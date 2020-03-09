Эмоций у «Нефтехимика» на плей-офф не хватило — дальше идет «Ак Барс»

Очень неоднозначный сезон для Нижнекамска

Нижнекамск прощается с хоккеем до осени, уступив «Ак Барсу» в четырех встречах в первом же раунде плей-офф. Однако назвать сезон «волков» неудачным будет несправедливо — на финише регулярного чемпионата «Нефтехимик» сделал все, чтобы ворваться в кубковую восьмерку Востока. А дальше хоккеистам нижнекамской команды не хватило эмоций — огонь в их глазах был заметен преимущественно лишь в начале матчей, а те, на кого рассчитывали в атаке, ушли в тень. «Реальное время» разбирает, почему «Ак Барс» прошел нижнекамцев так быстро, куда пропали Павел Порядин, Зак Митчелл и Мэтт Уайт и чего теперь ждать от «Нефтехимика» и его руководства.

Лидеры Нижнекамска потерялись в серии — забрасывала лишь небольшая группа игроков

Первая по-настоящему упорная и равная борьба, которую татарстанские команды показали в третьей игре, ясно дала понять — у себя дома «волки» играют по-другому, и коленки у их голкиперов уже не дрожат. Нагло лезли на ворота Хайруллин и Порядин — казанской стеснительности и неуверенности как будто и не бывало. Не скупились нижнекамцы и на драки.

А вот мастерства и опыта все-таки не доставало. Абсолютно необязательная серия удалений от хозяев льда на стыке второго и третьего периодов и под конец основного времени третьего матча сыграла в итоге ключевую роль — сил на овертайм у «волков» уже не осталось.

— Конечно, очень тяжелая игра, — признавался после третьей игры Дмитрий Квартальнов. — Но два периода была хорошая игра, были моменты как с одной, так и с другой стороны. Думаю, что вратари выглядели на пять с плюсом. В овертайме нам повезло — мы поджимали, поджимали, боялись контратаки, вот этого выхлеста. Но рисковали, ребята молодцы.

«Конечно, очень тяжелая игра», — признавался после третьей игры Дмитрий Квартальнов

Сыграл за «Ак Барс» в третьем поединке (да и в четвертом тоже) и тот факт, что забивать и брать игру на себя способны многие хоккеисты — от работяги Глухова и молодого Воронкова до Галимовых и Галиева. В составе «Нефтехимика» же группа забивающих, к сожалению, неожиданно скукожилась к плей-офф до Кулакова, Хайруллина и Шиксатдарова.

Пропали североамериканские легионеры, на которых в Нижнекамске рассчитывали. Даже Порядин в этой серии несколько потерялся — он периодически старался обострять во всех играх, но не хватало хладнокровия для завершающего броска.

Так мы и получали серию «в одну калитку». Неуверенная игра вратарей в Казани и лидеров атаки в Нижнекамске вылились в 0-3 уже к 8 марта.

Лучший период «Нефтехимика» и Порядина в серии

На четвертый матч в «рамке» у «Ак Барса» вновь вышел Тимур Билялов, а начинала игру тройка нападения Азеведо — Кормье — Петров и Виртанен — Яруллин в защите.

«Нефтехимик» же решил оставить в воротах неплохо отстоявшего предыдущую встречу Константина Барулина, а также Мерфи и Пайгина в защите и Уайта, Митчелл и Порядина в атаке в старте. Ставка на то, что с легионерами у Павла появится больше вариативности в атаке, поначалу, казалось, действительно сыграет. Однако остроты форварда хватило на один стартовый период, а дальше Порядин вновь ушел в тень.

Как и в двух последних встречах, наглее и злее в дебюте матча выглядел «Нефтехимик», у хоккеистов которого явно руки чесались наконец-то порадовать своих поклонников.

Уже на старте встречи Порядин мог, наконец, открыть счет своим голам в Кубке Гагарина, когда получил передачу на пятаке от выскочившего неожиданно из-за ворот Рясенского, но вновь форварду не хватило расторопности или хладнокровия — толком протолкнуть эту шайбу в упор он почему-то не сумел.

Уже на старте встречи Порядин мог, наконец, открыть счет своим голам в Кубке Гагарина

Порядин все-таки сыграет свою роль в заброшенной шайбе, которую, правда, рефери отменит после видеопросмотра. Это уже третий гол «Нефтехимика» в противостоянии с «Ак Барсом», который не засчитали судьи.

Нижнекамцы продолжили свой навал после отмененной шайбы, хорошо держа шайбу, практически лишив ее казанцев и накатывая волна за волной на ворота Билялова. Очевидно, что в этом матче «Нефтехимик» вышел еще злее, чем даже в третьем поединке.

Первый настоящий момент у «Ак Барса» случился лишь за 5 минут до перерыва — это Азеведо получил передачу в левом круге от Кормье и в одно касание попытался переправить шайбу в ворота, но Барулин легко отразил этот бросок.

В целом же период прошел при явном преимуществе хозяев льда — «Нефтехимик» не давал «Ак Барсу» создавать серьезных угроз своим воротам, встречал и быстро накрывал соперника, едва тот принимал шайбу, ну и блокировать броски успевал вовремя.

«Ак Барс» забрал игру в свои руки

Однако после перерыва картина поменялась. Казанцы задвигались быстрее, и уже по первым минутам стало понятно, что прежнего доминирования «Нефтехимика» на льду уже не будет. Нижнекамцы поменяли взрывную тактику на выжидательную и осторожную, понимая, что нахрапом взять «Ак Барс» не удалось.

И все-таки однажды хозяева льда недоглядели: лучший бомбардир «Ак Барса» в регулярке Станислав Галиев каким-то образом остался один в правом круге и даже имел несколько секунд, чтобы подумать и хорошенько прицелиться — и шайба «сняла паутину» над плечом Барулина. После пропущенного гола вратарь еще долго не мог поверить, что она побывала в воротах, качая головой — «не может быть!».

Нижнекамцы собрались слишком поздно



Слабо работало большинство у «Нефтехимика» и соответственно хорошо нейтрализация меньшинства — у «Ак Барса». Дважды садился в штрафбокс Фисенко, но заметными проблемами для Казани это не оборачивалось.

Нижнекамск никак не мог вновь взорваться и вынудить «Ак Барс» потеть в своей зоне. В третьем периоде, когда «волкам» с самого начала нужно было во что бы то ни стало отыгрываться (иначе — конец сезона и отпуск), хозяева льда будто и сами стали доигрывать этот матч.

Опасной активности у ворот Билялова практически не создавалось, вновь растворился Порядин, как и его партнеры Уайт и Митчелл. Изредка какую-то остроту обозначал разве что Йонас Энлунд, да и то лишь номинальную.

Только когда до конца третьего периода оставалось пять минут, «волки» наконец взбодрились и вспомнили, что пора бы уже и отыгрываться. «Нефтехимик» хорошенько закрыл «Ак Барс» в его зоне и начал давить, набрасывая на ворота Билялова в надежде на отскок.

За две минуты до конца Барулин ринулся на скамью, выскочил шестой полевой, но «барсы» тут же шайбу перехватили и едва не забросили из своей зоны — проброс.

«Почему забивали так мало? Где-то не хватило мастерства, где-то хладнокровия. Но и соперник не давал нам много забрасывать. Противник дает на размышление гораздо меньше времени, чем в регулярном чемпионате», — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ

Во время тайм-аута, который взял Вячеслав Буцаев, нижнекамцы встали в круг и обхватили друг друга за плечи, как перед последним боем. Расставившись в зоне «Ак Барса», они уверенно удерживали шайбу до тех пор, пока в очередной раз защитник не набросил на ворота, а Билялов отбил ее перед собой — нападающий «Нефтехимика» мог затолкать шайбу, но вовремя отставленный щиток Билялова уничтожил последний шанс «волков» на спасение — 4-0 в серии.

— Почему забивали так мало? Где-то не хватило мастерства, где-то хладнокровия. Но и соперник не давал нам много забрасывать. Противник дает на размышление гораздо меньше времени, чем в регулярном чемпионате, — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ.

Неоднозначный сезон Буцаева — волевая концовка регулярки и потухшие глаза в плей-офф

«Нефтехимик» выдал мощнейшую концовку регулярного первенства, вырвав последнюю путевку в плей-офф в соперничестве с целым рядом клубов. Однако на сам розыгрыш Кубка Гагарина у нижнекамцев, похоже, не осталось сил.

Речь даже не столько о физических возможностях, сколько о моральных и эмоциональных ресурсах. Похоже, что все эмоции команда Буцаева оставила именно решая задачу попадания в плей-офф. В головах у хоккеистов оставалась эта ленточка, которую нужно было сорвать. Но время показало, что на дальнейшую борьбу команда собраться не сумела — хоккеисты просто успокоились, посчитав, что выполнили задачу на сезон. Творить сенсацию в первом раунде плей-офф — на это сил и амбиций у нижнекамских игроков, судя по всему, уже не хватило.

На дальнейшую борьбу команда собраться не сумела — хоккеисты просто успокоились, посчитав, что выполнили задачу на сезон. Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Возможно, этой команде не доставало опыта — в ней много молодых хоккеистов, а те, кто постарше, в кубковых сражениях участвовали мало. Не хватило опытного лидера и надежной вратарской линии.

— Если говорить в целом о серии, то нам немного не хватило игровой дисциплины. А так, у нас молодая команда, и, может быть, молодежь где-то немного затрясло. Но эта серия станет для нас большим опытом на будущее, — размышлял после игры форвард «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин.



Впрочем, назвать сезон неудачным для Нижнекамска язык тоже не повернется. Во время гладкого чемпионата команда Буцаева выдавала мощные победные серии, а когда было необходимо, сделала самый важный рывок, даже потеряв своего капитана и одного из самых опытных игроков.

«Нефтехимик» вернулся в Кубок Гагарина всего через один сезон, оставив позади хорошо укомплектованные «Куньлунь»», «Трактор» и «Адмирал».

Сейчас перед новым директором «Нефтехимика» Игорем Ларионовым много вопросов: во-первых тренерская карьера Буцаева в Нижнекамске складывается неоднозначно, и нужно решать — давать ему карт-бланш на строительство команды под него, или задумывать перестройку.

Более того, новый руководитель обещал, что клуб будет принципиально по-новому работать над повышением своей популярности и привлечением болельщиков. Будет любопытно посмотреть, как поменяется «Нефтехимик» в это межсезонье — возможно, нас ждет структурная перезагрузка.

«Ак Барс» же движется дальше — впереди, скорее всего, «Сибирь». Новосибирцы Николая Заварухина в этом сезоне умеют сушить команды, а Харри Сятери в воротах готов портить кровь любому сопернику.