Квартальнов снова разобрался с Брагиным на глазах у Ротенберга

Итоги победного матча «Ак Барса» против СКА

Казанский хоккейный клуб стартовал в новом сезоне КХЛ красивой волевой победой над ЦСКА в Москве, однако абсолютно провалил первый домашний матч против «Витязя» (0:4). Накануне «барсы» принимали мощного соперника в лице питерского СКА, и эта встреча должна была ответить на многие вопросы, которые появляются к «Ак Барсу» уже на старте чемпионата. О великолепной игре вратаря Билялова, старательном Лукоянове, разных тренерских полюсах Квартальнова и Брагина, грустном Романе Ротенберге и первой казанской шайбе Доуса — в материале «Реального времени».

Почему Брагин весь сезон будет в тонусе

На раскатке перед матчем на гостевой скамейке самым первым появился Роман Ротенберг собственной персоной. Перечисление его званий в питерском клубе и в Федерации хоккея России займет пару абзацев, поэтому ограничимся определением «самый главный в СКА и в сборной России».

В межсезонье Ротенберг сделал двойную рокировку и в сборной, и в Питере, отправив на обе расстрельные должности бывшего тренера молодежки Валерия Брагина. С национальной командой все понятно — там идет омоложение и был выбран тренер, который лучше всех знает молодых российских хоккеистов, так как работал почти со всеми талантами этого поколения в молодежной сборной. А вот в клубной работе Валерий Николаевич лавров ранее не сыскал, но дождался нового шанса и получил работу в СКА. Если в сборной Брагин почти наверняка при любых обстоятельствах (кроме коронавируса и потенциальной отмены еще одного чемпионата мира) доработает до конца сезона, то вот за его долгосрочную работу в Питере вряд ли стоит ручаться.



Понятно, что в СКА сейчас тоже идет перестройка, но аппетиты боссов клуба не упали и от Брагина ждут больших побед и лидерства в Западной конференции. А вот как поведет себя Ротенберг при первой же затяжной серии поражений — вопрос вопросов. Когда-то в ЦСКА именно несколько поражений подряд стоили Брагину работы — он был уволен спустя пару месяцев после начала сезона. Никаких гарантий, что в Питере не повторится та же история, нет. Тем более перед глазами на Западе все время маячит подмосковный «Витязь», который уже давно называют неформальным фарм-клубом СКА. Именно там главным тренером уже второй сезон подряд удачно работает Михаил Кравец, который в любой момент может прийти на смену Брагину. В прошлом году в Питер из Подмосковья прямо по ходу сезона отправляли хоккеистов-лидеров «Витязя». Так почему туда не может поехать и главный тренер команды в случае необходимости? Брагину остается только плодотворной работой и обязательными победами доказывать свою состоятельность в качестве клубного тренера. Сезон для Валерия Николаевича обещает быть жарким.

На раскатке перед матчем на гостевой скамейке самым первым появился Роман Ротенберг собственной персоной. Фото ska.ru

Пару недель назад питерцы уже приезжали в Казань на предсезонный Кубок чемпионов, заняли четвертое место из четырех возможных и крупно проиграли «Ак Барсу» в первый же игровой день — 2:5. Тогда точно так же первым на раскатке СКА появился Роман Ротенберг…

Квартальнов перетряхнул все звенья

Первая домашняя игра сезона против «Витязя» (0:4) получилась для «Ак Барса» настолько невзрачной, что Дмитрий Квартальнов был вынужден сделать массу перестановок в составе на матч со СКА. Еще одного такого безголевого опуса и второго кряду домашнего поражения на старте чемпионата не понял бы никто.

Так, в первое звено к Азеведо и Да Косте отправился Галиев. Галимов и Воронков, в свою очередь, вышли с Доусом. Центральным нападающим в третье звено вместо Бурмистрова был заявлен Кормье, а на краях так и остались Лукоянов и Фисенко. Четвертое звено получилось наиболее любопытным: дебютировал в официальных играх за «Ак Барс» Хованов, капитанить продолжил Данис Зарипов, а на другом краю атаки место занял Никита Дыняк. Тринадцатым нападающим был заявлен молодой Илья Сафонов, сыгравший в итоге 8 смен (около 5 минут времени на льду). После игры форвард рассказал, как так получилось, что в прошлом сезоне он отыграл за «Ак Барс» всего 4 секунды, и почему именно вчерашнюю игру против СКА можно считать его полноценным дебютом:

— Сначала была небольшая нервозность, но со мной хорошо поработали во время перерыва. И, в принципе, нормально вкатился. Сегодня был большой матч. Многое значит выходить против таких мастеровитых игроков, это всегда приятно. Считаю, мой дебют удался.

Тринадцатым нападающим был заявлен молодой Илья Сафонов, сыгравший в итоге 8 смен

— В прошлом сезоне вы сыграли всего четыре секунды. Как так получилось?

— Там был курьезный момент. Арбитры просматривали повтор и когда объявили гол, тренеры мне крикнули: «Сафон, иди!». Я встал на точку вбрасывания, потом оказалось, что тренеры имели в виду, чтобы я шел на скамейку. Мы выиграли вбрасывание, после чего я поехал на смену.

В обороне тренерский штаб «барсов» никаких перестановок не сделал, а вот на вратарский пост заступил Тимур Билялов. Предыдущие два матча играл Адам Рейдеборн.

— Это было плановое решение. Они играют по два матча. Тимур сегодня сыграл на хорошем уровне, — заявил после матча Квартальнов.

Билялов выглядит надежнее Рейдеборна

На деле Билялов сыграл не просто хорошо, а отлично (29 сейвов при 31 броске в створ). Несколько его спасений попросту придали уверенности полевым игрокам, которые обязаны были отблагодарить своего голкипера надежной игрой в обороне. Но не вышло.

— После игры с «Витязем» у нас сегодня была заряженная команда. Все бились друг за друга. Я выполнял свою работу и ребята мне помогали, — говорил после игры Билялов.

— Откуда у вас синяк под глазом?

— На прошлом матче была стычка у борта, мне чья-то клюшка в глаз попала.

На деле Билялов сыграл не просто хорошо, а отлично (29 сейвов при 31 броске в створ)

В игре против «Витязя» «Ак Барс» не показал ровным счетом ничего. Рейдеборн не выручал, оборона нервничала, атака откатала весь матч вхолостую. После игры Квартальнов был вынужден выдать эмоциональную пресс-конференцию и пожурить своих подопечных. Мол, маме с папой будете рассказывать, что вы фавориты сезона, а мне доказывайте на льду в играх с любым соперником.

СКА, в свою очередь, играл против полумолодежного состава «Нефтехимика» в Нижнекамске и одержал минимальную победу со счетом 2:1. В Казани питерцы с первых минут выглядели намного активнее и создавали более острые моменты. Бурдасов два раза демонстрировал свой фирменный кистевой бросок, однако в створ ворот так и не попал. Самый очевидный момент был у нападающего гостей Марченко, который убегал один на один с Биляловым, но тот сделал суперзрелищный сейв ловушкой.

Лукоянов — незаметный герой, Фисенко с Педаном — в роли антигероев

К середине игры «Ак Барс» уже навязывал сопернику свой темп игры. Брагин с тренерской скамейки смотрел на происходящее довольно угрюмо и словно чувствовал неладное. У казанцев, как это часто бывало в прошлом сезоне, в атаке выстрелить мог любой. Зато можно отметить потрясающую стабильность в черновой работе Лукоянова — третий матч подряд он зарабатывал на себе минимум одно удаление. На этот раз на Артеме сфолил Кемпайнен, отправившись в штрафной бокс за блокировку ровно в тот момент, когда СКА разыгрывал большинство, а Лука убегал в контратаку. Эпизод выдался настолько зрелищным и стремительным, что на льду даже оказался один из судей. После остановки игры он поднялся только при помощи коллег, корчась от боли.

Галиев наконец-то прервал затянувшееся голевое молчание «барсов»

На 7-й минуте второго периода Галиев наконец-то прервал затянувшееся голевое молчание «барсов». В контратаке здорово сыграл Галимов, который выдал зрячую передачу на партнера и тому оставалось только попасть в ворота. Галиев так эмоционально отпраздновал гол, что апперкотом чуть не ударил Галимова, задев лишь его визор.

— Хорошая игра, на высоких скоростях. Начало мы опять проиграли, не знаю, с чем это связано. Во втором и третьем периодах играли намного лучше, немного не дотерпели. Хорошо, что в итоге наконец-то выиграли первую игру при своих болельщиках, — делился впечатлениями после игры автор первого гола.

— После гола вы чуть визор не разбили Галимову…

— Значит, было за что, — ответил Станислав и расплылся в улыбке.

Таким образом, «Ак Барс» после победы над ЦСКА в Кубке Открытия не забивал сразу 87 минут — почти полноценный матч футбольного «Рубина», который в новом сезоне как раз раззабивался. Этим и было вызвано столь эмоциональное празднование заброшенной шайбы.

Свой второй гол «барсы» забили аж в середине третьего периода. Молодой Сафонов разогнал атаку — Зарипов вошел в зону, а Лукоянов из-за ворот отдал шикарную передачу на Кормье. Тот броском сходу пробил Самонова. Судьи проверили по видео, не было ли у «Ак Барса» нарушения численного состава, и гол уверенно засчитали — 2:0. Через 45 секунд уже СКА ответил своей классной атакой и Кузьменко за 9 минут до конца третьего периода пробил-таки Билялова. А за 28 секунд до конца основного времени неугомонный Бурдасов добился своего и все же послал шайбу в ворота, сравняв счет и переведя игру в овертайм. Антигероями эпизода можно признать нападающего Фисенко, который заработал удаление за минуту с небольшим до сирены, а также защитника Педана, который совершенно потерял позицию в меньшинстве и в итоге распластался на льду.

— Фисенко удалился за полторы минуты до конца матча. Есть ли у вас претензии по дисциплине к игрокам? — спросили после матча у Квартальнова.

— Миша — большая часть нашей команды, игрок с определенными функциями — он неплохо играет в неравных составах. Знаете, когда играешь со СКА в меньшинстве, нужно иметь большую концентрацию. Думаю, на нем сказалась усталость. Никто не хотел удаляться — ни он, ни команда, но так сложилось.

Второй в сезоне овертайм завершился для «Ак Барса» довольно быстро — Доус с передачи не очень заметного конкретно в этой игре Да Косты забросил свою первую шайбу за казанский клуб. И сделал это канадец с казахстанским паспортом в своем юбилейном, 550-м матче в КХЛ. За происходящим с грустью наблюдал Роман Ротенберг — теперь СКА сможет приехать в этом сезоне в столицу Татарстана лишь в апреле, если питерцы и казанцы доберутся до финала Кубка Гагарина.

Претензий по самоотдаче ни к кому нет. Но все ошибки привели к голам в наши ворота

Квартальнов: «Нам надо поработать над концовкой»

После игры Валерий Брагин был очень спокоен и рассудителен:

— Хороший матч, обоюдоострый. «Ак Барс» играл агрессивно, мы постарались ответить тем же. В таких матчах цена ошибок очень велика. Претензий по самоотдаче ни к кому нет. Но все ошибки привели к голам в наши ворота.

— Ваши подопечные часто теряли шайбу в необязательных ситуациях. С чем это связано?

— Нужно убирать необязательные потери. В каких-то моментах не хватает хладнокровия, в каких-то — игровых усилий. От хоккеиста во многом зависит, как сыграть в голевой ситуации.

— По ходу игры у СКА были перестановки. Следующий матч начнете иначе?

— Надо было отыгрываться, собрали сильнейших. Нужно было сравнивать счет.

Думаю, после этой игры мы будем играть лучше и лучше

Дмитрий Квартальнов сделал акцент на том, что его подопечные плохо сыграли в концовке основного времени:

— Мы довольны победой. Вели в счете, но чуть упустили игру. Соперник мощно играл в атаке, Билялов держал нас в игре. В этом плане он нам реально помог. Нам надо поработать над концовкой: мы бы хотели, чтобы наши нападающие помогали защитникам. Думаю, после этой игры мы будем играть лучше и лучше.

— Есть проблема с реализацией большинства. Как планируете ее решать?

— Согласен, есть проблема. Мы знаем эти причины, но это наши моменты, командные. Хотелось бы, чтобы оно было лучше, и оно будет лучше.

Теперь казанцы отправляются в недельное выездное турне по маршруту Минск — Хельсинки — Сочи. После трех стартовых матчей сезона в активе команды Квартальнова два победных овертайма, но пока еще нет выигрышей в основное время.