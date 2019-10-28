«Минниханову сказала бы: «Русская женщина и шайбу забьет, и борщ сварит»

Интервью с Кристиной Костиной о проблемах женского хоккея в Татарстане

Полупрофессиональная женская хоккейная команда «Форвард» существует в Казани уже 5 лет, но ее сотрудничество с федерацией хоккея РТ продлилось лишь 2 года. В стартовавшем не так давно новом сезоне Лиги женского хоккея девушки участвуют, но перед первым этапом не смогли провести ни одной ледовой тренировки. О том, почему так вышло и как обстоят дела с женским хоккеем в Татарстане, действительно ли Рустам Минниханов произносил фразу «Хоккей — не женское дело», а также о том, кто из нынешних «барсов» играл против хоккеисток, «Реальное время» узнало у руководителя и игрока женской команды «Форвард» Кристины Костиной.

«Какой смысл создавать в Казани команду из легионерок?»

— Практически каждый год в Татарстане поднимается вопрос о создании профессиональной женской команды, но наступает очередной новый сезон, а команды так и нет. Главный вопрос — почему?

— Честно? Это неинтересно людям в Федерации хоккея РТ. У нашей команды нет претензий конкретно к Андрею Александровичу Рябову (вице-президент федерации хоккея РТ, — прим. ред.), он нам помогал и в прошлом году, и в этом. Но один человек не может все решить, у него большая ответственность. Женский хоккей для большинства людей в нынешней федерации — это дополнительная нагрузка.

Мы все 5 лет существования нашей команды работаем бесплатно. Все организаторы, тренеры, девочки-хоккеистки работают на чистом энтузиазме. А там нет интереса нам помогать. И даже если дело двигается с мертвой точки, то та сторона ставит неприемлемые для нас условия, рамки.

Действительно, каждый год в конце июня начинаются разговоры, что к сентябрю появится женская команда в Казани. Но наступает сентябрь, а команды так и нет.

— Приведите пример неприемлемых условий, которые ставит федерация.

— Нам предложили сменить тренера. Когда новый тренер пришел, то сказал, что нужно вернуть стареньких игроков, которые уже не в команде, с которыми были какие-то конфликты. А зачем нам это надо, если у нас уже устоявшийся коллектив, со своей дисциплиной, со своей внутренней кухней? Получается двоякая ситуация: мы почти 5 лет работали на энтузиазме, сами, а здесь нам ставят условия, просят сменить тренеров, которые много для нас сделали.

Мы все 5 лет существования нашей команды работаем бесплатно. Все организаторы, тренеры, девочки-хоккеистки работают на чистом энтузиазме. А там нет интереса нам помогать

Самое главное, в чем мы зависели от федерации, — это лед. Нам выкупали время для тренировок в «Баско». С нашими тренировками во дворце спорта «Форвард» нам помогал тот же Рябов лично и директор арены Писарев.

В этом сезоне со льдом полная неопределенность. Твердое «нет» нам не говорят, но и положительно вопрос не решается. Мы катались за последние месяцы буквально два-три раза, когда провели товарищескую игру с девчонками из «Смены». Также иногда нас зовет мужская любительская команда под названием «Стрела». Мы считаем их своими друзьями.

— Почему раньше не было проблемы со льдом, а сейчас она возникла?

— Был конфликт все с той же Федерацией хоккея РТ, которая не продлила арендную плату льда во дворце спорта «Баско», а мы сами за лето не успели решить этот вопрос. Я даже уже хотела отказаться от этой идеи, поисков льда, но девочки убедили меня, что если я не буду этим заниматься, то не будет никто. В ту же Лигу женского хоккея мы не заявлялись до самого последнего момента, но в итоге решили играть даже без ледовой подготовки.

По сути, в федерации меня ругают за то, что я делаю и так бесплатно. Хотя я не ради денег, не ради карьеры это делаю. Просто за столько лет уже много чего сделано и не хочется все разом потерять.

— Как в идеале должна выглядеть ситуация со льдом для вашей команды?

— Для начала нужно выстроить определенную систему: есть детская команда, есть юниорская и есть две взрослых — любительская и профессиональная. Мы старались за эти годы работать именно так, но до создания профессиональной команды так и не дошло. Даже если ее создадут в ближайшее время, мы прекрасно понимаем, что наших девочек там не будет. Татарстану сразу же захочется быть в призерах, поэтому будут привлекаться в основном легионерки из других городов. А смысл такой команды в Казани?

Меня сейчас попросили позаниматься с девочками из команды «Анаконда», которая выступает на различных турнирах от Казани. По сути, там все девочки из Татарстана, кто не попал в ДЮСШ «Смены». Эта команда также поедет играть в Лиге женского хоккея. Сама «Смена» носит только такое название, но тренируются они во дворце спорта «Форвард». Тех, кто проявляет себя после 18 лет, мы забираем к себе в команду.

Девочки в «Форварде» с 10 лет уже постоянно играют на различных соревнованиях. Поэтому мы и выше дивизионом, чем «Пантеры»

— Какие цели на этот сезон у «Форварда» в Лиге женского хоккея?

— Мы хотим выигрывать в каждом матче, но у нас очень сильная и тяжелая группа. Хотя на первом этапе в Пересвете мы увидели соперников, и могу смело сказать, что играть можно. В группе нам надо попасть в первую двойку, чтобы выйти в главный финал сезона, который по традиции пройдет в Сочи.

Наша основная проблема перед стартом была в том, что играли первый этап, даже ни разу не выйдя на лед друг с другом в этом сезоне. Первую игру проиграли «Малахиту» со счетом 2:7, хотя знаем эту команду, уже играли раньше с ними, и при должной подготовке могли бы сыграть намного лучше.

Потом наши девочки освоились, и с «Градом-2», сильной командой, сыграли намного увереннее, пусть и проиграли со счетом 2:3. Сейчас экстренно ищем лед, хотим нормально потренироваться и на следующем этапе уже наверстать упущенное, побеждать.

— Почему другая команда из Казани, «Пантеры», выступает в Лиге женского хоккея дивизионом ниже?

— Там взрослые девочки. Так как в Татарстане нет выработанной системы женского хоккея, то можно считать их второй по статусу взрослой командой, хотя, возможно, они и более раскрученные, чем «Форвард». Но играют там почти все девочки с нуля, ни у кого нет опыта выступления на каком-то уровне. Пришел в 25 лет — надел коньки, взял клюшку и вышел на лед.

Девочки в «Форварде» с 10 лет уже постоянно играют на различных соревнованиях. Поэтому мы и выше дивизионом, чем «Пантеры».

— Почему «Пантеры» тренируются в «Татнефть Арене»?

— Потому что сами покупают лед. Они тренируются раз в неделю. В прошлом году дебютировали в Лиге женского хоккея, им приехали помогать чуть ли не два звена девушек из Чувашии. Они заняли последнее место в группе.

— То есть возвращаемся к тому, что в Казани в данный момент есть две команды, которые можно назвать полупрофессиональными…

— Да. Это «Смена» и «Форвард». Не «Пантеры», потому что там приветствуется такой подход: «Я сегодня купила коньки, встала, через полгода заявилась на соревнования». Поэтому если в Казани делать команду, то в возрасте с 15 до 17 лет она должна базироваться на «Смене», а дальше — на «Форварде».

Сейчас каждый год директор дворца спорта «Форвард» меня спрашивает: «Ну что там, набираются у нас девочки?». Я говорю: «Да», а он в ответ: «Хорошо, что набираются. Но с кем мы играть-то будем?»

«Русская женщина и шайбу забьет, и борщ сварит»

— Есть такая легенда, что на одном из совещаний президент РТ Рустам Минниханов сказал фразу «Хоккей — не женское дело», и после этого все энтузиасты женского хоккея в республике исчезли, а при упоминании о нем многие функционеры отводят глаза и стараются замять тему. Это так?

— Недавно разговаривала с одним профессиональным хоккеистом, который убедил меня, что такой фразы Минниханов не говорил. А даже если что-то и сказал, то в шутку. Он сам играет в хоккей и понимает, насколько это значимый вид спорта для всех. А вот в то, что ему неправильно доносят информацию, я могу поверить.

Так вот, этот хоккеист мне сказал, что нужно как-то добраться до Минниханова и рассказать ему свою историю в женском хоккее, историю нашей команды, показать списки, фотографии и так далее. Мне сказали, что Рустам Нургалиевич обязательно бы что-нибудь предпринял. Но такой возможности встретиться с ним у меня пока не было. Я бы сказала ему фразу, которую всегда говорю в раздевалке: «Русская женщина и шайбу забьет, и борщ сварит».

Кстати, вот сейчас у нас по Татарстану четыре женских команды в возрасте 14—17 лет и одна-две для маленьких девочек, до 12 лет. То есть, по сути, им даже играть не с кем. А давно, когда вопрос о женском хоккее поднимался на правительственном уровне, в республике было сразу 14 команд. Это ведь можно было бы провести целый республиканский чемпионат! А сейчас каждый год директор дворца спорта «Форвард» меня спрашивает: «Ну что там, набираются у нас девочки?». Я говорю: «Да», а он в ответ: «Хорошо, что набираются. Но с кем мы играть-то будем?» У меня возникает прямой вопрос к федерации по этому поводу, это их прямые обязанности. Когда заходишь к ним на сайт, то там в разделе «Цели и задачи» указано, что команды должны сами находить спонсорскую поддержку. В нормальных федерациях такого нет — они сами должны помогать, хотя бы контактами.

Мне в этом году исполняется 28 лет, у меня заинтересованность как у хоккеистки уже небольшая. Все идет к тому, что я буду играть последний год. У меня семья, свое дело, своя работа. Но как руководитель нашей команды я не хочу ни в коем случае опускать руки, так как уже много сделала для развития женского хоккея. Я отдала этому 10 лет. Первый раз полный комплект формы я надела в 19 лет. С той же Ольгой Сосиной, звездой российского женского хоккея из Татарстана, мы почти ровесницы. Но когда она начинала играть, я про хоккей еще знать не знала. Мы сделали очень много и останавливаться на полпути нельзя. Иногда вспоминаю какие-то моменты, оборачиваюсь назад и понимаю, что сейчас бы уже не повторила все, что мы сделали за эти годы.

У меня нет такого отношения «Ну поиграли — и хватит». Есть желание помочь остальным девочкам. Например, к нам пришли девчата 2001 года рождения — там такие бойцы, у них у всех глаза горят. Они спрашивают» «Когда лед?», а мне нечего им ответить. И остается только жалеть, что они не были на наших тренировках пару лет назад.



Я работала на мероприятии вместе с Дарьей Мироновой из Матч ТВ. Случайно вышло, что выиграла конкурс, поэтому с чиновниками встретиться не удалось

— Была ли реальная возможность поднять этот вопрос на Неделе звезд хоккея, которая проходила в Татарстане в январе?

— У меня такой возможности точно не было, так как я работала на мероприятии вместе с Дарьей Мироновой из «Матч ТВ». Случайно вышло, что выиграла конкурс, поэтому с чиновниками встретиться не удалось.

На матче звезд Женской хоккейной лиги было немало девушек из Татарстана. Они подходили ко мне и спрашивали: «Ну как там? Не тронулся лед? Будет команда в Казани?» Те же Фануза Кадирова и Лиана Ганиева спрашивали. Фануза вообще очень ждет появления команды в республике.

— Даже если будет поставлена задача вернуть всех татарстанских девушек, то вряд ли это получится?

— Конечно. Нужна база для создания женской команды. Повторюсь, в Казани это только «Смена» и «Форвард». Есть ДЮСШ и по Татарстану, много девочек в 17 — 18 лет нигде не играют. Есть такая проблема: они выходят из ДЮСШ, но им просто негде играть. Про них тоже нельзя ни в коем случае забывать, мы тоже можем их подхватить.

— То есть без девочек из «Форварда» создание профессиональной команды вряд ли будет возможно?

— Да. Если федерация примет решение о создании такой команды, то я никому препятствовать в «Форварде» не буду и всех, кто проходит по уровню, отпущу. Это будет их реальный шанс попасть в женский профессиональный хоккей, и они должны попытаться его использовать. Но с таким подходом, как у Федерации хоккея РТ, это будет крайне затруднительно. Они не хотят все организовывать, выискивать каждую девочку, создавать условия для развития.

— То есть нынешний сезон вы также начали на полном энтузиазме?

— Совершенно верно. Нам тренер сказал, чтобы мы готовились после выпадения снега выходить на открытый лед, на хоккейную коробку. Наши девушки готовы.

«Третьяк не раз говорил, что наша республика заслуживает сильную женскую команду»

— Татарстан — богатый регион, вопрос финансирования при создании профессиональной команды вряд ли будет стоять. То есть проблема только организационная?

— Сама федерация не готова потянуть этот проект. Помимо меня есть еще несколько инициативных людей. Тот же Сергей Николаевич Столбун, бывший капитан СК им. Урицкого, активно способствует развитию женского хоккея в стране уже долгие годы. Мы с ним многое сделали на энтузиазме, абсолютно бесплатно, но нас не готовы поддержать. Таких инициативных людей достаточно, мы могли бы объединиться и сделать для республики большое дело, организовать женскую хоккейную команду.

Вот сейчас появилась команда «Анаконда». Папа одной из девочек спрашивает меня, кого я вижу тренером. Я предлагаю кандидатуру Столбуна, и тот соглашается, хотя никаких денег за это получать не будет. Он уезжал в Ухту, но сейчас в Казани, занимается любительскими командами в основном. Но женскому хоккею всегда готов помочь.

Реальные проблемы женского хоккея в городе и республике они не знают. Предлагали усилиться легионерами из других городов, но зачем нам это, если и своих девочек такого уровня полно? Чтобы побеждать, нужны не легионеры, а регулярные нормальные тренировки

— Возможно ли наладить отношения с федерацией?

— Не думаю. Даже если процесс пойдет, то развития не будет. Федерации нужно пересмотреть свое отношение не только к женскому хоккею, но и к мужскому. Но там-то ничего не рухнет, потому что «Татнефть» и «Ак Барс» уже выстроили большую хоккейную систему в республике.

Насколько я знаю, тот же президент ФХР Владислав Третьяк не раз говорил, что такой регион, как Татарстан, заслуживает появления женской хоккейной команды, но в федерации никто не брался, им лишь бы отписаться, что нет девочек. Мы были в бюджете — и раз, нас нет. Их позиция такая: «С командой «Форвард» у нас конфликт». Но они попросту нас не услышали. Да, они помогли нам с формой. Но мы просили еще кое-что, наши просьбы были точечными. Мы с тренером не хотели заработать на этом, у нас был принцип оптимизации: приобрести те же коньки для лидеров команды. Это «рукастые» девочки, но отличные коньки многие из них не могут себе позволить. Они пришли в свое время буквально с улицы, но если бы им помогли, то их рост был бы впечатляющим.

Нам давали самые простые коньки. Мы были благодарны и этому, но их работа выглядела больше как для отчетности, а не ради благого дела. Мы в Лиге женского хоккея выходим играть против девочек, которые играли в олимпийской сборной страны. И с такими коньками, которые нам давали, даже неловко требовать от девочек какого-то результата.

Реальные проблемы женского хоккея в городе и республике они не знают. Предлагали усилиться легионерами из других городов, но зачем нам это, если и своих девочек такого уровня полно? Чтобы побеждать, нужны не легионеры, а регулярные нормальные тренировки. Так, в одном из сезонов мы были вынуждены тренироваться в «Баско» вместе с «Пантерами». Нам делили площадку пополам, на одной половине занимались мы, на другой — они. Я объясняла, что это нечестно и неправильно по отношению к нашим хоккеисткам. У нас все девочки закончили ДЮСШ. У нас нет в городе профессиональной команды, но есть наша, полупрофессиональная. Почему бы ей не помочь?

«Пантерам» было неудобно тренироваться в это время, под которое был расписан лед. У них не приходил на тренировки даже тренер. Было как: до синей линии наши 15 девочек занимались, а дальше их три человека на льду. Однажды я психанула и обратилась лично к Кириллу Витальевичу Голубеву (исполнительный директор федерации хоккея РТ, — прим. ред.). Он даже приезжал. Когда он увидел этот кошмар своими глазами, то, естественно, нас поддержал. Но сейчас ни льда, ни атрибутики от федерации мы не получаем. В этом году от нас не было уже и запроса. Я знала, что если сделаю запрос, то меня заставят извиняться. А я не хочу, за что мне извиняться? Там больше спрашивают, чем дают и помогают.

Вот мы съездили в 2016 году в Сочи на Ночную хоккейную лигу, взяли там бронзу. Но нас даже никто не встретил, это прошло мимо чиновников

— Если предположить, что вопрос о создании команды решится положительно, то сколько нужно будет времени, чтобы создать женскую профессиональную команду в Казани?

— Если начать условно с ноября и организовать сборы, проживание, тренировки для девочек, то к сентябрю следующего года такая команда могла бы уже заявиться в Женскую хоккейную лигу, в которой играют только профессионалы. Надо внимательно посмотреть, кто на каком уровне в нашей команде, изучить вопрос по контрактам других девочек, так называемых легионерок, посмотреть, какие есть молодые звездочки и кого можно подтянуть, кто перспективный.

Приведу пример: у нас есть несколько девочек из Нижнекамского района. Я ездила с ними на соревнования и была поражена их данными. Мысленно видела их в профессиональной команде. Но пока что у них только цель переехать в Казань — поступить, учиться тут. Они не хотят ехать на просмотр в ту же уфимскую «Агидель» или в Питер, где в ЖХЛ сейчас сразу две команды.

Я считаю, что по своему потенциалу они могли бы претендовать на места в профессиональных женских командах. А теперь представьте, если бы у нас в Казани была своя команда, то все было бы по-другому. Они могли бы заочно учиться, родители были бы ближе. Бились и играли бы за свою республику. Лишь единицы уезжают и пробуют себя. Как та же Ольга Сосина. Ее можно назвать «первой ласточкой» татарстанского женского хоккея. Когда она начинала, в республике вообще не было женского хоккея. Но у нее стояла цель, она занималась с мальчиками. И она своего добилась.

Я считаю, что к созданию женской профессиональной команды в Казани должен подключиться мощный спонсор, например, та же «Татнефть». Вопрос должен решаться на таком уровне, а не на уровне федерации хоккея РТ, где нет энтузиастов. Я согласна с недавним заявлением нашей российской хоккеистки Екатерины Ананьиной, которая критиковала хоккейных функционеров на уровне ФХР. Только в регионах все еще хуже.

Вот мы съездили в 2016 году в Сочи на Ночную хоккейную лигу, взяли там бронзу. Но нас даже никто не встретил, это прошло мимо чиновников. А у нас в составе было много девочек с республики — с того же Альметьевска. Добираться с баулами молодым непросто. Это сейчас мы постарше, поопытнее, а тогда нам было бы приятно любое внимание. Но его не было и близко.

Я считаю, что к созданию женской профессиональной команды в Казани должен подключиться мощный спонсор, например та же «Татнефть». Вопрос должен решаться на таком уровне, а не на уровне федерации хоккея РТ, где нет энтузиастов

— В ЖХЛ теперь играет даже китайская команда, но татарстанской до сих пор так и нет…

— Все зависит от работы федерации определенного региона. Вот взять тот же Питер. Там работа хоккейных чиновников в вопросе женского хоккея отлично видна. Там больше пяти взрослых женских любительских команд, не говоря уже про детские, которых огромное количество. Одна питерская знакомая рассказывала, что там даже набирают девушек специально для судейства. Сначала они работают на матчах мальчиков, парней, а потом их всех отправляют судить ЖХЛ. Это же здорово, когда женщины судят женщин.

У нас в Казани тоже судят девочки-судьи, некоторые из них работают на играх мальчиков, но сильно им разгуляться не дают. Женскому полу не особо доверяют в этих вопросах, плюс у каждого ледового дворца своя бригада судей, которым нужна подработка.

Что касается игроков, то у нас в республике почему-то не любят таланты, сильных личностей. Взять того же нападающего «Ак Барса» Кирилла Петрова, который долгое время не мог вернуться в родной город, а теперь вернулся и забивает. А сколько ребят есть помимо него — это же кошмар.

— В футболе в некоторых чемпионатах пошла мода на судей-женщин.

— Татарстану это неинтересно. Как-то питерская федерация хоккея пыталась связаться с нашей, и резюме питерцев было коротким: «Женский хоккей в Казани этим людям не нужен». Я не связываю это с менталитетом, ведь есть же у нас женщины-бизнесмены.

Давайте посмотрим на женский хоккей в Канаде. Это потрясающий подход. Неважно, каким ты спортом занимаешься, но если занимаешься, ты — молодец в любом случае. И девушки-хоккеистки там в большинстве своем очень женственные и красивые. Все остальное — стереотипы.

— Вы пробовали решить вопрос через Министерство спорта РТ? У Минспорта есть мотивация в том, чтобы на зимних Олимпиадах наши хоккеистки представляли Татарстан во внутрироссийском «зачете», а не другие регионы.

— Мне посоветовали обратиться напрямую к Владимиру Леонову (министр спорта РТ, — прим. ред.), поэтому, безусловно, хотелось бы с ним встретиться. Но тут снова такая загвоздка: если я даже достучусь до кого-то из нехоккейных чиновников, то, боюсь, они спустят вопрос женского хоккея на федерацию, и история повторится и заглохнет на том же, на чем и в прошлый раз.

На других этапах совершенно все равно, кто на тебя смотрит. Там они раскрепощаются. И мы настраиваем их на то, что домой всегда нужно возвращаться с победой. Для девушек момент психологии — важнейший

«Показывала спонсорам смету на сезон — 2,5 миллиона рублей. Они не могли поверить, что так мало»

— Почему в этом году в Лиге женского хоккея не будет этапа в Казани?

— Видимо, им не очень нравятся условия в «Баско», а с другими ледовыми дворцами они не договорились. У лиги довольно серьезный подход: помимо льда должны быть постоянные доступы в раздевалку, питание, недалеко должна быть гостиница, где живут хоккеистки.

Плюс лиге теперь удобнее проводить сразу несколько этапов в одном месте. Например, в том же подмосковном Пересвете и в Питере. Дивизион «Олимпийские надежды» традиционно сыграет в Курганово Свердловской области.

Скажу честно, дома играть очень тяжело. Поэтому, я скорее рада, что этапа в Казани не будет. У девочек большущая ответственность, на них приходят посмотреть самые близкие и родные, они переживают, и это сказывается на их игре. А на других этапах совершенно все равно, кто на тебя смотрит. Там они раскрепощаются. И мы настраиваем их на то, что домой всегда нужно возвращаться с победой. Для девушек момент психологии — важнейший. Нам лучше куда-то съездить.

— На ваш взгляд, что еще мешает развитию хоккея в Татарстане?

— Нет заинтересованности людей и, как следствие, финансов для наших нужд — это главные проблемы. Даже если найдется спонсор для женской команды, но не будет особого энтузиазма, то получится как в 2005 году у «Ак Барса», когда собирали команду под тысячелетний юбилей Казани и в итоге провалились.

С одним из спонсоров я общалась и приносила ему смету на сезон — 2,5 миллиона рублей на всю команду. Там даже не могли сразу поверить, что такой суммы будет достаточно. Это с учетом аренды льда, окладов тренерам и так далее. Нам сказали, что это самая маленькая сумма, которую когда-либо просили. Но дело не в деньгах — видимо, нужно чье-то одобрение.

С одним из спонсоров я общалась и приносила ему смету на сезон — 2,5 миллиона рублей на всю команду. Там даже не могли сразу поверить, что такой суммы будет достаточно. Это с учетом аренды льда, окладов тренерам и так далее

— Что за команда «Маруся»?

— Команда, очень близкая к нам, к «Форварду». Девушка Мария, которая создавала «Пантеры», но затем поругалась с тренером и ушла. Раньше они назывались «TNA Girls». Я с ней быстро связалась и проявила инициативу по сотрудничеству. Так была создана команда «Маруся». И когда мне пишут девочки, которые хотят заниматься женским хоккеем с нуля, я их отправляю в эту команду. Там сейчас добирают людей, начнут снимать лед и будут тренироваться. На время, видимо, нам придется с ними объединиться, так как нас будет много и лед снимать будет легче. В общем, «Марусю» можно называть фарм-клубом «Форварда».

Также хочу очень сильно поблагодарить руководителя Центра хоккейной подготовки Даниса Зарипова «Победный бросок» Виктора Калачика. Он разрешил «Форварду» и «Марусе» заниматься у них бесплатно. Мы ходили к ним два раза в неделю, и эти тренировки очень помогли. Мы бы обратились за помощью и в этом году, но уже неудобно. Я понимаю, что со стороны федерации к ним могут быть претензии. Не хочется подставлять людей.

— Какой лед в Казани устроил бы вашу команду?

— Идеально было бы заниматься во Дворце спорта. Территориально это максимально удобно для всех. И для тех, кто едет из Азино, и для тех, кто на Жилплощадке живет. Метро недалеко — это очень удобно. Кстати, изначально Рябов говорил мне, что нас туда и отправят, но за три года мы там так и не потренировались.

Но в принципе, нас устроил бы любой вариант. Поедем и в «Форвард», и в «Баско», хотя девочки там не очень любят тренироваться. Кстати, когда-то мы начинали тренироваться в «Ватане», когда у Алексея Чупина была там команда «Волна». Сейчас мы будем рады любому варианту.

— В прошлом году поднимался вопрос о создании студенческой команды.

— Да, из Лиги женского хоккея был запрос. Но в этом сезоне у лиги, видимо, не получилось найти достаточное количество студенческих команд, не так много студенток по всей стране занимается в женских командах. Поэтому пока что вопрос заглох. Но идея замечательная.

На самом деле, при желании можно было бы попробовать собрать такую команду. У нас в Поволжской академии спорта учится и играет достаточно девушек. В будущем это все реально реализовать, было бы желание и возможности.

Человек 45 мы точно наберем. Не у всех казанская прописка, многие из республики приехали, но живут сейчас в Казани. У нас в «Форварде» очень много девушек

— В Поволжской академии спорта женский хоккей не культивируется?

— Там есть по одной хоккеистке, которые учатся в группах мальчиков. Им тяжело быть единственными девушками среди двадцати ребят, но ничего, справляются. И у нас такие девочки в «Форварде» и есть, и были. Кстати, немало девушек-хоккеисток учится не на факультете игровых видов спорта, а, например, на «Менеджменте» и других.

— Если, условно говоря, в середине ноября в Казани пройдет сбор девушек, которые не просто умеют стоять на коньках, а именно играть, сколько народу реально на него можно собрать?

— Человек 45 мы точно наберем. Не у всех казанская прописка, многие из республики приехали, но живут сейчас в Казани. У нас в «Форварде» очень много девушек. Наверное, те же 40—45 человек наберем. Но возраст очень разный.

Есть очень много девочек, которые «болтаются»: то есть они по возрасту не проходят в лигу 14—17-летних, но и к нам еще попасть не могут. То есть вот этот возраст 17—18 лет буквально пропадает. В этом году Лига женского хоккея приняла отличное решение, что в 18 лет можно играть в дивизионе «Олимпийские надежды». А раньше нельзя было. Постараюсь съездить в декабре с «Анакондами» в Курганово. К названию команды и к логотипу я не имею никакого отношения, это все инициатива девочек и их родителей, я занимаюсь только спортивными вопросами. Собрали даже больше 20 человек.

Пока нельзя сказать, какие перспективы будут у этой команды, но хорошие девушки-игроки там есть. Мы добавили к нашим, казанским девочкам челябинских. Там сильная Школа Макарова и не все в ней могут закрепиться, поэтому мы зовем их к себе. Кстати, «Смену» конкурентами не считаем. Это скорее наша «альма-матер». Все казанские девочки, которые на виду, вышли оттуда. Мы с тренером Андреем Викторовичем Душкиным в отличных отношениях. «Форвард» на 95% состоит из выпускниц «Смены». Душкин свои деньги вкладывает, если необходимо, и потом федерация по полгода их возвращает.

Конечно, было бы здорово найти в Казани какую-то известную женщину-предпринимателя и поставить ее на коньки. В Лиге женского хоккея руководящую должность занимает Наталья Рагозина, которая занималась боксом, а теперь сама регулярно выходит на лед. Эх, услышал бы эту историю Минниханов...



Если бы у меня была дочка, то лет с четырех я бы отдала ее в фигурное катание. Не раньше. А в 9 лет я уже полностью отдала бы в хоккей. Многие девочки так и приходят к нам — из фигурного катания

Игры против парней, клюшки от федерации, татарстанские хоккеистки в ЖХЛ



— У вашей команды есть проблемы с экипировкой, амуницией?

— В целом по экипировке все нормально. Единственное, всегда остро стоит вопрос клюшек. Это расходники, которые часто ломаются. Федерация давала нам клюшки «Заряд», модель C 300. 25 клюшек на весь сезон. Конечно, это мало. Тем более что пришлось делить их с командой «Пантеры». Хотя мы просили клюшки только на «Форвард».

Что касается «Пантер», то, насколько я знаю, федерация в этом сезоне не спешит помогать и им. Кстати, такое название они выбирали из-за привязки к барсу, чтобы была ассоциация с «Ак Барсом». А мы не собираемся менять название, так как мы больше не «Ак Барс» любим, а хоккей, саму игру.

Что касается «Смены», то у них не так хорошо с пиаром. Команда базируется на Жилплощадке, а группу в «ВК» и «Инстаграме» для них ведем только мы, некоторые энтузиасты.

— С какого возраста девочке оптимально начинать заниматься хоккеем?

— Если бы у меня была дочка, то лет с четырех я бы отдала ее в фигурное катание. Не раньше. А в 9 лет я уже полностью отдала бы в хоккей. Многие девочки так и приходят к нам — из фигурного катания. Там ставят скольжение, какие-то элементы можно позаимствовать. И, вообще, у родителей срабатывает стереотип: фигурное катание — для девочек, хоккей — для мальчиков.

Могу привести пример Берты Валеевой из Нижнекамска, которая в прошлом году была на Матче звезд ЖХЛ. Ее папа делает все, чтобы она попала в профессиональную команду. Она в 14 лет пашет и с девочками, и с мальчиками. Плюс ее берут играть в Лиге женского хоккея за другой город.

Есть у нас девочка, которая закончила школу подмосковного «Атланта», а теперь живет в Казани и играет за «Форвард». А есть девочки, которые в 15 лет пробуют, наоборот, уехать туда, в школу «Атланта». Так есть шанс попасть в СДЮШОР, потом в профессиональную команду, в московском регионе это сделать реально, если хоккеистка действительно талантливая.

— Если взять ЖХЛ, в которой восемь команд, — сколько там татарстанских хоккеисток?

— Я полтора года назад делала такую статистику, было порядка 12 игроков. Это хорошая цифра. Если будет принято решение о создании в Казани профкоманды, то туда достаточно взять даже пять-шесть лидеров из этих 12. Это будет отлично для начала. Эти девушки — лидеры своих команд в ЖХЛ. Конечно, встанет вопрос, поедут ли они в новую команду. Хотя я знаю девушек, которые точно поедут, без лишних вопросов, лишь бы играть за Казань.

Мы все в душе любим хоккей, просто мы — девушки, и к нам нужен подход

— Как обстоят дела в Татарстане с тренерскими кадрами?

— Это тяжелый вопрос. Специалистов по женскому хоккею в России в принципе мало. Я, допустим, уважаю того же Столбуна во всех отношениях, но как он справится с профессиональной командой, не могу точно сказать. У женского хоккея свои психологические особенности, работать с девушками очень непросто. Тот же Душкин работает только с юными девочками.

Я бы посоветовала обратить внимание на ветеранов «Ак Барса», но необязательно на тех, кто в свое время был на виду. Не всегда же отличный в прошлом игрок становится отличным тренером. Есть много тех, кто провел не такую яркую карьеру, но сейчас на совесть, не покладая рук, работает тренером. Они в возрасте. Я, например, фанатею от методов работы Владимира Бокарева. Сейчас вместе с ним работаю по детишкам и вижу, что он мог бы возглавить и профессиональную команду. Ему бы с кем-нибудь в тандеме поработать, с более молодым специалистом. В общем, при желании найти тренера всегда можно. Но каждый хороший специалист боится одной важной вещи: что ему не дадут работать так, как он хочет и умеет. Чтобы реализовывать медальные перспективы, должна быть свобода действий.

Приведу такой пример. У нас в команде есть ведущий защитник. Я ее спрашиваю: «Почему тебя выгнали из ЖХЛ?» Она честно отвечает, что из-за несоблюдения дисциплины. На первых порах она и у нас пререкалась со многими игроками, с тренерами. Но сейчас я смотрю на нее, и она без всяких проблем делает со всеми ОФП, ни с кем не конфликтует. То есть человек здесь, у нас, пашет бесплатно, а там она, получая зарплату, позволяла себе пререкаться. Мы все в душе любим хоккей, просто мы — девушки, и к нам нужен подход.

— Какие регионы можно поставить в пример в плане развития женского хоккея?

— Конечно, Санкт-Петербург. Там отличная система, и молодежь у них тоже вырастет классная. Сильные девочки у Челябинска, там здорово работает Школа Макарова. Да взять тот же соседний Башкортостан. Там еще 9 лет назад появилась профессиональная женская команда «Агидель», которая через пару лет стала чемпионом страны. А с этого года маленьких девочек в Уфе берут в СДЮШОР ХК «Салават Юлаев». Это прорыв — девочки тренируются с мальчиками. Потом их разделят, конечно. Кстати, некоторые девочки в юном возрасте катаются даже лучше пацанов.

В школе «Ак Барса» такое даже представить трудно. Мне родители рассказывали, как им сразу отрезают: «Девочек тут никогда не будет». Ну вот вырастут в Уфе девчонки толковые, поедут на Олимпиаду и будут там забивать и прославлять свою республику. У нас, в Казани, невозможно представить даже одной девочки в команде с мальчиками.

Кстати, у бывшего капитана «Ак Барса» Александра Свитова дочка занималась женским хоккеем в «Смене». Это почему-то не особо афишировалось. А летом, когда Свитов переехал в Ярославль, ей тоже пришлось покинуть казанский лед.



Мы и ходим на лед к мужчинам, и сами к себе зовем. Во время игры не делаем микст из парней и девушек. Играем полностью составом «Форварда», а они — своим составом

— Сколько необходимо ледовых тренировок в неделю, чтобы был результат?

— Если на уровне Лиги женского хоккея, то достаточно двух-трех тренировок в неделю. В идеале было бы пять тренировок, но я понимаю, что девочки не смогут делать это бесплатно на постоянной основе. Им нужно зарабатывать деньги, учиться, работать, вести повседневную и личную жизнь.

— Часто приходится тренироваться с мужскими командами?

— Да, так как игровой опыт нужен, а в Казани нам больше не с кем играть, кроме «Смены». Мы и ходим на лед к мужчинам, и сами к себе зовем. Во время игры не делаем микст из парней и девушек. Играем полностью составом «Форварда», а они — своим составом. Какие результаты? Матчи заканчиваются со счетом типа 10:10. Они тоже устают, так как там все-таки не профессиональные хоккеисты.

Хотя весной против нас в команде «Стрела» играл Камиль Фазылзянов, один из лучших защитников «барсов» в этом сезоне, хотя только дебютировал в основной команде. У нас даже появилась такая шутка: «Сыграл против женской команды «Форвард» — попал в основу «Ак Барса». Кстати, Альберт Яруллин нас всех хорошо знает, так как он сам с Жилплощадки.

— Что можете сказать о Лиге женского хоккея?

— Шикарная организация соревнований, для развития вида спорта они делают очень много. На коньки встают и ректоры университетов, и та же Светлана Журова стала регулярно играть в хоккей, и Наталья Кларк с «Матч ТВ».

В прошлом году на закрытие казанского этапа лиги приезжали Данис Зарипов и Владислав Подъяпольский. Это уникальный проект, мы им безумно благодарны. Они объективно больше всех сделали для развития женского хоккея в России.

— Сколько сами еще планируете поиграть?

— Думаю, что этот сезон будет последний. И, поверьте, меня есть кем заменить. Я чувствую, что нужна девочкам больше вне льда. А сама для себя я еще долго буду тренироваться. Лет до 50 точно.