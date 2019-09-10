Первая неделя КХЛ: Воробьев возвращается в «Магнитку», лидирующее «Динамо» и молодеющий «Ак Барс»

Алексей Бадюков подводит итоги старта сезона 2019/2020

Первая неделя сезона КХЛ уже преподнесла несколько сюрпризов, где-то, впрочем, подтвердив и прогнозы. В магнитогорском «Металлурге» произошла первая тренерская отставка, «Спартак» Олега Знарка пока буксует, а московское «Динамо» неожиданно возглавило турнирную таблицу. «Реальное время» побеседовало с двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», в недавнем прошлом заместителем генерального директора московского «Динамо» по селекционной работе, а ныне экспертом КХЛ ТВ Алексеем Бадюковым. О возвращении Ильи Воробьева в «Магнитку», новом «Ак Барсе» Дмитрия Квартальнова, а также о перспективах московского и минского «Динамо» — в обзоре нашего эксперта.

«Уже при комплектации было ясно, что «Металлург» усиливается не под Яндача»

— Отставка Йозефа Яндача напрашивалась, это витало в воздухе еще с прошлого сезона. Если рассматривать его тренерские успехи с точки зрения руководства «Магнитки» — Виктора Рашникова (председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», президент ХК «Металлург», — прим. ред.) и Геннадия Величкина (вице-президент по хоккейной деятельности ХК «Металлург», — прим. ред.), то, естественно, вылет в первом раунде плей-офф — это совсем не тот результат, на который они рассчитывали.

Тогда было принято решение оставить Яндача, но формирование нового состава проходило уже не под его контролем (хотя с ним, скорее всего, советовались). Выделялся довольно серьезный бюджет, и было понятно, что задачи ставятся высокие. Но уже по ходу предсезонного турнира стало ясно, что «Магнитка» не показывает тот хоккей, которого от нее ждали: нет той системы игры в обороне, нет системы в спецбригадах и понимания, как использовать главного снайпера команды Сергея Мозякина. С другой стороны, такое внушительное количество новых хоккеистов говорит о том, что сразу давать результат команда не может. То есть нужно было формировать команду, и в оправдание Яндачу можно сказать, что времени на это у него не было.

Многие руководители клубов считают, что если команда не показывает игры определенное время, то чем раньше ты примешь решение об отставке тренера, тем лучше. Конечно, это неправильно, лично я всегда за то, чтобы дать тренеру поработать.

Уже по ходу предсезонного турнира стало ясно, что «Магнитка» не показывает тот хоккей, которого от нее ждали: нет той системы игры в обороне, нет системы в спецбригадах и понимания, как использовать главного снайпера команды Сергея Мозякина. Фото metallurg.ru

Что изменится с возвращением Воробьева

— Но руководство наших клубов обычно требует результата сию минуту, и было понятно, что с освобождением Ильи Воробьева от должности главного тренера сборной России и СКА он станет главным кандидатом на, скажем так, «постяндачевский период» в Магнитогорске.



Илья Петрович набрал хороший опыт в сборной и питерском клубе. Положительный он или отрицательный, это другой вопрос. Воробьев очень здорово умеет коммуницировать с лидерами команды. Ведь именно от лидеров болельщики «Металлурга» не дождались той игры, которая приносила бы результат, ни на предсезонке, ни в начале сезона.



С самого начала, конечно, вряд ли что-то получится, разве только на эмоциях после смены тренера команда что-то покажет. Но сейчас надо ждать перерыва, нужны сборы. Если что-то будет происходить, то постепенно.

«По движению и другим компонентам «Ак Барс» выглядит как лидер Востока»

— Мы видим, что тренерский штаб Дмитрия Квартальнова пытается использовать разные сочетания. Все-таки в межсезонье в «Ак Барс» пришло 18 новичков — то есть практически целая команда.

Дмитрий Квартальнов показал в ЦСКА, и в «Локомотиве», что он «прокручивает» всех и дает играть молодым игрокам. Это здорово. Мы видим, например, что молодой Воронков забросил шайбу в Сочи — он уже неплохо внедряется в состав.

Можно сказать, что у тренерского штаба во время предсезонки и в начале сезона развязаны руки, можно дать поиграть абсолютно всем. Кто пользуется шансом, тот остается в составе, кто нет — соответственно, отправляется в фарм-клуб. То есть сейчас у многих молодых игроков, по сути, продолжается просмотровый период.

Мне очень понравилась игра казанцев с ЦСКА, несмотря на поражение, которое они в ней потерпели. В первом матче команда выглядела очень живо, интересно, хорош был Фрэттин. Тройка канадцев (Фрэттин — Кормье — Азеведо, — прим. ред.) смотрится достаточно неплохо, она играет в атакующей, доминирующей манере. Это не то звено, которое будет ждать потерь соперника, чтобы убежать в контратаку. Для нынешнего «Ак Барса», может быть, и не нужно более атакующего звена. То есть ниже определенного уровня эта тройка не опускается и в серьезной игре провалов у нее не будет.

Викстранд и Ожиганов — очень неплохая пара для большинства. Надеюсь, что и Ткачев начинает свой второй достаточно серьезный этап в карьере, потому что в сборной нам нужна конкуренция центральных нападающих. Казанский клуб скомпонован очень здорово.

Не скажу, что стопроцентно доволен тем, как он выглядит на старте, но идет нормальный рабочий процесс. Видно, что команда будет идти по турнирной таблице достаточно ровно. По движению и всем остальным компонентам казанская команда смотрится очень здорово, можно сказать — как лидер Востока.

Команда должна была быть еще сильнее и стать одним из лидеров Запада по составу. Фото vk.com/dynamo_ru

«Мы искали усиление для легионерского звена «Динамо», но произошли всем известные события»

— Лидерство «Динамо» для меня не неожиданность. Считаю, что причина его — в том фундаменте, который мы заложили еще в прошлом сезоне. Вообще, команда должна была быть еще сильнее и стать одним из лидеров Запада по составу. Должны были сформироваться второе легионерское звено и одна из лучших защитных линий. Но в «Динамо» произошли те события, о которых все прекрасно знают (клуб в очередной раз сменил юридическое лицо, — прим. ред.).

Другой вопрос, что остался прежний тренерский штаб, а Владимир Васильевич (Крикунов, — прим. ред.) всегда знает, как подготовить команду. Не самого топового уровня были и соперники («Торпедо», «Динамо» Минск и «Спартак», — прим. ред.). Самые серьезные испытания у «Динамо» еще впереди.

«Пройдет месяц, и «Спартак» начнет брать свои очки и готовиться к плей-офф»

— Неожиданное поражение «Спартака» в последней игре с минским «Динамо» имеет несколько причин. Минск по началу сезона эмоционально буксовал. Летняя неразбериха в «Динамо» говорила о том, что команда в разобранном состоянии. И это сыграло злую шутку со «Спартаком» — он захотел сыграть с минчанами в открытый хоккей. Плюс в последний момент, буквально два дня назад, в белорусскую команду пришел Шейн Принс, оправился от травмы и Теему Пулккинен. Мы, кстати, в прошлом сезоне хотели, чтобы он перешел к нам (в московское «Динамо», — прим. ред.), но его не хотели отпускать и просили за него очень серьезную компенсацию. У финна сейчас одна из последних возможностей показать себя и заиграть на высоком уровне.

Так что, думаю, даже сами тренеры не ожидали, что Минск покажет такую прыть и что так активно сыграют его легионеры. «Спартак», можно сказать, нарвался. Но не он первый и не он последний, кто получит проблемы в противостоянии с минским «Динамо».

Что касается «Спартака», то команда эта очень опытная, а Олег Знарок знает, кого брать и кого куда ставить. Пройдет месяц, и «красно-белые» начнут брать свои очки и готовиться к плей-офф. Эта команда подготавливается именно под игры на вылет.

У «Спартака» все будет хорошо. Просто в первый месяц сезона всегда бывает эта чехарда с быстрыми командами, которые, может быть, не так здорово работали на предсезонках, но смотрятся здорово в начале турнира. Через месяц они подсядут, а те команды, в которых летом закладывали фундамент, начнут выходить на первый план.