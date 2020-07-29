Новости спорта

03:36 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Последний из могикан: лучший защитник «Ак Барса» ХХI столетия повесил коньки на гвоздь

00:00, 29.07.2020
Последний из могикан: лучший защитник «Ак Барса» ХХI столетия повесил коньки на гвоздь
Фото: sports.ru

15 июля хоккейный агент Валерий Матвеев объявил, что его клиент, знаменитый российский защитник Илья Никулин, завершил карьеру. Ровно через неделю, 22 июля, пришло печальное известие о кончине великого советского игрока обороны, олимпийского чемпиона Александра Гусева. Корректно ли ставить рядом два этих события? Перед одним из хоккеистов начинается новый этап жизни, другой ушел в вечность… И да, и нет. Корреспондент «Реального времени» рассказывает, чем запомнился ему первый — богатырь с былинным именем и застенчивым выражением лица.

Они играли в похожий хоккей

Александр Гусев, легендарный защитник ЦСКА и сборной России, пик карьеры которого пришелся на 70-е годы прошлого века, когда он стал чемпионом Олимпиады в Инсбруке-1976, двукратным чемпионом мира и семикратным победителем первенств СССР, отличался высоким ростом, оптимальными для защитника антропометрическими данными и игрой, которой были чужды внешние эффекты и трюки, зато были свойственны надежность, чувство партнера, понимание соблюдения баланса между выполнением основных обязанностей и участием в атакующих действиях.

Как отмечали игроки сборной Канады, принципиальные соперники советских хоккеистов, Гусев — хоккеист, отличающийся в игре суровой жестокостью. У него была отличная скорость, резкость и практически отсутствовало чувство страха, поэтому он, когда нужно было (вот эти два слова выделим особо), уверенно вступал в силовую борьбу. Кроме этого, Гусев частенько подключался и к атакам своей сборной, забив немало шайб.

Уверен, дорогие читатели, вы отлично помните манеру игры нашего героя, который отдал «Ак Барсу» целое десятилетие, не побоюсь назвать его звездным. Подставьте в приведенную выше характеристику вместо фамилии Гусев фамилию Никулин… Почувствуете разницу? Я, честно говоря, нет.

И еще одна, так сказать, вводная. В конце мая в «Ак Барсе» решили составить гипотетический портрет идеального защитника. Что в итоге получилось? Смотрим: «…Уверенность Яруллина, надежность Викстранда, сила броска Куляша, опыт Андрея Маркова…». А как же наш Илья Владимирович? Нет, естественно не забыт, отмечено (причем первым в перечне) «мышление Никулина». Все так, но у меня еще один вопрос к читателю. А каким из перечисленных у других мастеров качеств двукратный обладатель Кубка Гагарина не обладал?

Как отмечали игроки сборной Канады, принципиальные соперники советских хоккеистов, Гусев — хоккеист, отличающийся в игре суровой жестокостью. Фото mk.ru

Так что, наверное, Гусева и Никулина, двух выдающихся отечественных мастеров игры в обороне, ставить рядом правомочно. Меня, признаюсь, удивило иное — когда я услышал о том, что 38-летний Никулин решил завязать с хоккеем. Наивность это или невежество, но я был уверен, что и в последнем сезоне защитник оставался в составе своего родного «Динамо», просто по объективным причинам (возраст, здоровье) нечасто выходил на лед. Но нет, оказывается перед сезоном 2019/20 живая легенда осталась… без клуба. У него были предпочтения — любая из московских команд, или клуб, который поведет борьбу за Кубок Гагарина. Странно, но спроса не нашлось…

Воспитанник «Динамо» с рижским детством и спартаковским бэкграундом

Нет, он, конечно, же не «последний из могикан». Я смотрю на чемпионскую фотографию «Ак Барса»-2006 и вижу на ней лиц, которые с большим хоккеем еще далеко не завязали. Одноклубник Никулина по «Динамо», «вечный» вратарь Саша Еременко — уж сколько разные тренеры московского клуба за последние годы не перебрали кандидатов на пост номер один, каждый раз возвращаются к Еременко. Данис Зарипов, самый титулованный игрок КХЛ, тоже как старое вино — бродит, но только насыщается вкусом и красками…

Но в своем хоккее, в своей игре, возможно, и последний.

Начиная рассказывать о каком-либо спортсмене, в первую очередь приводят статистику. У Никулина, не побоюсь этого слова, она потрясающая, я ее еще вам напомню. Конечно, хочется не только о цифрах, а о его личности, характере, запоминающихся моментах, в том числе тех, которые составили легенду по имени «Ак Барс» — клуба №1 в нашем хоккее. Но давайте отдадим дань традиции. Немного цифр:

  • 5 — любимый номер Никулина (хотя после возвращения в «Динамо» он сезон 2015/16 отыграл под 77-м — в этом, кстати, заложен глубокий смысл).
  • 4 — количество титулов чемпиона России.
  • 3 — столько раз Илья становился чемпионом мира.
  • 2 — это количество Кубков Гагарина (второй из них, в 2010-м, он поднял над головой как капитан «Ак Барса»),
  • 1 — как и все «барсы» «золотой выдержки», наш герой — обладатель Кубка европейских чемпионов.

Ну что. 5, 4, 3, 2, 1… Fire! Погнали!

Начнем с фактов не всем известных. Ну вот, например, знаете ли вы, что первой школой Никулина была отнюдь не динамовская? То есть, по большому счету, становление юного защитника проходило в бело-голубых пенатах, но в финалах первенств России 1997 и 1998 среди юношей Илья защищал красно-белые, спартаковские цвета.

Еще одна малоизученная тема — Рига, как место рождения звезды. Малая родина значит много для понимания сущности человека. И здесь мне поможет старинный товарищ, земляк Никулина, спортивный директор и лидер фан-клуба, капитан любительской команды «Ak Bars Riga» Сергей Крылов — его и хоккеиста связывает давняя дружба.

Фото ak-bars.ru
Это очень отзывчивый, внимательный человек, которому не безразличны чужие проблемы. Он всегда помогал участием, и финансовым, и моральным, людям, подчас совсем ему малознакомым, а не только своим близким

Сергей Крылов: «Никулин не только выдающийся спортсмен, но и замечательный человек»

— Сергей, я знаю, что вы с Никулиным знакомы давно. Как бы ты охарактеризовал Илью?

— Мы познакомились в начале нулевых, когда Илья еще играл в крикуновском «Динамо». Это очень отзывчивый, внимательный человек, которому не безразличны чужие проблемы. Он всегда помогал участием, и финансовым, и моральным, людям, подчас совсем ему малознакомым, а не только своим близким, и это качество у него проявлялось и в начале пути, и когда он уже стал знаменитым чемпионом. Он не только выдающийся спортсмен, но и замечательный человек. Редкость, что в одном человеке собрано столько качеств, и я очень горжусь дружескими отношениями с Никулиным. Мы дружим уже много лет и наши дети уже подхватили эту эстафету и тоже дружат.

— В хоккейной жизни Никулина два главных клуба — «Динамо» и «Ак Барс». Можно их расставить в определенной последовательности?

— Несмотря на то, что как хоккеист Никулин состоялся в «Динамо» и в 2005-м впервые стал чемпионом страны именно в составе этой команды, уверен, что лучшие свои годы и пик карьеры он пережил в «Ак Барсе». За это десятилетие (2005-2015, — прим. ред.) он вместе с «барсами» собрал наибольшее количество трофеев, именно из Казани он попал в сборную и стал трехкратным чемпионом мира.

— Как Илья относится к проекту «Ak Bars Riga»?

— Смело заявляю, что такой уникальной команды, как наша, которая пропагандирует и развивает бренд «Ак Барса» в Европе, нет ни у одного клуба КХЛ. Мы не только поддерживаем клуб на выездных матчах в Белоруссии, Финляндии, других европейских странах, но участвуем в международных турнирах среди болельщиков клубов Континентальной и других европейских лиг. Этот проект был реализован в том числе и благодаря техническим и финансовым возможностям Ильи Никулина. Наверное, в этом участии проявилась широта души Ильи, никогда не забывавшего о городе, в котором он родился, о своих земляках.

Железный универсал

Золотую медаль за победу в чемпионате России впервые Никулин повесил на шею весной 2005 года — это был заслуженный итог динамовской пятилетки, которая включила все последовательные ступени становления молодого мастера — игра за «Динамо-2», фарм-клуб ТХК из Твери (родного города другого Ильи — Ковальчука, с которым они на один сезон разминулись в Казани) и основную команду. В сезоне 2004/05, когда Зинэтула Билялетдинов, как Папа Карло, выстругивал из куска драгоценного сандалового дерева под названием «локаутный «Ак Барс» того Буратино, который подберет Золотой ключик к чемпионским вратам уже в следующем году, Никулин в составе дружины Владимира Крикунова стал обладателем титула. Летом он и пять его товарищей по золотому составу (вратарь Еременко, защитник Щадилов, форварды Воробьев, Степанов и Терещенко), прекрасно знакомые Биллу по совместной работе, перейдут в «Ак Барс» и начнут новый поход за Золотым руном.

В свой чемпионский год в «Динамо» защитник в 50 матчах забросил одну шайбу, сделал 9 передач в «регулярке» и еще 3 в играх плей-офф. Фото dynamo.ru

Нет, как бы я ни хотел, но все же без статистики нам не обойтись.

В свой чемпионский год в «Динамо» защитник в 50 матчах забросил одну шайбу, сделал 9 передач в «регулярке» и еще 3 в играх плей-офф. Перейдя в «Ак Барс» и составив пару с надежным (но тоже любящим и умеющим подключаться в атаку) Андреем Первышиным, Никулин в свой казанский золотой сезон 2005/06 разразился уже девятью голами (плюс четырьмя в кубковых сериях) и 11-ю передачами. В эти годы наибольшую результативность среди защитников в команде показывали Раймон Жиру (на мой взгляд, сильнейший игрок обороны из легионеров за всю историю «Ак Барса») и Виталий Прошкин, которые, к тому же (особенно Прошкин), почти постоянно выходили в составе бригады большинства. Но как только канадец и россиянин Казань покинули, и Никулин с Первышиным стали первой парой оборонцев, наш герой начинает выдавать на-гора результативность, которой позавидует и крепкий нападающий основы.

Пик карьеры Ильи совпадает с началом эпохи КХЛ, хотя и до этого он зажигал — например, в сезоне 2006/07 набрал 25 (11+14) очков в гладкой части первенства и 9 (4+5) в плей-офф, к тому же сделал дубль в ключевом для команды матче с «Ферьестадом» на победном для казанцев розыгрыше Кубка европейских чемпионов-2007, да еще отличился в финале с ХПК.

Ну а с сезона 2008/09 — первого в истории Континентальной лиги, Никулин окончательно превращается в защитника-бомбардира. Сезон первого для «Ак Барса» Кубка Гагарина: 33 (7+26) очков в чемпионате и 10 (2+8) в плей-офф, второй победный сезон — те же 33 (6+27) пунктов в «регулярке» и 11 (5+6) в раунде с выбыванием.

Но и этого Никулину мало. В сезоне 2010/11 он в 49 играх чемпионата забросил 6 шайб и сделал 35(!) передач и вообще, начиная с сезона 2007/08, он никогда меньше 15 результативных пасов за регулярный чемпионат не отдавал. И все это, заметьте, совершенно не в ущерб оборонительным действиям — Билялетдинов, сам надежнейший защитник, излишнее увлечение атакой лидеру своей обороны не простил бы, как, собственно, и Белов, и Крикунов, которые руководили «барсами» в годы, когда Билл отлучался в сборную. Да, собственно, включение Никулина в сборную всех звезд КЕЧ-2007 и символическую сборную первого сезона КХЛ — тому подтверждение.

Подведем статистические итоги. 10 сезонов в «Ак Барсе» — с 2005 по 2015-й. 520 игр чемпионата и 269 (81+188) очков, 143 матча плей-офф и 68 (24+44) баллов. Великолепная статистика при максимальной надежности в выполнении основных обязанностей игрока обороны. И при минимальном количестве матчей, пропущенных из-за травм и повреждений. Действительно, железный универсал.

10 сезонов в «Ак Барсе» — с 2005 по 2015-й. Фото ak-bars.ru

Спасатель

А теперь от количества позвольте перейти к качеству. Почти про каждую шайбу Никулина, особенно в плей-офф, можно писать отдельно. Такой возможности у меня нет, но три знаковых, три, составивших легенду по имени «Ак Барс», я не могу не выделить особо. И, надеюсь, вы их вспомните, а возможно, захотите и пересмотреть.

Эпизод первый. 16 марта 2009 года, «Татнефть Арена», пятый, решающий матч 1/4 серии розыгрыша Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард». Счет в серии 2:2, на кону путевка в полуфинал. «Барсы» усилиями Степанова повели в середине первого периода, но за 4 минуты второй трети поединка растеряли свое преимущество и оказались в роли догоняющих. Хозяева атаковали много и настойчиво, создавали много моментов, но страж ворот «Авангарда» Фомичев, совершая периодически шаманские действия с шайбой, до последней, 60-й минуты основного времени сохранял свои владения в неприкосновенности.

Точнее сказать, до последних 15 секунд встречи, когда Капанен выиграл вбрасывание в зоне гостей, отпасовал на Первышина, а тот перевел по синей линии шайбу под щелчок Никулину, который пробил-таки голкипера омичей, вписав в «Эпос об «Ак Барсе» яркую историю под заголовком «Пятнадцать секунд Никулина». На табло значились цифры 59:45. Ликование переполненной арены и вашего покорного слуги, который вел, вместе с Олегом Пшеничным, репортаж с этого исторического матча и перед Этим Самым Вбрасыванием призвал в прямом эфире всех телезрителей встать и поблагодарить команду за достойный сезон, была неописуемой. Как будто бы Кубок Гагарина был уже наш… Собственно, это произойдет почти месяц спустя.

Эпизод второй. 3 апреля 2009 года, «Татнефть Арена», второй матч финальной серии того же розыгрыша против ярославского «Локомотива». Первую встречу казанцы (дома) проиграли вчистую — 0:3. Когда спустя 13 минут и 13 секунд повторной встречи на видеокубе загорелись те же цифры 0:3, над стадионом повисла зловещая тишина — Кубок Гагарина отдалялся от «Ак Барса» со скоростью локомотива. Все представили, что это значит — ехать в «логово» мощной машины Кари Хейккиля при счете 0:2 в серии….

Начало удивительному возрождению положил Тони Мортенссон, реализовавший большинство в самом конце первого периода. Еще полтора периода счет 1:3 не менялся, несмотря на все потуги хозяев. Спасли Казань Обухов на 50-й минуте и Никулин, вновь, как и в памятной встрече против «Авангарда», сравнявший счет, когда ворота его команды были пустыми. На табло горело 58:46. Точный бросок под перекладину партнера Ильи — Первышина на первой минуте овертайма означал возвращение «Ак Барса» в главную серию года.

Почти про каждую шайбу Никулина, особенно в плей-офф, можно писать отдельно. Фото ak-bars.ru

Ну и эпизод третий. 10 апреля 2010 года, «Татнефть Арена», шестой матч финала Восточной конференции второго розыгрыша Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева». Казанцы ведут в серии 3:2, но психологическое преимущество на стороне уфимцев, победивших в двух последних матчах.

Счет на 10-й минуте открыл казанец Янне Песонен, а сравнял за две минуты до второго перерыва лидер «юлаевцев» Александр Радулов. Равенство держится до последних минут поединка. Наступает 55-я минута. Хозяева получили большинство,но, войдя в чужую зону, не стали, «как учили», располагаться по ее периметру, а разыграли атаку сходу, которую начал Алексей Морозов и продолжил Нико Капанен великолепным пасом под эффектный бросок Никулину. Время на табло 55:07. На мой взгляд, эта голевая комбинация стала самой эффектной во всем розыгрыше Кубка Гагарина-2010. Счет 2:1 удержался до конца матча, и команда Билялетдинова, выигравшая серию со счетом 4:2, получила право, как и год назад, оспорить главный приз в финальной серии. Нет смысла напоминать, что серия эта против ХК МВД была «Ак Барсом» завершена в свою пользу, и Кубок над головой на «Арене Балашиха» поднял первым Илья Никулин, начиная с четвертого матча взваливший на себя капитанские полномочия.

Александр Степанов: «Если другие игроки не забивают, кто-то должен исполнять эту миссию»

Кто может охарактеризовать Никулина лучше, чем его боевой товарищ по «Динамо» и «Ак Барсу», любимец казанских болельщиков Александр Степанов? На рубеже веков защитник пришел в «Динамо», за который уже выступал форвард, они вместе становились чемпионами страны в командах Крикунова и Билялетдинова, вместе брали Кубки Гагарина с «Ак Барсом», и во время второго пришествия Никулина в «Динамо» он встретился со Степановым, который вошел в тренерский штаб Крикунова. Корреспондент «Реального времени» позвонил тренеру московского «Динамо», и тот с удовольствием сказал теплые слова о своем друге и партнере.

— Александр, вы с Ильей вместе фактически 20 лет, практически все зигзаги хоккейной судьбы пережили вместе. Какие основные качества ты бы в нем выделил?

— Первое и главное — надежность. Он надежный как хоккеист, надежный как человек. Уверенность, основательность, надежность во всем. Неслучайно он стал капитаном команды в сезоне 2009/10 после повреждения Леши Морозова.

— Ты, конечно же, помнишь, как часто Илье удавалось забрасывать не просто решающие, а судьбоносные для «Ак Барса» шайбы — только в первом розыгрыше Кубка Гагарина их было как минимум две — против «Авангарда» и в финале с «Локомотивом». Что это — удача, чутье?

— Вот благодаря тем основным качествам, о которых я сказал, ему, как ведущему защитнику, доверяли в самые ответственные моменты, и у него получалось. Он не боялся брать эту ответственность на себя, сохранял хладнокровие. Поэтому, кстати, и в сборную его приглашали. Ну если другие игроки команды не забивают (смеется), кто-то должен исполнять эту миссию. Он действительно решал ключевые моменты важнейших матчей.

Фото dynamo.ru
Год-два наверняка мог еще поиграть. Но время идет, мы стареем, хоккей становится быстрее, растет молодежь. И смотря для каких задач он бы еще оставался действующим игроком

— У Никулина просто сумасшедшая для защитника статистика — по 25-35 передач за сезон, не считая голов, многие из которых были «на вес золота». Но атакующим защитником, как Кольцов, Твердовский, он никогда не считался. Может быть, он — олицетворение позиции «полузащитника», игрока какого-то «среднего» амплуа?

— Он очень часто был задействован в розыгрыше большинства. Многие комбинации шли через верх, через Илюху. Много последних передач под завершающий бросок кого-то из партнеров, который часто становился голевым, делал именно он. Но есть еще одна причина — он классно начинал атаку, никогда не передерживал шайбу, знал толк в длинных передачах, отсекающих несколько игроков соперника, и часто эти передачи выводили нападающих на ворота, на голевые ситуации. А что касается «полузащитника»… думаю, это определение подходит больше к тому же Кольцову, Жене Медведеву. Хоккей меняется, и подключение защитников в атаку уже давно стало велением времени. Илюха чувствовал себя здесь в своей стихии.

— Не рано он, на твой взгляд, закончил с хоккеем? Весь ли потенциал выработал?

— Год-два наверняка мог еще поиграть. Но время идет, мы стареем, хоккей становится быстрее, растет молодежь. И смотря для каких задач он бы еще оставался действующим игроком. Все свои задачи он решил, все что можно выиграл. Для сборной уже по возрасту не подходил. Насколько я знаю, он хотел остаться в «Динамо», но предложения не поступило, и он решил посвятить время семье, побыть в своей Юрмале с близкими.

— В сообщении о завершении карьеры прозвучало, что Илья вроде бы собирается заняться бизнесом. А в хоккей, в ином качестве — тренера, менеджера — он, как думаешь, может вернуться?

— Уверен, что сейчас он сам не ответит на этот вопрос, Такая долгая успешная карьера. Тренировки, сборы, игры, перелеты, целая жизнь в самолетах. Просто устал человек и решил побыть дома. С его колоссальным опытом и багажом ему любая роль в хоккейной жизни — и тренерская, и менеджерская — будет по плечу.

— Как я понимаю, в НХЛ Никулин не рвался?

— А времена выхода на пик совпали как раз с возвращением наших ребят из-за океана. Поэтому мы играли и побеждали здесь, и команда у нас, «Ак Барс», отличная была. Поэтому и я не искал добра от добра, и он. Не знаю, как Никулин, но я точно не жалею, что свою карьеру сделал в России.

Под номером 77 выступал легендарный защитник 80-90-х Пол Коффи, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, второй по результативности игрок обороны за всю историю НХЛ./ Фото AP

Смысл номера 77

В завершении приведу еще несколько высказываний людей, связанных с Ильей Никулиным. Один успел поиграть с ним в одной команде, другой знает его как функционер, любящий выходить на лед и прекрасно знающий лично большинство тех, кто писал и продолжает писать на льду историю «Ак Барса».

Вице-президент ФХРТ Андрей Рябов: «В Илье Никулине сочетались интеллигентность, интеллект и бойцовский характер на площадке. За счет интеллекта, умения мыслить на льду, читать игру он решал эпизоды. Благодаря сочетанию этих качеств он решал эпизоды, глобальные для истории команды. Я отношусь к нему с громадным уважением, мы продолжаем поддерживать теплые отношения, и я желаю ему успехов на новом этапе его жизни!».

Михаил Глухов успел поиграть с Никулиным в одной команде сезон 2014/15, ставший серебряным для «Ак Барса»: «Когда в 2014 году я перешел в «Ак Барс», для меня было большой честью оказаться вместе с людьми, которые составляли костяк этой знаменитой команды, и с Ильей Никулиным как настоящим лидером, да что там — легендой клуба. Как можно кратко о нем сказать — большой мастер, очень хороший человек. Вне игры он был спокойным, рассудительным, немногословным, но к его слову прислушивались и на льду, и в раздевалке. А уж про его легендарную шайбу «Авангарду» за 15 секунд до завершения решающего матча я знал все, когда еще не думал, что окажусь в «Ак Барсе». Из таких моментов, собственно, и состоит история великого клуба».

…Добавлю — и из таких людей.

Ну и последнее. Первый сезон по возвращении в «Динамо» Илья Никулин отыграл под номером 77 (с 2016-го вернувшись к любимой «пятерке»). Я обещал раскрыть «глубокий смысл», который, как мне кажется, был заложен в этом «отходе от традиции».

Так вот, под #77 выступал легендарный защитник 80-90-х Пол Коффи, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, второй по результативности игрок обороны за всю историю НХЛ. Я не поленился и посмотрел нарезку моментов с его участием. Особое внимание уделил уникальной, плавной, несуетной манере катания… И сравнил... Может и хорошо, что в том сезоне любимая Никулиным «пятерка» в «Динамо» была занята.

Александр Норден
СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости спорта

03:36 МСК Все новости
Новости раздела