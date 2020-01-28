Четыре победы из четырех: «Ак Барс» преодолел спад?

Казанцы набирают ход за месяц до плей-офф

В первой половине января «Ак Барс» угодил в серьезную функциональную и эмоциональную яму. Однако Дмитрий Квартальнов пообещал, что после перерыва на Матч звезд команда будет другой, и, похоже, так оно и получилось. Четыре победы в четырех матчах позволили казанцам первыми в конференции выйти в плей-офф и комфортно чувствовать себя на вершине таблицы Востока. Но ли все так безоблачно в хозяйстве Квартальнова? «Реальное время» рассказывает, в чем прибавил «Ак Барс» во второй половине января, почему сидят на скамейке Галузин и Санников и как Галимовы передают друг другу снайперскую эстафету.

Четыре из четырех. «Ак Барс» «подлечился» во время Матча звезд

Четыре матча подряд выиграли «барсы» после московского Матча звезд-2020, по ходу первыми на Востоке оформив выход в плей-офф. Судя по словам наставника «Ак Барса», так и было задумано:

— Эта пауза пойдет на пользу «Ак Барсу». Она нужна нам, чтобы подлечить ребят. Сейчас много ребят вернется в строй, будет получше, — говорил Дмитрий Квартальнов журналистам в Москве.

Ему вторил капитан команды Данис Зарипов:

— По ходу сезона у всех бывают непростые периоды. Думаю, что после Матча звезд «Ак Барс» стабилизирует свою игру. Эта пауза важна для того, чтобы хорошо подготовиться и подойти к заключительной части сезона и плей-офф. Надеюсь, она пойдет нам на пользу.

И восемь очков из восьми в последовавших матчах (один из которых — «зеленое дерби») подтверждают, что «Ак Барсу» действительно нужна была пауза, чтобы перевести дыхание и выровнять состав, который сильно просел из-за череды травм и потери креатива после ухода «игровиков».

Если бы не реакция Тимура Билялова, то ход игры мог повернуть в совершенно другую сторону

Не без детских ошибок в матче с аутсайдером

Одиннадцатое место «Трактора» и почти пять периодов без заброшенных шайб в исполнении «черно-белых» недвусмысленно намекали, что во вчерашнем матче в Челябинске «Ак Барс» имел все шансы оформить четвертую победу подряд. Серьезные проблемы с реализацией и очень плохое большинство не позволяют болельщикам «Трактора» надеяться хотя бы на призрачные шансы на выход в Кубок Гагарина, хотя гипотетически они еще не утрачены.

«Ак Барс» лихо стартовал, забросив уже на первой минуте встречи и деморализовав соперника. Однако в дальнейшем хозяева льда имели сразу три голевых момента, которые сами же казанцы им и подарили. Передерживал шайбу (и закономерно лишался ее) у своих ворот Николай Аверин, заигрывался в кругу вбрасывания на своей половине площадки и Владислав Кара. И если бы не реакция Тимура Билялова, то ход игры мог повернуться в совершенно другую сторону.

Свои шайбы казанцы в последние 10 минут матча все-таки пропустили, расслабившись раньше времени при счете 4:0 и, по сути, оставив Билялова «на растерзание». Например свою первую шайбу челябинцы забросили с помощью быстрой контратаки, когда вратарь «Трактора» Станислав Галимов спас свою команду после выхода тезки Станислава Галиева один на один, при этом еще и обокрав нападающего. «Трактор» поймал «Ак Барс» на смене и убежал в контратаку, которую завершил Кристиан Томас.

Ну а второй пропущенный гол можно смело записать «на счет» Билялова. Прямой бросок от синей линии, когда никто не закрывает обзор — это шайба, которую вратарь брать должен.

Перезагрузка пошла на пользу, но больших перемен не видно



Однозначный ответ на вопрос, откуда у «Ак Барса» вдруг появилась положительная динамика и что именно переменилось в его игре после перерыва на МВЗ, дать сложно. Из очевидного — в состав вернулись Михаил Глухов и Артем Лукоянов, добавившие команде силы и прессинга, но уж точно не нараставшие креатива и разнообразия в атаке.

Да, в обойме у Дмитрия Квартальнова теперь есть атакующий защитник Йессе Виртанен с очень неплохими руками и катанием, но очков он пока не набирает, а ведь именно для этого его и брали. Тем более в отсутствие Микаэля Викстранда, стабильно добиравшего очки за нападающих.

«Квартальновские» новобранцы Владимир Галузин, Никита Дыняк и Степан Санников по-прежнему в основном отсиживаются на трибунах. И это даже к лучшему, учитывая форму и отсутствие полезных действий у всех троих.

Другой новичок из Ярославля Николай Аверин свое игровое время в четвертом звене получает, однако игру его трудно назвать надежной. Даже во вчерашней игре в Челябинске он периодически проваливался и заставлял Билялова исправлять последствия своей нерасторопности, поэтому в двух оставшихся периодах на льду практически не появлялся.

Так что ответа на поверхности нет. Что можно сказать точно — так это то, что у игроков появилась свежесть, а у Дмитрия Квартальнова добавилось вариативности.

Сейчас в команде стабильно набирают очки лишь два человека — Глухов и Станислав Галиев

Галимовы могут стать открытием плей-офф?

Тем не менее проблема отсутствия забивного форварда никуда не исчезла. Что уж говорить, если лидером в этой команде здесь и сейчас является… Михаил Глухов, никогда при Билялетдинове не слывший ни бомбардиром, ни снайпером. Стабильный набор очков орским «работягой» говорит лишь о том, что Квартальнов не рассчитывает в команде на одного конкретного снайпера — забивать у него готовы все, но понемногу. Тем более что и сами партнеры в команде словно сговорились и стараются помогать Михаилу и играть именно на него.

Сейчас в команде стабильно набирают очки лишь два человека — Глухов и Станислав Галиев. Артем Галимов, пропустивший половину игр после сумасшедшего домашнего матча с «Трактором», свой прицел немного сбил и отмалчивался, а эстафету у него принял его однофамилец — Эмиль, забивший три шайбы в двух играх на Урале.

В Челябинске (две заброшенные шайбы) 72 номер выдал очередной индивидуальный шедевр — как во времена ярославского периода своей карьеры: обошел в одиночку всю оборону «Трактора» и переиграл голкипера челябинцев.

А вот как он забивал в Ярославле тремя годами ранее. Практически один в один:

Эмиль Галимов абсолютно точно заслужил вторую подряд тюбетейку , которую вручают в раздевалке лучшему игроку матча. Форвард в нынешнем сезоне играет волнами. У него уже был всплеск результативности в октябре, но вскоре Квартальнов переставил его в четвертое звено, а потом стал убирать в запас, и тот сник. Тем не менее он сумел забить на данный момент 10 шайб (и набрать три ассиста), сравнявшись со стабильно играющими канадцами Джастином Азеведо, Патрисом Кормье, а также с Кириллом Петровым и Данисом Зариповым (у всех по 10 голов).

Как бы и на этот раз не спугнуть проснувшееся голевое чутье нижнекамского воспитанника. В плей-офф оно может ой как пригодиться. Да и Артем Галимов тоже свое слово еще скажет.