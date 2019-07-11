Шесть «зеленых дерби» и «пропавший» матч «Ак Барса»: особенности календаря нового сезона КХЛ

Лига наконец-то презентовала расписание следующего сезона

Презентация календаря будущего сезона по регламенту Континентальной хоккейной лиги должна проходить за 45 дней до его старта. Представив свежее расписание 11 июля, лига формально ничего не нарушила, но «осадок остался» — его презентацию переносили, а сам календарь изменяли, даже не оповестив об этом клубы. О том, какие вопросы снова вызвал у лиги омский «Авангард», как «Салават Юлаев» нарушил логистику «Ак Барса» и почему «Сибирь» и «Торпедо» поменяли дивизионы — в материале «Реального времени».

Снова переносы и вопросы по «Авангарду»

Каждое межсезонье КХЛ в идеале должно начинаться с опубликования календаря на будущий сезон. Так происходит в НХЛ, в которой клубы еще весной узнают свое расписание на чемпионат, стартующий в октябре. Публикуют же заокеанские клубы свои календари сразу по окончании финала Кубка Стэнли, который обычно выпадает на начало или середину июня. В КХЛ все не так. За 11 лет существования лиги календари публиковались и в июне, и в июле, и в августе — бывало даже меньше чем за месяц до старта регулярного чемпионата.

В последние годы ситуация вроде бы начала меняться — расписание стабильно обнародуют в июле. Более того, два межсезонья подряд практически совпали даже даты огласки: в прошлом году календарь представили 3 июля, а этим летом презентация была запланирована на 4 июля.

— Все параметры были зафиксированы. Публичная презентация состоится 4 июля, — говорил еще в марте на заседании совета директоров КХЛ президент лиги Дмитрий Чернышенко.

«Публичная презентация состоится 4 июля», — говорил еще в марте на заседании совета директоров КХЛ президент лиги Дмитрий Чернышенко. Фото khl.ru

Такой подход, когда лига еще весной знает, когда презентует календарь летом, вызывал только уважение, однако снова что-то пошло не так. Почему так происходит? Например, потому, что из лиги периодически исключают клубы — как в мае этого года произошло с братиславским «Слованом». Именно неопределенность с составом участников чемпионата чаще всего и становится помехой для более оперативного составления календаря. Хотя в прошлом году проблемы возникли даже после официальной презентации расписания сезона, так как «Авангард» покинул Омск из-за неблагополучия с ареной и было решено проводить домашние матчи клуба в подмосковной Балашихе. И в это межсезонье могло быть принято довольно судьбоносное решение о переводе омичей из Восточной конференции в Западную.

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский на презентации календаря объяснил, почему омичи в итоге не покинули Восток:

— Перевести «Авангард» на Запад? И клуб не хочет, и представьте, что мы их на 2 года переведем в Западную конференцию, а к 2023 году они построят новую арену в Омске и придется разворачивать процесс в обратную сторону. Если мы переведем «Авангард» на Запад, то это будет «Авангард» из Балашихи, и для зрителей станет тревожно, что клуб не вернется домой. В прошлом году для некоторых команд были проблемы с тем, что «Авангард» играл в Балашихе. Сейчас такой логистической проблемы нет, мы учли все особенности, — заявил Кобылянский.



Георгий Кобылянский на презентации календаря объяснил, почему омичи в итоге не покинули Восток. Фото khl.ru

Что случилось с первым домашним матчем сезона «Ак Барса»?

Накануне официального обнародования календаря все клубы КХЛ опубликовали даты проведения своих первых домашних матчей. «Ак Барс» должен был открывать сезон на «Татнефть-арене» встречей с рижским «Динамо» 11 сентября. Об этом казанский клуб радостно сообщил во всех социальных сетях, однако после опубликования календаря выяснилось, что рижане 12-го числа играют в гостях с московским «Спартаком», а «барсы» открывают домашний сезон матчем с более сильным и принципиальным соперником, магнитогорским «Металлургом».

— По решению КХЛ вместо «Динамо» (Рига) на первый домашний матч к нам приедет магнитогорский «Металлург». Игра состоится 13 сентября. Такие вот молниеносные изменения, — прокомментировал случившееся казанский клуб в своем официальном твиттере.

Ситуация выглядит странной, так как итоговый календарь утверждался по согласованию с клубами даже не на прошлой неделе, а значительно ранее. В этой ситуации КХЛ, по сути, подставила «Ак Барс», не предупредив об изменениях в календаре, ведь в лиге знали, что за сутки до официальной презентации все участники объявят о своих первых домашних матчах. Таким образом казанский клуб дезинформировал своих болельщиков. Правда, последние должны быть только рады, поскольку начинать домашний сезон в пятничный, «короткий» рабочий день против принципиального соперника из Магнитогорска гораздо интереснее, чем в разгар рабочей недели с аутсайдером из Риги.

В целом календарь для казанцев получился довольно интенсивным. «Ак Барс» начнет регулярный чемпионат выездом по маршруту Москва — Хельсинки — Сочи: 3 сентября команда сыграет против ЦСКА, 5 сентября — против «Йокерита», 7 сентября — против ХК «Сочи». После матча 13 сентября с «Магниткой» команда 16 сентября сыграет дома с «Северсталью», а 19-го — с «Нефтехимиком». Кстати, с нижнекамцами казанцы в первый месяц осени сыграют дома аж два раза.

«Ак Барс» должен был открывать сезон на «Татнефть-арене» встречей с рижским «Динамо» 11 сентября. Фото ak-bars.ru

Самым трудным и насыщенным месяцем для «барсов» объективно станет октябрь: 12 матчей, из которых сразу 7 подряд с соперниками из категории «топ» («Локомотив», ЦСКА, «Автомобилист», «Йокерит», «Салават Юлаев», еще раз «Автомобилист» и «Магнитка»). Как и в прошлом году, повезло «Ак Барсу» и с новогодним перерывом: с 28 декабря по 9 января команда играет только в Казани (в соперниках «Локомотив», «Трактор», «Торпедо» и «Магнитка»), и это будет единственная за сезон серия из четырех домашних матчей подряд.

Завершать «регулярку» «Ак Барсу» также предстоит дома: 23 февраля игра против минского «Динамо», 25 февраля — против «Салавата Юлаева» и 27 февраля — против «Автомобилиста».

Шесть «зеленых дерби» за сезон

Всего каждый клуб проведет в регулярном чемпионате по 62 игры. В сезоне 2019/20 «регулярка» пройдет с 1 сентября по 27 февраля, плей-офф — с 1 марта по 30 апреля. Также в календаре предусмотрены паузы на Еврохоккейтур и на матч звезд КХЛ, который состоится 18-19 января в московской «ВТБ арене».

Главная же особенность предстоящего регулярного чемпионата состоит в том, что в нем будет сразу шесть «зеленых дерби» (а не четыре, как прежде) − «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют по 3 матча дома и в гостях. В Казани игры пройдут 19 декабря, 23 января и 25 февраля, в Уфе соперники встретятся 19 октября и 24 ноября. Еще один матч между «заклятыми друзьями» имеет статус вынесенного — он пройдет 23 декабря в швейцарском Давосе. Его номинальными хозяевами будут уфимцы. Интересно, что перед этой игрой «Ак Барс» играет дома с «Сибирью», а после одной игры в Давосе вернется в Татарстан и отправится на матч с «Нефтехимиком». А вот «Салават Юлаев» так и останется в Швейцарии, так как клуб примет участие в Кубке Шпенглера. То есть получается, что подопечные Дмитрия Квартальнова ради «зеленого дерби», играемого для европейцев, получат не самую лучшую выездную логистику.

Подопечные Дмитрия Квартальнова ради «зеленого дерби», играемого для европейцев, получат не самую лучшую выездную логистику. Фото kazved.ru

Увеличение количества матчей принципиальных соперников выглядит, на первый взгляд, логичным решением. Нет никаких предпосылок для того, чтобы как уфимская, так и казанская публика не собрали аншлагов на пяти из этих шести матчей. А вот по игре в Давосе вопросы есть. Понятно, что «зеленое дерби» — это лицо КХЛ, ее, пожалуй, самые принципиальные матчи в сезоне, однако много ли болельщиков «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» доберутся до этой игры? Похоже, что в лиге всерьез озаботились своим имиджем после прошлогоднего, провального со спортивной точки зрения, европейского турне, в котором СКА и ЦСКА просто разгромили своих соперников.

Любопытно, что по шесть игр друг с другом проведут не только клубы из Уфы и Казани.

— Впервые четыре пары команд проведут по шесть матчей: «Ак Барс» — «Салават Юлаев», «Автомобилист» — «Барыс», ЦСКА — СКА и «Локомотив» — «Йокерит». Игра этих соперников неизменно собирает аншлаги на трибунах и у телевизора, — говорится в официальном пресс-релизе КХЛ.

На самом деле, вряд ли даже болельщики «Автомобилиста» и «Барыса», а также «Локомотива» и «Йокерита» объяснят, почему их матчи являются принципиальными, так как никакой особенной истории противостояния или, скажем, географического соседства у этих команд нет. Вот игры между СКА и ЦСКА — другое дело.

«Торпедо» и «Сибирь» поменяли дивизионы

Из того, что сразу бросается в глаза, когда смотришь на календарь концовки регулярного чемпионата, можно отметить не до конца понятное решение играть сразу шесть дней подряд по принципу «насыщенный день чередуется с пустым». То есть клубы проведут 11 матчей в условный понедельник, 0 — во вторник, затем 12 в среду, 0 — в четверг, 11 — в пятницу и снова 0 в субботу.

Из других особенностей календаря руководство лиги выделяет равномерное распределение игр по дням:

— Мы учли пожелания болельщиков и партнеров, — отмечает Кобылянский. — Среднее количество матчей в день минимальное за последние семь сезонов — 4,89 матча.

Руководство лиги выделяет равномерное распределение игр по дням. Фото khl.ru

У каждой команды не более 13 матчей в календарном месяце (в среднем — 10-12). Исключение только у челябинского «Трактора» — 14 игр. Ритмичность календаря позволит телевещателям показать больше матчей в прямом эфире. Количество дней без матчей — всего 10.

Также в новом сезоне будет увеличено количество матчей, которые привлекают большой интерес зрительской аудитории.

— У нас теперь будет по шесть команд в каждом дивизионе, мы старались не усложнить логистику и не допустить перекоса сил. Руководствовались спортивной составляющей и силой дивизионов. Именно поэтому «Торпедо» было возвращено в дивизион Тарасова, а в дивизион Харламова переведена «Сибирь». Учитывались географический принцип и спортивный рейтинг клуба за последние три года, — заключил Кобылянский.

Максимальная длительность выездной серии в регулярном чемпионате теперь составит три матча. Исключением стали серии китайского «Куньлуня» и челябинского «Трактора» на старте чемпионата — эти команды сыграют по восемь игр подряд на выезде из-за занятости домашних арен.

