на старте сезона, — это активный хоккей. Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Плюсы «Нефтехимика»: новая система требует времени

Главное, что радовало глаз в игре нижнекамского клуба на старте сезона, — это активный хоккей. В матчах со слабыми соперниками «волки» много времени проводили в чужой зоне. В сентябре «Нефтехимик» также успел провести сразу две игры в Казани и в обеих оставил в целом неплохое впечатление. Счет 1:4 в первой из них не должен смущать, так как нижнекамцы в определенный момент были близки к тому, чтобы сделать его 2:2, однако после третьей пропущенной шайбы бросили играть, а четвертую пропустили в пустые ворота. Во второй казанской встрече младший татарстанский хоккейный брат также все время был в роли догоняющего, но показал более содержательную игру, уступив уже в одну шайбу (2:3).

Очевидно, что обновленная система игры требует более длительного времени. И, самое главное, исполнителей. Последние матчи показывают, что с этим сейчас в команде Буцаева самые большие проблемы — тренеру на одной из пресс-конференций даже пришлось пожурить своих нападающих, которые не забивали в равных составах аж три встречи подряд. Хотя, например, в большинстве «Нефтехимик» играет не так уж и плохо — это восьмая команда во всей лиге по проценту реализации численного преимущества.

Здорово начал сезон нападающий Павел Порядин, ставший одним из лучших игроков КХЛ в сентябре. Официально лига признала лучшим форвардом первого игрового месяца игрока нижегородского «Торпедо» Дамира Жафярова, но очевидно, что Порядин был в шорт-листе, и если бы не сдал в последних матчах сентября, то получил бы приятное звание.

Минусы «Нефтехимика»: слабая игра легионеров и защитников

Летом нижнекамский клуб довольно невзрачно выглядел в предсезонных встречах, однако на тот момент еще не была сформирована легионерская бригада и шанс подписать иностранных игроков, которые «зажгут» в новом клубе, оставался. Но уже сентябрь показал, что в Нижнекамске ошиблись практически со всеми легионерскими позициями. С Керби Райкелом, который за семь игр не набрал ни одного очка, контракт уже расторгнут. Пока что меньше всего претензий к Мэтту Уайту (в его активе 10 набранных очков по системе «гол плюс пас»), но и он не дотягивает до прошлогоднего уровня забивных финнов, которые провели ударную осень в Нижнекамске и наиграли себе на контракты в других клубах. Но зимой и они не помогли «Нефтехимику» попасть в плей-офф.

В последние дни инсайдеры заговорили и о вероятной отставке Вячеслава Буцаева с поста главного тренера клуба. Фото vk.com/h.c.neftekhimik

В этом сезоне перед «волками» стоит четкая задача — попасть в восьмерку лучших команд на Востоке. Но уже спустя 16 матчей нижнекамцы — абсолютно худшая команда Восточной конференции по пропущенным шайбам (42 гола). Летом в клубе довольно трепетно подошли как раз к формированию оборонительной линии, но и тут вышла неудача. Например, был расторгнут договор с Максимом Игнатовичем, который еще в июле был в Нижнекамске на просмотровом контракте, в сентябре провел лишь один матч и уже покинул «Нефтехимик».

В последние дни инсайдеры заговорили и о вероятной отставке Вячеслава Буцаева с поста главного тренера клуба. Впереди у нижнекамцев спаренные игры в Китае с «Куньлунем», которые должны многое прояснить в этом вопросе. Если «Нефтехимику» удастся зацепить там хотя бы одну победу и чуть поправить свое положение в турнирной таблице, то до первой в сезоне паузы на игры сборных Буцаеву вряд ли что-то будет угрожать. Однако если серия поражений продолжится, то руководство клуба, вполне вероятно, уже в начале ноября пойдет на вынужденную меру и попытается начать спасение сезона именно сменой главного тренера.