Куда пойти в Казани: органный концерт в канун Рождества, домашние матчи «Ак Барса» и много джаза

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

Вторая праздничная неделя в культурном календаре Казани отметится изобилием концертов, приуроченных к 7 января — празднованию православного Рождества. Органные, джазовые и эстрадные вечера пройдут сразу на нескольких площадках города. Эпоху «Великого Гэтсби» обещает воссоздать джаз-оркестр из Словакии, Театр на Булаке отметит свой первый юбилей, в ЦСК «Смена» покажут серию любопытных киноновинок 2019-го. Помимо этого, в городских парках продолжатся открытые мастер-классы по фигурному катанию и зимние турниры, а ХК «Ак Барс» проведет сразу два домашних матча. Подробнее — в афише «Реального времени».

Органный концерт в рождественский сочельник

6 января в Большом концертном зале им. С. Сайдашева пройдут два заключительных концерта «Рождественского фестиваля». В 11 и 14 часов органистка Лада Лабзина и Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой представят программу «Свет Вифлеемской звезды». В рождественский сочельник прозвучат рождественские хоралы Иогана Себастьяна Баха, «Танго для органа» Ги Бове, а также фрагменты из мессы аргентинского композитора Ариэля Рамиреса «Рождество Господне».

Билеты: от 300 до 500 рублей

6+

Кинопоказы в «Смене»: фильм о русской эмиграции, французский ромком и история внучки знаменитого зомби

В новогодние праздники Центр современной культуры «Смена» организует серию кинопоказов свежих отечественных и зарубежных фильмов, так и не добравшихся до полноценного российского проката.

6 января пройдет показ американской документальной ленты «С любовью, Антоша», посвященной памяти актера Антона Ельчина. Фильм «скроен» из воспоминаний его родителей и всех тех, с кем ему довелось разделить съемочную площадку: Уиллема Дефо и Николаса Кейджа, Дженнифер Лоуренс и Кристен Стюарт, Джей Джей Абрамса и Джоди Фостер.

7 января зрителю представят французский фильм в жанре фэнтези «Малышка Зомби». История Клервиуса Нарцисса, самого знаменитого в мире зомби, оживет в рассказе его внучки, которая переезжает в Париж и, желая произвести впечатление на новых одноклассниц, невольно навлекает на себя силы гаитянской вуду.

Фото Ильи Репина

8 января состоится показ еще одного американского фильма — комедии «Гив ми либерти». Режиссер российского происхождения Кирилл Михановский снял историю о трех поколениях русской эмиграции, мелких аферистах и обаятельных маргиналах, которые оказываются в одном микроавтобусе по дороге на шумные поминки.

9 января в «Смене» покажут обаятельный французский ромком, как его окрестили критики, Кристофа Оноре — «Одной волшебной ночью». Главная героиня преподает в колледже и является объектом восхищения своих студентов, но однажды это сыграло с ней злую шутку. Муж находит в телефоне любовное сообщение от одного из подопечных жены и устраивает большой скандал. Тогда она отправляется в отель и селится в номере 212, где вспоминает историю их любви и прокручивает в голове свои первые свидания.

11 января пройдет показ драмы американского режиссера Джоны Хилла «Середина 90-х». Фильм повествует о взрослении юного калифорнийца Стиви со всеми подростковыми проблемами, тусовками и комплексами.

12 января в «Смене» пройдет заключительный показ праздничного цикла: зрители увидят ленту «Прощание» китайско-американского режиссера Лулу Ванг. По сюжету, начинающая 30-летняя писательница китайского происхождения живет в Бруклине, но очень привязана к оставшейся на родине бабушке. Внезапно выясняется, что бабушка больна, жить ей осталось недолго, но расстраивать ее не хотят и о скорой смерти решают умолчать. А чтобы все члены большой семьи успели попрощаться с умирающей, ей скажут, что все съезжаются на свадьбу внука, который на самом деле жениться не рвется.

Билеты: 200 рублей

16+

Мастер-классы по фигурному катанию и турниры по керлингу в парках Казани

Фото tatar-inform.ru

Вторая праздничная неделя завершит основную программу городских гуляний в парках и скверах Казани. Каждый день в различных городских локациях проходят театрализованные представления и встречи с Дедом Морозом. Полную программу от Дирекции парков и скверов можно найти по ссылке, а «Реальное время» уже изучило календарь и выбрало пятерку самых интересных событий для семейного посещения.

В среду, 8 января, и в субботу, 11 января, в 11 часов в парке «Черное озеро» будут проходить открытые мастер-классы по фигурному катанию. Также 8 января в 16 часов в Горкинско-Ометьевском лесу будет организован музыкальный квартирник «Тамара Nova и Альберт Махмутов в ЛЕСу». В полдень 11 января в парке им. Горького стартует чемпионат по футболу в валенках. 12 января в 10 часов в Горкинско-Ометьевском лесу будет проходить бесплатный лыжный забег, а в 15 часов в парке «Черное озеро» состоится турнир по керлингу.

Вход свободный

0+

Первая камерная сцена Казани — «Театр на Булаке» — отмечает 10-летие



Фото blog21.livejournal.com

10 января в 19 часов в зале КРК «Пирамида» труппа «Театра на Булаке» представит особенную программу — «10 ЛЕТ! У нас все по-настоящему». Театрализованный концерт, как обещают артисты, включит этюды от актеров, поздравления коллег по театральному цеху и лучшие номера из самых кассовых спектаклей театра: «Зима», «Эмигранты», «Боинг-Боинг», «Отель VEGAS».

Билеты: от 100 до 1000 рублей

6+

«Ак Барс» сыграет дома с «Металлургом» и нижегородским «Торпедо»

Казанский хоккейный клуб начнет неделю сразу с двух матчей чемпионата КХЛ. 7 января «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом», а уже 9 января примет нижегородское «Торпедо».

Билеты: «Ак Барс» — «Металлург» — от 350 до 1700 рублей

Билеты: «Ак Барс» — «Торпедо» — от 250 до 1400 рублей

0+

Московский джаз-бэнд Real Jam везет в Казань «Джаз перед Рождеством»

Фото ponominalu.ru

Вечером 6 января в филармонии им. Г. Тукая выступит столичный джаз-бэнд Real Jam с тематической рождественской программой. Real Jam исполняет традиционный джаз на английском языке и мейнстрим-мелодии из советских кинофильмов. В программе: мировые хиты в духе Mr. Sandman, Puttin’ on the Ritz и классический спиричуэл When The Saints Go Marchin’ In, а также самые известные зарубежные и советские джазовые и эстрадные композиции.

Билеты: от 1 200 до 1 500 рублей

12+

Мастер-класс по батику в казанском кремле

11 января в 15 часов в Музее естественной истории Татарстана пройдет мастер-класс по батику — искусству рисования по ткани. Мастер во время часового занятия поможет освоить азы техники росписи простой шелковой ткани и даст советы для того, чтобы в дальнейшем вы смогли продолжить обучение, самостоятельно создавая оригинальные принты на одежде и предметах декора. Количество мест ограничено, поэтому после покупки билета необходимо зарегистрироваться по телефону 512-25-35.

Билеты: 500 рублей

6+

Рождественский квартирник от веселого толстячка Винариса Ильегета

Фото kazan.treda.ru

7 января в Национальном комплексе «Туган авалым» известный казанский шоумен Винарис Ильегет устроит камерную вечеринку в стиле квартирников в коммуналке 90-х. В программе — театрализированное шоу, юмористические зарисовки и танцы.

Билеты: 500—700 рублей

6+

Джаз-оркестр из Словакии обещает перенести казанцев в эпоху «Великого Гэтсби»

6 января джаз-оркестр Bratislava Hot Serenaders впервые выступит в Казани. В зале КСК «УНИКС» словацкий музыкальный коллектив представит 18 композиций из своего CD ILikeThat, посвященного американскому джазовому пианисту и бэндлидеру 20-х годов XX века Жану Голдкетту, а также музыку словацких, чешских, советских композиторов «золотой эпохи» джаза.

Билеты: от 800 до 3 000 рублей

6+