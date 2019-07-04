Наши люди рвутся в НХЛ: три хоккеиста из Татарстана выбраны клубами сильнейшей лиги мира на драфте

Почти 13% — 28 человек — из выбранных на драфте НХЛ, состоявшемся на днях в Ванкувере, представляли Россию. Отрадно, что трое из этого десанта — защитник Артемий Князев и форварды Дмитрий Воронков и Хисамутдинов Арсен — имеют прямое отношение к татарстанскому хоккею. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наконец-то россияне опередили шведов



Минувший сезон и особенно его кульминационная часть — плей-офф — оказался одним из самых ярких в НХЛ в XXI веке. Количество сенсаций, невероятных сюжетных поворотов, взлетов и падений в кубковой «мясорубке» 2019 года заставляло хоккейную Америку сходить с ума, а остальной помешанный на ледовой игре мир, включая вашего автора, на протяжении более чем месяца забывать о сне и прилипать к мониторам. Первый в истории «сухой» вылет в первом раунде победителя регулярного первенства, неожиданный взлет скромнейшей «Каролины», которую в середине сезона называли «бандой придурков» и, наконец, завоевание Кубка Стэнли чисто авторским «Сент-Луисом», еще в январе занимавшим последнее место в Западной конференции… Боюсь, очередного такого богатого на события сезона придется ждать еще долго.

Российские хоккеисты, и это очень приятно, не оказались чужими на этом празднике жизни. Чемпионские перстни Тарасенко и Барбашева, отличные плей-оффные дебюты молодых Задорова и (нашего, казанского) Андрея Свечникова, престижные награды лауреатам сезона Кучерову и Василевскому — все эти достижения, думается, сыграли не последнюю роль в том, что увенчавшая сезон 57-я церемония драфта НХЛ оказалась такой успешной для россиян.

Конечно, рекорд 2000 года, когда сразу 42 наших воспитанника были выбраны клубами главной лиги мира, побить не удалось. Но 28 «продуктов» отечественной хоккейной школы, общее третье место по представительству стран задрафтованных (после Канады — 69 человек и США — 57), опережение по этому показателю шведов (26 хоккеистов) стали самым успешным итогом ванкуверского драфта для России после 2003 года. Драфта, на котором было выбрано 217 игроков, а первым номером стал американский юниор Джек Хьюз, MVP молодежного чемпионата мира.

Кстати, под вторым номером был выбран (клубом «Нью-Йорк Рейнджерс») и новоиспеченный чемпион мира Каапо Какко. На прошлогоднем драфте этот общий второй номер принадлежал воспитаннику «Ак Барса» Андрею Свечникову, который стал в нынешнем сезоне самым молодым с 1997 года игроком, сделавшим дубль в матче плей-офф НХЛ.

Вот с этой «подводочки» мы и начнем разговор о «наших» людях, которые отличились на драфте, прошедшем на «Роджерс-арене» — домашнем стадионе «Ванкувер Кэнакс».

Выбранный «Каролиной Хэррикейнз» под вторым номером в июне 2018 года Андрей Свечников — лучший результат среди всех воспитанников «Ак Барса» за всю историю проведения драфта НХЛ. Фото canadaruportal.ca

По пути Бурмистрова и Свечникова

Выбранный «Каролиной Хэррикейнз» под вторым номером в июне 2018 года (тогда, кстати, задрафтованными оказались 20 россиян) Андрей Свечников — лучший результат среди всех воспитанников «Ак Барса» за всю историю проведения драфта НХЛ. Напомню, что компанию форварду на прошлогодней церемонии, проходившей в Далласе, составили выпускник СДЮШОР «Ак Барс» центральный нападающий Александр Хованов (третий раунд, №86) и защитник «Ирбиса» и юниорской сборной России Даниил Журавлев (пятый раунд, №146). А самый высокий до Свечникова результат среди воспитанников казанской школы показал обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», а ныне игрок «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров, выбранный под общим восьмым номером в 2010 году.

И драфт-2019 не обошелся без воспитанников «Ак Барса». Артемий Князев, интервью с которым читатели «Реального времени» могли прочитать в мае, в минувшем сезоне был одним из лидеров обороны команды «Шикутими», выступающей в QMJHL — Главной юниорской хоккейной лиге Квебека. На счету экс-капитана юниорской сборной России 34 (13+21) очка в 55 играх при коэффициенте полезности +11 и две передачи в трех матчах плей-офф. Защитник был выбран во втором раунде (пятым из российских хоккеистов) под 48-м номером полуфиналистом последнего розыгрыша Кубка Стэнли и одним из самых стабильных клубов НХЛ последних лет «Сан-Хосе Шаркс».

Помимо Князева, свои клубы обрели еще двое хоккеистов, в минувшем сезоне выступавших за татарстанские команды. Это нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков и центрфорвард «Нефтехимика» Арсен Хисамутдинов. Радует, что и ведущий клуб республики, и в целом татарстанский хоккей продолжают поставлять своих воспитанников в лучшую лигу планеты. Ну а бесспорным лидером среди российских школ продолжает оставаться школа «Локомотива» — больше четверти (8) из 28 задрафтованных россиян представляли в Ванкувере ярославский «комбинат хоккейного мастерства».

Артемий Князев: «Главный тренер «акул» уточнил, правда ли, что Эрик Карлссон — мой любимый игрок»

1 июля один из самых перспективных защитников России Артемий Князев прилетел в родную Казань и после пары дней акклиматизации согласился поделиться с корреспондентом «Реального времени» впечатлениями об одном из самых значительных событий в своей хоккейной карьере.

— Впечатления от драфта в Ванкувере до сих пор очень яркие. Я примерно представлял, что будет, но действительность превзошла все ожидания. С драфтом в CHL, конечно, не сравнить — помню, тогда уехал на тренировку, а сестра моей девушки прислала фотографию, что меня выбрали «Chicoutimi Sagueneens», и поздравление. А я про тот драфт вообще не знал, когда он состоится.

— Ты настраивал себя на предстоящее событие?

— Да нет, как вернулся из Казани в Северную Америку, тренировался в Анахайме в лагере, который организовал мой агент для его подопечных, которые выходили на драфт.

Фото twitter.com/SagueneensLHJMQ

Впечатления от драфта в Ванкувере до сих пор очень яркие. Я примерно представлял, что будет, но действительность превзошла все ожидания

— Ну давай про Ванкувер.

— Организация была на высшем уровне. В первый день проходил выбор в первый раунд (от России в этом раунде под №10 «Ванкувером» был выбран нападающий Василий Подколзин, — прим. ред.). Очень яркая церемония — на сцену выходили представители клубов, выбранные игроки примеряли форму, были теплые и торжественные слова о том, как клуб рад принять в свои ряды того или иного хоккеиста. Пресса, фотографы, фанаты, желающие получить автограф. Во второй день выбирали в другие раунды — все то же самое, только без сцены. За каждой командой был закреплен свой стол, и выбранные игроки сразу подходили туда.

— Какой клуб тебя выберет — полная неожиданность?

— Ну почему же? Мой агент Дэн Мильштейн общался с представителями «Шаркс», мы предполагали, что смогу попасть в эту систему, хотя, естественно, никакой гарантии не было. А в итоге не только съездил на драфт, но вторым из задрафтованных в этом году игроков и первым из россиян подписал стандартный трехлетний контракт новичка с клубом из Сан-Хосе.

— В СМИ уже отметили, что ты попал в команду, в которой играет, наверное, самый яркий атакующий защитник современности швед Эрик Карлссон. Правда, что это твой любимый хоккеист? Ты ведь тоже предпочитаешь атакующий стиль игры?

— За Карлссоном я слежу лет шесть, его манера мне очень импонирует. Надеюсь осенью с ним лично познакомиться — у него восьмилетний контракт с «акулами».

— В Сан-Хосе успел побывать?

— Поехал туда на следующий день после драфта и провел почти неделю в так называемом Development camp. В сентябре там будет уже главный лагерь, куда приедут все игроки основы — Карлссон, Бернс, вся основа.

— «Лагерь развития» — что это?

— Тренировки. Они были довольно интенсивными — по 4 часа льда в день.

— С игроками основы ты пока не увиделся. А с кем удалось пообщаться?

— Да практически со всеми — менеджмент, скауты. Познакомился и с генеральным менеджером Дагом Уилсоном.

— Главный тренер «Шаркс» Питер Дебур внешне производит впечатление очень спокойного человека, даже флегматичного. Удалось с ним пересечься?

— Да, он спокойный, интеллигентный. Поздравил меня с драфтом, сказал: «Мы рады, что ты к нам присоединился», кое о чем расспросил, в частности, уточнил, правда ли, что Карлссон — мой любимый игрок.

Фото nhl.com

Со Спиридоновым (на фото) играл вместе в сборной, Ибрагимова не знаю, он на драфт не приезжал. Всего в лагере от «Сан-Хосе» было девять россиян — имеются в виду не только задрафтованные, но и находящиеся на просмотре

«Евгений Набоков — просто отличный человек!»

— «Сан-Хосе» были выбраны еще два нападающих — Егор Спиридонов (в четвертом раунде) и Тимур Ибрагимов (в шестом). Ты знал раньше этих ребят? — продолжаю расспрашивать Князева.

— Со Спиридоновым играл вместе в сборной, Ибрагимова не знаю, он на драфт не приезжал. Всего в лагере от «Сан-Хосе» было девять россиян — имеются в виду не только задрафтованные, но и находящиеся на просмотре.

— В комментариях СМИ отмечается, что на то обстоятельство, что наших с тобой соотечественников выбрали так много на последнем драфте, повлияло и то, что большинство (как и ты) уже минимум год провели в североамериканских лигах и успели познакомиться с местной хоккейной культурой. Разделяешь это мнение?

— Мне трудно судить, но этот фактор весьма вероятен. Как и тот, что к российским игрокам в лиге сейчас хорошее, ровное отношение, многие ребята на виду, с ними заключают достойные многолетние контракты. По сравнению с теми временами, когда нашим хоккеистам всячески затрудняли отъезд из России и многие клубы просто не хотели с ними по этой причине связываться, сейчас ситуация совершенно другая. Во многих клубах русских любят. Так я познакомился с Евгением Набоковым — легендой «Сан-Хосе», тренером по развитию вратарей. Просто отличный человек! Мы общались, как старые друзья — он помогал во всем, отвечал на любой вопрос. Он мне, кстати, и сказал, что в «Шаркс» к русским очень хорошо относятся…

— Но, по-моему, со времен самого Набокова россиян в основе команды не особо видно?

— Это да, но я уже сказал, сколько наших было в лагере. Много подписанных — тот же Ваня Чехович, Коля Кныжов, Катков, с которым мы этот сезон провели вместе в «Шикутими». Думаю, что не за горами то время, когда наши появятся и в главной команде.

— Каковы ближайшие планы? Где проведешь сезон 2019/20?

— Пока я дома и уже начал поддерживать форму — разговариваю с вами на пути из тренажерного зала. С конца июля — начала августа начну тренироваться интенсивнее, буду готовится к сентябрьскому лагерю в Сан-Хосе. Возможно, в конце августа опять уеду тренироваться в Анахайм. А сезон 2019/20, скорее всего, проведу опять в «Шикутими».

— И последний вопрос: в итогах драфта против твоей фамилии написано: «Сан-Хосе» через «Вегас». Поясни, пожалуйста.

— У «акул» было право выбора на номера, начиная с 91-го, и они обменяли защитника Брауна на более ранний (41-й) выбор. И вот под 48-м забрали меня.

Дебют форварда в КХЛ состоялся 13 февраля 2019 года, ту встречу казанцы проиграли. Фото ak-bars.ru

Билялетдинов: «Что привлекло в игре Воронкова? Пока ничего…»

Даг Уилсон, генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс», с которым познакомился воспитанник «Ак Барса», считает, что в предстоящем сезоне Артемий способен принести много пользы «Шикутими», которую босс «акул» видит ни много ни мало чемпионом юниорской лиги Квебека. Подписание защитника обладатель Норрис Трофи 1982 года, восьмикратный участник «Матчей всех звезд» и первый капитан в истории «Сан-Хосе» прокомментировал с большим воодушевлением: «Князев здорово провел летний лагерь, где продолжил показывать свое уверенное обращение с шайбой, интеллект, прекрасное катание и усердную работу». Что же, такая высокая оценка легенды «Чикаго» и «Сан-Хосе» и одного из самых успешных менеджеров НХЛ ко многому обязывает, но, зная серьезное отношение Артемия к своей профессии, уверен, что он оправдает выданные авансы.

В хороших мастеров обещают вырасти и два других представителя хоккейного Татарстана, выбранных на драфте-2019. Рослого агрессивного форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова в четвертом раунде под номером 114 выбрал лишившийся двух главных своих звезд — Бобровского и Панарина — «Коламбус Блю Джэкетс», в плей-офф унизивший чемпиона «регулярки» «Тампу». Естественно, никаких намеков на то, что менеджеры «мундиров» нашли адекватную замену миниатюрному «хлебушку», путь от драфта до основы — как долгая дорога в дюнах. Воронков и Панарин — антиподы во всем, начиная с комплекции, но воспитанник ангарского хоккея пока что делает (и быстрыми темпами) впечатляющую карьеру.

Проведя все детство и юность в «Ермаке», 193-сантиметровый нападающий дебютировал в составе «Ирбиса» прошлым летом на Кубке ТАНЕКО и за «Барс» в турнире памяти Ю.И. Моисеева. В команде ВХЛ он провел почти весь сезон и, хотя не поражал воображение результатами (14 (7+7) баллов в 50 играх), привлек внимание Зинэтулы Билялетдинова, не побоявшегося включить 18-летнего парня в состав «Ак Барса» на матч с лидером сезона (и будущим обладателем Кубка Гагарина) ЦСКА. Дебют форварда в КХЛ состоялся 13 февраля 2019 года, ту встречу казанцы проиграли, а по поводу игры Воронкова наставник «барсов» высказался по традиции предельно дипломатично: «Что привлекло в игре Воронкова, что он был в заявке? Пока никакие качества не привлекли. Разбор игры проведем позднее…»

Тем не менее участие в трех играх чемпионата и в одном поединке плей-офф помогло не чурающемуся силовой борьбы на любом участке поля нападающему добиться еще большего прогресса, и после окончания сезона Валерий Брагин, наставник молодежной сборной России, не только включил Воронкова в состав команды 2000 года рождения, но и назначил его капитаном. Дмитрий сделал дубль в матче против хозяев на турнире в Словакии, затем завоевал серебро на Кубке Черного моря и вот — выбран на драфте НХЛ. А значит, боссы клуба НХЛ разглядели-таки в парне качества, которые помогут ему найти свое место в системе заокеанского хоккея

Хисамутдинов стал одним из четырех хоккеистов, которые по итогам Кубка Вызова МХЛ получили право сыграть в прошедшем на льду «Татнефть Арены» Матче звезд КХЛ. Фото tatar-inform.ru

Станет ли Хисамутдинов одноклубником Маркова?

О городе Нижнекамске хоккейная Канада впервые узнала в 2012 году, когда Наиль Якупов, нынешняя звезда питерского СКА, был выбран «нефтяниками» из Эдмонтона под общим первым номером. И в этом году город-труженик на Каме был представлен в Ванкувере уже вполне сложившимся мастером.

Арсен Хисамутдинов старше Князева и Воронкова — ему 21 год, и всю карьеру он, воспитанник «Салавата Юлаева», провел в «Нефтехимике». Пройдя всю систему детских и юношеских соревнований, центрфорвард дебютировал в МХЛ в сезоне 2015/16 и отыграл за «Реактор» четыре сезона, с каждым годом улучшая свою статистику. Судите сами — 3 (2+1) балла в 27 играх дебютного сезона, 23 (11+12) в 51 матче чемпионата 2016/17 и настоящий взрыв результативности в двух последних сезонах — 63 (23+40) в чемпионате 2017/18 (плюс 6 баллов в плей-офф) и 55 (26+29) всего в 41 игре сезона нынешнего.

Такие достижения не могли пройти мимо внимания возглавлявшего «Нефтехимик» большую часть нынешнего чемпионата и любящего работать с молодыми Андрея Назарова, и в компании с Фазылзяновым, Шиксатдаровым и другими сверстниками Хисамутдинов в этом году поиграл за клуб КХЛ (5 (2+3) очка в 9 матчах). Кроме этого, примечательно, что Хисамутдинов стал одним из четырех хоккеистов, которые по итогам Кубка Вызова МХЛ получили право сыграть в прошедшем на льду «Татнефть Арены» Матче звезд КХЛ.

На драфте в Ванкувере Арсена выбрал главный неудачник XXI века «Монреаль» в шестом раунде под 170-м номером. Что же, рослый (191 см) нападающий успел стать одной из главных звезд МХЛ и получил известность в КХЛ. Суждено ли ему найти себя в еще одной (и самой сильной в мире) лиге, покажет только будущее.

