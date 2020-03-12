Владимир Плющев: «Каждый год в первом раунде Кубка Гагарина мы видим расслоение между клубами»

Экс-главный тренер «Ак Барса» и сборной России — о первом раунде плей-офф КХЛ

Завершающийся первый раунд Кубка Гагарина преподнес отечественным любителям хоккея лишь один сюрприз — «Салават Юлаев» сотворил сенсацию, устранив «Авангард», от которого отстал в «регулярке» на 15 очков. Лидеры конференций же предсказуемо смяли аутсайдеров «восьмерок» с одинаковыми 4-0. Свою оценку первому раунду плей-офф дает бывший главный тренер сборной России и экс-главный арбитр лиги Владимир Плющев.

«Казань забрала все на классе, хотя я ждал, что какую-то домашнюю игру Нижнекамск все же возьмет»

— ЦСКА, СКА и «Ак Барс» завершили свои серии жесткими 4-0. Их соперники — «Торпедо», «Витязь» и «Нефтехимик» — разочаровали?

— По-моему, никто не ждал от этих команд подвигов. Может, были надежды, что «Торпедо» или «Витязь» зацепят одну игру, но не получилось. Понятно, что все огорчились — неприятно уходить в отпуск с баранкой.

Увы, таковы наши реалии — есть расслоение между ведущими клубами и середняками, не говоря уж об аутсайдерах. И мы это каждый год видим именно в первом раунде.

— «Нефтехимик», активировавший мощные премиальные на решающие игры с «Амуром», получается, «сжег» их ради продления сезона на полторы недели и беспросветных 0-4 в дерби Татарстана?

— Во-первых, о премиях «Нефтехимика» нам известно только из прессы, а она часто ошибается. Во-вторых, хоккей — такая игра, в которой денежные инъекции работают очень недолго, а все решают спортивные качества — желание и мастерство.

Вот таких инъекций в татарстанской серии не хватило. Казань забрала все на классе, хотя я ждал, что какую-то домашнюю игру Нижнекамск все же возьмет.

Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Во-первых, о премиях «Нефтехимика» нам известно только из прессы, а она часто ошибается. Во-вторых, хоккей — такая игра, в которой денежные инъекции работают очень недолго

«Опытных кубковых бойцов у «Спартака» даже больше, чем у «Динамо»

— Московская серия — главное украшение первого раунда?

— Меня удивило, что после первых двух побед «Динамо» в серии все поторопились списать «Спартак» со счетов. Но где в этом логика? По составу команды примерно равны, более того, опытных кубковых бойцов у красно-белых больше.

Для меня было очевидным, что штаб Олега Знарка соберет свою команду. Так и произошло.

— Получается, шесть кряду побед «Динамо» в дерби со «Спартаком» экспертов запутали?

— Совершенно верно. Плюс возникла определенная магия звена Шипачева, хотя одну тройку закрыть всегда легче, чем четыре. Между тем, состав у «Спартака», может, и менее звездный, но более ровный.

Вообще, в плей-офф очень много решает психология. В третьей игре «Динамо» вело — 3:0 и, мне показалось, уже поверило в 3-0 и в серии. Это был переломный момент: красно-белые разозлились, где-то соперника морально подмяли. И теперь в серии — 2-2 при небольшом психологическом преимуществе скорее красно-белых.

— Каким видите развитие дерби?

— Дело идет к семи матчам. И, как я говорил перед стартом, в четвертьфинал вполне может выйти именно «Спартак».

Фото vk.com/hcavtomobilist

У «Автомобилиста» есть игровой потенциал, чтобы сравнять счет в серии. Но плей-офф — это прежде всего настрой, психология

«Ярославль и Екатеринбург — главные разочарования»

— «Автомобилист» одержал первую победу в серии с «Сибирью» и избежал 0-4. Здесь может быть перелом? (Интервью состоялось до 5-го матча, в котором «Автомобилист» уступил и закончил свое выступление в кубке, — прим. ред.)

— Пока сомневаюсь. Наряду с «Локомотивом» «Автомобилист» — одно из главных разочарований плей-офф. От этих команд ждали выхода в четвертьфинал, но сейчас они обе рады, что не завершили плей-офф всухую.

Понятно, что в Ярославле большая проблема в тренерском звене, канадские специалисты оказались не готовы как к регулярному чемпионату, так и к плей-офф. В чем проблемы в Екатеринбурге — надо разбираться. Если оценивать силу команд, то счет в серии с «Сибирью» сейчас должен был быть не 1-3, а 3-1 в пользу «Автомобилиста». Но произошел какой-то сбой, Екатеринбург трудно узнать, особенно легионеров.

У «Автомобилиста» есть игровой потенциал, чтобы сравнять счет в серии. Но плей-офф — это прежде всего настрой, психология. Есть ли этот настрой у команды — главный вопрос.

Russia-Hockey.ru