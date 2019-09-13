Евгений Лисовец: «Обсуждали дерби с Хенкелем из «Ак Барса». Пообещали, что будем играть «в кость»

Интервью с новичком «Салавата Юлаева»

Евгений Лисовец, 24-летний белорусский защитник, в сезоне 2018/2019 был лучом света в темном царстве прошлогоднего минского «Динамо», набрав 24 очка и став самым результативным среди защитников команды. Этим летом Евгению предлагали в Минске новый контракт, однако он решил перебраться в столицу Башкирии. Как утверждает сам хоккеист, ему всегда импонировал стиль игры именно «Салавата Юлаева». «Реальное время» побеседовало с новичком уфимского клуба о мотивах этого перехода, настрое на «зеленое дерби», проблемах белорусского хоккея и башкирской кухне.

«Уровень организации здесь повыше, но коньки везде точат на одном станке»

— Евгений, ну как тебе в новом городе и стране?

— Всем доволен. Ничего необычного пока не встретил — все-таки между Белоруссией и Россией разница невелика — и там и здесь русскоговорящие люди.

— Ты уже отмечал особую атмосферу в «Салавате», когда приезжал в Уфу в составе другой команды. Что скажешь теперь, увидев систему изнутри?

— Что касается хоккейной составляющей, то в каждом клубе свои нюансы, свои подходы. Возможно, здесь более профессиональный подход, команда выше уровнем, но ведь везде коньки точат на одном станке (смеется).

Атмосферу, я думаю, почувствуем завтра, во время первого домашнего матча с «Автомобилистом» (беседа проходила 11 сентября, — прим. ред.), но уверен, что она будет классной. В Уфе арена все-таки поменьше, не такие большие трибуны, и когда они забиваются и классно поддерживают, это по-особому ощущается. Но в Минске тоже болельщики супер, и я благодарен им за такую поддержку.

Фото vk.com/hcsalavat

Везде надо выкладываться на сто процентов — это понятно. Возможно, здесь спрос больше и выше уровень хоккеистов, поэтому тренировки получаются сложнее. Все стараются, работают на максимуме

— С башкирской кухней познакомился?

— Заметил, что тут очень любят подавать различную выпечку — пирожки с мясом, с капустой и прочими начинками. Все достаточно вкусно.

— Уже заметил какие-то основные отличия в игре новой команды, да и в тренировочном процессе, по предсезонному турниру и по первым матчам?

— Конечно, есть отличия и в тренировочном процессе, другой подход. Везде надо выкладываться на сто процентов — это понятно. Возможно, здесь спрос больше и выше уровень хоккеистов, поэтому тренировки получаются сложнее. Все стараются, работают на максимуме.

В игровом процессе да, системы разные, и я думаю, что система игры «Салавата» мне вполне подходит.

— Пока ты получаешь не очень много игрового времени — одна игра, 7 минут «айстайма». В чем дело?

— Думаю, этот вопрос не совсем ко мне. Но сколько бы ни давали времени на льду, надо выходить, работать и помогать команде. Цель у нас одна — выиграть Кубок Гагарина, и если дали 7 минут, значит надо выходить и отработать их на 120 процентов.

«Сколько играю в КХЛ — всегда нравился стиль игры Уфы»

— В мае «Динамо» сделало квалификационное предложение сразу двенадцати игрокам, в том числе и тебе. Когда «Салават» сделал свое предложение и ты выбрал Уфу, какой была основная мотивация?

— Сколько времени играю в КХЛ — мне всегда нравился стиль игры Уфы, нравилась, опять же, атмосфера здесь на матчах. Ну и «Салават Юлаев» — это топ-клуб как-никак, и в любом случае это шаг вперед.

Конечно же, очень хотелось перейти сюда, поиграть с топ-игроками и побороться за кубок.

— Несмотря на неудачный для минского «Динамо» прошлый сезон, индивидуально для тебя он получился самым успешным в карьере — 24 очка, 7 шайб — 17 передач. Как можешь объяснить такой парадокс? Перерос команду?

— Там я играл на позиции основного защитника, был на основных ролях. Мне доверяли, и я свою задачу выполнял. А перерос или не перерос — это я сказать не могу, не мне судить.

— Белорусские болельщики отмечают, что ты хорош в подключении в атаку, у тебя хороший бросок от синей линии, однако в защите якобы работаешь не без ошибок. Что сам выделишь в своей игре, какие плюсы и минусы?

— По поводу ошибок в обороне — в хоккее от этого никто не застрахован, все ошибаются, и это нормально. По поводу недоработок не согласен — я стараюсь доработать и выложиться на 100 процентов в каждом моменте.

А сильные качества все-таки не мне выделять. Да, стараюсь подключаться к атаке, но мое мнение такое, что все пятеро должны играть и в своей зоне, и в атаке. То есть и защитники помогают нападающим, и нападающие — защитникам. Такой хоккей исповедует и сам клуб «Салават Юлаев».

— Есть у тебя задача показать себя в Уфе и попасть в Национальную хоккейную лигу?

— Конечно, есть определенные мысли. Я думаю, у каждого хоккеиста такие цели. Поиграть в НХЛ — это мечта любого мальчика-хоккеиста. Да и взрослого хоккеиста тоже.

Но в любом случае сейчас все мысли о «Салавате» — чтобы выступить тут достойно и выиграть Кубок. А там уже будет видно.

«Белорусов нельзя считать легионерами. Мы же союзные государства»

— Уже не первый год в КХЛ продолжается дискуссия вокруг статуса белорусов — считать их легионерами или нет. Каково твое мнение? Все-таки сборные у нас разные.

— Да, национальные команды разные, но ведь мы союзные государства. Я считаю, что мы, белорусы, не должны считаться легионерами в России, как и россияне в Беларуси. Да и не так много белорусских хоккеистов в российских командах.

— Минувшним летом сразу два лидера обороны «Динамо-Минск» и сборной Белоруссии ушли в команды Востока КХЛ: Хенкель в Казань, ты — в Уфу. Наверняка слышал о принципиальном противостоянии «Салавата» и «Ак Барса»? Говорили уже на эту тему с Кристианом?

— Да, мы с Кристианом очень хорошо общаемся и даже говорили на эту тему. Говорили, что когда встретимся в игре друг против друга, будем биться в кость (смеется), что называется до последнего. И для меня, и для него, я думаю, эти матчи тоже будут принципиальными.

Фото sportnaviny.com

Мы с Кристианом (на фото) говорили, что когда встретимся в игре друг против друга, будем биться в кость (смеется), что называется до последнего. И для меня, и для него, я думаю, эти матчи тоже будут принципиальными

— В регулярном сезоне нас ждет сразу шесть «зеленых дерби», включая вынесенное в Европу. Как считаешь, оправдан ли такой насыщенный дерби календарь? Все-таки противостояние может девальвироваться, если его будет так много.

— Ну да, с Казанью будет достаточно много матчей. Но интерес, я думаю, не должен потеряться — все-таки обе команды высокого класса, и зрителям всегда приятно смотреть на игру сильных команд. Тут только плюсы — и для зрителей, и для нас.

— В нынешнем сезоне СЮ ждет еще и Кубок Шпенглера, на котором клубы КХЛ в последние годы выступают неудачно. Как считаешь, в чем причина этого? Недостаток мотивации, когда нужно решать свои задачи в «регулярке» КХЛ?

— Турнир довольно старый, и в любом случае хоккеистам всегда приятно приезжать туда сыграть. Там очень классный город и всегда шикарная атмосфера. Почему не получается у команд КХЛ? Даже не знаю, в хоккее все хотят победить.

— В «Салавате» настроены выигрывать Кубок Шпенглера, или это приятное дополнение к основной задаче — победе во внутреннем первенстве?

— В любом случае основная задача — выиграть Кубок Гагарина. Но и Кубок Шпенглера тоже хочется выиграть. Хоккеист — не хоккеист, если не хочет выигрывать все матчи.

«В Белоруссии нет кризиса в хоккее. Просто общий мировой уровень подравнялся»

— Судя по тому, как ты недавно в эфире белорусского радио сетовал на принцип комплектации «Динамо», тебя все еще заботит судьба родной команды?

— Все-таки это мой первый клуб в КХЛ — они открыли мне дорогу в эту лигу, и там я провел немало сезонов. И конечно, мне небезразличны люди, которые там остались. Конечно же, я слежу за командой.

— В нынешнем сезоне у минчан пока одна победа — над «Спартаком». Сможет Крейг Вудкрофт выправить ситуацию?

— Это достаточно качественный специалист, который умеет работать с игроками. Я смотрел первые игры, видно, что в каждой игре они выходят и бьются — нет такого, что они 0:5 легли и ушли. Думаю, у ребят все будет хорошо, они нащупают свою игру.

Фото hockey.by

Крейг Вудкрофт — достаточно качественный специалист, который умеет работать с игроками. Думаю, у ребят все будет хорошо, они нащупают свою игру

— Сборная Белоруссии вернулась в элитный дивизион. Хоккей в стране возрождается после кризиса, или подтянулось новое поколение хоккеистов, выросших в КХЛ?



— Если брать национальные сборные, то в мире выделяются только несколько команд, топ-6 — Россия, Швеция, Канада и еще несколько сборных. Дальше идет пул из команд примерно одного уровня, все подтянулись. Казахи, белорусы, немцы, норвежцы и другие — все могут выиграть у кого угодно.

Так сложилось, что мы вылетели и теперь обратно зашли. Я бы не сказал, что это какой-то провал или проседание хоккея в стране. Просто все команды сейчас подравнялись.

— Очень странная ситуация сложилась с руководством сборной. Перед прежним тренером Андреем Сидоренко поставили задачу вывести Белоруссию в элитный дивизион — он справился, но его поменяли на Михаила Захарова. Что там произошло?

— Даже не знаю, что случилось, но так или иначе сейчас новый тренер. Не могу сказать ничего плохого ни про Сидоренко, ни про Захарова, они оба достойные специалисты. Федерация так решила, им виднее.