Последний из могикан: лучший защитник «Ак Барса» ХХI столетия повесил коньки на гвоздь

15 июля хоккейный агент Валерий Матвеев объявил, что его клиент, знаменитый российский защитник Илья Никулин, завершил карьеру. Ровно через неделю, 22 июля, пришло печальное известие о кончине великого советского игрока обороны, олимпийского чемпиона Александра Гусева. Корректно ли ставить рядом два этих события? Перед одним из хоккеистов начинается новый этап жизни, другой ушел в вечность… И да, и нет. Корреспондент «Реального времени» рассказывает, чем запомнился ему первый — богатырь с былинным именем и застенчивым выражением лица.

Они играли в похожий хоккей



Александр Гусев, легендарный защитник ЦСКА и сборной России, пик карьеры которого пришелся на 70-е годы прошлого века, когда он стал чемпионом Олимпиады в Инсбруке-1976, двукратным чемпионом мира и семикратным победителем первенств СССР, отличался высоким ростом, оптимальными для защитника антропометрическими данными и игрой, которой были чужды внешние эффекты и трюки, зато были свойственны надежность, чувство партнера, понимание соблюдения баланса между выполнением основных обязанностей и участием в атакующих действиях.

Как отмечали игроки сборной Канады, принципиальные соперники советских хоккеистов, Гусев — хоккеист, отличающийся в игре суровой жестокостью. У него была отличная скорость, резкость и практически отсутствовало чувство страха, поэтому он, когда нужно было (вот эти два слова выделим особо), уверенно вступал в силовую борьбу. Кроме этого, Гусев частенько подключался и к атакам своей сборной, забив немало шайб.

Уверен, дорогие читатели, вы отлично помните манеру игры нашего героя, который отдал «Ак Барсу» целое десятилетие, не побоюсь назвать его звездным. Подставьте в приведенную выше характеристику вместо фамилии Гусев фамилию Никулин… Почувствуете разницу? Я, честно говоря, нет.



И еще одна, так сказать, вводная. В конце мая в «Ак Барсе» решили составить гипотетический портрет идеального защитника. Что в итоге получилось? Смотрим: «…Уверенность Яруллина, надежность Викстранда, сила броска Куляша, опыт Андрея Маркова…». А как же наш Илья Владимирович? Нет, естественно не забыт, отмечено (причем первым в перечне) «мышление Никулина». Все так, но у меня еще один вопрос к читателю. А каким из перечисленных у других мастеров качеств двукратный обладатель Кубка Гагарина не обладал?

Как отмечали игроки сборной Канады, принципиальные соперники советских хоккеистов, Гусев — хоккеист, отличающийся в игре суровой жестокостью. Фото mk.ru

Так что, наверное, Гусева и Никулина, двух выдающихся отечественных мастеров игры в обороне, ставить рядом правомочно. Меня, признаюсь, удивило иное — когда я услышал о том, что 38-летний Никулин решил завязать с хоккеем. Наивность это или невежество, но я был уверен, что и в последнем сезоне защитник оставался в составе своего родного «Динамо», просто по объективным причинам (возраст, здоровье) нечасто выходил на лед. Но нет, оказывается перед сезоном 2019/20 живая легенда осталась… без клуба. У него были предпочтения — любая из московских команд, или клуб, который поведет борьбу за Кубок Гагарина. Странно, но спроса не нашлось…



Воспитанник «Динамо» с рижским детством и спартаковским бэкграундом

Нет, он, конечно, же не «последний из могикан». Я смотрю на чемпионскую фотографию «Ак Барса»-2006 и вижу на ней лиц, которые с большим хоккеем еще далеко не завязали. Одноклубник Никулина по «Динамо», «вечный» вратарь Саша Еременко — уж сколько разные тренеры московского клуба за последние годы не перебрали кандидатов на пост номер один, каждый раз возвращаются к Еременко. Данис Зарипов, самый титулованный игрок КХЛ, тоже как старое вино — бродит, но только насыщается вкусом и красками…

Но в своем хоккее, в своей игре, возможно, и последний.

Начиная рассказывать о каком-либо спортсмене, в первую очередь приводят статистику. У Никулина, не побоюсь этого слова, она потрясающая, я ее еще вам напомню. Конечно, хочется не только о цифрах, а о его личности, характере, запоминающихся моментах, в том числе тех, которые составили легенду по имени «Ак Барс» — клуба №1 в нашем хоккее. Но давайте отдадим дань традиции. Немного цифр:

5 — любимый номер Никулина (хотя после возвращения в «Динамо» он сезон 2015/16 отыграл под 77-м — в этом, кстати, заложен глубокий смысл).

4 — количество титулов чемпиона России.

3 — столько раз Илья становился чемпионом мира.

2 — это количество Кубков Гагарина (второй из них, в 2010-м, он поднял над головой как капитан «Ак Барса»),

1 — как и все «барсы» «золотой выдержки», наш герой — обладатель Кубка европейских чемпионов.

Ну что. 5, 4, 3, 2, 1… Fire! Погнали!

Начнем с фактов не всем известных. Ну вот, например, знаете ли вы, что первой школой Никулина была отнюдь не динамовская? То есть, по большому счету, становление юного защитника проходило в бело-голубых пенатах, но в финалах первенств России 1997 и 1998 среди юношей Илья защищал красно-белые, спартаковские цвета.

Еще одна малоизученная тема — Рига, как место рождения звезды. Малая родина значит много для понимания сущности человека. И здесь мне поможет старинный товарищ, земляк Никулина, спортивный директор и лидер фан-клуба, капитан любительской команды «Ak Bars Riga» Сергей Крылов — его и хоккеиста связывает давняя дружба.



Фото ak-bars.ru

Это очень отзывчивый, внимательный человек, которому не безразличны чужие проблемы. Он всегда помогал участием, и финансовым, и моральным, людям, подчас совсем ему малознакомым, а не только своим близким

Сергей Крылов: «Никулин не только выдающийся спортсмен, но и замечательный человек»

— Сергей, я знаю, что вы с Никулиным знакомы давно. Как бы ты охарактеризовал Илью?

— Мы познакомились в начале нулевых, когда Илья еще играл в крикуновском «Динамо». Это очень отзывчивый, внимательный человек, которому не безразличны чужие проблемы. Он всегда помогал участием, и финансовым, и моральным, людям, подчас совсем ему малознакомым, а не только своим близким, и это качество у него проявлялось и в начале пути, и когда он уже стал знаменитым чемпионом. Он не только выдающийся спортсмен, но и замечательный человек. Редкость, что в одном человеке собрано столько качеств, и я очень горжусь дружескими отношениями с Никулиным. Мы дружим уже много лет и наши дети уже подхватили эту эстафету и тоже дружат.

— В хоккейной жизни Никулина два главных клуба — «Динамо» и «Ак Барс». Можно их расставить в определенной последовательности?

— Несмотря на то, что как хоккеист Никулин состоялся в «Динамо» и в 2005-м впервые стал чемпионом страны именно в составе этой команды, уверен, что лучшие свои годы и пик карьеры он пережил в «Ак Барсе». За это десятилетие (2005-2015, — прим. ред.) он вместе с «барсами» собрал наибольшее количество трофеев, именно из Казани он попал в сборную и стал трехкратным чемпионом мира.



— Как Илья относится к проекту «Ak Bars Riga»?

— Смело заявляю, что такой уникальной команды, как наша, которая пропагандирует и развивает бренд «Ак Барса» в Европе, нет ни у одного клуба КХЛ. Мы не только поддерживаем клуб на выездных матчах в Белоруссии, Финляндии, других европейских странах, но участвуем в международных турнирах среди болельщиков клубов Континентальной и других европейских лиг. Этот проект был реализован в том числе и благодаря техническим и финансовым возможностям Ильи Никулина. Наверное, в этом участии проявилась широта души Ильи, никогда не забывавшего о городе, в котором он родился, о своих земляках.



Железный универсал

Золотую медаль за победу в чемпионате России впервые Никулин повесил на шею весной 2005 года — это был заслуженный итог динамовской пятилетки, которая включила все последовательные ступени становления молодого мастера — игра за «Динамо-2», фарм-клуб ТХК из Твери (родного города другого Ильи — Ковальчука, с которым они на один сезон разминулись в Казани) и основную команду. В сезоне 2004/05, когда Зинэтула Билялетдинов, как Папа Карло, выстругивал из куска драгоценного сандалового дерева под названием «локаутный «Ак Барс» того Буратино, который подберет Золотой ключик к чемпионским вратам уже в следующем году, Никулин в составе дружины Владимира Крикунова стал обладателем титула. Летом он и пять его товарищей по золотому составу (вратарь Еременко, защитник Щадилов, форварды Воробьев, Степанов и Терещенко), прекрасно знакомые Биллу по совместной работе, перейдут в «Ак Барс» и начнут новый поход за Золотым руном.

В свой чемпионский год в «Динамо» защитник в 50 матчах забросил одну шайбу, сделал 9 передач в «регулярке» и еще 3 в играх плей-офф. Фото dynamo.ru

Нет, как бы я ни хотел, но все же без статистики нам не обойтись.

В свой чемпионский год в «Динамо» защитник в 50 матчах забросил одну шайбу, сделал 9 передач в «регулярке» и еще 3 в играх плей-офф. Перейдя в «Ак Барс» и составив пару с надежным (но тоже любящим и умеющим подключаться в атаку) Андреем Первышиным, Никулин в свой казанский золотой сезон 2005/06 разразился уже девятью голами (плюс четырьмя в кубковых сериях) и 11-ю передачами. В эти годы наибольшую результативность среди защитников в команде показывали Раймон Жиру (на мой взгляд, сильнейший игрок обороны из легионеров за всю историю «Ак Барса») и Виталий Прошкин, которые, к тому же (особенно Прошкин), почти постоянно выходили в составе бригады большинства. Но как только канадец и россиянин Казань покинули, и Никулин с Первышиным стали первой парой оборонцев, наш герой начинает выдавать на-гора результативность, которой позавидует и крепкий нападающий основы.

Пик карьеры Ильи совпадает с началом эпохи КХЛ, хотя и до этого он зажигал — например, в сезоне 2006/07 набрал 25 (11+14) очков в гладкой части первенства и 9 (4+5) в плей-офф, к тому же сделал дубль в ключевом для команды матче с «Ферьестадом» на победном для казанцев розыгрыше Кубка европейских чемпионов-2007, да еще отличился в финале с ХПК.

Ну а с сезона 2008/09 — первого в истории Континентальной лиги, Никулин окончательно превращается в защитника-бомбардира. Сезон первого для «Ак Барса» Кубка Гагарина: 33 (7+26) очков в чемпионате и 10 (2+8) в плей-офф, второй победный сезон — те же 33 (6+27) пунктов в «регулярке» и 11 (5+6) в раунде с выбыванием.

Но и этого Никулину мало. В сезоне 2010/11 он в 49 играх чемпионата забросил 6 шайб и сделал 35(!) передач и вообще, начиная с сезона 2007/08, он никогда меньше 15 результативных пасов за регулярный чемпионат не отдавал. И все это, заметьте, совершенно не в ущерб оборонительным действиям — Билялетдинов, сам надежнейший защитник, излишнее увлечение атакой лидеру своей обороны не простил бы, как, собственно, и Белов, и Крикунов, которые руководили «барсами» в годы, когда Билл отлучался в сборную. Да, собственно, включение Никулина в сборную всех звезд КЕЧ-2007 и символическую сборную первого сезона КХЛ — тому подтверждение.

Подведем статистические итоги. 10 сезонов в «Ак Барсе» — с 2005 по 2015-й. 520 игр чемпионата и 269 (81+188) очков, 143 матча плей-офф и 68 (24+44) баллов. Великолепная статистика при максимальной надежности в выполнении основных обязанностей игрока обороны. И при минимальном количестве матчей, пропущенных из-за травм и повреждений. Действительно, железный универсал.



10 сезонов в «Ак Барсе» — с 2005 по 2015-й. Фото ak-bars.ru

Спасатель

А теперь от количества позвольте перейти к качеству. Почти про каждую шайбу Никулина, особенно в плей-офф, можно писать отдельно. Такой возможности у меня нет, но три знаковых, три, составивших легенду по имени «Ак Барс», я не могу не выделить особо. И, надеюсь, вы их вспомните, а возможно, захотите и пересмотреть.

Эпизод первый. 16 марта 2009 года, «Татнефть Арена», пятый, решающий матч 1/4 серии розыгрыша Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард». Счет в серии 2:2, на кону путевка в полуфинал. «Барсы» усилиями Степанова повели в середине первого периода, но за 4 минуты второй трети поединка растеряли свое преимущество и оказались в роли догоняющих. Хозяева атаковали много и настойчиво, создавали много моментов, но страж ворот «Авангарда» Фомичев, совершая периодически шаманские действия с шайбой, до последней, 60-й минуты основного времени сохранял свои владения в неприкосновенности.

Точнее сказать, до последних 15 секунд встречи, когда Капанен выиграл вбрасывание в зоне гостей, отпасовал на Первышина, а тот перевел по синей линии шайбу под щелчок Никулину, который пробил-таки голкипера омичей, вписав в «Эпос об «Ак Барсе» яркую историю под заголовком «Пятнадцать секунд Никулина». На табло значились цифры 59:45. Ликование переполненной арены и вашего покорного слуги, который вел, вместе с Олегом Пшеничным, репортаж с этого исторического матча и перед Этим Самым Вбрасыванием призвал в прямом эфире всех телезрителей встать и поблагодарить команду за достойный сезон, была неописуемой. Как будто бы Кубок Гагарина был уже наш… Собственно, это произойдет почти месяц спустя.

Эпизод второй. 3 апреля 2009 года, «Татнефть Арена», второй матч финальной серии того же розыгрыша против ярославского «Локомотива». Первую встречу казанцы (дома) проиграли вчистую — 0:3. Когда спустя 13 минут и 13 секунд повторной встречи на видеокубе загорелись те же цифры 0:3, над стадионом повисла зловещая тишина — Кубок Гагарина отдалялся от «Ак Барса» со скоростью локомотива. Все представили, что это значит — ехать в «логово» мощной машины Кари Хейккиля при счете 0:2 в серии….

Начало удивительному возрождению положил Тони Мортенссон, реализовавший большинство в самом конце первого периода. Еще полтора периода счет 1:3 не менялся, несмотря на все потуги хозяев. Спасли Казань Обухов на 50-й минуте и Никулин, вновь, как и в памятной встрече против «Авангарда», сравнявший счет, когда ворота его команды были пустыми. На табло горело 58:46. Точный бросок под перекладину партнера Ильи — Первышина на первой минуте овертайма означал возвращение «Ак Барса» в главную серию года.

Почти про каждую шайбу Никулина, особенно в плей-офф, можно писать отдельно. Фото ak-bars.ru

Ну и эпизод третий. 10 апреля 2010 года, «Татнефть Арена», шестой матч финала Восточной конференции второго розыгрыша Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева». Казанцы ведут в серии 3:2, но психологическое преимущество на стороне уфимцев, победивших в двух последних матчах.

Счет на 10-й минуте открыл казанец Янне Песонен, а сравнял за две минуты до второго перерыва лидер «юлаевцев» Александр Радулов. Равенство держится до последних минут поединка. Наступает 55-я минута. Хозяева получили большинство,но, войдя в чужую зону, не стали, «как учили», располагаться по ее периметру, а разыграли атаку сходу, которую начал Алексей Морозов и продолжил Нико Капанен великолепным пасом под эффектный бросок Никулину. Время на табло 55:07. На мой взгляд, эта голевая комбинация стала самой эффектной во всем розыгрыше Кубка Гагарина-2010. Счет 2:1 удержался до конца матча, и команда Билялетдинова, выигравшая серию со счетом 4:2, получила право, как и год назад, оспорить главный приз в финальной серии. Нет смысла напоминать, что серия эта против ХК МВД была «Ак Барсом» завершена в свою пользу, и Кубок над головой на «Арене Балашиха» поднял первым Илья Никулин, начиная с четвертого матча взваливший на себя капитанские полномочия.



Александр Степанов: «Если другие игроки не забивают, кто-то должен исполнять эту миссию»

Кто может охарактеризовать Никулина лучше, чем его боевой товарищ по «Динамо» и «Ак Барсу», любимец казанских болельщиков Александр Степанов? На рубеже веков защитник пришел в «Динамо», за который уже выступал форвард, они вместе становились чемпионами страны в командах Крикунова и Билялетдинова, вместе брали Кубки Гагарина с «Ак Барсом», и во время второго пришествия Никулина в «Динамо» он встретился со Степановым, который вошел в тренерский штаб Крикунова. Корреспондент «Реального времени» позвонил тренеру московского «Динамо», и тот с удовольствием сказал теплые слова о своем друге и партнере.

— Александр, вы с Ильей вместе фактически 20 лет, практически все зигзаги хоккейной судьбы пережили вместе. Какие основные качества ты бы в нем выделил?

— Первое и главное — надежность. Он надежный как хоккеист, надежный как человек. Уверенность, основательность, надежность во всем. Неслучайно он стал капитаном команды в сезоне 2009/10 после повреждения Леши Морозова.

— Ты, конечно же, помнишь, как часто Илье удавалось забрасывать не просто решающие, а судьбоносные для «Ак Барса» шайбы — только в первом розыгрыше Кубка Гагарина их было как минимум две — против «Авангарда» и в финале с «Локомотивом». Что это — удача, чутье?

— Вот благодаря тем основным качествам, о которых я сказал, ему, как ведущему защитнику, доверяли в самые ответственные моменты, и у него получалось. Он не боялся брать эту ответственность на себя, сохранял хладнокровие. Поэтому, кстати, и в сборную его приглашали. Ну если другие игроки команды не забивают (смеется), кто-то должен исполнять эту миссию. Он действительно решал ключевые моменты важнейших матчей.

Фото dynamo.ru

Год-два наверняка мог еще поиграть. Но время идет, мы стареем, хоккей становится быстрее, растет молодежь. И смотря для каких задач он бы еще оставался действующим игроком

— У Никулина просто сумасшедшая для защитника статистика — по 25-35 передач за сезон, не считая голов, многие из которых были «на вес золота». Но атакующим защитником, как Кольцов, Твердовский, он никогда не считался. Может быть, он — олицетворение позиции «полузащитника», игрока какого-то «среднего» амплуа?

— Он очень часто был задействован в розыгрыше большинства. Многие комбинации шли через верх, через Илюху. Много последних передач под завершающий бросок кого-то из партнеров, который часто становился голевым, делал именно он. Но есть еще одна причина — он классно начинал атаку, никогда не передерживал шайбу, знал толк в длинных передачах, отсекающих несколько игроков соперника, и часто эти передачи выводили нападающих на ворота, на голевые ситуации. А что касается «полузащитника»… думаю, это определение подходит больше к тому же Кольцову, Жене Медведеву. Хоккей меняется, и подключение защитников в атаку уже давно стало велением времени. Илюха чувствовал себя здесь в своей стихии.

— Не рано он, на твой взгляд, закончил с хоккеем? Весь ли потенциал выработал?

— Год-два наверняка мог еще поиграть. Но время идет, мы стареем, хоккей становится быстрее, растет молодежь. И смотря для каких задач он бы еще оставался действующим игроком. Все свои задачи он решил, все что можно выиграл. Для сборной уже по возрасту не подходил. Насколько я знаю, он хотел остаться в «Динамо», но предложения не поступило, и он решил посвятить время семье, побыть в своей Юрмале с близкими.

— В сообщении о завершении карьеры прозвучало, что Илья вроде бы собирается заняться бизнесом. А в хоккей, в ином качестве — тренера, менеджера — он, как думаешь, может вернуться?

— Уверен, что сейчас он сам не ответит на этот вопрос, Такая долгая успешная карьера. Тренировки, сборы, игры, перелеты, целая жизнь в самолетах. Просто устал человек и решил побыть дома. С его колоссальным опытом и багажом ему любая роль в хоккейной жизни — и тренерская, и менеджерская — будет по плечу.

— Как я понимаю, в НХЛ Никулин не рвался?

— А времена выхода на пик совпали как раз с возвращением наших ребят из-за океана. Поэтому мы играли и побеждали здесь, и команда у нас, «Ак Барс», отличная была. Поэтому и я не искал добра от добра, и он. Не знаю, как Никулин, но я точно не жалею, что свою карьеру сделал в России.



Под номером 77 выступал легендарный защитник 80-90-х Пол Коффи, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, второй по результативности игрок обороны за всю историю НХЛ./ Фото AP

Смысл номера 77

В завершении приведу еще несколько высказываний людей, связанных с Ильей Никулиным. Один успел поиграть с ним в одной команде, другой знает его как функционер, любящий выходить на лед и прекрасно знающий лично большинство тех, кто писал и продолжает писать на льду историю «Ак Барса».

Вице-президент ФХРТ Андрей Рябов: «В Илье Никулине сочетались интеллигентность, интеллект и бойцовский характер на площадке. За счет интеллекта, умения мыслить на льду, читать игру он решал эпизоды. Благодаря сочетанию этих качеств он решал эпизоды, глобальные для истории команды. Я отношусь к нему с громадным уважением, мы продолжаем поддерживать теплые отношения, и я желаю ему успехов на новом этапе его жизни!».

Михаил Глухов успел поиграть с Никулиным в одной команде сезон 2014/15, ставший серебряным для «Ак Барса»: «Когда в 2014 году я перешел в «Ак Барс», для меня было большой честью оказаться вместе с людьми, которые составляли костяк этой знаменитой команды, и с Ильей Никулиным как настоящим лидером, да что там — легендой клуба. Как можно кратко о нем сказать — большой мастер, очень хороший человек. Вне игры он был спокойным, рассудительным, немногословным, но к его слову прислушивались и на льду, и в раздевалке. А уж про его легендарную шайбу «Авангарду» за 15 секунд до завершения решающего матча я знал все, когда еще не думал, что окажусь в «Ак Барсе». Из таких моментов, собственно, и состоит история великого клуба».

…Добавлю — и из таких людей.

Ну и последнее. Первый сезон по возвращении в «Динамо» Илья Никулин отыграл под номером 77 (с 2016-го вернувшись к любимой «пятерке»). Я обещал раскрыть «глубокий смысл», который, как мне кажется, был заложен в этом «отходе от традиции».

Так вот, под #77 выступал легендарный защитник 80-90-х Пол Коффи, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, второй по результативности игрок обороны за всю историю НХЛ. Я не поленился и посмотрел нарезку моментов с его участием. Особое внимание уделил уникальной, плавной, несуетной манере катания… И сравнил... Может и хорошо, что в том сезоне любимая Никулиным «пятерка» в «Динамо» была занята.

