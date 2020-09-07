Квартальнов снова разобрался с Брагиным на глазах у Ротенберга
Итоги победного матча «Ак Барса» против СКА
Казанский хоккейный клуб стартовал в новом сезоне КХЛ красивой волевой победой над ЦСКА в Москве, однако абсолютно провалил первый домашний матч против «Витязя» (0:4). Накануне «барсы» принимали мощного соперника в лице питерского СКА, и эта встреча должна была ответить на многие вопросы, которые появляются к «Ак Барсу» уже на старте чемпионата. О великолепной игре вратаря Билялова, старательном Лукоянове, разных тренерских полюсах Квартальнова и Брагина, грустном Романе Ротенберге и первой казанской шайбе Доуса — в материале «Реального времени».
Почему Брагин весь сезон будет в тонусе
На раскатке перед матчем на гостевой скамейке самым первым появился Роман Ротенберг собственной персоной. Перечисление его званий в питерском клубе и в Федерации хоккея России займет пару абзацев, поэтому ограничимся определением «самый главный в СКА и в сборной России».
В межсезонье Ротенберг сделал двойную рокировку и в сборной, и в Питере, отправив на обе расстрельные должности бывшего тренера молодежки Валерия Брагина. С национальной командой все понятно — там идет омоложение и был выбран тренер, который лучше всех знает молодых российских хоккеистов, так как работал почти со всеми талантами этого поколения в молодежной сборной. А вот в клубной работе Валерий Николаевич лавров ранее не сыскал, но дождался нового шанса и получил работу в СКА. Если в сборной Брагин почти наверняка при любых обстоятельствах (кроме коронавируса и потенциальной отмены еще одного чемпионата мира) доработает до конца сезона, то вот за его долгосрочную работу в Питере вряд ли стоит ручаться.
Понятно, что в СКА сейчас тоже идет перестройка, но аппетиты боссов клуба не упали и от Брагина ждут больших побед и лидерства в Западной конференции. А вот как поведет себя Ротенберг при первой же затяжной серии поражений — вопрос вопросов. Когда-то в ЦСКА именно несколько поражений подряд стоили Брагину работы — он был уволен спустя пару месяцев после начала сезона. Никаких гарантий, что в Питере не повторится та же история, нет. Тем более перед глазами на Западе все время маячит подмосковный «Витязь», который уже давно называют неформальным фарм-клубом СКА. Именно там главным тренером уже второй сезон подряд удачно работает Михаил Кравец, который в любой момент может прийти на смену Брагину. В прошлом году в Питер из Подмосковья прямо по ходу сезона отправляли хоккеистов-лидеров «Витязя». Так почему туда не может поехать и главный тренер команды в случае необходимости? Брагину остается только плодотворной работой и обязательными победами доказывать свою состоятельность в качестве клубного тренера. Сезон для Валерия Николаевича обещает быть жарким.
Пару недель назад питерцы уже приезжали в Казань на предсезонный Кубок чемпионов, заняли четвертое место из четырех возможных и крупно проиграли «Ак Барсу» в первый же игровой день — 2:5. Тогда точно так же первым на раскатке СКА появился Роман Ротенберг…
Квартальнов перетряхнул все звенья
Первая домашняя игра сезона против «Витязя» (0:4) получилась для «Ак Барса» настолько невзрачной, что Дмитрий Квартальнов был вынужден сделать массу перестановок в составе на матч со СКА. Еще одного такого безголевого опуса и второго кряду домашнего поражения на старте чемпионата не понял бы никто.
Так, в первое звено к Азеведо и Да Косте отправился Галиев. Галимов и Воронков, в свою очередь, вышли с Доусом. Центральным нападающим в третье звено вместо Бурмистрова был заявлен Кормье, а на краях так и остались Лукоянов и Фисенко. Четвертое звено получилось наиболее любопытным: дебютировал в официальных играх за «Ак Барс» Хованов, капитанить продолжил Данис Зарипов, а на другом краю атаки место занял Никита Дыняк. Тринадцатым нападающим был заявлен молодой Илья Сафонов, сыгравший в итоге 8 смен (около 5 минут времени на льду). После игры форвард рассказал, как так получилось, что в прошлом сезоне он отыграл за «Ак Барс» всего 4 секунды, и почему именно вчерашнюю игру против СКА можно считать его полноценным дебютом:
— Сначала была небольшая нервозность, но со мной хорошо поработали во время перерыва. И, в принципе, нормально вкатился. Сегодня был большой матч. Многое значит выходить против таких мастеровитых игроков, это всегда приятно. Считаю, мой дебют удался.
— В прошлом сезоне вы сыграли всего четыре секунды. Как так получилось?
— Там был курьезный момент. Арбитры просматривали повтор и когда объявили гол, тренеры мне крикнули: «Сафон, иди!». Я встал на точку вбрасывания, потом оказалось, что тренеры имели в виду, чтобы я шел на скамейку. Мы выиграли вбрасывание, после чего я поехал на смену.
В обороне тренерский штаб «барсов» никаких перестановок не сделал, а вот на вратарский пост заступил Тимур Билялов. Предыдущие два матча играл Адам Рейдеборн.
— Это было плановое решение. Они играют по два матча. Тимур сегодня сыграл на хорошем уровне, — заявил после матча Квартальнов.
Билялов выглядит надежнее Рейдеборна
На деле Билялов сыграл не просто хорошо, а отлично (29 сейвов при 31 броске в створ). Несколько его спасений попросту придали уверенности полевым игрокам, которые обязаны были отблагодарить своего голкипера надежной игрой в обороне. Но не вышло.
— После игры с «Витязем» у нас сегодня была заряженная команда. Все бились друг за друга. Я выполнял свою работу и ребята мне помогали, — говорил после игры Билялов.
— Откуда у вас синяк под глазом?
— На прошлом матче была стычка у борта, мне чья-то клюшка в глаз попала.
В игре против «Витязя» «Ак Барс» не показал ровным счетом ничего. Рейдеборн не выручал, оборона нервничала, атака откатала весь матч вхолостую. После игры Квартальнов был вынужден выдать эмоциональную пресс-конференцию и пожурить своих подопечных. Мол, маме с папой будете рассказывать, что вы фавориты сезона, а мне доказывайте на льду в играх с любым соперником.
СКА, в свою очередь, играл против полумолодежного состава «Нефтехимика» в Нижнекамске и одержал минимальную победу со счетом 2:1. В Казани питерцы с первых минут выглядели намного активнее и создавали более острые моменты. Бурдасов два раза демонстрировал свой фирменный кистевой бросок, однако в створ ворот так и не попал. Самый очевидный момент был у нападающего гостей Марченко, который убегал один на один с Биляловым, но тот сделал суперзрелищный сейв ловушкой.
Лукоянов — незаметный герой, Фисенко с Педаном — в роли антигероев
К середине игры «Ак Барс» уже навязывал сопернику свой темп игры. Брагин с тренерской скамейки смотрел на происходящее довольно угрюмо и словно чувствовал неладное. У казанцев, как это часто бывало в прошлом сезоне, в атаке выстрелить мог любой. Зато можно отметить потрясающую стабильность в черновой работе Лукоянова — третий матч подряд он зарабатывал на себе минимум одно удаление. На этот раз на Артеме сфолил Кемпайнен, отправившись в штрафной бокс за блокировку ровно в тот момент, когда СКА разыгрывал большинство, а Лука убегал в контратаку. Эпизод выдался настолько зрелищным и стремительным, что на льду даже оказался один из судей. После остановки игры он поднялся только при помощи коллег, корчась от боли.
На 7-й минуте второго периода Галиев наконец-то прервал затянувшееся голевое молчание «барсов». В контратаке здорово сыграл Галимов, который выдал зрячую передачу на партнера и тому оставалось только попасть в ворота. Галиев так эмоционально отпраздновал гол, что апперкотом чуть не ударил Галимова, задев лишь его визор.
— Хорошая игра, на высоких скоростях. Начало мы опять проиграли, не знаю, с чем это связано. Во втором и третьем периодах играли намного лучше, немного не дотерпели. Хорошо, что в итоге наконец-то выиграли первую игру при своих болельщиках, — делился впечатлениями после игры автор первого гола.
— После гола вы чуть визор не разбили Галимову…
— Значит, было за что, — ответил Станислав и расплылся в улыбке.
Таким образом, «Ак Барс» после победы над ЦСКА в Кубке Открытия не забивал сразу 87 минут — почти полноценный матч футбольного «Рубина», который в новом сезоне как раз раззабивался. Этим и было вызвано столь эмоциональное празднование заброшенной шайбы.
Свой второй гол «барсы» забили аж в середине третьего периода. Молодой Сафонов разогнал атаку — Зарипов вошел в зону, а Лукоянов из-за ворот отдал шикарную передачу на Кормье. Тот броском сходу пробил Самонова. Судьи проверили по видео, не было ли у «Ак Барса» нарушения численного состава, и гол уверенно засчитали — 2:0. Через 45 секунд уже СКА ответил своей классной атакой и Кузьменко за 9 минут до конца третьего периода пробил-таки Билялова. А за 28 секунд до конца основного времени неугомонный Бурдасов добился своего и все же послал шайбу в ворота, сравняв счет и переведя игру в овертайм. Антигероями эпизода можно признать нападающего Фисенко, который заработал удаление за минуту с небольшим до сирены, а также защитника Педана, который совершенно потерял позицию в меньшинстве и в итоге распластался на льду.
— Фисенко удалился за полторы минуты до конца матча. Есть ли у вас претензии по дисциплине к игрокам? — спросили после матча у Квартальнова.
— Миша — большая часть нашей команды, игрок с определенными функциями — он неплохо играет в неравных составах. Знаете, когда играешь со СКА в меньшинстве, нужно иметь большую концентрацию. Думаю, на нем сказалась усталость. Никто не хотел удаляться — ни он, ни команда, но так сложилось.
Второй в сезоне овертайм завершился для «Ак Барса» довольно быстро — Доус с передачи не очень заметного конкретно в этой игре Да Косты забросил свою первую шайбу за казанский клуб. И сделал это канадец с казахстанским паспортом в своем юбилейном, 550-м матче в КХЛ. За происходящим с грустью наблюдал Роман Ротенберг — теперь СКА сможет приехать в этом сезоне в столицу Татарстана лишь в апреле, если питерцы и казанцы доберутся до финала Кубка Гагарина.
Претензий по самоотдаче ни к кому нет. Но все ошибки привели к голам в наши ворота
Квартальнов: «Нам надо поработать над концовкой»
После игры Валерий Брагин был очень спокоен и рассудителен:
— Хороший матч, обоюдоострый. «Ак Барс» играл агрессивно, мы постарались ответить тем же. В таких матчах цена ошибок очень велика. Претензий по самоотдаче ни к кому нет. Но все ошибки привели к голам в наши ворота.
— Ваши подопечные часто теряли шайбу в необязательных ситуациях. С чем это связано?
— Нужно убирать необязательные потери. В каких-то моментах не хватает хладнокровия, в каких-то — игровых усилий. От хоккеиста во многом зависит, как сыграть в голевой ситуации.
— По ходу игры у СКА были перестановки. Следующий матч начнете иначе?
— Надо было отыгрываться, собрали сильнейших. Нужно было сравнивать счет.
Думаю, после этой игры мы будем играть лучше и лучше
Дмитрий Квартальнов сделал акцент на том, что его подопечные плохо сыграли в концовке основного времени:
— Мы довольны победой. Вели в счете, но чуть упустили игру. Соперник мощно играл в атаке, Билялов держал нас в игре. В этом плане он нам реально помог. Нам надо поработать над концовкой: мы бы хотели, чтобы наши нападающие помогали защитникам. Думаю, после этой игры мы будем играть лучше и лучше.
— Есть проблема с реализацией большинства. Как планируете ее решать?
— Согласен, есть проблема. Мы знаем эти причины, но это наши моменты, командные. Хотелось бы, чтобы оно было лучше, и оно будет лучше.
Теперь казанцы отправляются в недельное выездное турне по маршруту Минск — Хельсинки — Сочи. После трех стартовых матчей сезона в активе команды Квартальнова два победных овертайма, но пока еще нет выигрышей в основное время.
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