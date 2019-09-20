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Эмоции Фазылзянова и «рецидивист» Рясенский. Итоги первого в сезоне татарстанского дерби

07:00, 20.09.2019

Как «барсы» продолжили победную серию

Эмоции Фазылзянова и «рецидивист» Рясенский. Итоги первого в сезоне татарстанского дерби Фото: Ильнар Тухбатов (ak-bars.ru)

Казанский «Ак Барс» игрой с «Нефтехимиком» завершил первую в сезоне домашнюю серию, которая состояла из трех матчей. Подопечным Дмитрия Квартальнова удалось победить во всех встречах, хотя сюжеты их были разными. Нижнекамский же клуб неожиданно довольно уверенно начал сезон, однако в последних играх стал пробуксовывать. О том, как прошло первое в сезоне татарстанское дерби, — в репортаже «Реального времени».

Передышка для Рейдеборна и хоккей со стороны для Лукоянова

После довольно упорного матча с «Магниткой» на прошлой неделе «барсы» в этот понедельник провели результативную игру с «Северсталью». Состав череповчан по опыту и мастерству был совсем не ровня казанскому, но гости сумели не только первыми отличиться, но и в итоге навязать борьбу. Победа со счетом 4:3 в этой игре показала многие моменты, в которых у «Ак Барса» все пока что не так хорошо, как хотелось бы. В первую очередь, это игра в обороне. После первых выездных игр много говорилось о том, как удачно заиграла обновленная молодая защитная линия, но игра с «Северсталью» уже оставляла вопросы.

Отдельно стоит сказать о шведском вратаре Адаме Рейдеборне. Он провел в основе пять матчей подряд и стал, пожалуй, лучшим игроком «Ак Барса» на старте сезона. Однако в игре против череповецкого клуба остались вопросы и к нему — как минимум один гол из трех гостевых на его совести. Уже на пресс-конференции после игры с «Северсталью» главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов заявил, что в игре против «Нефтехимика» швед получит отдых, а место основного вратаря займет Тимур Билялов, который в межсезонье вернулся в казанский клуб из рижского «Динамо».

Пропускал предыдущую игру и Артем Лукоянов. За последние годы болельщики «Ак Барса» привыкли, что этот хоккеист стал символом незаменимости и пропускал матчи только в исключительных ситуациях, когда получал травмы. Однако Квартальнов объяснил отсутствие игрока не только ротацией, но и тем, что Артему сейчас будет полезно посмотреть на игру команды со стороны. В игре с «Нефтехимиком» Лукоянов вернулся в состав.

Адам Рейдеборн провел в основе пять матчей подряд и стал, пожалуй, лучшим игроком «Ак Барса» на старте сезона. Однако в игре против череповецкого клуба остались вопросы и к нему

Перемены «Нефтехимика»

Лидером атаки «волков» в этом сезоне стал нападающий Павел Порядин. 23-летний игрок находится в расположении нижнекамского клуба с 2015 года, и его лучшей результативностью за это время были лишь 7 шайб за сезон (регулярный чемпионат 2016/17 и 2018/19 годов). В этой «регулярке» Павел забил уже 5 голов в 7 встречах и с ходу вышел в число главных снайперов лиги.

— Хорошая команда с классным нападением, реализация большинства у них хорошая. Паша Порядин — быстрый игрок, забивает, в этом сезоне здорово играет. Очень мощная оборона, габаритные защитники. Будет тяжело, — говорил утром в день игры тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко.

«Реальное время» подробно рассказывало о трудностях «Нефтехимика» в предстоящем сезоне и о том, за счет чего команда Вячеслава Буцаева может их преодолеть и выполнить главную задачу — попасть в плей-офф. «Волки» пока играют с переменным успехом: в последних матчах вслед за разгромными «сухими» победами на своем льду над «Магниткой» и рижским «Динамо» идут поражения от «Автомобилиста» дома и гостевые 0:3 в Нижнем Новгороде от «Торпедо». Но даже в этих встречах нижнекамцы не выглядели обреченными. Самое главное, что удивило, — команда играет в активный хоккей, старается искать счастья в атаке, а не отсиживаться в обороне или играть строго по счету.

«Хорошая команда с классным нападением, реализация большинства у них хорошая. Паша Порядин — быстрый игрок, забивает, в этом сезоне здорово играет. Очень мощная оборона, габаритные защитники. Будет тяжело», — говорил в день игры Игорь Горбенко

Викстранд набирает очки пятый матч подряд

Матч начался с быстрого удаления — уже на 10-й секунде первого периода Микаэль Викстранд заработал штраф за блокировку. «Нефтехимик» в большинстве имел отличный момент, однако этот отрезок больше запомнился тем, что нападающий Рафаэль Бикмуллин в одном из эпизодов буквально улетел со льда в открывшийся бокс штрафников, в котором сидел Викстранд. Практически тут же Тимур Билялов схлопотал еще один штраф, однако нижнекамцы толком даже не закрепились в зоне в отведенное время при игре «пять на три».

После невнятного старта дальше казанцы доминировали весь стартовый период, гости явно оказались не готовы к быстрым пересменкам от команды Квартальнова. В одной из контратак отличный бросок удался все тому же Викстранду, который вывел «Ак Барс» вперед — 1:0. Таким образом, швед набирает очки в пятом матче подряд. Спустя пару минут отличился и другой защитник — Камиль Фазылзянов. 21-летний игрок родился в Казани, однако большую часть своих игр в КХЛ сыграл как раз за «Нефтехимик». Последний раз в лиге он забивал 8 января 2018 года в ворота «Спартака», будучи в форме нижнекамского клуба. В составе «Ак Барса» он провел уже 5 матчей и набрал 3-е очко (гол плюс 2 передачи).

— Это моя бывшая команда, хотелось показать себя, — поведал после игры довольный Фазылзянов. — Прежде всего выполнили установку тренеров. Они просят подключаться в атаку, появился коридор, и я воспользовался моментом.

Второй период был тяжелый, много в своей зоне играли. В третьем парни собрались и дожали результат. В конце все поздравляли меня, сказали «молодчик».

В Нижнекамске менялись тренеры, менялась тактика, но молодым не давали играть. Меня вот спускали в ЦСК ВВС. А тут так получилось, что контракт закончился, и я оказался в «Ак Барсе». Здесь тренеры разговаривают со всеми, спрашивают, подсказывают. По сравнению с ЦСК ВВС — это уровень.

Камиль Фазылзянов: «Очень много эмоций, если честно. Хотелось сказать свое слово именно в этой игре»

— Вы последний раз в КХЛ забивали в форме «Нефтехимика». Сегодня забили уже в ворота нижнекамского клуба. Какие эмоции испытали?

— Очень много эмоций, если честно. Хотелось сказать свое слово именно в этой игре.

Второй период не стал продолжением первого. Квартальнов уже говорил, что именно во вторых двадцатиминутках у команды случаются наибольшие проблемы. Так вышло и в этот раз — «Нефтехимик» чуть перехватил инициативу, а вратарь Билялов потерял концентрацию, пропустив бросок от Марата Хайруллина, с которым обязан был справляться — 1:2.

— Неплохой матч, одна ошибка привела к голу, — рассказывал после игры Билялов. — В целом сыграл неплохо, команда хорошо провела меньшинство. Самая главная проблема была в том, что долго не играл. Физически готов нормально, много тренировался. Тяжело было в плане психологии, в плане нервов, сложно было сконцентрироваться на игре, но хорошо, что справился. Ребята помогли, сыграли очень самоотверженно.

— Ошибка в моменте с голом — потеряли концентрацию или у нападающего получился классный бросок?

— Да там все вместе: и бросок классный, и я сейчас вот смотрел повтор — может, позиционно чуть-чуть ошибся. Недоработал, поэтому поплатился.

— В первом периоде казалось, что вы действовали немного неуверенно…

— Вы попробуйте месяц не играть, а потом выйти — и сразу меньшинство 3 на 5. Хорошо, что справились, поймал несколько бросков, потом уже потихоньку пошла игра. Но в начале было тяжело психологически.

Заключительный период начался под диктовку «Нефтехимика» — нижнекамцы уповали на контратаки и быстрый переход средней зоны с регулярными подключениями защитников. «Ак Барс» выглядел уставшим, и это странно, учитывая, что прошел всего лишь шестой матч сезона. Гости создавали момент за моментом, казанцев пару раз выручил Билялов, несколько раз «волки» сами увязали в своих комбинациях, теряя шайбу в простых ситуациях.

В середине двадцатиминутки Евгений Рясенский схватил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. По сути, этот эпизод и предопределил окончательный исход встречи: «Ак Барс» уверенно реализовал большинство усилиями Джастина Азеведо. За две минуты до конца игры все тот же Азеведо сделал дубль, отправив шайбу в пустые ворота. В штрафном боксе снова находился Рясенский, который, по сути, дважды подвел свою команду, а казанский клуб относительно уверенно выиграл первое татарстанское дерби сезона со счетом 4:1.

Дмитрий Квартальнов после матча пообещал, что Тимур Билялов будет играть чаще

«Мы еще увидим другие молодые лица в команде»

Дмитрий Квартальнов после матча пообещал, что Тимур Билялов будет играть чаще:

— Игра держала в тонусе, несмотря на счет 4:1. Во втором периоде соперник заставил нас проснуться. Хорошо, что закончили так. Никак не можем пройти все три периода на одной ноте. Удалений опять много, но сыграли неплохо в меньшинстве. Третий период мне понравился: гол в большинстве забили, стали зарабатывать на себе удаления.

Сегодня в КХЛ дебютировал Артем Валеев. Почему решили выпускать его только со второго периода?

— Потому что кто-то стал проседать, дали ему шанс. Он и не должен был начинать в начале. А так он молодец. В целом, думаю, мы еще увидим другие молодые лица в команде.

Тимур Билялов провел неплохой матч. В будущем планируете чаще его использовать или Адам Рейдеборн — железный первый номер?

— Да, он сыграл хорошо. Где-то подтащил нас в третьем периоде. Дальше он будет играть больше, намного больше. Сейчас у нас было комфортное расписание, но дальше — игры через день.

Вячеслав Буцаев был суров, но не стал ругать своих подопечных. Даже Евгения Рясенского:

— Мы должны найти причины в себе. При хорошей игре мы проиграли матч. Когда ты не забиваешь — соперник обязательно накажет. Пытались достать, характер проявили. К сожалению, в третьем периоде удаления поставили точку.

Евгений Рясенский в конце матча дважды удалился. Как можете объяснить его поступки?

— Знаете, там была борьба, получилось так, что удаление было. К сожалению, мы не смогли выстоять. Удаления эти повлияли на ход матча, но что теперь об этом говорить? Поздно пить «Боржоми».

Вячеслав Буцаев был суров, но не стал ругать своих подопечных

Защитник Камиль Фазылзянов, от услуг которого «Нефтехимик» отказался летом, сегодня забросил победную шайбу. Почему отказались от него?

— Приняли такое решение. Молодец, удачи ему.

Примечательно, что «Ак Барс» и «Нефтехимик» снова сыграют в Казани уже совсем скоро — 30 сентября. А пока казанцев ждет второе в сезоне выездное турне по маршруту Магнитогорск — Новосибирск — Челябинск. Нижнекамцы же продолжат свою гостевую серию матчами с «Салаватом Юлаевым» и «Трактором».

Андрей Лопата, фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)
СпортХоккей Татарстан
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