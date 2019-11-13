«Сухой» Билялов и беспомощный Хартли: «Ак Барс» без шансов разобрался с «Авангардом»

В матче лидеров Востока интриги и борьбы не получилось

Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о том, как прошел матч. А еще — о том, какие перестроения в составах команд произошли нынешней осенью, почему на лед вышел Лукоянов, хотя еще вчера Квартальнов рисковать не хотел, и что сказал Виктор Тихонов, с ходу набравший первые очки в «Ак Барсе».

Перед очной встречей первой и второй команд Восточной конференции маркетологи команд и лиги могли найти сколько угодно интриг предстоящей встречи — тут тебе и жажда реванша «Ак Барса» за позорный вылет из прошлого Кубка Гагарина от рук «ястребов», и целая группа хоккеистов, которые поменяли «Авангард» на «Ак Барс» и наоборот. Но интриги не получилось: «Ак Барс» без шансов укатал команду Боба Хартли, а Тимур Билялов заработал очередные 60 «сухих» минут в свою копилку — теперь у голкипера 282 (!) минуты без пропущенных голов.

Лидер со скелетами в шкафу

Что может быть интереснее в середине хоккейного сезона, чем встреча двух лидеров Восточной конференции (а по мнению большинства, здесь интрига всегда острее, нежели на Западе)? По ее итогам можно сделать срез расклада сил на сегодняшний день и уже примериться к играм в плей-офф, который подступает все ближе.

«Ак Барс» и «Авангард» в нынешнем сезоне — не те, что в прошлом. Казанцы простились со статусом нестабильной команды, способной крупно «влететь» лидерам турнирной таблицы, как это было в прошлом сезоне. Теперь «Ак Барс» уже под руководством Квартальнова сам лидирует, а осечки допускает редко.

Но за первым планом, где все вроде бы беззаботно и хорошо, можно разглядеть и проблемы, проявившиеся уже к октябрю. Во-первых, «Ак Барс» Квартальнова проиграл практически все сколько-нибудь значимые игры — дважды уступили ЦСКА, проиграли в первом Зеленом дерби, не смогли победить «Нефтехимик» в татарстанском дерби.

Во-вторых, продолжается чехарда с составом. Еще летом вытребовавший Ожиганова у руководства в свои ряды даже ценой обмена на Секача Квартальнов вдруг решил, что тот ему не нужен, и обменял его на двух сомнительных хоккеистов — Тихонова (1 очко) и Рукавишникова (2 очка). Секача нет, нет и Ожиганова. Зато есть пара «сбитых летчиков». Не пригодился ему и Мусин.

Похоже ли это на системный подход к комплектации состава? Нет. Скорее, напоминает метания из стороны в сторону, когда пытаешься ухватиться за все вместе — и везде на «авось». Не получилось с этим, а вдруг те выстрелят. Как покажет игра, у Тихонова для этого есть все шансы.

Казанцы простились со статусом нестабильной команды, способной крупно «влететь» лидерам турнирной таблицы, как это было в прошлом сезоне. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Прежний «Авангард» вернулся к ноябрю

«Авангард» же, потерявший Илью Михеева и креативных легионеров, ищет им достойные замены на протяжении всей первой части чемпионата. К ноябрю омичи-балашихинцы, похоже, наконец успокоились. Состав более или менее устоялся и дает результат.

С главной трансферной ошибкой КХЛ нынешнего сезона — Никитой Щербаком (60 миллионов рублей в год при подписании контракта) — «ястребы» распрощались через драфт отказов. А драматическая история канадского трудяги Роба Клинкхаммера, от которого по весне отказался генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов, наконец получила свое счастливое завершение — соотечественника к себе в Балашиху пригласил Боб Хартли.

Канадец здорово вписался в команду и за 17 игр уже набрал 10 (5+5) очков. По заброшенным шайбам он уже набрал столько же, сколько приведенный Якубовым Мэтт Фрэттин, выступающий в Казани с начала сезона. Это очередной «укол» генеральному менеджеру, раздавшему добротных легионеров (Секач, Клинкхаммер) и приведшему на их место не самые очевидные замены.

Как и ожидалось, отлично подошел команде и Свен Андригетто (16 очков), перебравшийся из «Колорадо». Нынешний подбор игроков у «Авангарда» уже не уступает прошлогоднему, как это было еще в сентябре, да и казанцам команда по составу не уступает (а кое в чем и превосходит).

«Авангард», потерявший Илью Михеева и креативных легионеров, ищет им достойные замены на протяжении всей первой части чемпионата. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Скоростной хоккей, в котором победили вратари

Как разбирать «Ак Барс» по полочкам, Боб Хартли знает не понаслышке — откровенный провал «Ак Барса» в розыгрыше прошлого Кубка Гагарина произошел именно благодаря его усилиям (4:0 в серии), но реваншем сегодняшний поединок называть все же не стоило — стадия турнира не сопоставима, да и в Казани команда совсем не та.

— Реваншем я бы это не назвал. Сейчас все-таки «регулярка», другая стадия. Те игры уже ушли в историю, пора писать новую. И мы сегодня начали это делать, — говорил после игры возвращенец Артем Лукоянов.

Сразу три новшества в составе произошли у Казани к этому матчу. Как и обещал Дмитрий Квартальнов, на лед с ходу зашли новички Виктор Тихонов (причем в очень неожиданной тройке — с Эмилем Галимовым и Станиславом Галиевым) и Роман Рукавишников в третьем звене. Еще одним знаменательным моментом стало возвращение Артема Лукоянова, лечившегося около месяца. Артем вышел в тройке с Основиным и Фрэттином. Накануне матча Квартальнов выпускать его не хотел.

— В принципе, не планировал играть сегодня, но утром произошла травма у одного игрока (Олега Ли, — прим. ред.). Тренеры спросили: «Сможешь или нет?». Я отказываться не стал, — продолжал сам Артем после матча с привязанным к коленке льдом.

Вне заявки остался Данис Зарипов. А первым номером на этот матч стал Тимур Билялов, который играет явно увереннее Рейдеборна, но Квартальнов упорно держит его в качестве бэкапа. И именно Тимур стал главным героем матча.

«Ак Барс» начал игру заметно агрессивнее гостей, хорошенько «придушив» омичей в их зоне. Уже через пару минут матча еще один экс-«барс» Алексей Потапов отправился отбывать двухминутный штраф, и казанцы в большинстве едва не занесли шайбу в ворота на пятаке. Впрочем, к середине периода гости выправили ситуацию на льду. Пару раз опасно проверял реакцию Билялова Вилле Покка — Тимур реагировал без особых усилий.

«Ак Барс» много бросал от синей линии, гости же старались прессинговать в чужой зоне и не давать казанцам быстро выходить из обороны в атаку. В итоге «барсы» перебросали гостей почти в два раза: 31-16 по броскам и 14-8 по броскам в створ ворот. К концу периода игра шла практически без перерывов — на этот хоккей было приятно смотреть. Правда победителями из этой игры вышли вратари — 0:0 после первого перерыва.

Месть Фисенко и фиаско Клинкхаммера

Забросить первый гол своей бывшей команде Михаилу Фисенко удалось после позиционной атаки на пятой минуте второго периода — 1:0. То, что он заряжен по-особому, было очевидно с самого начала матча: «Авангард» отказался от него летом. Так что у Фисенко был более чем достаточный повод доказать своему бывшему клубу, что это было напрасно. Как признавался сам Михаил летом, мотивы «Авангарда» он понимает — мол, контракт для игрока его роли был тяжеловат. Но осадочек, судя по всему, остался. И его эмоциональный выпад во время празднования, когда на его губах читались крепкие русские слова, — тому подтверждение.

Фисенко сам протащил шайбу из глубины, отыгрался с Глуховым, а когда голкипер отразил его первую попытку, «затащил» шайбу со второй.



Игра стала еще быстрее и жестче. «Авангард» побежал отыгрываться, но и «Ак Барс» особо не отсиживался. Кирилл Петров едва не завершил на скорости, когда «барсы» втроем накатывались на ворота, но ему чуть-чуть не хватило точности, чтобы огорчить свою бывшую команду. Через полминуты на ворота лез уже Андрей Педан — и тоже едва не занес шайбу в ворота Бобкова.

«Авангард» ответил сразу двумя огненными моментам. Сначала Кирилл Семенов буквально в упор расстреливал ворота «Ак Барса», но жестко подставить клюшку не удалось. Потом Сергей Шумаков сумел дотянуться до шайбы на пятаке, Билялов распластался на льду и не позволил тому себя обыграть. По итогу эпизода вместо ответного гола омичи получили четырехминутное удаление Роба Клинкхаммера за высоко поднятую клюшку и рассеченную губу Станислава Галиева.

282 «сухих» минуты Билялова. Тимур должен быть первым вратарем команды

Вторую шайбу «Ак Барсу» принес Владислав Кара, неожиданно получивший игровое время в таком важном матче — Квартальнов опять не прогадал с молодым игроком. Вот только за несколько секунд до того рефери явно проворонили очевидное нарушение на Шумакове во время вбрасывания. Это еще один эпизод, когда двусмысленная трактовка эпизодов судьями обретала судьбоносный поворот в игре. В голевом моменте, кстати, поучаствовал новичок Виктор Тихонов, который записал себе первое очко в «Ак Барсе». За всю первую часть сезона в составе СКА он набрал столько же. После игры он коротко прокомментировал это «Реальному времени»:



— Думаю, что любой хоккеист, придя в новый клуб, хочет сразу начать играть и набирать очки. Но здесь такая система — командная игра, и не особо важно, кто именно забивает. Главное — два очка и сделать свою работу, — сказал новый форвард «Ак Барса».

Матч получился не очень накаленным — казанцы легко нейтрализовали все опасные моменты, созданные «Авангардом». Даже если бы не случилось второго спорного гола, «Ак Барс» заслужил победу безоговорочно. Боб Хартли не сумел придумать ничего, чтобы нейтрализовать давление «барсов», которое постоянно выливалось в стопроцентные моменты. Постоянные вываливания «1 в 0» наглядно показывают, насколько «барсы» были проворнее. Даже лидер атак «ястребов» Андригетто за всю игру не нанес ни одного броска в створ ворот противника.

Даже когда канадский наставник снял вратаря за 2:30 до конца и гости едва не «закопали» в «куче-мале», все снова повернулось в обратную сторону — Джастин Азеведо в курьезном эпизоде отправил шайбу в пустые ворота — 3:0.

Тимур Билялов выстоял и когда Журавлев отправился отбывать наказание, а Хартли пошел ва-банк, выставив шестерых против четверых «барсов». Голкиперу пришлось проделать немало работы, так что свой очередной «сухарь» он получил более чем заслуженно и вновь доказал: именно он должен быть первым номером «Ак Барса».

Его серия без пропущенных шайб достигает уже 282 минуты — это рекордная «сухая» серия у всех вратарей «Ак Барса» в чемпионатах России. Родители Тимура, болевшие на трибуне, точно остались довольны. А сам Билялов ответил «Реальному времени» на вопрос о том, мотивирует ли его дополнительно присутствие родственников на трибунах:



— Да, они приходят на каждую игру. Это родители, жена, дети, родственники, родные со стороны жены (смеется). Они все приходят посмотреть, поддержать. Конечно, это придает мотивации. Поэтому я очень благодарен им, — сказал герой матча.

Дмитрий Квартальнов главный тренер ХК «Ак Барс» — Была живая, боевая игра — знали, что «Авангард» здорово играет в зоне обороны, проводит стремительные атаки, хорошо играет в давление. Здесь была довольно-таки равная игра, мы справлялись. Здорово, что забили этот гол под воротами — это не так часто бывает в игре с «Авангардом». В общем-то, и второй гол Влад (Кара, — прим. ред.) забил. После 2:0 соперник добавил, пара-тройка смен у нас не очень получилась. Вратарь у нас вытащил, мы где-то сыграли в обороне организованно, поэтому в концовке спокойно доиграли матч. — Как вам новички? — Неплохо. Новые люди, для них наша игра — тоже что-то новое. Витька (Тихонов — прим. ред.) давно не играл — думаю, он будет прибавлять, играть лучше. Здесь, я думаю, у нас вопросов никаких не будет. Рома (Рукавишников, — прим. ред.) молодец, какие-то вещи они могут улучшить и придать нашей команде силу. — Вчера вы говорили, что Лукоянов не будет играть, а сегодня он оказался в составе. — У нас Олег Ли получил травму на раскатке, поэтому так получилось. — Что скажете о Каре? Он играет немного, но сегодня забил. — Когда играешь 13-м нападающим, это довольно-таки тяжело. Он у нас здорово выходит 13-м, умеет это делать. Период-два сидит, потом выходит играть и довольно неплохо действует. Не каждый сможет так. — В чем трудность быть 13-м нападающим? — Все в игре, тем более ты играешь против серьезной команды, которая держит темп, держит борьбу. И ты не должен делать какие-то подарки сопернику, ошибаться. В общем-то, эти вещи с ходу тяжело делать.



Эрик Добролюбов