Эмоции Фазылзянова и «рецидивист» Рясенский. Итоги первого в сезоне татарстанского дерби

Как «барсы» продолжили победную серию

Казанский «Ак Барс» игрой с «Нефтехимиком» завершил первую в сезоне домашнюю серию, которая состояла из трех матчей. Подопечным Дмитрия Квартальнова удалось победить во всех встречах, хотя сюжеты их были разными. Нижнекамский же клуб неожиданно довольно уверенно начал сезон, однако в последних играх стал пробуксовывать. О том, как прошло первое в сезоне татарстанское дерби, — в репортаже «Реального времени».

Передышка для Рейдеборна и хоккей со стороны для Лукоянова

После довольно упорного матча с «Магниткой» на прошлой неделе «барсы» в этот понедельник провели результативную игру с «Северсталью». Состав череповчан по опыту и мастерству был совсем не ровня казанскому, но гости сумели не только первыми отличиться, но и в итоге навязать борьбу. Победа со счетом 4:3 в этой игре показала многие моменты, в которых у «Ак Барса» все пока что не так хорошо, как хотелось бы. В первую очередь, это игра в обороне. После первых выездных игр много говорилось о том, как удачно заиграла обновленная молодая защитная линия, но игра с «Северсталью» уже оставляла вопросы.

Отдельно стоит сказать о шведском вратаре Адаме Рейдеборне. Он провел в основе пять матчей подряд и стал, пожалуй, лучшим игроком «Ак Барса» на старте сезона. Однако в игре против череповецкого клуба остались вопросы и к нему — как минимум один гол из трех гостевых на его совести. Уже на пресс-конференции после игры с «Северсталью» главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов заявил, что в игре против «Нефтехимика» швед получит отдых, а место основного вратаря займет Тимур Билялов, который в межсезонье вернулся в казанский клуб из рижского «Динамо».

Пропускал предыдущую игру и Артем Лукоянов. За последние годы болельщики «Ак Барса» привыкли, что этот хоккеист стал символом незаменимости и пропускал матчи только в исключительных ситуациях, когда получал травмы. Однако Квартальнов объяснил отсутствие игрока не только ротацией, но и тем, что Артему сейчас будет полезно посмотреть на игру команды со стороны. В игре с «Нефтехимиком» Лукоянов вернулся в состав.

Адам Рейдеборн провел в основе пять матчей подряд и стал, пожалуй, лучшим игроком «Ак Барса» на старте сезона. Однако в игре против череповецкого клуба остались вопросы и к нему

Перемены «Нефтехимика»

Лидером атаки «волков» в этом сезоне стал нападающий Павел Порядин. 23-летний игрок находится в расположении нижнекамского клуба с 2015 года, и его лучшей результативностью за это время были лишь 7 шайб за сезон (регулярный чемпионат 2016/17 и 2018/19 годов). В этой «регулярке» Павел забил уже 5 голов в 7 встречах и с ходу вышел в число главных снайперов лиги.

— Хорошая команда с классным нападением, реализация большинства у них хорошая. Паша Порядин — быстрый игрок, забивает, в этом сезоне здорово играет. Очень мощная оборона, габаритные защитники. Будет тяжело, — говорил утром в день игры тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко.

«Реальное время» подробно рассказывало о трудностях «Нефтехимика» в предстоящем сезоне и о том, за счет чего команда Вячеслава Буцаева может их преодолеть и выполнить главную задачу — попасть в плей-офф. «Волки» пока играют с переменным успехом: в последних матчах вслед за разгромными «сухими» победами на своем льду над «Магниткой» и рижским «Динамо» идут поражения от «Автомобилиста» дома и гостевые 0:3 в Нижнем Новгороде от «Торпедо». Но даже в этих встречах нижнекамцы не выглядели обреченными. Самое главное, что удивило, — команда играет в активный хоккей, старается искать счастья в атаке, а не отсиживаться в обороне или играть строго по счету.

«Хорошая команда с классным нападением, реализация большинства у них хорошая. Паша Порядин — быстрый игрок, забивает, в этом сезоне здорово играет. Очень мощная оборона, габаритные защитники. Будет тяжело», — говорил в день игры Игорь Горбенко

Викстранд набирает очки пятый матч подряд

Матч начался с быстрого удаления — уже на 10-й секунде первого периода Микаэль Викстранд заработал штраф за блокировку. «Нефтехимик» в большинстве имел отличный момент, однако этот отрезок больше запомнился тем, что нападающий Рафаэль Бикмуллин в одном из эпизодов буквально улетел со льда в открывшийся бокс штрафников, в котором сидел Викстранд. Практически тут же Тимур Билялов схлопотал еще один штраф, однако нижнекамцы толком даже не закрепились в зоне в отведенное время при игре «пять на три».

После невнятного старта дальше казанцы доминировали весь стартовый период, гости явно оказались не готовы к быстрым пересменкам от команды Квартальнова. В одной из контратак отличный бросок удался все тому же Викстранду, который вывел «Ак Барс» вперед — 1:0. Таким образом, швед набирает очки в пятом матче подряд. Спустя пару минут отличился и другой защитник — Камиль Фазылзянов. 21-летний игрок родился в Казани, однако большую часть своих игр в КХЛ сыграл как раз за «Нефтехимик». Последний раз в лиге он забивал 8 января 2018 года в ворота «Спартака», будучи в форме нижнекамского клуба. В составе «Ак Барса» он провел уже 5 матчей и набрал 3-е очко (гол плюс 2 передачи).

— Это моя бывшая команда, хотелось показать себя, — поведал после игры довольный Фазылзянов. — Прежде всего выполнили установку тренеров. Они просят подключаться в атаку, появился коридор, и я воспользовался моментом.

Второй период был тяжелый, много в своей зоне играли. В третьем парни собрались и дожали результат. В конце все поздравляли меня, сказали «молодчик».

В Нижнекамске менялись тренеры, менялась тактика, но молодым не давали играть. Меня вот спускали в ЦСК ВВС. А тут так получилось, что контракт закончился, и я оказался в «Ак Барсе». Здесь тренеры разговаривают со всеми, спрашивают, подсказывают. По сравнению с ЦСК ВВС — это уровень.

Камиль Фазылзянов: «Очень много эмоций, если честно. Хотелось сказать свое слово именно в этой игре»

— Вы последний раз в КХЛ забивали в форме «Нефтехимика». Сегодня забили уже в ворота нижнекамского клуба. Какие эмоции испытали?

— Очень много эмоций, если честно. Хотелось сказать свое слово именно в этой игре.

Второй период не стал продолжением первого. Квартальнов уже говорил, что именно во вторых двадцатиминутках у команды случаются наибольшие проблемы. Так вышло и в этот раз — «Нефтехимик» чуть перехватил инициативу, а вратарь Билялов потерял концентрацию, пропустив бросок от Марата Хайруллина, с которым обязан был справляться — 1:2.

— Неплохой матч, одна ошибка привела к голу, — рассказывал после игры Билялов. — В целом сыграл неплохо, команда хорошо провела меньшинство. Самая главная проблема была в том, что долго не играл. Физически готов нормально, много тренировался. Тяжело было в плане психологии, в плане нервов, сложно было сконцентрироваться на игре, но хорошо, что справился. Ребята помогли, сыграли очень самоотверженно.

— Ошибка в моменте с голом — потеряли концентрацию или у нападающего получился классный бросок?

— Да там все вместе: и бросок классный, и я сейчас вот смотрел повтор — может, позиционно чуть-чуть ошибся. Недоработал, поэтому поплатился.

— В первом периоде казалось, что вы действовали немного неуверенно…

— Вы попробуйте месяц не играть, а потом выйти — и сразу меньшинство 3 на 5. Хорошо, что справились, поймал несколько бросков, потом уже потихоньку пошла игра. Но в начале было тяжело психологически.

Заключительный период начался под диктовку «Нефтехимика» — нижнекамцы уповали на контратаки и быстрый переход средней зоны с регулярными подключениями защитников. «Ак Барс» выглядел уставшим, и это странно, учитывая, что прошел всего лишь шестой матч сезона. Гости создавали момент за моментом, казанцев пару раз выручил Билялов, несколько раз «волки» сами увязали в своих комбинациях, теряя шайбу в простых ситуациях.

В середине двадцатиминутки Евгений Рясенский схватил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. По сути, этот эпизод и предопределил окончательный исход встречи: «Ак Барс» уверенно реализовал большинство усилиями Джастина Азеведо. За две минуты до конца игры все тот же Азеведо сделал дубль, отправив шайбу в пустые ворота. В штрафном боксе снова находился Рясенский, который, по сути, дважды подвел свою команду, а казанский клуб относительно уверенно выиграл первое татарстанское дерби сезона со счетом 4:1.



Дмитрий Квартальнов после матча пообещал, что Тимур Билялов будет играть чаще

«Мы еще увидим другие молодые лица в команде»

Дмитрий Квартальнов после матча пообещал, что Тимур Билялов будет играть чаще:

— Игра держала в тонусе, несмотря на счет 4:1. Во втором периоде соперник заставил нас проснуться. Хорошо, что закончили так. Никак не можем пройти все три периода на одной ноте. Удалений опять много, но сыграли неплохо в меньшинстве. Третий период мне понравился: гол в большинстве забили, стали зарабатывать на себе удаления.

— Сегодня в КХЛ дебютировал Артем Валеев. Почему решили выпускать его только со второго периода?

— Потому что кто-то стал проседать, дали ему шанс. Он и не должен был начинать в начале. А так он молодец. В целом, думаю, мы еще увидим другие молодые лица в команде.

— Тимур Билялов провел неплохой матч. В будущем планируете чаще его использовать или Адам Рейдеборн — железный первый номер?

— Да, он сыграл хорошо. Где-то подтащил нас в третьем периоде. Дальше он будет играть больше, намного больше. Сейчас у нас было комфортное расписание, но дальше — игры через день.

Вячеслав Буцаев был суров, но не стал ругать своих подопечных. Даже Евгения Рясенского:

— Мы должны найти причины в себе. При хорошей игре мы проиграли матч. Когда ты не забиваешь — соперник обязательно накажет. Пытались достать, характер проявили. К сожалению, в третьем периоде удаления поставили точку.

— Евгений Рясенский в конце матча дважды удалился. Как можете объяснить его поступки?

— Знаете, там была борьба, получилось так, что удаление было. К сожалению, мы не смогли выстоять. Удаления эти повлияли на ход матча, но что теперь об этом говорить? Поздно пить «Боржоми».

Вячеслав Буцаев был суров, но не стал ругать своих подопечных

— Защитник Камиль Фазылзянов, от услуг которого «Нефтехимик» отказался летом, сегодня забросил победную шайбу. Почему отказались от него?

— Приняли такое решение. Молодец, удачи ему.

Примечательно, что «Ак Барс» и «Нефтехимик» снова сыграют в Казани уже совсем скоро — 30 сентября. А пока казанцев ждет второе в сезоне выездное турне по маршруту Магнитогорск — Новосибирск — Челябинск. Нижнекамцы же продолжат свою гостевую серию матчами с «Салаватом Юлаевым» и «Трактором».