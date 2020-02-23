Куда пойти в Казани: «Широкая Масленица», Маркетинг #реальноговремени и выставка с мужским характером

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

Фото: Дмитрий Резнов

Последняя неделя зимы порадует тремя выходными днями и насыщенной культурно-развлекательной программой. Казанцы и гости города смогут стать участниками традиционных масленичных гуляний, посетить теннисный «Кубок Ельцина» или выставку «Рыболов-охотник», а также «прокачать» свои профессиональные навыки на ежегодной конференции «Маркетинг #реальноговремени». В общем, нет повода отсиживаться дома. Подробнее о мероприятиях, которые ожидают нас с 24 февраля по 1 марта, в афише «Реального времени».

Восходящие звезды тенниса



Всю неделю в Казани будет проходить юниорский теннисный турнир «Кубок Ельцина», имеющий первую категорию. Победа в таком международном соревновании нередко становится для юношей и девушек пропуском в мир большого тенниса. В этом году в турнире примут участие 48 юношей и 48 девушек из 15 стран. Татарстан на соревнованиях представят сразу 10 теннисистов и теннисисток.

24 февраля в 18.00 в Казанской академии тенниса состоится церемония открытия турнира. С 25 февраля по 1 марта там же пройдет основной турнир в парном и одиночном разрядах. Самые сильные дуэты определятся 29 февраля, финал «одиночек» состоится 1 марта.

Место проведения: Казанская академия тенниса (Оренбургский тракт, 101).

Вход на все соревнования, а также церемонии открытия и награждения свободный.

0+

Фото Олега Тихонова

Соло виолончели

В понедельник, 24 февраля, в 17.00 в малом зале Казанской консерватории (Большая Красная, 38) состоится концерт талантливого петербургского виолончелиста Павла Глазырина. В программе — произведения Паганини, Форэ, Чайковского, Сен-Санса и Поппера.

Вход свободный.

6+

«Город детства»

24 февраля в 17.30 в Культурном центре «Московский» (ул. Королева, 47) пройдет концерт «Город детства». Перед зрителями выступят бэнд «Стиляги», арт-проект Sunrise и вокальная студия «Дорога звезд».

Вход свободный.

6+

Премьера в театре Камала

25 февраля в 19.00 в ТГАТ им Г. Камала (ул. Татарстан, 1) состоится премьерный показ проникновенного драматического спектакля «Все плывут и плывут облака...», посвященного памяти поэта Хасана Туфана. Поэтические строки переплетены в нем с эпизодами пьесы Туфана Миннуллина. Главной темой спектакля стала тема одиночества, тоски по родному краю в пору сибирской ссылки Хасана Туфана.

Билеты от 300 рублей.

12+

Фото kamalteatr.ru

Выставка с мужским характером

С 26 февраля по 1 марта в ВЦ «Казанская ярмарка» (Оренбургский тракт, 8) пройдет выставка «Рыболов-охотник». Российские компании-производители представят на ней инвентарь для зимней и летней рыбалки, оборудование для подводной охоты и дайвинга, охотничьи ружья и ножи, а также спецтехнику для добытчиков рыбы и дичи. Здесь же можно будет присмотреть разнообразную амуницию и снаряжение для охоты, рыбалки и туризма, ознакомиться с презентациями рыболовно-охотничьих баз и клубов, купить тематические сувениры.

Вход свободный

12+

Большое событие для бизнеса

28 февраля в Казани состоится ежегодная конференция «Маркетинг #реальноговремени. Тренды для брендов: как прокачать бизнес в мире digital». Федеральные спикеры-практики в области digital-маркетинга и PR расскажут о трендах, действенных каналах и инструментах продвижения, подкрепив сказанное реальными кейсами. В центре внимания в этом году — набирающие популярность контент-площадки TikTok и «Яндекс.Дзен».

КРК «Пирамида», ул. Московская, 3

Билеты — 3 900 рублей

12+

La Primavera и Артур Кагановский

28 февраля в БКЗ имени С. Сайдашева (пл. Свободы) состоится совместное выступление оркестра La Primavera с румынским дирижером и солистом Артуром Кагановским. В программе вечера прозвучат произведения П. Чайковского. Начало концерта в 18.30.

Билеты от 300 рублей.

6+

Поэтический моноспектакль Ольги Кабо

28 февраля в 18.30 актриса Ольга Кабо представит зрителям лирическую программу «Бушует снежная весна. Истории любви». Заслуженная артистка России продекламирует произведения классиков Серебряного века и поэтов-шестидесятников. В поэтическом моноспектакле «Времена года» прозвучат стихи А. Блока, А. Ахматовой, С. Есенина, М. Цветаевой, Б. Пастернака, И. Северянина, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной и других авторов.

Место проведения: филармония им. Г. Тукая (ул. Павлюхина, 73). Билеты от 500 рублей.

6+

Фото sk-ges.ru

Раздавай и властвуй

29 февраля в 17.00 в резиденции «Штаб» пройдет своп-маркет «Раздавай и властвуй». Это событие порадует тех, кто придерживается принципа ответственного потребления и готов дать вторую жизнь ненужным вещам. На мероприятие можно принести на обмен одежду и аксессуары или купить особенно ценные наряды на аукционе. Располагающую атмосферу создадут велком-дринки и сеты от диджеев. Принять участие в своп-маркете могут все желающие.

Вход свободный.

6+

Гуляем на Масленицу

29 февраля в 12.00 площадь у «Чаши» (ул. Сибгата Хакима, 4) станет центральным местом проведения «Широкой Масленицы». Провожать зиму будут там, где месяц назад располагался Ледовый городок и главная республиканская елка. В праздничной программе: театрализованное представление с традиционным обрядом сжигания чучела Масленицы, концертная и развлекательная программа, зимние забавы и игры. Здесь же можно будет отведать блинов с начинкой на любой вкус.

Посещение бесплатно.

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Масленичная ярмарка под Кремлем

29 февраля и 1 марта масленицу можно будет справить и на Кремлевской набережной. Здесь будут организованы масленичные гулянья, фестиваль «Валенки Show», розыгрыши и викторины.

Помимо традиционных русских блинов здесь обещают приготовить лучшие блюда татарской, азиатской, средиземноморской, восточной, американской и других кухонь.

Вход свободный.

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Фото Дмитрия Резнова

Масленица на Лебяжьем озере

1 марта в 10.00 масштабное празднование масленицы начнется и в лесопарке возле озера Лебяжье. Участников ждут концертная и развлекательная программы, штурм снежной крепости (если снег к тому времени не растает окончательно), обряд сжигания чучела Масленицы, ярмарка изделий народных промыслов и румяные блины, приготовленные по старинным русским рецептам.

Посещение бесплатно.

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Дебора Браун и Филармонический джаз-оркестр РТ

1 марта для слушателей филармонии под аккомпанемент Филармонического джаз-оркестра РТ споет легендарная джазовая вокалистка, обладательница премии «Грэмми» Дебора Браун (США).

Дебора продемонстрирует свой талант вокальной импровизации. Вокалистка одинаково хорошо исполняет джазовую классику, лирику бродвейских мюзиклов и собственные оригинальные композиции.

Начало концерта в 18.00. Билеты от 800 рублей.

6+

Фото ural.tatar

Хоккей, волейбол и баскетбол

25 февраля в 19.00 «Ак Барс» встречается в родных стенах с «Салаватом Юлаевым». Очередное «зеленое» противостояние на льду обещает быть ярким и запоминающимся.

А через два дня, 27 февраля, барсы сыграют дома с екатеринбургским «Автомобилистом». Начало матча в «Ак Барс арене» в 19.30.

Билеты от 200 рублей

6+

26 и 29 февраля волейбольный «Зенит-Казань» сразится с клубами «Газпром-Югра» (Сургут) и АСК (Нижний Новгород) соответственно. В среду начало матча с сибиряками в 19.00, а субботняя встреча с соседями по ПФО стартует в 17.00.

Билеты от 180 рублей.

6+

29 февраля в рамках Единой лиги ВТБ баскетбольный клуб «УНИКС» ждет в гости таллинский «Калев Крамо». Игра состоится в «Баскет-холле» в 18.00.

Билеты от 190 рублей.

6+

