Шоу Галимовых. Как «Ак Барс» выиграл самый важный матч старта сезона

Казанцы продолжают штамповать победы на домашнем льду

В прошлом сезоне «Ак Барсу» откровенно не удавались матчи против питерского СКА: дома казанский клуб неожиданно уступил в матче открытия сезона — 1:6, а зимой был бит в гостях с похожим счетом — 1:5. На игры против одного из лидеров Западной конференции и самый богатый клуб КХЛ обычно настраивать не надо — всем хочется обыграть питерцев. У подопечных Дмитрия Квартальнова это получилось. О том, как «барсы» выиграли у СКА в основное время впервые с 2015 года — в репортаже «Реального времени».

Питерская атака неудержима, казанская защита надежна

Два дня назад «Ак Барс» одержал третью победу подряд, взяв верх над «Нефтехимиком» (3:2). Однако Дмитрий Квартальнов остался недоволен своими подопечными, назвав на пресс-конференции игру «неважной». Однако это касается только каких-то деталей — в целом же «барсы» продолжают оставаться самой стабильной командой Востока на старте сезона. Казанский клуб борется за первую строчку конференции с «Автомобилистом» и «Авангардом», заработав 81,8% от возможного количества очков.

Удачной серией из трех встреч могли похвастать и гости из Санкт-Петербурга, также претендующие на лидерство в своей конференции. В 13 матчах СКА забросил аж 34 шайбы, несмотря на слабоватое большинство (всего 15% реализации). Пропускает клуб в среднем почти два гола за игру, это много. В Казань армейцы приехали, последовательно обыграв дома «Салават Юлаев» (4:1) и в гостях московское «Динамо» (4:1) и рижское «Динамо» (3:0).

Казанцы на отличные показатели питерцев в атаке могли ответить уверенной игрой своей оборонительной линии, которая в межсезонье заметно омолодилась. Так, защитники «Ак Барса» Микаэль Викстранд и Даниил Журавлев стали лучшими хоккеистами сентября в КХЛ. Швед был признан лучшим игроком месяца в своем амплуа, а Даниил стал лучшим новичком сентября в лиге. Викстранд в первый месяц осени сыграл за «Ак Барс» 11 матчей и помог команде одержать 9 побед, набрав 10 (3+7) очков. Журавлев провел за «Ак Барс» 10 матчей в нынешнем сентябре, набрал 3 (0+3) очка и в среднем играет по 14:40 минут за встречу.

Два дня назад «Ак Барс» одержал третью победу подряд, взяв верх над «Нефтехимиком». Однако Дмитрий Квартальнов остался недоволен своими подопечными

Открытие сезона в составе СКА

Главная атакующая линия СКА — звено Ткачев — Лехтеря — Плотников. Однако настоящим открытием стал вратарь армейцев Алексей Мельничук, признанный КХЛ абсолютно лучшим голкипером по итогам первого игрового месяца лиги. Восемь матчей (6 побед), шесть пропущенных шайб, три «сухаря», 96,1% отраженных бросков — это впечатляющая статистика для вратаря, которого мало кто знал перед началом сезона. В СКА очень серьезная конкуренция на вратарской позиции, но швед Магнус Хелльберг пока находится в лазарете, поэтому Кочетков, Налимов и Мельничук боролись за место первого номера на равных. И именно Алексей вышел и сыграл очень сконцентрировано, показал отличный результат с соперниками разного класса, став полноправным «первым номером» СКА. 21-летний Мельничук на старте сезона сделал очень серьезную заявку на то, чтобы потеснить в итоге и Хелльберга.

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов по окончании утренней раскатки отметил, что игроки «Ак Барса» не будут иметь проблем с «физикой»:

— Команда подходит к матчу в приподнятом настроении, сегодня большая игра, матч топ-клубов. В составах обеих команд собраны сильные мастеровитые игроки.

— Этот матч будет для команды третьим за 5 дней. Насколько это сказывается на физической готовности?

— Мы в каждом матче включали в состав свежих игроков. В общем-то, мы об этом не думаем — думаю, в плане физической готовности все у нас нормально.

Евгений Перов по окончании утренней раскатки отметил, что игроки «Ак Барса» не будут иметь проблем с «физикой»

«Когда забивал гол, оставалось время в носу поковыряться и на колени встать, но я решил бросить»

Игру намного активнее начал «Ак Барс» — хозяева больше владели шайбой, больше времени проводили в зоне атаки, СКА отвечал лишь редкими контратаками. Но гости постепенно начали перехватывать инициативу и на 13-й минуте вынудили хозяев заработать первое удаление в матче — Андрей Педан сыграл очень неаккуратно и поехал в штрафной бокс за подножку. В большинстве у питерцев был отличный бросок от нынешнего капитана команды Сергея Плотникова, но он не достиг цели. В концовке периода Джастин Азеведо здорово убегал к воротам Мельничука, но после входа в зону соперника потерял шайбу.

Любопытно, что по итогам стартовой 20-минутки соотношение бросков было намного больше в пользу армейцев — 24:15. А вот в створ чаще попадали «барсы» — 10:7. В зоне атаки суммарно также больше времени провели подопечные Алексея Кудашова — еще ни одному сопернику «Ак Барса» в этом сезоне не удавалось за период столько времени проводить в нападении на «Татнефть Арене» (официальные цифры — 4 минуты 44 секунды).

Стоит отметить, что даже на матч с питерцами в «Татнефть Арене» не собрался аншлаг — в угловых и центральных секторах хватало свободных мест. А предыдущая встреча с «Нефтехимиком» и вовсе прошла при полупустых трибунах. И это при том, что казанская команда впервые более чем за год возглавила турнирную таблицу Восточной конференции, подопечные Квартальнова играют ярко и результативно и в спортивном плане никаких поводов для разочарований нет. Пока непонятно, что так влияет на посещаемость, должен пройти еще хотя бы месяц, чтобы делать глобальные выводы.

Зато ВИП-гостем матча стал главный тренер казанского ВК «Зенит» Владимир Алекно. В предстоящем волейбольном сезоне у него будет намного больше свободного времени, в том числе для походов на хоккей, так как казанским волейбольным клубом де-факто будет руководить старший тренер команды Алексей Вербов.

Во втором периоде команды сразу обменялись опасными моментами: у СКА снова мог отличиться Плотников, у «Ак Барса» в упор бросал Владимир Ткачев

Во втором периоде команды сразу обменялись опасными моментами: у СКА снова мог отличиться Плотников, у «Ак Барса» в упор бросал Владимир Ткачев, но Мельничук здорово выбрал позицию. А вот буквально через пару смен голкипер питерцев уже ничего не мог поделать с Артемом Галимовым, который остался совершенно один на пятачке у армейских ворот и вонзил шайбу под самую перекладину, открыв счет в матче.

— Матч со СКА был очень важным, мы старались выполнять установку тренера до конца. В моменте с голом хороший пас получил от Даниса Зиннуровича (Зарипова, — прим. ред.). Я его уже поблагодарил за такую передачу, что еще время оставалось в носу поковыряться у ворот и на колени встать, но я решил просто бросить, — рассказывал по окончании встречи довольный Галимов.

— Вы всегда Зарипова по отчеству называете или это такой юмор?

— Нет, это такой юмор.

— Сейчас в команде много молодых хоккеистов, своих воспитанников. Это такой тренд?

— Да, тренер доверяет нам. Нужно доказывать, работать дальше.

— Как вам ощущения от игры с одним из лидеров КХЛ?

— Вначале было какое-то волнение, но потом два-три силовых приема — и вошел в игру. Неплохо, думаю, сыграли.



Артем Галимовым остался совершенно один на пятачке у армейских ворот и вонзил шайбу под самую перекладину, открыв счет в матче

Раз Галимов, два Галимов

В середине 20-минутки забил уже другой хоккеист «Ак Барса» с фамилией Галимов — Эмиль. Его бросок вратарь СКА пытался достать в прямом смысле голыми руками — за секунды до этого Мельничук в пылу борьбы лишился части экипировки. После 2:0 в пользу казанского клуба питерцы ожидаемо рванули вперед, но по-настоящему опасных атак не проводили. Адам Рейдеборн уверенно шел к своему очередному «сухарю», которого в итоге не случилось.

Эмиль Галимов после игры был чуть более серьезен, чем его однофамилец:

— Забиваете второй матч подряд. Насколько довольны собой?

— Для каждого нападающего важно забивать. Мне доверили играть тренеры, партнеры хорошо выводили на бросок. Поэтому и забиваю.

— «Ак Барс» — лидер лиги по игре во вторых периодах. Это установка тренера — активная игра именно во втором периоде?

— Никто не смотрит на то, чтобы выиграть конкретно второй период. Просто стараемся перерабатывать соперника, и так получается, что пока забиваем. Есть у нас пара внутрикомандных моментов, говорить о них не буду. Пока получается. Если говорить вкратце, то многое решает настрой на атаку.

— У вас была стычка с форвардом СКА Барабановым, но вы не стали отвечать на грубость. Намеренно, чтобы не попасть под штраф?

— Он бросил после свистка. В хоккее так не принято. Потом он подъехал и извинился, сказал, что не слышал свистка. Поэтому все нормально. Но и штраф получить я не хотел, естественно.

— Ваша команда выступает очень уверенно, лидирует в Восточной конференции КХЛ. Чувствуете уверенность в своих силах?

— Самые главные игры впереди. Сейчас хорошо играем, и ладно, получается, значит все хорошо. Поэтому никто никакой эйфории не ловит.

В середине двадцатиминутки забил гол уже другой хоккеист «Ак Барса» с фамилией Галимов — Эмиль

В заключительном периоде СКА сначала забил только после судейского свистка. В одном из эпизодов Александр Барабанов зачем-то отправил шайбу в ворота после остановки игры и за это сначала нарвался на силовой прием от Эмиля Галимова, а затем и на дисциплинарный 10-минутный штраф за неспортивное поведение.

Важным моментом третьей 20-минутки стало удаление Фазылзянова. Если бы СКА его реализовал, то шансы питерцев спасти игру не были бы такими туманными. Но «Ак Барс» играл максимально организованно в меньшинстве и выстоял. Чуть позже в средней зоне сцепились Михаил Глухов и Артем Зуб, но двухминутный штраф получил только первый.

— Судейство комментировать не буду, — говорил после игры в микст-зоне Глухов. — Я шел на чистый силовой прием, ни в коем случае не хотел нанести травму. Ну удалили так удалили, это не обсуждается. Слава богу, ребята выстояли.

— Матч со стороны показался «рубиловом»…

— Накал большой, сегодня игра была важная. Встречались две серьезные команды, обе хотели выиграть.

В большинстве гости играли меньше минуты — в зоне атаки сфолил Йоонас Кемпайнен. Но свой гол гости все-таки забили — за 2 минуты 20 секунд до конца игры в большинстве отличился Алексей Бывальцев. В концовке «Ак Барс» довольно грамотно удержал победный счет (2:1) и обыграл СКА в основное время впервые с 2015 года.

Алексей Кудашов попробовал найти позитив даже в проигранном матче

Квартальнов: «Все могло быть наоборот»

Главный тренер СКА и сборной России Алексей Кудашов после игры попробовал найти позитив даже в проигранном матче:

— Думаю, зрителям игра понравилась: она была жесткая, быстрая, с моментами. Провалили второй период, соперник добавил в скорости, в жесткости, на пятак по-хорошему полез, а мы в этом компоненте проиграли. Это предрешило исход сегодняшней игры.

— Есть ли позитив в том, что, несмотря на трудный характер матча, забросили в концовке и чуть было не вернулись в игру?

— Позитив, естественно, есть, выигрывать третий период важно — значит, физически команда готова. Проявляет характер и пытается вытащить игру.

Дмитрий Квартальнов, в свою очередь, несмотря на очередную победу, отметил и негативные моменты в игре своих подопечных:

— Быстрая, живая игра была, жесткая в меру. Получился волнистый первый период — начали здорово, но потом чуть отошли. Второй период удался, перед третьим предупреждали, что соперник побежит вперед, но удаления нам осложняют жизнь. Надо лучше контролировать клюшку и не допускать их, поработать над этим моментом. Три удаления в матче с таким соперником — к сожалению, получили гол, нервная концовка была. Но, опять же, выстояли, молодцы.

— «Ак Барс» — второй в лиге по игре во вторых периодах. Почему команда играет так хорошо именно в середине матча?

— Думаю, что стали лучше выполнять задание. Мы очень здорово начали — были моменты, где-то могли забить, соперник держал. Где-то, может, полезли мы, может быть, соперник чуть дрогнул в каких-то моментах, так получается. Могло же быть все наоборот.

Теперь подопечные Квартальнова отправятся в двухматчевое выездное турне по маршруту Минск — Ярославль. После 12 проведенных встреч «Ак Барс» снова занимает первую строчку в Восточной конференции — «Автомобилист» потеснил казанцев всего на сутки.