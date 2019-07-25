Русский размер: почему клубы КХЛ играют на чем хотят?

Лига начнет сезон с тремя разными видами площадок и новой разметкой

В предстоящем сезоне Континентальной лиги должно быть по-настоящему весело. Во-первых, клубы лиги повадились менять размеры площадок на своих аренах в сторону их уменьшения. Но поскольку кто-то уже сузил свои «коробки» по канадскому или финскому образцу, а кто-то не успел, то через месяц с небольшим мы увидим в КХЛ три разных вида хоккея. Во-вторых, вдогонку ФХР выпустила новые правила разметки льда, чем усложнила и без того непростую ситуацию. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается в ней с помощью экспертов — экс-тренера сборной России Игоря Захаркина и хоккейного функционера Алексея Бадюкова.

Кому «финка», кому «канадка», а кто — по старинке

Мода на умеренное уменьшение домашних площадок (до «финского» размера — с 60х30 до 60х28 м) зародилась еще в прошлое межсезонье. Тогда о намерении «сузиться» заявили в «Ак Барсе», «Нефтехимике» и «Витязе». В сентябре, когда сезон 2018/2019 уже стартовал, о намерении перейти со следующего сезона на «финку» заявила и «Сибирь». Казалось бы, ничего страшного, у нас и до того были разные площадки — дальневосточные «Амур» и «Адмирал» вообще свои арены построили с североамериканскими размерами (60х26). Остальные по-прежнему придерживались европейского формата площадок, и серьезных опасений такой разнобой не вызывал.

Однако в нынешнее межсезонье проблема начала разрастаться как снежный ком. Клубы Континентальной лиги вдруг повально принялись кромсать свои площадки — кто до финских размеров, а кто-то не разменивался по мелочам и сразу урезал лед до «канадки».

С середины мая об уменьшении размеров домашних ледовых площадок объявили сразу восемь клубов. Первой ласточкой стал магнитогорский «Металлург», следом, 11 июля, об уменьшении площадки до «финских» размеров объявил «Автомобилист», ожидаемо к уменьшению льда приступила «Сибирь». Сузить свою площадки решили и действующие обладатели кубка — московский ЦСКА, а значит, на «финке» с этого сезона будет играть и «Спартак», который также проводит матчи на «ЦСКА Арене».

Московское «Динамо» решило пойти еще дальше — уменьшив «финку» до «канадки». У «бело-голубых», к слову, в проект новой «ВТБ-арены» изначально были заложены все три допустимых размера. В прошлом году москвичи заканчивали сезон на финской площадке, теперь же решили перейти на канадский вариант. Вскоре о переходе на североамериканский формат объявили в Нур-Султане и Сочи. А на прошлой неделе о переходе на канадский лед объявили в питерском СКА.

— С моей точки зрения, более правильный — финский размер. По разным причинам, — рассуждает постоянный эксперт «Реального времени» экс-тренер сборной России Игорь Захаркин. — Первая и самая главная — это травмоопасность. Мы знаем о нынешней проблеме НХЛ, где нередки случаи серьезных травм головы, сотрясений мозга. Но там хотя бы есть специальные более гибкие ограждения. Я думаю, что «финская» площадка позволит убыстрить игру, сделать ее более зрелищной и интересной. И в то же время есть возможность для тактического маневра.

Революцию в российском хоккее начали Рене Фазель и IIHF, а их «продавила» НХЛ

Так почему клубы Континентальной лиги скопом решили переформатировать свои площадки? Ответ довольно прост: дело в том, что в середине мая на очередном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) было принято решение проводить все последующие чемпионаты мира (то есть начиная с 2020 года) на площадках североамериканского стандарта.

Разумеется, руководители клубов (а особенно «базовых» клубов лиги) задумались о будущем — все-таки если даже главные международные турниры отныне будут проводиться на узких канадских площадках, то какой смысл тянуть резину и продолжать катать шайбу на «аэродромах»? Все равно рано или поздно мировой хоккей перейдет на узкие площадки. Ожидается, что в скором времени IIHF объявят о переходе на канадский размер и на Олимпиадах.

Так что болельщикам КХЛ стоит ожидать в ближайшее время переход на маленькие площадки еще на двух аренах лиги — в Риге и в Минске, где в ближайшие годы пройдут чемпионаты мира.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса», хоккейный комментатор и заместитель генерального директора московского «Динамо» по селекционной работе Алексей Бадюков видит в такой спешной перестройке как плюсы, так и минусы:

— Это путь, на который КХЛ ступила уже несколько сезонов назад. Но следующий чемпионат мира будет проходить на маленьких площадках, и тем самым в IIHF ускорили тот процесс, который происходит в КХЛ. Многие команды уже давно бы на них перешли, но старая инфраструктура многих дворцов не позволяет это сделать, поскольку должны быть «закладные» на разный размер площадок. Плюс еще и трибуны не трансформируются. Поэтому получается такой сырой проект, который, с одной стороны, интересен болельщикам, но по факту выглядит очень суматошно. В прошлом сезоне просматривалась такая тенденция, что хоккей интересно смотреть на разных площадках, но немного некомфортно для хоккеистов — ведь чувство дистанции, чувство борта тоже должно присутствовать, а оно в данном случае меняется. По этому поводу было даже несколько травм. Но, я думаю, рано или поздно мы все равно перешли бы на формат маленьких площадок — НХЛ свою линию рано или поздно прогнула бы, и, в принципе, в текущем году это и произошло. Так что это неизбежный процесс, — подвел итог Бадюков.

Влияет ли резкая смена размеров льда на результаты команд?

Итак, на сегодняшний момент в КХЛ сложилась следующая ситуация.

На площадке канадских размеров будут играть «Амур», «Адмирал», СКА, «Барыс», московское «Динамо» и «Сочи». На «финке» свои домашние матчи будут проводить «Ак Барс», «Металлург», «Нефтехимик», «Витязь», «Сибирь», «Северсталь» и, естественно, финский «Йокерит». Европейские размеры площадок на сегодня сохраняются на аренах «Салавата Юлаева», «Локомотива», «Торпедо», «Трактора», минского и рижского «Динамо» и «Куньлуня». Рассматривает возможность перехода на один из уменьшенных вариантов площадки в ближайшее время и «Авангард». Пока что в Балашихе европейские 60 на 30 метров.

Таким образом, мы имеем примерно равное количество клубов, которые будут играть на трех разных «коробках», а следовательно — в разные виды если не спорта, то хоккея.

— Конечно, правильно было бы — и это прописано в регламенте, чтобы соревнования проводились на хоккейных площадках одного размера, — комментирует Игорь Захаркин. — Но я думаю, что не у всех клубов есть возможность быстро перейти на такие площадки. Считаю, что хоккеисты достаточно быстро привыкнут к таким условиям, потому что мы знаем, что и у «Адмирала» уже была площадка меньших размеров, и в Тольятти. Сейчас просто таких площадок будет больше. Я думаю, что будет принято решение переходить на такие размеры льда везде, так что все равно надо начинать это делать.

Впрочем, если вспомнить, как выступили в свой первый сезон (2018/2019) на обновленном льду «Ак Барс» и «Нефтехимик», то с мнением эксперта можно поспорить. Обе татарстанские команды заметно сдали, теряясь именно на домашних играх. Об этом в недавнем интервью «Реальному времени» признавался и экс-капитан «Нефтехимика», а ныне форвард «Ак Барса» Эмиль Галимов:

— У нас площадку поменяли в межсезонье на финскую, и с адаптацией к новым условиям у большинства ребят почему-то возникли проблемы. Мы сразу стали плохо играть у себя дома, проигрывать, из-за этого начал нарастать ком проблем. На выездную серию едем — все вроде нормализуется, ловим свою игру. Потом возвращаемся домой и опять все проигрываем. Вот такие качели были.

ФХР подкинула клубам новую усложненную разметку

«Ледовые» сложности будущего сезона на этом не заканчиваются. В конце июня ФХР порадовала клубы и своими нововведениями, которые лишь осложняют ситуацию. С будущего чемпионата для всех хоккейных соревнований на территории России будут действовать новые правила разметки игровой площадки.

Правда, Алексей Бадюков отмечает, что это решение инициировано не ФХР. По его словам, отечественная федерация лишь подчиняется указаниям, получаемым из IIHF:

— Правила и разметку утверждает не ФХР. Федерация сотрудничает с КХЛ и IIHF. А поскольку на чемпионате мира будут играть по правилам IIHF, то, соответственно, и наша лига должна проводить чемпионат по этим правилам. Так что с уменьшением площадки никакой связи нет.

Первое новшество затрагивает две линии ворот: они смещаются на 65 см в сторону ближайшего борта. Второе относится к четырем кругам вбрасывания, расположенным в конечных зонах: они смещаются на 55 см в сторону ближайшего короткого борта.

Можно ожидать, что на широких площадках это новое правило только уменьшит возможности обострить игру после вбрасывания — ширина площадки позволит отдалить точку вбрасывания до недосягаемого для быстрого броска расстояния.

Также по новым правилам за воротами должна быть нанесена разметка в форме трапеции. Ранее главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов анонсировал новое правило, согласно которому вратарь при выходе из ворот за лицевой линией сможет играть с шайбой только в пределах этой трапеции. В противном случае на команду будет наложен малый штраф.

Также по новым правилам за воротами должна быть нанесена разметка в форме трапеции. Фото orsk-hockey.ru

Это означает, что чем уже площадка, тем меньшим будет место для маневра у вратаря. Трапеция будет одного размера для всех, и в условиях канадской коробки это ограниченное пространство можно будет легче зажать в «тиски» с двух сторон. Тут уже так просто не выбросишь по борту и не отъедешь с шайбой в противоположную сторону.

Учитывая, что в наступающем сезоне КХЛ будет некий «переходный период», такое вмешательство Федерации хоккея России выглядит не очень своевременным.

Игорь Захаркин, впрочем, считает, что это нововведение не должно серьезно осложнить игру хоккеистам:

— Конечно, учитывая все эти нюансы, опасения справедливы. Но вместе с тем я хочу снова сказать, что хоккеисты достаточно быстро привыкают к этим особенностям и быстро адаптируются. Год еще есть, и я думаю, что во время чемпионата еще обязательно будут внесены соответствующие коррективы, поэтому просто нужно дать время. Важно, что это началось, клубы начали менять площадки, и, я думаю, к единому стандарту придут все.