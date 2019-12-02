Как Глухов пришел на помощь в кризисный момент: главные итоги домашней серии «Ак Барса»

«Реальное время» подводит итоги непростой домашней серии «Ак Барса», начинавшейся с большим скрипом, а закончившейся хэппи-эндом и героическими свершениями тех, от кого этого меньше всего ожидали. Как Михаил Глухов стал главным «трудягой» в команде и почему расставание с Эмилем Гариповым можно считать самым правильным решением Рафика Якубова — об этом и многом другом в нашем материале.

Дома «Ак Барс» растерял реализацию. И не только большинства

То ли «зеленое дерби» в Уфе выбило «Ак Барс» из колеи, то ли в сезоне начался тот самый «спад середины», который случается практически у всех команд по ходу «регулярки», но домашнюю серию казанцы начали неважно.

Первое, что бросалось в глаза, — у команды куда-то пропало хладнокровие при реализации численного преимущества, да и завершение атак стало более прямолинейным.

Даже учитывая победу в первом матче против «Сибири», ее сложно занести «барсам» в актив — 2 очка были добыты с большим скрипом, с камбэком и после серии буллитов. И далеко не факт, что не начни сибиряки без конца удаляться, команде Квартальнова удалось бы отыграть хотя бы ту единственную шайбу — 39 минут штрафного времени (8 удалений +20 минут большого штрафа) заработали гости. За один только третий период рефери матча Роман Гофман предоставлял Казани и пятиминутное несгораемое большинство, и двойной малый штраф (4 минуты). Дивидендов из этого извлечь удалось немного — одна шайба под конец пятиминутного большинства.



В целом же казанцы нанесли 40 бросков по воротам, 18 из которых сибиряки просто заблокировали. Что это означает? Казанцы действовали прямолинейно — соперник читал практически каждый второй бросок. Команда Квартальнова не играла в хоккей техничный и индивидуальный. «Барсы» стали редко доводить до завершения через короткий пас и через комбинации «до верного».

Здесь «Ак Барс» и вовсе не забросил ни одной шайбы, хотя южане тоже не скупились на удаления (5+20 штрафа), была возможность у казанцев реализовать и «5 на 3»

Не хватило агрессии и во второй игре с «Сочи». Здесь «Ак Барс» и вовсе не забросил ни одной шайбы, хотя южане тоже не скупились на удаления (5+20 штрафа), была возможность у казанцев реализовать и «5 на 3». Однако складывалось ощущение, что казанцы просто не знают, что с этой шайбой делать. Почти 20 минут (целый период) игрового времени казанцы провели в атаке, а по итогу — ни одной забитой шайбы.

Вратари «Сибири» и «Сочи» Красиков и Шикин, безусловно, внесли свой вклад в эту казанскую немощь, но в ситуации, когда за два матча команда забивает лишь однажды — и то в пятиминутном большинстве, нельзя кивать только на удачную игру голкипера соперника.

«Непахнущий» гол Глухова. Михаил — главный трудяга «Ак Барса»

К игре с «Динамо» «барсы» уже хорошенько поработали над реализацией и только за первый период наколотили четыре шайбы — две после дальних бросков и две после разыгранных быстрых комбинаций.

Неожиданно на пятаке разыгрался Михаил Глухов, которому вообще сложно предъявить претензии хотя бы в одном его матче и в нынешнем, и во всех предыдущих сезонах.

Главный трудяга «Ак Барса» последних лет ниже своего уровня никогда не выступает — он много борется, разрушает, и равных ему в выполнении черновой работы в лиге очень мало.

— Я вообще как бы редко отличаюсь, — с улыбкой говорил после игры в раздевалке сам Глухов. — Но сегодня, слава Богу, прорвало, были и еще моменты для третьего [гола].

Проснувшийся в Глухове голеадор действительно стал неожиданностью. Своей активностью на пятаке он позволил создать задел, который в итоге помог в таком сложном матче, ведь начиная со второго периода «Динамо» ошибок уже не допускало.

Более того, Михаил несколько раз убегал по левому борту и простреливал на пятачок. Возможно, Квартальнов на этот матч дал ему больше «полномочий», чем преподнес большой сюрприз «Динамо», но, скорее всего, дело в том, что Глухов сам поймал кураж.

— На контратаке Эмиль Галимов обокрал соперника, и я уже сразу знал, что если он отдаст мне, то буду с ходу бросать, поэтому хорошо попал, — рассказывал о своих шайбах Глухов в раздевалке. — А во втором голе просто под ворота пошел, а Миша Викстранд в меня попал — залетело. Голы не пахнут, как говорят, — со смехом резюмировал нападающий «Ак Барса».

Мощный старт — залог первой уверенной победы в домашней серии



Получилось наконец-то у «Ак Барса» и реализовать большинство. Пятая шайба в ворота «Динамо», которую забросил Станислав Галиев, зашла ровно за одну секунду до выхода пятого игрока москвичей.

По сути, «Ак Барс» выиграл матч с крепким крикуновским «Динамо» за счет очень мощного прессинга в первом периоде, когда казанцы просто смяли «бело-голубых» и быстро накидали им авоську шайб. Откровенно не выручил москвичей голкипер Бочаров.

— Мы очень невнимательно подошли к моментам в начале матча. Говорили ребятам, что «Ак Барс» обычно выигрывает старты игры, но, видимо, не удалось достучаться до ребят, — признавался наставник «Динамо» Владимир Крикунов после игры.

В оставшейся же части матча «Динамо» ничем казанцам не уступило — была обоюдоострая игра с хорошими моментами у тех и у других ворот.

— Мы хорошо настроились на первый период, старались создавать больше остроты, совершать больше бросков, поэтому сделали задел и уже дотянули до победы, — резюмировал герой матча Глухов.

Галимов 95 > Галимов 72

Уже в очередном матче Дмитрий Квартальнов доверяет 20-летнему Артему Галимову место в третьем звене, где тот и айстаймом не обделен. Встреча с «Динамо» стала для Артема уже тридцатой — пропущено всего две игры сезона. Что еще более важно — Галимов стабильно набирает очки.

Гол молодого форварда, забитый в первом периоде третьей игры, стал для него уже седьмым. А учитывая, что за ним числится еще и шесть ассистентских очков, то это однозначно главное открытие Квартальнова в «Ак Барсе». То, чего ждали от него в первую очередь — работы с молодежью и открытия новых талантов для КХЛ, он делает сполна.

С другой стороны, несколько поблек в своем четвертом звене другой Галимов — Эмиль. У него в 22 играх всего 8 (7+1) очков. Разумеется, небольшое игровое время в рабочем звене не позволяет нижнекамскому воспитаннику особо разыграться, да и роль там определена другая. Однако Галимов — «игровик» по своей манере игры, и место «ролевика», которое ему отводится, вряд ли его устраивает. Возможно, стоит больше доверять Эмилю, ведь в октябре он показывал довольно хорошую результативность и показал себя неплохим снайпером. Почему Квартальнов вновь вернул его в нижнее звено — загадка.

Эмиль Гарипов был «расторгнут» по обоюдному согласию в промежутке между матчами с «Сибирью» и «Сочи», чтобы у голкипера было время подыскать себе новую команду

Расставание с Гариповым — самое верное трансферное решение сезона

Помимо ледовых баталий продолжается работа и на трансферном рынке. Дедлайн близко, и в руководстве клуба наконец-то решились пойти на шаг, который назревал уже очень давно.

Эмиль Гарипов был «расторгнут» по обоюдному согласию в промежутке между матчами с «Сибирью» и «Сочи», чтобы у голкипера было время подыскать себе новую команду. И как стало известно накануне, ею стал финалист прошлого сезона — омско-балашихинский «Авангард». Будет очень любопытно посмотреть на Эмиля под руководством канадского наставника Боба Хартли и его помощника, тренера вратарей Сергея Звягина. Сможет ли вратарь выдержать конкуренцию в совершенно новых для себя условиях?

Да, расстались со своим воспитанником, но чувства, что «Ак Барс» теряет важный винтик команды, нет. Да и зарплатная нагрузка с уходом Гарипова облегчилась ощутимо.

Эмиль нормально выглядел в системе Зинэтулы Билялетдинова, когда игра строилась в первую очередь от обороны, а игроки знали свои роли и нередко подстраховывали.

Однако в системе Квартальнова он прижился бы вряд ли. Тот же Тимур Билялов сейчас играет более уверенно, чем когда-либо играл Гарипов.

Сменщик последнему был необходим еще в далеком чемпионском сезоне 2017/18. Если вспомнить триумфальный год, то вратарь провел его далеко не так идеально, как кажется по итоговому результату. Тут были и курьезные шайбы, как, например, в домашнем матче с «Амуром (2:1).

Немало шайб доморощенный голкипер пропустил над плечами — главная беда Эмиля, который садился на щитки еще до броска, никуда не делась до последней его игры за «Ак Барс». Да, Гарипов провел идеальный финал Кубка Гагарина против ЦСКА, причем во всех матчах финальной серии, и за это болельщики всегда будут ему благодарны. Однако спокойствия в матчах, когда ворота защищал Эмиль Гарипов, у болельщиков не было в течение всего времени, пока он исполнял роль первого номера.

Ко всему прочему у вратаря был довольно «тяжелый» контракт, больше, чем у кого-либо из вратарей — 75 млн рублей. Логично, что это расторжение назревало еще летом. Но, по всей видимости, в «Ак Барсе» не могли оставить без контракта своего воспитанника, который не долечился и не набрал форму. Теперь же его можно отпустить со спокойной душой.