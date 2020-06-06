Владимир Плющев: «Американцы — не дурачки, никакими прогибами их благосклонность не завоюешь»

Об околохоккейной полемике вокруг событий на улицах в США — экс-главный тренер «Ак Барса» и сборной России

«Россияне-правдорубы в НХЛ начали догадываться, что все совсем не так однозначно, как им вкладывают в мозги — и их внешне благополучная жизнь в один момент может измениться. Надо понимать, что американцы — не дурачки, а очень прагматичные ребята, никакими прогибами их благосклонность не завоюешь», — отмечает бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев. В своем интервью он рассказал о своем отношении к хоккеистам, которые охотнее «копаются в политике, а не в своей работе».

Задорову надо копаться в себе, а не в политике



— Следите за тем, как хоккейные сектора российского интернета обсуждают беспорядки в США?

— Меня удивила болезненная реакция защитника «Колорадо» Никиты Задорова на в общем-то справедливые замечания в наших СМИ относительно того, что некоторые легионеры НХЛ готовы все прощать Америке и при этом всему учить Россию. Задорова критика задела по-живому — судя по тому бурному потоку сознания, который я вчера прочитал.

Думаю, это было самое большое сочинение в жизни молодого защитника. Сочинение во многом американское — там была водка, почти был медведь, но пока не было балалайки (смеется). Не удивлюсь, если у автора были соавторы.

— Это сюрприз, что талант из «Колорадо» так нервно отреагировал?

— Нет, молодые всегда горячие. Никита практически всю свою молодость проводит на льду, жизнь только начинает давать ему уроки. Все еще впереди, так что давайте воспринимать историю с юмором.

Но хотел бы сказать и про серьезные вещи. Я считаю, что если Задоров готов расти, то должен услышать тревожные звонки. Один для него накануне прозвучал в интервью из России, а другой уже не первый день звучит в «Колорадо», когда тренер сажает его в запас и не дает того игрового времени, которое Никита еще год назад заслуживал. Ему бы покопаться в себе, в своей работе — а не в политике...

Фото nhl.com

Никита практически всю свою молодость проводит на льду, жизнь только начинает давать ему уроки. Все еще впереди, так что давайте воспринимать историю с юмором

Как только Брызгалов найдет себя — веселые интервью исчезнут

— Задоров не был одинок в своем дилетантском просветительстве...

— В этом плане радует Артемий Панарин. Он — постарше и начинает понимать, что, сидя с телефоном на золотом унитазе, учить кого-то жизни еще рановато. Для этого нужны знания, опыт, понимание различных культур. Мне нравится, что Панарин не попал в ту ловушку, в которую так легко угодил Задоров.

— В Штатах есть и еще один большой хоккейный политолог — Илья Брызгалов. Но знаменитый вратарь сразу же из Нью-Джерси уведомил, что за политикой уже не следит...

— Ну вот видите, Илья — самый опытный, а потому изящнее всех спрыгнул с темы. Рад за Брызгалова, симпатизирую ему еще с тех времен, когда 23 года назад в составе сборной России на первых юношеских Олимпийских играх мы вместе выиграли золото. Илья — типичный вратарь, он всегда на своей волне. И он многого добился в своей хоккейной карьере.

Думаю, сейчас ему необходимо найти себя в жизни после хоккея. Как только найдет, веселые интервью исчезнут.

Фото eurosport.ru

Илья — типичный вратарь, он всегда на своей волне. И он многого добился в своей хоккейной карьере

Не надо провоцировать хоккеистов на разговоры о политике

— В целом вся эта околохоккейная история — на пользу нашим правдорубам?

— Думаю, да. Они начали догадываться, что все совсем не так просто и однозначно, как им вкладывают в мозги — и их внешне благополучная жизнь в один момент может измениться. Надо понимать, что американцы — не дурачки, а очень прагматичные ребята, никакими прогибами их благосклонность не завоюешь.

Напоследок напомню классическую русскую пословицу: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться». И те наши хоккейные журналисты, которые будут звонить в Нью-Йорки с Денверами и провоцировать наших не всегда зрелых хоккеистов на разговоры о политике, должны эту пословицу своим собеседникам постоянно повторять. Для них это будет самый главный и самый полезный урок политологии.

Russia-Hockey.ru

