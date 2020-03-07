«Идите и бейтесь!»: дерби Татарстана переехало в Нижнекамск, где немедленно доигралось до овертайма

Боевито начиная оба первых матча, подопечные Вячеслава Буцаева по ходу их сдувались и к третьим периодам напоминали не зубастых волчат, а потерявших нюх пожилых хищников. Надежду на «возвращение к жизни» им могло дать возвращение в родное «логово», где они уже дважды в этом сезоне больно кусали казанцев. Корреспондент «Реального времени» побывал на «Нефтехим Арене» и убедился в том, что «Нефтехимик» дома и в гостях — две большие разницы.

«Думаю, что в домашних поединках мы покажем себя намного лучше»



Эти слова защитника «Нефтехимика» Александра Брынцева, опубликованные официальным клубным сайтом, предвещали казанцам, поведшим в серии 2-0, «теплый» прием. Но и сами герои второго поединка Станислав Галиев и Артем Лукоянов не обольщались промежуточными успехами, отмечая, что в соперниках у них «хорошая, боевитая команда» (Галиев) и что «в Нижнекамске будет тяжело, болельщики погонят хозяев» (Лукоянов).

В этой регулярке поклонники «рабочей» команды уже дважды хорошо «гнали» своих хоккеистов — 2 ноября Фрэттин и Зарипов забросили шайбы престижа только при 0:4 (4:2), а под Новый год, 25 декабря, лучший бомбардир «волков» Мэтт Уайт своими голами в основное и дополнительное время принес Нижнекамску вторую в сезоне победу (2:1ОТ) над лидером Востока.

И при предшественниках Буцаева, и когда «волки» еще не были «волками», на родном льду в дерби Татарстана к ним приходило вдохновение. Апогеем стал матч 31 января 2017 года, когда «Ак Барс» был бит с унизительным счетом 2:8, причем второй период с шестью пропущенными шайбами стал едва ли не худшей двадцатиминуткой в 60-летней истории клуба.

В том, что и на этот раз «волки» дома покажут зубы, можно было не сомневаться. Фото vk.com/h.c.neftekhimik

И в единственной (до этого чемпионата) серии плей-офф между соперниками, которая прошла в первом раунде сезона 2012/13, нижнекамцы дома преобразились после двух схожих с нынешними и по счету (1:5 и 0:3), и по содержанию поражений на «Татнефть Арене». В первой ответной встрече они почти всю игру «летели» 0:2, но, забив за 55 секунд до сирены, подарили своим поклонникам минуту надежды, а на следующий день вообще никак не хотели уходить в отпуск, пока Лаурис Дарзиньш только в середине второго овертайма (на 93-й минуте) не остановил серию.

В том, что и на этот раз «волки» дома покажут зубы, можно было не сомневаться. Но вот как за пару дней избавиться хотя бы от половины ошибок, которые допускали его игроки, от фактического «привоза» себе голов, как, наконец, определить, кто из голкиперов меньше «накосячит» — над этим Вячеславу Буцаеву предстояло поломать голову. «Настрой у нас боевой, еще ничего не закончено», — опять процитирую Брынцева. Но можно ли свернуть горы одним только настроем — ответ на это должна была дать третья игра серии.

Владельцы билетов застряли на корпоративах?

Буцаев по сравнению со второй игрой не поменял только свою первую пятерку — нападающие и защитники вышли в других сочетаниях, вместо игрока обороны Волгина в заявку попал его коллега по амплуа Глеб Семенов. В ворота, как и в стартовом поединке, встал Барулин. Квартальнов же произвел только одно точечное изменение — Михаила Глухова в третьем звене заменил Степан Санников.

Барулину пришлось дважды вступать в игру уже на первых секундах. Почти тут же Билялов едва не пропустил после отскока шайбы от лицевого борта — запевочка встречи выдалась на славу. И продолжение получилось — с размашистыми ударами, частым обстрелом ворот, контактами у бортов. А вот насчет аншлага было непонятно — несмотря на «sold out», трибуны зияли проплешинами.

На 6-й минуте публику разогрели первой потасовкой в казанской зоне. Судьи быстро успокоили желающих «попетушиться», и санкций не последовало, хотя желание хозяев сыграть «в тело» было видно невооруженным глазом. На 8-й минуте впервые открылся штрафной бокс — в него отправился Атюшов, хотя перед этим невежливо обошлись с Берглундом. Отоборонялись «волки» уверенно, но вот перевести игру к воротам Билялова у них не получилось — одиночные наскоки проблем казанскому киперу не создавали.

«Барсы» в атаке смотрелись поинтереснее, но Барулин на последнем рубеже гасил все их потуги. А сейв на 13-й минуте на выкатившегося на идеальную позицию Дыняка вообще можно отнести к числу маленьких вратарских шедевров. После этого Мерфи только ценой удаления воспрепятствовал Фрэттину пополнить свой голевой багаж, и когда его команда играла в меньшинстве, «стена Бару» не дрогнула перед серийными залпами от Галиева и Яруллина.

«Барсы» в атаке смотрелись поинтереснее, но Барулин на последнем рубеже гасил все их потуги. Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Отдадим должное и гостям — удаление Артема Галимова они тоже перенесли бровью не поведя. Одним словом, задержавшиеся на корпоративах по случаю женского праздника владельцы дефицитных билетов не увидели по-настоящему боевого, хотя и безголевого первого периода.



Судьи решили реанимировать интригу

Никита Дыняк, как и в первой 20-минутке, продолжил транжирить моменты — Воронков вывел его на пустой угол ворот, но он даже не попал в створ. «Украшением» начала второго периода стала драка Юдина и Хайруллина, по итогам которой в партере оказался форвард нижнекамцев, а оба бойца получили по большому штрафу. Вскоре к Юдину на лавку для плохих парней подсел А. Галимов — двух подряд нарушений по ходу одного матча ранее за молодым форвардом не наблюдалось.

Зря Артем с расстройства бил клюшкой о лед — знал бы он, что уже через полминуты его товарищи втроем выкатятся на одинокого защитника «волков» и, как на разминке, раскатают Барулина (в сетку шайбу послал Педан) — сел бы отбывать штраф со спокойной душой. Вратарь хозяев, правда, в последний момент сдвинул ворота, и «Нефтехимик» запросил видеопросмотр, но было ясно, что эта хитрость нижнекамцев не спасет. Но, как ни странно, просмотр очевидного эпизода затянулся минут на 10, а уж вердикт и вовсе поверг в шок — гол не засчитали, а Барулину выписали две минуты «за умышленный сдвиг ворот». Представляется, что в этом пункте хоккейных правил запрятана мина замедленного действия — вопреки любым нормам и права, и просто разума не меньшее наказание поглощается большим, а наоборот…

Как бы то ни было, время шло, страсти периодически вскипали, а нули на табло не хотели исчезать. Когда штраф отбывал Яруллин, Митчелл, казалось, пробил Билялова. Но пятой точкой воротчик спас ситуацию. «Ак Барс», в свою очередь, тоже не смог реализовать большинство — дважды на бросок выводили Викстранда, он палил как если бы по футбольным воротам… Никак пока не получается розыгрыш лишнего без умных передач Зарипова.

По остроте моментов хозяева во втором периоде даже превзошли гостей, но заброшенных шайб, кроме отмененной, зрители вновь не увидели. Развязку, как в хорошем детективе, оппоненты приберегли для заключительного акта пьесы.

По остроте моментов хозяева во втором периоде даже превзошли гостей, но заброшенных шайб, кроме отмененной, зрители вновь не увидели. Фото vk.com/h.c.neftekhimik

За что Эмиль Галимов так не любит родной клуб?

Один Галимов в этот вечер удалялся, зато другой решил забить, да так, чтобы гол засчитали. Злой гений своей родной команды Эмиль на 44-й минуте добил шайбу, отскочившую от Барулина после броска Яруллина, и гости сделали шаг к победе. Гол раскрепостил казанцев, они продолжили атаки, причем старались действовать изобретательно, в то время как хозяева, заходя в чужую зону, толком не знали, что с шайбой делать.

Подопечные Квартальнова сушить игру не собирались, а хотели подловить «стаю» на контратаке, чтобы произвести «контрольный выстрел» и 8 марта освободить нижнекамских мужчин для приятных праздничных хлопот. В бесплодных усилиях с обеих сторон прошли полпериода, и хозяева, поняв, что время надежды утекает, приступили к навалу — ничего иного в их арсенале не нашлось.

Пальба по воротам Билялова шла хаотичная и бессистемная, в надежде на авось. Мысль периодически проскальзывала только в действиях легионеров, но и они за целый период не наиграли ни одной стоящей комбинации. «Барсы» без особого труда гасили все попытки хозяев создать что-нибудь опасное у своих ворот.

Но все же это плей-офф, а он не может на Востоке быть таким же пресным, как на Западе. За три минуты до сирены Шиксатдаров с передачи Куликова распечатал-таки Билялова, и «Нефтехим Арена» едва не взорвалась от восторга. За 67 секунд до окончания основного времени восторг сменился на гнев в отношении арбитров — действительно, не каждый бы решился в такой ситуации удалить игрока хозяев за спорный «толчок клюшкой». Казанцы могли вырвать победу, но Барулин и защитники сыграли самоотверженно. Традиция овертаймов в серии «Нефтехимик» — «Ак Барс» в Нижнекамске, начатая в сезоне 2012/13, получила продолжение.

Дальше уже почти наверняка пойдет «Ак Барс». Фото vk.com/h.c.neftekhimik

И на этот раз класс побил порядок

Помните, что сказал Буцаев после одного из проигранных матчей на «Татнефть Арене»? «Порядок бьет класс, но на этот раз класс был в порядке». Слова наставника нижнекамцев оказались пророческими — его команда провела лучшую встречу в серии, создала не меньше острых моментов, чем маститый фаворит, но… класс вновь взял вверх.

На 73-й минуте, когда опасных эпизодов у ворот Билялова стало больше, чем у владений его блестяще отыгравшего визави, Эмиль Галимов стал уже окончательно главным врагом Нижнекамска. 1:2, и на этот раз даже видеопросмотр брать они не стали.

Увы, но симпатичная команда с берегов Камы, чудесным образом влетевшая в плей-офф, проиграла фавориту и третий матч, но в любом случае ребятам с волчьей мордой на свитере не должно быть стыдно ни за свою игру, ни за свой характер. Во всяком случае, после встречи они смело могли еще раз перечитать плакат, обращенный к ним с одного из секторов: «Зрители вам простят все. Они не могут простить равнодушия. Идите и бейтесь!»…

Они шли и бились и не были равнодушными. Но дальше уже почти наверняка пойдет «Ак Барс».

На послематчевой пресс-конференции наставники были немногословны:

Дмитрий Квартальнов: «Очень тяжелая игра…» Фото ak-bars.ru

Дмитрий Квартальнов:

— Очень тяжелая игра… Жаль, недотерпели в третьем периоде — у «Нефтехимика» был один-два шанса. Два периода шла хорошая игра, моменты с обеих сторон. Вратари отыграли на пять с плюсом. В овертайме нам улыбнулась удача, мы поджимали, рисковали и победили.

Вячеслав Буцаев:

— Напряженный матч, соперник смог выиграть в овертайме. Ребята отдавались, боролись до конца, сравняли, верили в победу. Огромное спасибо за поддержку болельщикам. Готовимся к следующему матчу.

— Есть надежда зацепиться за серию?

— А почему бы нет?

Эмиль Галимов:

— Была тяжелая игра. Нижнекамск хорошо играл, «от ножа». Когда [мы] пропустили гол, хорошо, что не опустили руки и продолжали работать. Я удачно бросил и забил.

— На Нижнекамск у тебя особый настрой?

— Я здесь начинал, помню, как открывали этот стадион. Приятно играть здесь перед родными болельщиками. Много родственников пришло, хотел их порадовать. Спасибо Нижнекамску за хорошую атмосферу.

— Расскажи подробнее о своих шайбах.

— Альберт [Яруллин] в первом случае хорошо бросил, шайба удачно отскочила, надо было просто попасть по ней. В овертайме бросил шайбу в сторону ворот, она зашла. Овертайм вышел интересным для зрителей и не очень интересным для тренеров. Хорошо, что сложилось так удачно для нас. Эйфории нет, готовимся к следующей игре.

Вячеслав Буцаев: «Огромное спасибо за поддержку болельщикам. Готовимся к следующему матчу». Фото hcnh.ru

Андрей Педан:

— В эпизоде с незасчитанной шайбой мы сыграли по ситуации. Мне последовала точная передача, оставалось только попасть в пустые ворота. А то, что не засчитали, — это решение судей. Мы не вправе его оспаривать.

— Вас это разозлило?

— Да нет, в любой игре хочется вести, забить первыми. Ну забили мы чуть позже, на игре это не сказалось.

— Ваш тренер сказал, что в овертайме вы опасались контратак соперника. На защитников это накладывало особую ответственность?

— Вся игра с Нижнекамском тяжелая для защитников. Они всю игру действуют агрессивно, у них быстрые нападающие. Просто в овертайме другая степень ответственности. Команда у соперника с характером.

Виктор Тихонов:

— «Нефтехимик» сегодня был заряжен. Они приехали домой, и поддержка трибун придала им сил.

— Знаете, что Эмиль Галимов — местный воспитанник?

— Узнал кое-что новое для себя. Ему подарили тюбетейку. Сейчас еще раз поздравлю его, он молодец, забил важные голы.

— Как ощущаете себя физически?

— Хорошо. Силы есть и у меня, и у команды. Непросто играть овертайм. Сейчас главное — восстановиться и готовиться к следующей игре.

