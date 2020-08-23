Конвейер «Ак Барса» работает, «Салават» без побед и четкой системы

Итоги хоккейного Кубка чемпионов

Фото: Ильнар Тухбатов (ak-bars.ru)

Заключительный день группового этапа турнира «TANECO Кубок чемпионов» сенсаций не предвещал — уже после двух туров было известно, что «Салават» свои шансы на финал утратил, а «Ак Барс», напротив, попал туда первым. Но «зеленое дерби» — это всегда отдельная история, стоящая особняком от турнирных раскладов. «Реальное время» разбирает первое «зеленое» противостояние сезона, а также подводит итоги турнира для казанского и уфимского коллективов. Почему в «Салавате» Ламсы забивают только легионеры и как «барсам» удается выигрывать даже молодежью — об этом в нашем материале.

«Зеленые» противостояния для Уфы по-прежнему важнее, чем для Казани

В принципе, о том, что ждет клубы «Ак Барс» и «Салават Юлаев» по окончании основной сетки турнира, было известно еще до начала вчерашнего матча. Казанцы досрочно, после двух побед кряду, получили право сыграть в финале первого в истории Кубка чемпионов, а вот судьба уфимцев была предопределена двумя же поражениями от «Магнитки» и СКА. Таким образом, Уфа лишилась шансов на финал турнира первой, еще во второй день турнира.

Букмекеры, например, без вариантов отдавали предпочтение хозяевам: на победу «Ак Барса» в конторах предлагали коэффициент в районе 1.50, на выигрыш «Салавата Юлаева» — 4.70. И тем не менее полноценного фаворита этой встречи назвать было невозможно. Хотя бы потому, что «Салават» в обычные дни и «Салават» в «зеленом дерби» — абсолютно разные истории, и минувший сезон очередное тому подтверждение.

Уже по первому периоду было заметно, что именно уфимцы сверхзаряжены на эту игру — они лучше двигались, больше владели шайбой и чаще выигрывали вбрасывания. «Салават Юлаев» уже по традиции проводит «зеленые дерби» (пусть и не официального сезона) с большей мотивацией и принципиальностью, чем «Ак Барс». Не изменила эту традицию и тренерская рокировка.

Уже по первому периоду было заметно, что именно уфимцы сверхзаряжены на эту игру — они лучше двигались, больше владели шайбой и чаще выигрывали вбрасывания. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

Впрочем, даже это не помогло «Салавату» — тренеры «Ак Барса» сумели промотивировать хоккеистов на остаток игры, и уфимская команда отправляется на утешительный матч за «бронзу» без единой победы на турнире.

— Первый период проспали — турнирная таблица сказывалась, все-таки место в финале себе уже обеспечили , — признавался во втором перерыве молодой форвард казанцев Кувардин. — Тренеры в перерыве сказали, что на игру пришли болельщики, мол, сами себя не позорьте. И мы вышли, показали игру.

Тренеры «Ак Барса» не боятся пробовать новую молодежь

Более того, заблаговременно решенные турнирные вопросы позволили тренерскому штабу «Ак Барса» внести коррективы и в комплектацию команды. В основе стало еще больше молодежи, при этом по-прежнему не было ведущих легионеров — Азеведо, Да Косты, Кормье и Доуса, а также главного российского голеадора команды Станислава Галиева.

Как показала игра, Дмитрий Квартальнов использовал матч с Уфой как возможность оценить новые сочетания и проверить еще нескольких молодых хоккеистов, помимо тех, что были просмотрены в контрольных поединках с татарстанскими командами. Так, например, под конец первого периода на лед вышел 17-летний Дмитрий Катилевский, получил свой айстайм и 19-летний Илья Сафонов, а место в рамке занял третий вратарь Амир Мифтахов. Ну а первый гол «барсов» забил 18-летний Кувардин, получивший передачу от тоже далеко не престарелого Хованова. В серии буллитов Хованов еще и «добьет» эффектным обыгрышем вратаря, и именно это попадание станет победным.

— Сказали: выходишь первую смену. Выбежал, глаза испуганные. Дали пас, я резко бросил — шайба сама зашла, я даже не поверил, что забил. Ребята поехали, сказали — гол, — описывал в перерыве свою шайбу Кувардин, который, кстати, и переходил в Казань из Уфы в обмен на Бурмистрова.

Тренерская рокировка в Уфе не привела к прорыву. Пока?

Преждевременная утрата Уфой шансов на финал показала, что Томи Ламса пока слабо контролирует ситуацию в команде.

Первые две игры имели одну общую черту — игроки «Салавата Юлаева» выходили на лед полностью дезориентированными и несобранными, как будто только что сошли с трапа самолета. Отсюда провалы в первых двух периодах и с «Металлургом», и со СКА.

Вторая общая черта этих матчей — дисциплина, точнее ее отсутствие. Если с «Металлургом» соперник тоже грешил удалениями, то в игре против Питера уфимцы стали грубить «в одну калитку», за что получали свои голевые наказания. Отсюда заметна третья тенденция — сдерживать чужое большинство «Салавату» пока тоже удается не слишком хорошо.

Более того, финский наставник по ходу турнира несколько раз удивил довольно непопулярными решениями, которые успехом на льду не увенчались.

Во-первых, это довольно странное исчезновение из второго звена и из состава вообще одного из лидеров атак команды Никиты Сошникова, связка которого с Михаилом Воробьевым и Дмитрием Кугрышевым работала на домашнем Кубке Республики Башкортостан. Там же, напомним, Сошников стал MVP турнира. Вместо этого Ламса принялся перестраивать тройки и порушил нашедшие было взаимопонимание связки. В игре с «Ак Барсом» Воробьев вышел с Амировым и Башкировым, а Кадейкин во втором звене дирижировал Жарковым и 19-летним Егором Сучковым.

Финский наставник по ходу турнира несколько раз удивил довольно непопулярными решениями, которые успехом на льду не увенчались. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

Как и его казанский визави, финский специалист в этой игре тоже не жалел игрового времени для молодых игроков. Помимо Сучкова, сыграли и 20-летний Алексей Пустозеров, и 18-летний Родион Амиров. Работало это несколько хуже, чем у казанцев.



— Можно сказать, что молодые хоккеисты Казани переиграли уфимцев? — спросили у финна журналисты после третьей игры.

— Я не знаю. Выигрывает и проигрывает вся команда. Это не зависит от того, есть ли молодые или нет, — ответил Ламса.

У «Салавата» серьезный дисбаланс в звеньях

Уфа, как обычно, довольно много забивала и на этом турнире. Впрочем, пропускала она еще больше. Именно более системный, прагматичный хоккей хотело видеть руководство «Салавата Юлаева», меняя местами Николая Цулыгина и Ламсу. Но какую-то системность в игре Уфы заметить пока сложно. Правда, капитан команды Григорий Панин считает иначе:

— Когда назначали Томи Ламсу, руководство мотивировало это тем, что хочет видеть более системный, организованный хоккей. «Салават» много забивает и больше пропускает. Процесс перестройки еще не закончен?

— Это касается любой системы. Нужно какое-то время, чтобы тренеры донесли до игроков свою систему, чтобы она прижилась. Переходный период в любом случае будет. Но, так скажем, от игры к игре мы прибавляем. В игре с «Ак Барсом» и СКА мы пропускаем много голов, но картинка того, что прививает нам тренерский штаб, уже видна. Эта система понятна, — отдувался за всех Панин.

Если же брать исключительно заброшенные шайбы, то всего их на на счету «Салавата» девять. Семь из них реализованы легионерской тройкой — три шайбы на счету Гранлунда, по два гола на турнире забили Хартикайнен и Маннинен. По одной шайбе у Кадейкина и Коробова.

— Я готов к давлению после этого провала в Казани. У прессы есть свое мнение, мы знаем в раздевалке, чего хотим добиться. Мы будем прогрессировать, у нас много молодых. Не все основные игроки выходили на лед, — резюмировал Ламса на пресс-конференции.

Амир Мифтахов пока не готов для КХЛ, но время есть

Это был не дебютный матч Амира Мифтахова в нынешнем межсезонье — он уже отстоял в игре с альметьевским «Нефтяником», оставив неоднозначное, но в целом положительное впечатление.

И в пропущенных шайбах вчерашней встречи однозначно винить его тоже не получается. В первом опасном эпизоде Мифтахов очень своевременно среагировал, когда Гранлунд набрасывал на пятак, а Ларсен подправлял шайбу — Амир одним движением забрал шайбу в ловушку.

А вот уже в следующей атаке «Салават» своим шансом воспользовался. Это Коробов на замахе убрал шайбу, отъехал ближе к кругу (Яруллин в это время почему-то стоял на колене и отворачивался) и прострелил Амира. Записывать этот гол в пассив голкиперу было бы несправедливо — защитники никак не помогли.

Во второй пропущенной шайбе защитника и вратаря тоже раскатали Хартикайнен и Гранлунд, и в таком эпизоде вряд ли справился бы и опытный голкипер.

Но в эпизоде с третьей шайбой Мифтахов мог бы спасать, хотя «подарок» ему снова преподнес свой же защитник Лямкин. А за пять минут до конца игры тот и вовсе допустил детскую ошибку при передаче из-за ворот, подарив шайбу Пустозерову — благо последний тоже не разобрался, замешкался и не сумел отправить шайбу в пустые ворота. Зато в серии буллитов Амир не позволил обыграть себя ни разу.

В серии буллитов Амир Мифтахов не позволил обыграть себя ни разу. Фото ak-bars.ru

Так или иначе, молодому вратарю пока не хватает опыта и уверенности, чтобы конкурировать на уровне КХЛ. Впрочем, время у него еще есть: 20 лет для вратаря — возраст почти младенческий.

